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Нидерланды решили отказаться от российских энергоресурсов к концу года
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Нидерланды намерены стать независимыми от российского газа, нефти и угля к концу 2022 года, заявил министр по вопросам климата и энергетической политики Роб Йеттен.
Он заявил, что для достижения поставленной цели страна «намерена сфокусироваться на энергосбережении, устойчивой энергетике и импорте энергоресурсов из других стран», отметил он по итогам заседания кабинета министров, передает ТАСС.
Ранее сообщалось, что Австрия прекратила импорт и переработку российской нефти.
Стала известна позиция Италии по вопросу оплаты за российский газ
Италия не станет выполнять российские условия по оплате за газ, если ЕС сочтет их нарушением санкций, сообщают источники.
Как сообщает Bloomberg, «Италия откажется выполнять новые условия оплаты за газ, которых требует Москва, если Европейский союз придет к выводу, что это нарушит санкции». По данным агентства, ЕС в рамках предварительной оценки счел требования Москвы нарушением санкций. Власти Италии ждут, когда ЕС закончит юридический анализ, передает РИА «Новости».
Напомним, президент России Владимир Путин заявил, что банки «недружественных стран» задерживают оплату российских энергоносителей. До этого Евросоюз предупредил страны содружества о том, что требование президента Владимира Путина об оплате российского газа недружественными странами в рублях нарушит существующие санкции против Москвы в связи со спецоперацией на Украине.
Германия озвучила график отказа от поставок энергоресурсов из России
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Немецкие власти планируют отказаться от российских энергетических поставок, и это лучше сделать «сегодня, чем завтра», заявила министр иностранных дел страны Анналена Бербок.
«Безопасность в Европе означает, что мы уменьшаем и завершаем нашу зависимость от России, прежде всего, в энергетическом секторе. Мы хотим отказа от газового импорта из России лучше сегодня, чем завтра», – цитирует Бербок РИА «Новости».
Германия допускала в прошлом ошибки в энергетическом сотрудничестве с Россией, но сейчас необходимо «завершить импорт энергоносителей из России».
Немецкая сторона «полностью отказывается от импорта российских энергоносителей, до конца лета – от угля и от половины поставок нефти, к концу года мы придем к нулю», указала Бербок.
Отказ от газа пройдет в рамках «общей европейской дорожной карты», сказала министр.
Ранее МВФ спрогнозировал, что стоимость нефти в среднем в 2022 году вырастет на 54,7% по сравнению с показателями прошлого года, а на газ – почти на 147%.
Гендиректор крупнейшего германского энергетического концерна E.ON Леонард Бирнбаум заявлял, что введение эмбарго на поставки российского природного газа может иметь не только серьезные последствия для Германии, но и привести к расколу всего Евросоюза.
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Эксперты назвали цену на нефть в случае запрета ее экспорта из России
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Полный запрет на поставки российской нефти может привести к тому, что стоимость этого сырья на мировом рынке поднимется до 170 долларов за баррель, говорится в прогнозе консалтинговой HIS Markit, входящей в S&P Global.
Эксперты привели три возможных сценария развития, и украинский конфликт отражен на котировки во всех трех случаях, передает ТАСС со ссылкой на отчет компании.
Наиболее радикальный сценарий называется «Полная остановка», он предполагает, что под сокращение попадет экспорт российской нефти в объеме 4-6 млн баррелей в сутки (б/с).
При таком развитии событий стоимость нефти марки Brent продолжит расти до сентября 2022 года, она достигнет 170 долларов за баррель. Позже она снизится и опустится до 120 долларов за баррель к весне 2023 года.
По этому сценарию Иран также не может экспортировать нефть, а Саудовская Аравия и ОАЭ не смогут увеличить добычу до максимума в короткие сроки.
Базовый сценарий носит название «Восторг», при нем Россия из-за санкций теряет от 1 до 2 млн б/с экспорта. Большую часть в таком случае возмещают из стратегического запаса стран МЭА – до 1,3 млн б/с за несколько месяцев.
При таких обстоятельствах стоимость Brent не выйдет за рамки 120 долларов за баррель и к 2023 году уменьшится до 90 долларов за баррель.
Третий сценарий называется «Слабый спрос». Он предполагает, что российский экспорт сократится на 1 млн б/с, но выпадение из рынка будет компенсировано снижением спроса в Китае, где есть новые вспышки коронавируса. В при таких условиях цена нефти опустится в 2022 году ниже 90 долларов за баррель, а в 2023 году – ниже 70 долларов за баррель.
Ранее МВФ в своем прогнозе указал, что средняя стоимость нефти в 2022 году вырастет на 54,7% по сравнению с показателями прошлого года, а на газ – почти на 147%.
Австрия прекратила импорт и переработку российской нефти
Австрия отказалась от импорта и прекратила переработку нефти из России в марте, сообщили в австрийской нефтегазовой компании OMV.
Представитель компании сообщил, что на нефтеперерабатывающих заводах OMV в австрийском Швехате и германском Бургхаузене доля российской сырой нефти всегда была довольно небольшой. «В течение марта мы заменили эти объемы другой сырой нефтью с рынка. В настоящее время мы не перерабатываем российскую нефть», – передает слова представителя ТАСС.
По данным Австрийского агентства печати, основным поставщиком нефти для Австрии многие годы является Казахстан. При этом доля российского сырья в 2021 году составила только 7,8% из 596 тысяч тонн поставленной в Австрию нефти. Однако доля российского газа составляет 80% импорта этого вида топлива.
Ранее сообщалось, что Германия объявила «полностью отказывается от импорта российских энергоносителей, до конца лета – от угля и от половины поставок нефти, к концу года мы придем к нулю», указала глава МИД ФРГ Анналена Бербок.
Немцам посоветовали не мыться ради борьбы с Россией
Ради избавления от «энергетической зависимости» от России немцам стоит пересмотреть правила личной гигиены, реже ходить в душ и не использовать мыло, сообщают немецкие СМИ.
«Меньше отапливать свое жилище, меньше шататься по саунам и реже принимать душ. Вот так мы и станем более независимыми от поставок российских энергоносителей – всей этой нечистой нефти и газа. Именно такое решение предлагает федеральный министр экономики Германии Роберт Хабек», – передает РИА «Новости» текст статьи, опубликованной в германском издании Bild.
Как утверждает издание, сокращение приемов душа не вредит личной гигиене. Так, дерматолог Яэли Адлер в беседе с газетой посоветовала «оставить кожу в покое и не мыться», чтобы дать размножиться «необходимым для здоровья бактериям».
«Это не миф, это так и есть: после трех недель жизни без воды и мыла все неприятные запахи исчезают, и кожа начинает в некотором роде «процесс самоочищения». Но эти нужные нам, полезные бактерии-чистильщики имеют шанс выжить только в том случае, если кожа как минимум три недели находилась в покое, не подвергаясь никаким омовениям», – заявила она.
При этом Адлер сообщила, что данная теория сработает и в том случае, если «лишь легонько-легонько смывать со своей кожи грязь чистой водой без мыла». «Вообще, многие проблемы с кожей – это результат слишком активного, а значит, неправильного ухода. В этом деле, оказывается, действует принцип «чем меньше, тем лучше», – говорится в материале.
По мнению дерматолога, не стоит мыться с использованием мыла даже после «потовыжимающих» занятий спортом, так как «пот растворяется в воде, он исчезнет сразу с кожи, как только вы чуть-чуть спрыснете ее водой».
«Вывод: классический метод умывания кошек – вот лучший способ поддержания кожи в чистоте», – резюмирует Bild.
Напомним, что глава Минсельхоза ФРГ Джем Оздемир в интервью журналу Der Spiegel выступил с утверждением, что Россия якобы использует поставки продовольствия как оружие и снижение потребления немцами мяса якобы поможет противостоять политике Москвы. По его словам, немцам следует «делать покупки сознательно и выбрасывать меньше продуктов».
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявление Оздемира, отметив, что он также мог бы попросить жителей Германии «меньше дышать» ради этой же цели.
Индия удвоила закупки российской нефти
Несмотря на предупреждение со стороны США и предложение американского лидера Джо Байдена диверсифицировать импорт энергоносителей, Индия удваивает закупки российской сырой нефти, пишет Bloomberg.
По данным агентства, Индия купила миллионы баррелей нефти марки Urals на спотовом рынке с конца февраля этого года. Кроме того, сообщается, что индийскими переработчиками приобретается российская нефть марки «Сокол», передает Прайм.
Индийские чиновники и трейдеры рассказали Bloomberg, что государственные нефтеперерабатывающие заводы теперь рассматривают частные сделки на покупку сырья вместо того, чтобы закупать через государственные тендеры. По мнению агентства, это необходимо, чтобы получить более выгодные условия. При этом НПЗ страны до сих пор не приобрели ни одного российского сорта нефти на публичных торгах в этом месяце, отмечает Bloomberg.
«Российская нефть может подешеветь еще больше для желающих покупателей. Европейский союз сталкивается с растущими призывами ограничить свой импорт, в то время как спрос на сырую нефть в Китае находится под давлением из-за вспышки COVID-19, которая привела к серии карантинов по всей стране. США и Великобритания уже пообещали запретить российский импорт», – заключает Bloomberg.
Накануне сообщалось, что в Россию возобновились поставки индийского чая и продовольствия. По данным СМИ, поставки осуществляются в основном через порты в Грузии. При этом платежи «в максимально возможном объеме» осуществляются в рублях и рупиях.
Напомним также, министр иностранных дел Сергей Лавров в интервью каналу India Today заявил, что Россия может обеспечить Индию в сфере обороны всем, что она захочет.
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Во Франции не исключили введения ЕС эмбарго на российский газ
Официальный представитель кабмина Франции Габриэль Атталь не исключил возможности введения эмбарго на поставки в Евросоюз (ЕС) российских газа и нефти.
Атталь заявил в эфире телеканала France Info в ответ на вопрос, может ли ЕС ввести эмбарго на поставки российского газа и нефти, что такая возможность есть, и в Париже «всегда говорили, что готовы идти настолько далеко в санкциях, насколько это возможно», передает РИА «Новости».
Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что страна якобы не нуждается в российском газе.
Напомним, Еврокомиссия допустила целую серию ошибок, которые в том числе привели Европу к текущему энергетическому кризису. В результате страны Европы, которые срочно ищут замену российскому газу, стали соперничать друг с другом за право получить столь нужный для каждой из них ресурс.
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Боррель выразил желание сесть за стол переговоров с Путиным из-за Украины
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил о готовности в любой момент сесть за стол переговоров с российским лидером Владимиром Путиным из-за ситуации на Украине.
Боррель продемонстрировал готовность сесть за стол переговоров с российским президентом «хоть завтра», передает ТАСС со ссылкой на газету «Паис».
При этом представитель ЕС отметил, что между государствами – членами сообщества нет единства по вопросу отказа от российских энергоресурсов.
«Я не могу назвать дату (одобрения нового пакета санкций, включающего нефть и газ). Насколько я знаю, предложения на столе нет, но есть варианты, как лучше это сделать. Ни по одному из этих предложений нет единогласия», – сказал он.
По словам Борреля, это решение принадлежит ЕС – политике высокого уровня, однако до сих пор не было соглашения. «ЕС не давал указаний ввести налог или запрет на импорт [нефти и газа из РФ]. Есть некоторые государства-члены, вы знаете, какие, которые ясно заявили, что они наложат на это вето. Если это тот случай, нравится нам это или нет, единогласное решение не может быть принято», – добавил он.
Представитель ЕС подчеркнул, что эти страны могут решить действовать в соответствии с коллективным решением, которое официально не является решением ЕС. «И помните, что Россия получает гораздо больше денег от нефти, чем от газа. Сокращение закупаемой в России нефти очень важно», – сказал Боррель.
Ранее стало известно, что ЕС пока не планирует вводить централизованные ограничения в отношении поставок российской нефти, поскольку несколько стран – участниц ЕС пригрозили заблокировать подобное решение в случае вынесения на голосование.
Так, после запрета на поставки российского угля страны ЕС, включая Польшу и Францию, выступают за полный отказ от российских энергоносителей, тогда как против этого высказываются Германия, Австрия и Венгрия.
Накануне в австрийской нефтегазовой компании OMV сообщили, что Австрия прекратила импорт и переработку российской нефти. В среду глава МИД Германии Анналена Бербок заявила о намерении ФРГ отказаться от российских энергетических поставок. Тем временем Индия удвоила закупки российской нефти, проигнорировав предупреждение со стороны США.
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Боррель пожаловался на разногласия в ЕС по запрету российской нефти
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Евросоюз пока не планирует вводить централизованные ограничения в отношении поставок российской нефти, поскольку несколько стран – участниц ЕС пригрозили заблокировать подобное решение в случае вынесения на голосование, заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.
«Будет очень сложно [достичь единодушия в ЕС по вопросу эмбарго или поднятия пошлин на российскую нефть], потому что некоторые страны-участницы уже заявили, что наложат вето на любое коллективное решение», – приводит ТАСС слова Борреля, сказанные в интервью журналистам европейского альянса новостных изданий LENA и опубликованные Le Figaro.
Издание отмечает, что после запрета на поставки российского угля страны ЕС, включая Польшу и Францию, выступают за полный отказ от российских энергоносителей, тогда как против этого высказываются Германия, Австрия и Венгрия.
В этой связи Боррель заявил, что страны ЕС на добровольной основе постепенно снижают импорт нефти из России после наращивания поставок в первые недели спецоперации на Украине. По его словам, в среднесрочной перспективе европейцам так или иначе придется отказаться от российских энергоносителей, поскольку это «самый важный этап построения автономии». В статье отмечается и тот факт, что «образ раскалывающегося по мере ужесточения санкций блока не обнадежил бы европейцев, но порадовал бы Москву». Сейчас ЕК рассматривает введение таможенных пошлин на импорт нефти с определенного объема.
Накануне в австрийской нефтегазовой компании OMV сообщили, что Австрия прекратила импорт и переработку российской нефти. В среду глава МИД Германии Анналена Бербок заявила о намерении ФРГ отказаться от российских энергетических поставок. Тем временем Индия удвоила закупки российской нефти, проигнорировав предупреждение со стороны США.
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Нефть подорожала на данных о неожиданном снижении запасов в США
Мировые цены на нефть в четверг растут более чем на 1% после публикации данных о неожиданном снижении запасов этого сырья в США, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 8.51 цена июньских фьючерсов на нефть марки Brent растет на 1,21%, до 108,09 доллара за баррель, июньских фьючерсов на Brent – на 1,12%, до 103,35 доллара, передает РИА «Новости».
Нефть дорожает более чем на 1% после публикации данных Минэнерго США о ее запасах в стране. Так, коммерческие запасы нефти в США (исключая стратегический резерв) за неделю, завершившуюся 15 апреля, снизились на 8 млн баррелей, или на 1,9%, до 413,7 млн баррелей, хотя аналитики, напротив, ждали роста показателя на 2,5 млн баррелей.
Кроме того, также снизились запасы бензина – на 0,8 млн баррелей, до 232,4 миллиона – и дистиллятов, на 2,7 млн баррелей, до 108,7 миллиона.
Также рост цен на нефть продолжают поддерживать опасения по поводу возможного полного отказа стран Европы от российской нефти.
Макрон предупредил о последствиях отказа от российского газа в ЕС
Отказ от российского газа может привести к проблемам в Евросоюзе наступающей зимой, заявил президент Франции Эммануэль Макрон в интервью газете Ouest-France.
«Мы не увидим последствий отказа от российского газа этим летом, однако мы не сможем не увидеть последствия зимой», – цитирует ТАСС Макрона.
Ранее официальный представитель кабмина Франции Габриэль Атталь не исключил возможности введения эмбарго на поставки в Евросоюз (ЕС) российских газа и нефти.
До этого президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что страна якобы не нуждается в российском газе.
Напомним, Еврокомиссия допустила целую серию ошибок, которые в том числе привели Европу к текущему энергетическому кризису. В результате страны Европы, которые срочно ищут замену российскому газу, стали соперничать друг с другом за право получить столь нужный для каждой из них ресурс.
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Песков счел лицензии Британии на платежи Газпромбанку попыткой упростить жизнь
Решение Великобритании выдать лицензию, позволяющую Газпромбанку получать платежи за поставки газа в ЕС, является «попыткой упростить себе жизнь», заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«И всю эту ситуацию, которую затеяли и страны ЕС, и Великобритания, и США, и целый ряд других стран, которые приняли все эти наборы рестрикций, они в том числе усложняют себе жизнь значительно», – передает слова Пескова РИА «Новости».
Песков заявил, что это лишь способ «упростить себе жизнь в том числе». Ранее Великобритания, которая в конце марта ввела санкции в отношении Газпромбанка, в четверг выпустила генеральную лицензию, позволяющую осуществлять платежи за газ банку и его дочерним предприятиям до 31 мая.
Напомним, президент России Владимир Путин заявил, что банки «недружественных стран» задерживают оплату российских энергоносителей. До этого Евросоюз предупредил страны содружества о том, что требование президента Владимира Путина об оплате российского газа недружественными странами в рублях нарушит существующие санкции против Москвы в связи со спецоперацией на Украине.
В Латвии заявили о планах полного отказа от российского газа в следующем году
Латвийские власти изучают возможность отказа от газа из России в январе 2023 года, заявил министр экономики страны Янис Витенбергс.
«Первый шаг Латвии – договориться с Финляндией и Эстонией о том, что Латвия сможет получать дополнительный газ с терминала в Палдиски до тех пор, пока не построит собственный газовый терминал», – сказал министр, передает ТАСС со ссылкой на портал ERR.
По его словам, правительство уже «концептуально» договорилось об отказе от российского газа с 1 января 2023 года и строительстве терминала СПГ в Латвии.
Витенбергс отметил, что при условии отказа от закупок этого сырья у России Латвия планирует заменять его поставками американского СПГ.
Ранее СМИ сообщали, что латвийское предприятие Ventamonjaks не может расплатиться за безопасное хранение 40 тыс. тонн жидкого аммиака, поскольку главным бенефициаром компании является попавший под санкции российский бизнесмен.
Напомним, Литва полностью отказалась от поставок газа из России в начале апреля.
Нефть подорожала на опасениях дефицита
Мировые цены на нефть в среду растут более чем на 1% на опасениях дефицита черного золота на рынке, следует из данных торгов.
Цена июньских фьючерсов на нефть марки Brent в 8.47 мск росла на 1,19% – до 108,53 доллара за баррель, июньских фьючерсов на WTI – на 1,25%, до 103,33 доллара, передает РИА «Новости».
Отмечается, что на динамику цен оказывают влияние опасения по поводу возникновения дефицита «черного золота» на фоне различных факторов. Кроме того, инвесторы опасаются увеличения спроса на нефть в Китае в связи с ослаблением коронавирусных ограничений.
Как заявил старший вице-президента Rystad Energy Клаудио Калимберти газете Wall Street Journal, даже несмотря на значительное сокращение авиаперевозок, как внутренних, так и международных, активность дорожного движения в Китае остается высокой.
«Активность перевозок в Гонконге возросла после ослабления ограничений COVID-19, а активность автоперевозок в Пекине уже составляет 110% от уровня 2019 года», – добавил эксперт.
Уточняется также, что цены на нефть поддерживает заявление Международного валютного фонда (МВФ) о значительном ухудшении глобальных экономических перспектив на фоне геополитической напряженности, ведущей к сбоям поставок как из России, так и с Украины. Это вновь усилило опасения инвесторов насчет нехватки сырья.
Ранее для российской нефти спрогнозировали ряд сценариев, об итогах которых станет ясно позднее. Согласно самому радикальному, под сокращение попадет экспорт российской нефти в объеме 4-6 млн баррелей в сутки (б/с). При таком развитии событий стоимость нефти марки Brent продолжит расти до сентября 2022 года, она достигнет 170 долларов за баррель. Позже она снизится и опустится до 120 долларов за баррель к весне 2023 года.
МВФ в своем прогнозе указал, что средняя стоимость нефти в 2022 году вырастет на 54,7% по сравнению с показателями прошлого года, а на газ – почти на 147%.
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СМИ: В Европе заканчивается судовое топливо
В Европе заканчивается судовое топливо, одной из причин стало изменение торговых потоков из-за российско-украинского конфликта, сообщило Bloomberg.
По словам Свенда Молхольта, главного операционного директора поставщика топлива Monjasa Group, в центре торговли нефтью Амстердам – Роттердам – Антверпен ощущается нехватка судового дизельного топлива, известного в отрасли как MGO, пишет Bloomberg.
Многие компании избегают российской нефти из-за санкций против России, однако большинство европейских нефтеперерабатывающих заводов провели сезонное техническое обслуживание, еще больше сокращая поставки топлива и поддерживая цены.
По данным издания, стоимость судового дизельного топлива с низким содержанием серы, обычно используемого грузоотправителями в северо-западной Европе для соблюдения экологического правила, в последние недели резко выросла в Антверпене. Цена росла даже быстрее, чем фьючерсы на нефть марки Brent, что указывает на усиление конкуренции за судовое топливо.
Ранее сообщалось, что ЕС пока не планирует вводить централизованные ограничения в отношении поставок российской нефти, поскольку несколько стран-участниц ЕС пригрозили заблокировать подобное решение в случае вынесения на голосование.
Так, после запрета на поставки российского угля страны ЕС, включая Польшу и Францию, выступают за полный отказ от российских энергоносителей, тогда как против этого высказываются Германия, Австрия и Венгрия.
Газета ВЗГЛЯД писала, что Россия нашла способ защитить экспорт нефти.
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