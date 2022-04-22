Зеленский и МВФ значительно разошлись в оценке экономических потерь Украины

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что потери его страны в результате российской военной операции оцениваются в 550 млрд долларов, ВВП Украины по итогам года может упасть вполовину, в связи с чем Киев рассчитывает использовать на восстановление страны резервы России, замороженные из-за санкций. В МВФ озвучили гораздо более скромные оценки.

Зеленский по видеосвязи выступил на круглом столе в рамках весенней сессии Международного валютного фонда (МВФ) и Всемирного банка. Он заявил, что на восстановление экономики страны требуется до 7 млрд долларов ежемесячно, передает РИА «Новости».

По его словам, «Украина потеряла 550 млрд долларов в результате разрушений».

Украинский премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что ВВП страны в 2022 году может упасть на 30-50%. По его словам, «прямые и непрямые потери» из-за российской военной операции превышают 560 млрд долларов, а восстановление страны обойдется в 600 млрд долларов, передает «Коммерсант».

Министр юстиции Украины Денис Малюська в интервью Reuters заявил, что власти страны хотят использовать замороженные резервы России для компенсации потерь, понесенных в результате военных действий. По его словам, самым быстрым решением было бы принять в странах, заморозивших российские средства, специальный закон, позволяющий использовать их для нужд Украины. «Это требует определенного уровня мужества и политической воли от каждой страны», – отметил он.

Между тем Всемирный банк оценил урон инфраструктуре Украины в 10 раз меньшую сумму - около 60 млрд долларов.

Ранее экономист Иван Лизан в комментарии газете ВЗГЛЯД оценил масштабы топливного кризиса на Украине.

Между тем Россия решила оспаривать заморозку золотовалютных резервов. Газета ВЗГЛЯД оценивала, каковы шансы России отсудить у Запада свои резервы.

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