Банк России решил оспаривать заморозку золотовалютных резервов

Эксперт исключил ажиотаж в России на покупку и снятие наличной валюты

Россиянам на данный момент нужны доллары и евро лишь для поездки за границу, если в стране имеются проблемы с безналичным расчетом, поэтому никакого ажиотажа в связи началом продажи наличной валюты банками россиянам, скорее всего, не будет, сказал газете ВЗГЛЯД директор по анализу финансовых рынков и макроэкономики УК «Альфа-Капитал» Владимир Брагин.

Банк России с 18 апреля по 9 сентября 2022 года возобновил возможность для финансовых организаций продавать россиянам наличную валюту, которая поступила в кассы банков с 9 апреля текущего года.

«Как и в любом товаре, а наличные доллары можно расценивать как товар, потому что им расплатиться, конечно, можно, но неофициально, встает вопрос: что с ним делать? Долларовая инфляция сейчас довольно высокая – по последним данным 8,5%. И если доллары никуда не вкладывать, ни в депозиты, ни в какие-то ценные бумаги, то и покупательская способность довольно быстро снижается. Это касается и евро», – говорит Брагин.

Ценности в виде защиты от инфляционных рисков собеседник в долларах не видит, поэтому, по его мнению, и ажиотажа с покупкой наличной валюты, скорее всего, не будет. Востребован доллар, на его взгляд, будет только для тех, кто планирует выезд за границу, поскольку в некоторых странах все еще есть проблемы с платежными системами российских карт, в том числе формата Union Pay.

«Вопрос предложения, как я понимаю, тоже все еще остается открытым, потому что позволено снять не всю валюту, а только приобретенную в определенный период. Так что наличная валюта будет ограничена. Поэтому, если брать закон спроса-предложения, то, в принципе, возможен сценарий, при котором курс наличной валюты будет выше, чем безналичный. Но, опять же, наличный доллар сейчас имеет довольно странную ценность: с одной стороны, его мало, с другой – непонятно, что с ним делать», – рассуждает эксперт.

Он отмечает, что на биржевом курсе данная возможность также никак не должна отразиться, поскольку он формируется на безналичном рынке. Однако он не исключает, что стоимость наличной валюты может отличаться от биржевой.

«Сбережения нужно постараться хранить таким образом, чтобы по крайней мере защитить от инфляции. Те депозиты, которые предлагают банки на сегодняшний день, покрывают предполагаемую инфляцию. Также есть вариант рублевых облигаций. Если мы говорим про российских граждан, то надо понимать, что санкционные риски сейчас гораздо выше, чем те, которые связаны с тем же инвестированием. Поэтому если нет какой-то потребности или большого желания купить иностранные активы, то лучше всего пока базироваться на российских бумагах и тех, которые по крайней мере доступны внутри России», – рекомендует Брагин.

Собеседник обращает внимание на то, что у рубля действительно есть высокие санкционные риски, но, с другой стороны, есть хороший чистый платежный баланс, отличное состояние госфинансов на начало года (отсутствие долга). Поэтому все идет к тому, что рубль, скорее всего, продолжит укрепляться.

Напомним, в марте ЦБ ввел временный порядок операций с наличной валютой, согласно которому с 9 марта по 9 сентября 2022 года все средства клиентов на валютных счетах или вкладах будут сохранены и учтены в валюте вклада, однако в наличной валюте разрешено снять не более 10 тыс. долларов, а остальные средства – в рублях по рыночному курсу на день выдачи.

В апреле Центробанк сообщил, что намерен разрешить банкам с 18 апреля продавать россиянам наличную валюту. Газета ВЗГЛЯД рассуждала, чего добивается Банк России неожиданными решениями.

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