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Банк России решил оспаривать заморозку золотовалютных резервов
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Банк России будет оспаривать заморозку золотовалютных резервов и уже готовит судебные иски, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина в Госдуме.
Набиуллина заявила, что «это беспрецедентная заморозка золотовалютных резервов, мы будем готовить и иски судебные, готовимся для того, чтобы их предъявить, потому что это беспрецедентно в мировом масштабе, чтобы золотовалютные резервы такой большой страны были заморожены», передает ТАСС.
Она отметила, что в связи с заморозкой части резервов пришлось ввести дополнительные нормы валютного контроля: «Я знаю, что многие предприятия тоже очень жаловались по внешнеэкономической деятельности, когда тяжело рассчитываться. Но это вынужденная мера. Будь у нас золотовалютные резервы, вот эта часть (была бы) не заморожена, не было бы необходимости в таких драконовских мерах по движению капитала».
Напомним, министр финансов России Антон Силуанов сообщил, что страны Запада заморозили примерно половину, или около 300 млрд долларов, золотовалютных резервов России.
Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому российские организации временно смогут выплачивать в рублях в особом порядке долги перед кредиторами из стран, совершающих недружественные действия против Москвы.
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Эксперт оценил влияние заявлений Запада о дефолте России на курс рубля
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Если западные страны объявят о дефолте в России, это не будет соответствовать действительности, поскольку средства для обслуживания долга у России есть, это не отразится даже на курсе рубля, заявил сотрудник департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский.
Переславский напомнил, что со стороны Запада блокируются возможности для платежей. Он подчеркнул, что эта история – просто очередной способ давления на Россию, который не окажет абсолютно никакого влияния на жизнь рядовых граждан, передает РИА «Новости».
«Это событие не отразится даже на курсе рубля, поскольку он сейчас контролируется государством и удерживается комфортным для всех сторон – и граждан, и импортеров, и экспортеров», – отметил эксперт.
Накануне глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен выступила с утверждением, что санкции Запада якобы приведут к дефолту в России, назвав банкротство страны «вопросом времени». В свою очередь зампредседателя СБ Дмитрий Медведев отметил, что дефолт России по обязательствам может обернуться дефолтом Европы, причем не только моральным, но и, вполне вероятно, материальным. Ранее заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что Запад пытается спровоцировать дефолт в России, перекрывая возможности для инвестиций в российские государственные ценные бумаги.
Ранее Минфин назвал ложной информацию CNN об объявлении Россией дефолта по госдолгу. Кремль заявил об отсутствии причин для дефолта России. Глава Минфина Антон Силуанов объяснил разницу между современной угрозой дефолта и дефолтом 1998 года.
В Эстонии пожаловались на неэффективность санкций против России
Введенные против России санкций не вынудили Москву отказаться от избранного ей курса, а Запад практически исчерпал свои возможности давления на Россию, заявил в интервью Handelsblatt министр обороны Эстонии Калле Лаанет.
«Нужно время, чтобы санкции подействовали. Пока что прошло лишь относительно короткое время, поэтому мы еще не видим желаемых последствий. Хотя у нас еще есть возможности еще больше ужесточить санкции, например, бойкотировать нефть и газ», – приводит РИА «Новости» слова министра.
Лаанет считает, что российскую спецоперацию на Украине «финансирует сама Европа», продолжая покупать российские энергоносители.
Газета ВЗГЛЯД писала, кто виноват в рекордной инфляции в США и Европе.
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Италия запретила российским кораблям и судам заходить в порты
Итальянские порты будут закрыты для российских судов с воскресенья, 17 апреля, запрет также будет распространяться на суда, сменившие флаг после 24 февраля, сообщает газета Stampa со ссылкой на циркуляр Главного командования портового управления.
«С завтрашнего дня итальянские порты будут закрыты для российских судов, запрет также будет распространяться на суда, сменившие флаг после 24 февраля», – цитирует РИА «Новости» итальянское издание.
Отмечается, что суда, находящиеся в настоящее время в итальянских портах, должны будут покинуть их сразу после «завершения своей коммерческой деятельности».
Ранее Румыния запретила судам под флагом России заходить в свои порты.
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ЦБ разрешил банкам продавать гражданам наличную валюту
Банк России возобновил возможность для финансовых организаций продавать наличную валюту гражданам.
Согласно решению ЦБ, на период с 18 апреля по 9 сентября 2022 года банки получили право продавать россиянам наличную валюту, которая поступила в кассы финансовых организаций с 9 апреля 2022 года, передает РИА «Новости».
Напомним, 9 апреля стало известно, что ЦБ намерен разрешить банкам с 18 апреля продавать гражданам наличную валюту, поступившую в кассы с 9 апреля 2022 года.
9 марта ЦБ ввел временный порядок операций с наличной валютой. В МИД заявили, что Россия в условиях усиления санкций сокращает использование доллара в валютных резервах и внешних расчетах, переключаясь на незападные рынки капитала, также прилагаются усилия к тому, чтобы обезопасить инвестпроекты от внешнего негативного влияния. Газета ВЗГЛЯД разбирала, чего добивается Российский Центробанк.
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Набиуллина предупредила о структурной трансформации экономики на фоне санкций
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Российская экономика еще имеет запасы, однако они конечны, Россия войдет в период структурной трансформации во втором – начале третьего квартала, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина.
Набиуллина указала, выступая в Госдуме, что «период, когда экономика может жить на запасах, конечен, и уже во втором - начале третьего квартала мы войдем в период структурной трансформации и поиска новых моделей бизнеса», передает ТАСС.
Она заявила также, что Банк России не будет пытаться «любыми методами» снизить инфляцию, так как это «помешало бы адаптироваться бизнесу, для которого сейчас восстановление поставок необходимых импортных компонентов сложнее и дороже, и это неизбежно отразится на цене конечной продукции, а нам обязательно нужно справиться с периодом адаптации».
Вместе с тем ЦБ рассматривает возможность сделать более гибкой продажу выручки экспортерами: «На первом этапе наши ограничения были жестче. Сейчас от части мы отказываемся, как, например, от комиссии за покупку валюты через брокера, часть смягчаем. Рассматриваем возможность сделать и более гибкую продажу выручки экспортерами. Действуя так, мы оперативно реагируем на уровень рисков и по мере их стабилизации снижаем барьеры для ведения внешнеэкономической деятельности».
Набиуллина также сообщила, что после санкций, наложенных Западом на ЦБ, «у нас есть возможность распоряжаться примерно половиной резервов, но это золото, юани и другие не подверженные санкционным рискам активы, но они не дают возможности управлять ситуацией с валютой на внутреннем рынке».
«К началу 2022 года запас капитала банков с учетом накопленных буферов и макронадбавок составил около 7 трлн рублей, что даже больше половины от общего объема капитала. Этого достаточно, чтобы в моменте покрыть до 10% потерь по кредитам, что в два-три раза превышает уровень годовых потерь в прошлые кризисы», – сказала она.
Однако при том, что запас прочности очень высокий, он распределен неравномерно, подчеркнула Набиуллина. Регулятор будет это учитывать при выработке необходимых мер поддержки.
Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен назвала неизбежным дефолт России. До этого заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что запад перекрывает возможности для инвестиций в российские государственные ценные бумаги, пытаясь спровоцировать дефолт в России.
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Набиуллина объяснила необходимость высокой ключевой ставки
Короткий период высокой ключевой ставки необходим, чтобы не допустить неуправляемый рост инфляции, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина.
Набиуллина заявила, что «мы должны проводить сейчас такую денежно-кредитную политику, которая не приведет к неуправляемому росту инфляции, значит, нужен достаточно короткий период высокой ставки, иначе мы будем все время пытаться догнать инфляцию, повышать, удерживать ставки на высоком уровне», передает ТАСС.
«Это может потребовать длительного времени, этого длительного времени у нас нет. Нужна структурная перестройка экономики», – добавила она.
Ранее Набиуллина предупредила о структурной трансформации экономики на фоне санкций.
Напомним, Банк России снизил ключевую ставку до 17% годовых.
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Путин поручил ускорить переход на рубли во внешней торговле
Москве нужно ускорить переход к внешнеторговым расчетам в рублях и национальных валютах дружественных России стран, заявил президент России Владимир Путин на совещании с правительством по экономическим вопросам.
По словам президента, ограничения, которые недружественные страны ввели против России, повлияли на возможности отечественного бизнеса, затруднили логистику экспортных и импортных поставок, создали препятствия для проведения расчетов.
«Необходимо оказать максимальное содействие предпринимателям в решении этих проблем, в том числе ускорить переход внешней торговли на расчеты в рублях и в национальных валютах стран — надежных деловых партнеров. Хочу подчеркнуть: в новых, изменившихся, условиях мы должны продвигаться здесь гораздо более высокими темпами», – цитирует ТАСС Путина. Президент попросил доложить на совещании, как организована данная работа, каких результатов в ней планируется достичь.
Ранее Путин заявил о провале санкционной политики экономического блицкрига в отношении России, и подчеркнул, что одним из последствий антироссийских санкций для европейцев станет падение уровня жизни.
Также президент указал на восстановление ситуации в российской экономике.
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Эксперт исключил ажиотаж в России на покупку и снятие наличной валюты
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Россиянам на данный момент нужны доллары и евро лишь для поездки за границу, если в стране имеются проблемы с безналичным расчетом, поэтому никакого ажиотажа в связи началом продажи наличной валюты банками россиянам, скорее всего, не будет, сказал газете ВЗГЛЯД директор по анализу финансовых рынков и макроэкономики УК «Альфа-Капитал» Владимир Брагин.
Банк России с 18 апреля по 9 сентября 2022 года возобновил возможность для финансовых организаций продавать россиянам наличную валюту, которая поступила в кассы банков с 9 апреля текущего года.
«Как и в любом товаре, а наличные доллары можно расценивать как товар, потому что им расплатиться, конечно, можно, но неофициально, встает вопрос: что с ним делать? Долларовая инфляция сейчас довольно высокая – по последним данным 8,5%. И если доллары никуда не вкладывать, ни в депозиты, ни в какие-то ценные бумаги, то и покупательская способность довольно быстро снижается. Это касается и евро», – говорит Брагин.
Ценности в виде защиты от инфляционных рисков собеседник в долларах не видит, поэтому, по его мнению, и ажиотажа с покупкой наличной валюты, скорее всего, не будет. Востребован доллар, на его взгляд, будет только для тех, кто планирует выезд за границу, поскольку в некоторых странах все еще есть проблемы с платежными системами российских карт, в том числе формата Union Pay.
«Вопрос предложения, как я понимаю, тоже все еще остается открытым, потому что позволено снять не всю валюту, а только приобретенную в определенный период. Так что наличная валюта будет ограничена. Поэтому, если брать закон спроса-предложения, то, в принципе, возможен сценарий, при котором курс наличной валюты будет выше, чем безналичный. Но, опять же, наличный доллар сейчас имеет довольно странную ценность: с одной стороны, его мало, с другой – непонятно, что с ним делать», – рассуждает эксперт.
Он отмечает, что на биржевом курсе данная возможность также никак не должна отразиться, поскольку он формируется на безналичном рынке. Однако он не исключает, что стоимость наличной валюты может отличаться от биржевой.
«Сбережения нужно постараться хранить таким образом, чтобы по крайней мере защитить от инфляции. Те депозиты, которые предлагают банки на сегодняшний день, покрывают предполагаемую инфляцию. Также есть вариант рублевых облигаций. Если мы говорим про российских граждан, то надо понимать, что санкционные риски сейчас гораздо выше, чем те, которые связаны с тем же инвестированием. Поэтому если нет какой-то потребности или большого желания купить иностранные активы, то лучше всего пока базироваться на российских бумагах и тех, которые по крайней мере доступны внутри России», – рекомендует Брагин.
Собеседник обращает внимание на то, что у рубля действительно есть высокие санкционные риски, но, с другой стороны, есть хороший чистый платежный баланс, отличное состояние госфинансов на начало года (отсутствие долга). Поэтому все идет к тому, что рубль, скорее всего, продолжит укрепляться.
Напомним, в марте ЦБ ввел временный порядок операций с наличной валютой, согласно которому с 9 марта по 9 сентября 2022 года все средства клиентов на валютных счетах или вкладах будут сохранены и учтены в валюте вклада, однако в наличной валюте разрешено снять не более 10 тыс. долларов, а остальные средства – в рублях по рыночному курсу на день выдачи.
В апреле Центробанк сообщил, что намерен разрешить банкам с 18 апреля продавать россиянам наличную валюту. Газета ВЗГЛЯД рассуждала, чего добивается Банк России неожиданными решениями.
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Саудовскую Аравию заподозрили в решении примкнуть к альянсу России и КНР
Саудовская Аравия решила отвернуться от США и примкнуть к новому альянсу России и КНР, так как американское влияние в мире снижается, считает обозреватель Халид аль-Джауси.
Обозреватель пишет в статье для британской газеты Rai Al Youm, что «(наследный принц Саудовской Аравии) Ибн Салман, возможно, решил отвернуться от Америки, которая была стратегическим союзником Саудовской Аравии на протяжении 80 лет, и присоединиться к новому российско-китайскому альянсу, что сигнализирует о радикальных переменах не только в регионе Персидского залива, но и на всем Ближнем Востоке», передает РИА «Новости».
Он напомнил, что отношения Эр-Рияда с Вашингтоном ухудшились при президенте Джо Байдене, который говорил о нежелании сотрудничать с наследным принцем Мухаммедом ибн Сальманом Аль Саудом.
В частности, он отверг просьбу американского лидера увеличить добычу нефти для снижения цен на фоне введенных западных санкций в отношении Москвы.
«Саудовская Аравия сделала политический разворот в сторону Китая, когда США отказались от нее, стали обвинять в нарушениях прав человека и убийстве журналиста Джамаля Хашогги», – считает Халид аль-Джауси.
Ранее в США заметили «мрачные симптомы» смерти американского миропорядка.
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Индия возобновила поставки чая и продуктов в Россию
Поставки индийского чая и продовольствия в Россию возобновились на прошлой неделе, сообщают источники The Economic Times. По их данным, поставки осуществляются в основном через порты в Грузии.
По информации газеты, в Россию уже отправлены грузы чая, риса, фруктов, кофе, морепродуктов, кондитерских изделий, передает РИА «Новости».
Платежи по сделкам обслуживают ряд крупных банков: Сбербанк и Альфа-Банк с российской стороны и Bank of Maharashtra с индийской стороны.
По данным газеты, платежи «в максимально возможном объеме» осуществляются в рублях и рупиях, при этом некоторые банки также проводят платежи в евро.
Россия импортирует 43–45 млн килограммов индийского чая в год, что делает ее одним из его главных потребителей на мировом рынке, указывает The Economic Times.
Ранее СМИ сообщали, что Индия и Россия рассматривают создание механизма торговых расчетов в национальных валютах (рупия и рубль).
Объявленные персонами нон грата дипломаты России покинули Францию
Самолет с объявленными Францией персонами нон грата сотрудниками посольства России в Париже вылетел в Россию, сообщил руководитель пресс-службы российской дипмиссии в Париже Александр Макогонов.
«По договоренности с французской стороной был организован рейс для вывоза сотрудников посольства, объявленных персонами нон грата. Самолет вылетел», – цитирует ТАСС Макогонова.
Ранее МИД Франции вызвало российского посла в Париже и уведомило о высылке дипломатов.
Напомним, Россия в ответ на высылку своих сотрудников из постпредства при Евросоюзе объявила персонами нон грата 18 сотрудников представительства ЕС в Москве.
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Эксперт: Повышение соцвыплат и пенсий поможет гражданам справиться с инфляционной волной
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«Путин поручил поддержать рядовых граждан, помочь им справиться с инфляционной волной, ведь по прогнозам она может оказаться высокой», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Петр Кирьян, комментируя итоги совещания президента с руководством правительства и Центробанка.
«У экспертов были опасения, что различные антироссийские решения иностранных государств, разные пакеты санкций приведут к параличу нашей экономической системы, в частности, к тому, что различные финансово-кредитные организации не смогут выполнять свои обязательства внутри страны. Как мы видим, этого не случилось», – напомнил руководитель Лаборатории социальных исследований Института региональных проблем Петр Кирьян. По словам эксперта, в этом заслуга не только самих банков и финансовых организаций, но и Центробанка, который в стрессовой ситуации применил различные инструменты, например, упростил ведение отчетности для банкиров.
«Что касается уровня благополучия рядовых граждан, то президент подчеркнул: в этом направлении где-то еще необходима усиленная работа, но где-то есть и достижения – скажем, в той же розничной торговле. Спал ажиотажный спрос на некоторые позиции, когда люди массово покупали сахар. Сейчас отмечается рост товарных запасов, предложение стабилизировалось, товар на полках есть. Но это направление по-прежнему остается в мониторинге», – подчеркнул аналитик.
«Путин поручил поддержать рядовых граждан, помочь им справиться с инфляционной волной, ведь по прогнозам она может оказаться высокой и повлиять на покупательскую способность россиян. Не исключаю, что по этому направлению будут какие-то решения вроде повышения МРОТ, размеров социальных выплат, пенсионных индексаций, контроля за уровнем минимальной оплаты труда», – считает Кирьян.
В понедельник президент Владимир Путин в режиме видеоконференции провел совещание по экономическим вопросам. В нем участвовали премьер-министр Михаил Мишустин, глава Минэкономразвития Максим Решетников, министр финансов Антон Силуанов, глава ЦБ Эльвира Набиуллина. По словам главы государства, Россия выдержала «беспрецедентное» санкционное давление западных стран. «Но можно уже уверенно сказать, что такая политика в отношении России провалилась, стратегия экономического блицкрига не удалась», – цитирует Путина пресс-служба Кремля.
Президент отметил, что ситуация в экономике стабилизируется, курс рубля возвращается к уровням начала года. При этом Путин указал, что за последние полтора месяца потребительские цены заметно выросли – на 9,4%, а в годовом выражении к 8 апреля инфляция составила 17,5%. В этой связи он поручил поддержать рядовых россиян. Правительство готовит конкретные параметры повышения всех социальных выплат, пенсий, зарплат бюджетников, напомнил президент.
В Кремле пообещали соответствующий интересам России ответ на санкции
Ответные меры России на санкции Запада формулируются и прорабатываются в правительстве, они будут соответствовать интересам Москвы, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Песков сказал, отвечая на вопрос о том, на каком этапе находится подготовка ответных мер на санкции в отношении России, что «они формулируются и прорабатываются в правительстве, в правительственном штабе, поэтому будем ждать информацию оттуда, в любом случае мы неоднократно говорили, что ответные меры будут составляться таким образом, чтобы лучше всего соответствовать нашим собственным интересам», передает РИА «Новости».
Говоря о том, будет ли тема подниматься на совещании в понедельник, Песков ответил, что по его данным, этого не планировалось, если только она не будет кем-то поставлена на повестку дня.
За подробностями ответных мер он попросил обращаться в правительство, передает ТАСС.
Ранее глава ЦБ Эльвира Набиуллина предупредила о структурной трансформации экономики на фоне санкций.
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Paramount объявила о приостановке вещания своих телеканалов в России
Американская компания Paramount приостанавливает вещание своих телеканалов на территории России на неопределенный срок с 20 апреля.
В группу Paramount входят каналы Nickelodeon, Nick Jr., NickToons, Paramount Comedy, а также MTV Russia и MTV Live HD. Компания объявила о приостановке вещания в России еще в середине марта, но не обозначила точную дату. Теперь же российских операторов уведомили, что вещание прекратится на неопределенный срок с 20 апреля, передает «ФАН» со ссылкой на Telegram-канал «Кабельщик».
Ранее компания Discovery объявила об ограничении вещания. Ограничения коснулись 15 кабельных каналов, в том числе Discovery Channel и Animal Planet.
До этого приостановили вещание в России телекомпания CNN и американское агентство Bloomberg.
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Полпред президента в УрФО призвал свердловский оборонный завод на борьбу с санкциями
Машиностроительный завод имени Калинина (Екатеринбург) и его разработки должны помочь решить вопросы импортозамещения в России, считает полпред президента России в УрФО Владимир Якушев.
Якушев на встрече с гендиректором предприятия Николаем Клейном обсудил вопросы «работы предприятия по направлению импортозамещения, а также конкурентоспособность выпускаемой продукции и кадровая политика завода», передает Ura.ru со ссылкой на пресс-службу полпредства.
Якушев «выразил уверенность, что имеющийся научный потенциал позволит предприятию и в дальнейшем вести разработку и производство конкурентоспособной продукции и оперативно решить вопросы с импортозамещением».
Клейн сообщил, что портфель заказов у завода сформирован до 2024 года, а на продукцию есть запрос из зарубежных стран. Якушев, в свою очередь, отметил, что предприятие успешно сотрудничает с кафедрами УрФУ и УрГЭУ.
Помимо гражданской продукции, завод имени Калинина («ЗиК») известен своими разработками специального назначения. В частности, предприятие занимается системами противовоздушной обороны С-300, а также крылатыми ракетами «Калибр», которые были успешно испытаны в Сирии.
Ранее Московская область пообещала поддержку занятым импортозамещением компаниям.
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