Кадыров: «Азовсталь» будет под контролем ВС России сегодня до или после обеда

Полностью готова стратегия, благодаря которой предприятие «Азовсталь» в Мариуполе перейдет под контроль российских военных в четверг до или после обеда, заявил глава Чечни Рамзан Кадыров.

«Хочу поделиться радостной вестью – завтра, вернее, сегодня уже, до обеда или после обеда «Азовсталь» будет полностью под контролем Вооруженных сил России. Все готово, стратегия готова, воины готовы, только нужно время», – сообщается в его Telegram-канале.

По словам Кадырова, если боевики, находящиеся в «Азовстали», с утра сложат оружие, «руководство ВС РФ во главе с верховным главнокомандующим примет правильное решение» для них.

В среду вечером начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев сообщил, что Киев сорвал эвакуацию мирного населения, которое может находиться на «Азовстали», также завод не покинули украинские военные, боевики нацбататов и иностранные наемники.

Ранее в среду Народная милиция Донецкой народной республики (ДНР) сообщила, что из окрестных домов в районе завода «Азовсталь» эвакуировали еще 127 жителей Мариуполя. Кроме того, в среду с территории «Азовстали» добровольно вышли и сложили оружие, воспользовавшись предложением Народной милиции ДНР и ВС России, пятеро военных ВСУ.

Во вторник начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев сообщил о готовности украинских военных на «Азовстали» сдаться.

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