Роскачество сказало, на что обращать внимание при покупке куличей

Предложение куличей растет в период традиционного «высокого» спроса перед Пасхой в России, но разработка единого ГОСТа на них пока только планируется, поэтому следует обращать внимание на наличие в маркировке единого знака обращения на рынке («ЕАС») как гарантии безопасности продукции, говорится в сообщении Роскачества.

«Помимо обязательной информации на этикетке кулича о дате изготовления, сроке годности, составе, пищевой ценности, условий хранения, информации о производителе, продукция должна содержать единый знак обращения на рынке («ЕАС»). Без нанесенного на маркировку знака «ЕАС» кулич приобретать не рекомендовано, так как в этом случае производителем не гарантируется безопасность продукции», – передает РИА «Новости» сообщение организации.

Единый знак обращения свидетельствует о том, что маркированная продукция прошла все установленные в технических регламентах Таможенного союза процедуры оценки соответствия и соответствует их требованиям. Но единого ГОСТа на куличи пока не существует: по данным Роскачества, его разработка только планируется, поэтому у каждого производителя – своя уникальная рецептура.

По мнению Роскачества, далеко не все производители способны гарантировать качество продукции, поэтому лучше выбирать кулич, изготовленный крупным хлебозаводом. Между тем относительно большие сроки годности вполне допустимы: они достигаются за счет использования в упаковке специальных материалов, обладающих барьерными свойствами, благодаря применению влагоудерживающих агентов (глицерин, сорбитол и др.) и пищевых добавок на основе солей уксусной кислоты.

«Пищевые добавки, всевозможные «Е», которые так пугают покупателей, допустимы и безопасны в количестве, разрешенном требованиями техрегламентов. При этом информация о присутствующих в составе добавках должна быть указана в маркировке», – пояснила начальник отдела испытаний Роскачества Лилия Котельникова.

Отдельный совет эксперты дают по сохранности пасхального продукта. «Резать кулич нужно только поперек, не трогая верхушку кулича – верхнюю корочку. Отрезав нужное количество, кулич вновь накрывают «макушкой». Верхушка кулича должна продолжать «защищать» мякиш. Таким образом, кулич дольше не зачерствеет и не сохнет», – считают в Роскачестве.

Ранее Роскачество выявило фальсификат у производителей сгущенного молока.