Путин поручил создать новую стратегию взаимодействия России с ВТО из-за санкций

Правительство должно подготовить стратегию действий России со Всемирной торговой организаций, соответствующее распоряжение отдал президент России Владимир Путин.

Глава государства на совещании по вопросам развития отечественного металлургического комплекса напомнил, что в отношении российских компаний были введены незаконные ограничения со стороны Запада.

«Речь не только о запрете на поставку готовой продукции, но и о приобретении некоторых компонентов для производства металлопроката, стальных листов, арматуры и так далее», – приводит слова президента сайт Кремля.

Путин подчеркнул, что такие меры идут вразрез с принципами ВТО, о приверженности которым постоянно говорили европейские лидеры.

Он поручил правительству провести комплексную оценку правомерности решений западных контрагентов и подготовить обновленную стратегию действий России в ВТО. Это необходимо сделать к 1 июня 2022 года.

Президент указал, что необходимо поддержать и стимулировать внутренний спрос в России. Это необходимо сделать за счет увеличения объемов жилищного, инфраструктурного, коммерческого и промышленного строительства, а также за счет широкого выпуска товаров, где используется металлургическая продукция.

«Повторю: для поддержки спроса на отечественный металл необходимо запускать долгосрочные проекты и программы, эффект от реализации которых будет ощутим для всей экономики, для российских регионов и жителей. Прошу сегодня отдельно остановиться на этой теме», – сказал он.

Путин отметил, что недружественные шаги в отношении российских металлургов принимались в угоду «сиюминутным политическим интересам», были перечеркнуты связи, наработанные годами, эти связи базировались на деловой репутации, взаимном интересе и экономической эффективности.

«Эти ключевые, опорные для бизнеса понятия оказались лишними в политической игре евробюрократов. Если говорить напрямую, то интересы европейских предпринимателей, которые в кооперации с российскими компаниями производят товары, обеспечивают занятость, были просто проигнорированы, отставлены в сторону», – заявил президент.

Ранее Россия запретила экспорт легированного лома в недружественные страны – на него приходится подавляющая часть зарубежных поставок.

Ученые Института немецкой экономики в Кельне заявляли о серьезной зависимости Германии не только от российского газа, но и от поставок никеля, палладия и хрома, которые необходимы для обеспечения ключевых отраслей экономики ФРГ.