Джонсон призвал Россию к милосердию в отношении британских пленных

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон призвал российские власти соблюдать права попавших в плен в Мариуполе британцев Шона Пиннера и Эйдена Эслина, служивших в рядах ВСУ, в рамках Женевской конвенции об обращении с военнопленными.

«Мы призываем отнестись с милосердием к пленным», – заявил Джонсон, выступая перед депутатами Палаты общин британского парламента. Он также подчеркнул, что Пиннер и Эслин были военнослужащими ВСУ, а не наемниками. В то же время, как указал глава правительства Соединенного Королевства, Лондон выступает против того, чтобы британцы отправлялись на Украину участвовать в боевых действиях, сообщает ТАСС.

Комментируя предложение о запрете на публикацию в социальных сетях фрагментов из видеоинтервью британских пленных российскому телевидению, которое выдвинул депутат от правящей Консервативной партии Роберт Дженрик, представляющий избирательный округ Ньюарк в английском графстве Ноттингемшир, где проживают родственники Эслина, Джонсон отметил, что поддерживает подобную инициативу. При этом премьер-министр не стал говорить о возможном обмене Пиннера и Эслина на украинского политика Виктора Медведчука, о чем его ранее попросили сами пленные.

Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как российская сторона могла бы максимально эффективно использовать попавший ей в руки козырь в информационной войне. Допросы пленных британских наемников Шона Пиннера и Эйдена Эслина следует вести публично и даже «стримить» их в Сети, считают российские медиаменеджеры. Своей сдачей в плен Пиннер и Эслин «создали для российской пропаганды мощный информационный повод», вторят им члены британского парламента.

Ранее стало известно, что среди пленных морпехов вооруженных сил Украины, которые сдались в районе металлургического комбината имени Ильича, оказался британский наемник Эйден Эслин. Его родственники обратились к Владимиру Путину с просьбой о гуманном обращении с пленным британцем.