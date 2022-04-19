«Единая Россия» внесла законопроект о защите георгиевской ленты

Партия «Единая Россия» внесла в Госдуму законопроект, предлагающий приравнять георгиевскую ленту к символам воинской славы, сообщили в пресс-службе политической партии.

«Георгиевская лента вот уже много лет является символом героизма, мужества и стойкости нашего народа в Великой Отечественной войне. Мы с гордостью надеваем эту черно-оранжевую ленту на одежду, украшаем ею дома, используем в праздничном оформлении улиц к 9 Мая. Потому что помним и гордимся подвигом наших предков, которые спасли нашу страну и весь мир от нацизма. К сожалению, во многих республиках бывшего СССР, за свободу которых проливали кровь наши деды и прадеды, Георгиевская лента все чаще оказывается объектом нападок. В Грузии и на Украине Георгиевская лента оказалась под запретом, а в Латвии ее и вовсе уравняли с символикой СС и нацистской Германии. Похожие законопроекты на подходе в Литве и Молдове», – отметил один из авторов инициативы, секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак, которого цитирует сайт ЕР.

По его словам, документ четко регламентирует, что лента может использоваться только в целях, связанных с исторической памятью.

В рамках данного проекта, предложенного депутатами Госдумы, предусматривается уголовная или административная ответственность, если подтвердится факт осквернения георгиевской ленты.

В свою очередь, соавтор документа, зампред комитета Госдумы по развитию гражданского общества, председатель «Волонтеров Победы» Ольга Занко напомнила, что возглавляемое ею движение уже семь лет является соорганизатором акции «Георгиевская ленточка».

«Волонтеры Победы» раздают Георгиевские ленты не только в России, но и за рубежом. Иногда их приходится раздавать «подпольно», поскольку в ряде стран она запрещена, но там есть люди, для которых эта лента ценна и важна. Мы видим, как за рубежом в некоторых странах за ношение Георгиевской ленты людей притесняют, унижают и избивают. Ее срывают публично с ветеранов Великой Отечественной войны, запрещают на законодательном уровне. Наш долг – защитить символ Победы и героического подвига наших дедов», – подчеркнула Занко.