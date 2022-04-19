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«Единая Россия» внесла законопроект о защите георгиевской ленты
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Партия «Единая Россия» внесла в Госдуму законопроект, предлагающий приравнять георгиевскую ленту к символам воинской славы, сообщили в пресс-службе политической партии.
«Георгиевская лента вот уже много лет является символом героизма, мужества и стойкости нашего народа в Великой Отечественной войне. Мы с гордостью надеваем эту черно-оранжевую ленту на одежду, украшаем ею дома, используем в праздничном оформлении улиц к 9 Мая. Потому что помним и гордимся подвигом наших предков, которые спасли нашу страну и весь мир от нацизма. К сожалению, во многих республиках бывшего СССР, за свободу которых проливали кровь наши деды и прадеды, Георгиевская лента все чаще оказывается объектом нападок. В Грузии и на Украине Георгиевская лента оказалась под запретом, а в Латвии ее и вовсе уравняли с символикой СС и нацистской Германии. Похожие законопроекты на подходе в Литве и Молдове», – отметил один из авторов инициативы, секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак, которого цитирует сайт ЕР.
По его словам, документ четко регламентирует, что лента может использоваться только в целях, связанных с исторической памятью.
В рамках данного проекта, предложенного депутатами Госдумы, предусматривается уголовная или административная ответственность, если подтвердится факт осквернения георгиевской ленты.
В свою очередь, соавтор документа, зампред комитета Госдумы по развитию гражданского общества, председатель «Волонтеров Победы» Ольга Занко напомнила, что возглавляемое ею движение уже семь лет является соорганизатором акции «Георгиевская ленточка».
«Волонтеры Победы» раздают Георгиевские ленты не только в России, но и за рубежом. Иногда их приходится раздавать «подпольно», поскольку в ряде стран она запрещена, но там есть люди, для которых эта лента ценна и важна. Мы видим, как за рубежом в некоторых странах за ношение Георгиевской ленты людей притесняют, унижают и избивают. Ее срывают публично с ветеранов Великой Отечественной войны, запрещают на законодательном уровне. Наш долг – защитить символ Победы и героического подвига наших дедов», – подчеркнула Занко.
Рогозин «перевел на русский» слова Харрис о противоспутниковом оружии США
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Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин прокомментировал заявление вице-президента США Камалы Харрис о приостановке испытаний противоспутникового оружия.
«Перевожу на русский язык ею сказанное: Соединенные Штаты завершили серию испытаний противоспутникового оружия и поставили его на вооружение Космических сил США», – написал Рогозин в своем Telegram-канале.
Напомним, Харрис, выступая на базе ВВС США Ванденберг в штате Калифорния, заявила, что «США берут на себя обязательство не проводить испытания противоспутникового оружия и призывают другие страны присоединиться к ним». Она объявила о введении моратория на испытания противоспутникового оружия, так как «эти тесты опасны». По ее словам, таким образом администрация США хочет написать новые правила и установить нормы работы в космосе.
В ноябре министр обороны России Сергей Шойгу подтвердил успешное испытание противоспутниковой системы, которая «ювелирно» поразила старый спутник.
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ВКС уничтожили поступившие от США и Европы вооружения для Украины
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ВКС России нанесли удар высокоточными ракетами по 124-му объединенному центру обеспечения логистики украинских войск в районе Львова, сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.
«Уничтожен логистический центр и находившиеся в нем крупные партии иностранного вооружения, поступившие за последние 6 дней на Украину от США и европейских стран», – приводит ТАСС слова Конашенкова.
«Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 139 самолетов, 483 беспилотных летательных аппарата, 250 зенитных ракетных комплексов, 2337 танков и других боевых бронированных машин, 254 установки реактивных систем залпового огня, 1009 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 2196 единиц специальной военной автомобильной техники», – заявил генерал.
Ранее Минобороны обнародовало видеозапись запуска баллистической ракеты оперативно-тактического комплекса «Искандер-М» по командному пункту механизированной бригады ВСУ.
До этого Минобороны публиковало видео работы расчетов комплексов радиоэлектронной борьбы (РЭБ) в ходе специальной военной операции на Украине.
Командир БДК «Цезарь Куников» погиб в ходе спецоперации на Украине
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В ходе спецоперации на Украине погиб командир большого десантного корабля Черноморского флота «Цезарь Куников» Александр Чирва, заявил глава Севастополя Михаил Развожаев.
«Сегодня мы простились с севастопольцем Александром Григорьевичем Чирвой. Командир большого десантного корабля «Цезарь Куников» 197-й бригады десантных кораблей Черноморского флота, капитан третьего ранга», – цитирует Развожаева ТАСС.
Чирва умер от ран, которые он получил в бою с неонацистами на Украине. «Его храбрость, профессионализм и опыт спасли жизни членов экипажа», – добавил губернатор.
Чирва – уроженец Севастополя. Он окончил филиал Военного учебно-научного центра ВМФ «Военно-морской академии» Военно-морского института радиоэлектроники имени Попова. В 2015 и 2016 годах принимал участие в специальной операции на территории Сирии.
Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщал, что в боях за Мариуполь в ходе проведения спецоперации на Украине погиб замкомандующего Черноморским флотом (ЧФ) капитан 1-го ранга Андрей Палий. По данным СМИ, Палий обеспечивал функционирование гуманитарного коридора для выхода мирных жителей.
Позже с замкомандующего простились в Петербурге.
Власти Грузии отказались переносить празднование Дня Победы на 8 мая
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В правящей «Грузинской мечте» не видят достаточных аргументов удовлетворить требование оппозиции и праздновать День Победы над фашизмом не 9 мая, а 8 мая, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
Председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили в связи с инициативой оппозиционеров в понедельник заявил, что «День Победы отмечают 9 мая страна НАТО Румыния и Израиль – государство пострадавших от Холокоста евреев».
Глава комитета по внешним связям парламента Грузии Николоз Самхарадзе отметил, что Германия подписала акт о капитуляции в тот час, когда в Тбилиси уже было 9 мая.
Также в «Грузинской мечте» подчеркивают, что надо учесть мнение ветеранов, а они традиционно отмечают 9 мая.
Депутат-оппозиционер Георгий Вашадзе заявил, что «Грузия должна отмечать День Победы не с Россией, а с Европой, то есть 8 мая».
Грузия отправила на фронты ВОВ 700 тыс. человек, половина из них не вернулась. В процентном отношении это самый высокий показатель потерь среди республик СССР.
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Ле Пен объяснила законность воссоединения Крыма с Россией
Крым вошел в состав России по итогам референдума 2014 года, заявила кандидат в президенты Франции от «Национального объединения» Марин Ле Пен.
Ей задали вопрос о принадлежности полуострова. «Крым вошел в состав России на основании итогов референдума», – передает слова политика ТАСС.
Ранее кандидат в президенты Франции Марин Ле Пен заявила, что в случае победы на президентских выборах намерена после окончания конфликта на Украине предложить НАТО стратегически сблизиться с Россией.
Также она заявляла о планах вывести Францию из объединенного военного командования НАТО.
Напомним, президент Франции Эммануэль Макрон, баллотирующийся на второй срок, одержал победу в первом туре выборов с результатом 27,84%, он и кандидат от партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен вышли во второй тур выборов после подсчета 100% голосов.
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Командир батальона «Восток» показал кадры удара авиации России по «Азовстали»
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Командир батальона «Восток» Александр Ходаковский опубликовал кадры ударов авиации по металлургическому комбинату «Азовсталь» в Мариуполе.
«Даже в километре от попадания взрывной волной толкает ощутимо. Это падает им на головы, и шансов нет – только поднимать руки», – сказал газете ВЗГЛЯД Ходаковский.
Ранее Ходаковский рассказал о ходе штурма «Азовстали». По его словам, в общей сложности на «Азовстали» остается порядка 1,5–2 тыс. азовцев. «Мы продолжаем сохранять кольцо и постепенно его сжимать», – сказал он ранее в беседе с газетой ВЗГЛЯД.
В понедельник глава Чечни Рамзан Кадыров заявил о начале «конкретной» спецоперации на Украине и предложил украинским военным сдаться российским войскам.
В воскресенье ночью российские военные, руководствуясь гуманными принципами, предложили боевикам националистических батальонов и блокированным в Мариуполе иностранным наемникам с 06.00 мск прекратить боевые действия и сложить оружие. Однако власти Украины запретили боевикам, которые оказались заблокированы на территории завода «Азовстали» в Мариуполе, вести переговоры о сдаче в плен, приказав нацистам расстреливать военнослужащих и наемников, желающих сложить оружие.
В Минобороны сообщали, что согласно результатам радиоперехватов, кроме нацистов из батальона «Азов» и остатков украинских вооруженных сил, в оккупированных районах города находится значительное количество иностранных наемников; радиопереговоры, кроме украинского и русского, ведутся еще на шести, в основном европейских, иностранных языках. Глава Союза ветеранов Афганистана Франц Клинцевич рассказал газете ВЗГЛЯД, что в Мариуполе могут находиться высокопоставленные представители командования стран НАТО.
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Наемник из Британии рассказал об издевательствах над мирными гражданами бойцов ВСУ
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Британский наемник Эйден Эслин, воевавший на стороне Украины, заявил, что лично видел, как украинские военные задерживали и связывали гражданских.
«Я видел, как бойцы разведгруппы батальона связали гражданских по рукам и ногам и завязали им глаза. Их отвели в бункер... После этого я их не видел», – заявил Эслин.
Видео с рассказом иностранца опубликовано в Telegram-канале «Военная хроника».
По его словам, мирных граждан брали в плен просто потому, что те заблудились.
Ранее Эслин просил обменять его на главу украинской «Оппозиционной платформы – за жизнь» Виктора Медведчука.
В СК пообещали допросить очередного пойманного в Мариуполе английского наемника Шона Питера, который служил в 36 бригаде морской пехоты ВСУ. До этого в числе пленных морпехов ВСУ, которые сдались в районе металлургического комбината имени Ильича, задержали британского наемника Эйдена Эслина.
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Лондон признал «сложной» проблему пленных британцев в Донбассе
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Попавшие в Донбассе в плен британцы создали действительно сложную проблему для правительства Великобритании, заявил бывший британский дипломат, член Палаты лордов Питер Рикеттс.
Рикеттс отметил, что гражданам Великобритании «настоятельно рекомендовали не ездить на Украину». Им говорили, что власти Великобритании «не смогут помочь, если они попадут в сложную ситуацию», добавил Рикеттс. Он утверждает, что британцы говорили на камеру якобы под давлением. По его версии, Москва «использует удобную возможность, чтобы вынудить правительство Великобритании оказать давление на президента Зеленского». «Конечно, идут дискуссии, но, безусловно, это решение остается за Зеленским», – приводит слова Рикеттса РИА «Новости» со ссылкой на Sky News.
Напомним, попавшие в плен в ходе спецоперации на Украине граждане Британии попросили премьера страны Бориса Джонсона обменять их на лидера украинской «Оппозиционной платформы – За жизнь» Виктора Медведчука. Британский наемник Эйден Эслин, воевавший на стороне Украины, заявил, что лично видел, как украинские военные задерживали и связывали гражданских.
В Москве обнаружены тела экс-вице-президента «Газпромбанка» Аваева и его семьи
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В жилом доме на юго-западе столицы нашли тела трех человек, включая несовершеннолетнюю, по данным источника, погибшими являются бывший вице-президент «Газпромбанка» Владислав Аваев, его жена и дочь.
«С огнестрельными ранениями в квартире дома на Университетской улице обнаружены тела мужчины, женщины и девочки», – заявил один собеседник ТАСС.
Он добавил, что уголовное дело возбуждено по статье об убийстве.
Другой собеседник в правоохранительных органах указал, что, по предварительным данным, погибшими являются Аваев, его супруга и дочь.
Он добавил, что, по предварительной версии, Аваев убил жену и дочь, после чего покончил с собой. Причиной произошедшего мог стать бытовой конфликт.
В пресс-службе прокуратуры Москвы уточнили, что ведомство поставило на контроль расследование по факту убийства. На месте находятся прокурор Западного административного округа Москвы Андрей Данилов и Никулинский межрайонный прокурор Константин Простаков.
Российские силовики начали в Херсоне рейды против диверсантов СБУ
После обнаружения на херсонском военном заводе схрона с оружием и взрывчаткой российские силовики проводят в городе и по области рейды по выявлению диверсионных групп, оставленных Службой безопасности Украины (СБУ) при бегстве из города, сообщил источник в силовых структурах.
«В настоящий момент в Херсоне и области проходит ряд мероприятий, нацеленный на выявление диверсионных групп», – сказал источник РИА «Новости».
Напомним, на заводе в Херсоне по сигналу местных жителей был обнаружен схрон с оружием и боеприпасами, оставленными СБУ для украинских диверсионных групп. Уточнялось, что схрон нашли на территории завода «Паллада».
Кроме того, российские силовики обнаружили в Херсоне оперативные документы Службы безопасности Украины с пометкой «совершенно секретно». Из обнаруженных в архиве СБУ документов следует, что перед отступлением из Херсона сотрудники СБУ завербовали членов местной территориальной обороны для диверсий.
Шойгу оценил ход спецоперации на Украине
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Вооруженные силы России последовательно выполняют план освобождения ДНР и ЛНР, военнослужащие проявляют мужество и героизм при выполнении боевых задач, заявил министр обороны генерал армии Сергей Шойгу.
«Российская армия выполняет поставленные верховным главнокомандующим задачи в ходе проведения специальной военной операции. Последовательно реализуется план по освобождению Донецкой и Луганской народных республик, проводятся мероприятия по налаживанию мирной жизни», – передает ТАСС заявление генерала на коллегии военного ведомства.
По его словам, участвующие в операции российские военные проявляют мужество и героизм при исполнении воинского долга.
Генерал армии добавил, что Россия остается надежным гарантом безопасности своих граждан. Он также отметил, что события последних месяцев наглядно демонстрируют, насколько важно для России продолжать совершенствование своей армии.
При этом, заявил Шойгу, Вашингтон и подконтрольные ему западные страны делают все, чтобы максимально затянуть спецоперацию. «Нарастающие объемы поставок иностранного вооружения наглядно демонстрируют их намерения провоцировать киевский режим воевать «до последнего украинца», – сказал министр.
При этом, по его оценке, действия российских войск и качество применяемого вооружения еще раз показывают правильность определенных военно-политическим руководством страны приоритетов строительства ВС РФ.
Напомним, Москва направила Вашингтону ноту, в которой предупредила о «непредсказуемых последствиях» в случае продолжения поставок вооружений Украине странами НАТО. Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова сообщила, что нота направлена «по всем странам». При этом в США российское предостережение назвали «пустыми угрозами».
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Госдеп выступил с угрозами в адрес Китая
Китай ждут «серьезные последствия», если он решит помочь России обойти санкции, заявил глава пресс-службы госдепартамента США Нед Прайс.
Прайс заявил, что американцы намерены «отслеживать уровень поддержки России» Китаем. В Госдепе подчеркнули, что Пекин будут ждать «серьезные последствия» как со стороны США, так и со стороны их «союзников и партнеров», если «Китай предоставит вооружения, снабжение или попытается помочь России обойти санкции», передает ТАСС.
Напомним, пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что Китай находится на «неправильной стороне истории» в связи с событиями на Украине. Ппремьер Госсовета КНР Ли Кэцян заявил, что Пекин намерен придерживаться независимой позиции в отношении событий на Украине.
Путин заявил о предстоящем индексировании соцвыплат, пенсий и зарплат бюджетников
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Президент России Владимир Путин заявил, что правительство в ближайшее время определит, на сколько повысятся социальные выплаты, пенсии и зарплаты бюджетников.
На совещании по социально-экономическим вопросам глава государства напомнил об «уже принятом решении проиндексировать все социальные выплаты, пенсии и зарплаты специалистов, занятых в бюджетной сфере». «Конкретные параметры такого повышения должно подготовить правительство», – сказал Путин, сообщает ТАСС.
Президент констатировал, что инфляция в России «сейчас стабилизируется». Однако при этом он обратил внимание на то, что «только за последние полтора месяца потребительские цены в России заметно выросли – на 9,4%, а в годовом выражении по состоянию на 8 апреля инфляция составила 17,5%».
«Обращаю внимание коллег из правительства, Центрального банка, мы знаем об этом очень хорошо все – это очень высокие значения. Люди чувствуют это на своем семейном бюджете, чувствуют, как выросли цены, и нужно поддержать наших граждан, помочь им справиться с инфляционной волной», – отметил глава государства.
Он также заявил, что необходимо поддержать граждан, помочь справиться с инфляционной волной.
Ранее глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что короткий период высокой ключевой ставки необходим, чтобы не допустить неуправляемый рост инфляции.
Царев заявил о расчете ВСУ выстоять в битве за Донбасс
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«Если бы ВСУ видели, что шансов у них нет, они бы отошли к Днепропетровску и Запорожью. Или спрятались в большие города, как они это сделали в Харькове. Но они считают, что шансы есть, и стягивают в Донбасс лучшее вооружение», – сказал газете ВЗГЛЯД экс-депутат Рады Олег Царев. Ранее на Украине заявили о начале «битвы за Донбасс».
«Наступление анонсировалось на протяжении последнего месяца, все направления ударов были многократно обсуждены как на Украине, так и в России и на Западе. Аналитики из США и Великобритании давно нарисовали карты направлений ударов», – рассказал экс-депутат Верховной рады Украины, первый спикер парламента Новороссии Олег Царев.
Царев предположил, что продвижение российских войск будет идти медленно в силу многих факторов. «Власти Украины и их западные союзники прекрасно понимали, что будут делать российские войска. Они взвешивали ситуацию, считали количество наших, количество своих, количество техники, и приняли решение оставить свои войска там», – отметил экс-депутат.
«Если бы они видели, что шансов у них нет, они бы отошли к Днепропетровску, к Запорожью, спрятались бы в большие города, как они это сделали в Харькове. Но они считают, что шансы есть. Они стягивают туда лучшее вооружение, которое им поставляют западные страны», – рассказал он.
Царев отметил, что вооруженные силы Украины и нацбаты выстраивали оборону в Донбассе очень долго. «За последние пару недель они укрепили свои линии обороны, которые в общем-то семь с половиной лет выстраивали. Они готовились к войне, поэтому легкой прогулки для нас не будет. Не нужно ругать наши войска за медленное продвижение, у них очень тяжелая задача», – добавил политик.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении вечером 18 апреля заявил о начале «битвы за Донбасс». По всей стране ближе к полуночи фиксировались воздушные тревоги. Минобороны России официально не сообщало о начале второй фазы спецоперации на Украине, однако на это указывает ряд косвенных признаков.
В частности, только за прошедшие сутки высокоточные ракеты подавили 13 опорных пунктов украинских войск, а также места сосредоточения живой силы и военной техники противника, прежде всего – в Славянске, Барвенково и Попасной.
Кроме того, ВКС России нанесли удары по 60-ти военным объектам Украины, а ракетные войска и артиллерия поразили более тысячи военных объектов и 1214 мест сосредоточения живой силы противника. Среди них – 25 пунктов управления украинских подразделений. Также активизация боевых действий наблюдается в районе Гуляйполя Запорожской области, где российские войска ликвидировали несколько установок «Бук-М1».
В свою очередь командир батальона «Восток» Александр Ходаковский в беседе с газетой ВЗГЛЯД указал на признаки второй фазы спецоперации на Украине. «Однозначно есть активизация работы авиации. Она работает все более интенсивно. Насколько я понимаю, системы ПВО противника не очень эффективны против нас. Либо же мы пренебрегаем рисками для выполнения конкретной боевой задачи», – пояснил Ходаковский.
По его словам, активизация боевых действий наблюдается по всей линии фронта в Донбассе. «У нас в Мариуполе тоже ведутся переброски военных с направления на направление и их концентрация. Это действительно либо преддверие серьезного наступления, или мы уже в него вошли», – добавил собеседник.
Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, что большое наступление в Донбассе началось с маленького городка под названием Кременная.
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Россия призвала Черногорию разъяснить заявление о разрыве дипотношений
В МИД Черногории направлен запрос о разъяснении публикаций, касающихся необходимости разрыва дипотношений с Россией, сообщило российское посольство в Подгорице.
Посольство сообщило, что в МИД Черногории «направили ноту, запросив разъяснения». Министерство опубликовало в понедельник в Twitter заявление главы ведомства Джордже Радуловича, в котором сообщалось, что тот указал на необходимость «государственным институтам Черногории выполнять рестриктивные меры, введенные правительством против России», передает ТАСС.
МИД Черногории также опубликовал список введенных, как сообщалось, правительством мер, включающих «разрыв дипотношений, полный или частичный разрыв экономических отношений, полное или частичное ограничение импорта, экспорта, транзита, транспорта и предоставления услуг и логистических, почтовых и других коммуникаций». Также список включал «военное эмбарго, ограничение въезда в Черногорию, ограничение на размещение средств, получение средств и/или другого имущества».
Пользователи начали спрашивать, разорваны дипотношения с Россией или нет. После этого МИД Черногории удалил заявление в Twitter.
Издание Pobjeda, которое является ведущей проправительственной газетой страны и придерживается русофобских позиций, опубликовало сообщение под заголовком «Черногория разрывает дипломатические отношения с Россией?!». Позднее, когда МИД удалил свое сообщение, газета исправила заголовок на «МИД по ошибке разорвал дипотношения с Россией». Как пишет Pobjeda, пресс-служба МИДа «прислала исправление сообщения, в котором говорится, что министр только сообщил виды рестриктивных мер».
В апреле власти Черногории после нескольких неудачных попыток приняли пакет санкций против России в связи с ситуацией на Украине. Перед этим черногорские власти объявили персонами нон грата четырех российских дипломатов.