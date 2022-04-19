Маск пожаловался на отсутствие собственного дома

Самый богатый человек в мире, глава Tesla Inc Илон Маск заявил, что не имеет собственного дома и по большей части ночует у друзей, так как основная часть его расходов уходит на бронирование частных самолетов.

«У меня нет собственного жилья в данный момент, я буквально останавливаюсь у друзей. Если я еду в район залива (Сан-Франциско), я просто кочую между свободными спальнями в домах своих друзей», – заявил Маск в интервью TED, передает «Интерфакс».

По данным Market Watch, Forbes оценил состояние Маска в 269,5 млрд долларов, он – отец семерых детей. При этом миллиардер не тратит крупные суммы на личные нужды, самая большая часть его расходов – полеты на частных самолетах.

«Если я не использую самолет, у меня остается меньше времени на работу», – пояснил он.

Ранее миллиардер заявил, что намерен продать всю принадлежащую ему собственность. В июне прошлого года он сообщал, что живет в основном в съемном доме в Остине стоимостью 50 тыс. долларов, расположенном в непосредственной близости к штаб-квартире другой его компании – SpaceX.

Напомним, бизнесмен и основатель компаний SpaceX и Tesla Илон Маск стал богатейшим человеком в мире по версии Forbes.