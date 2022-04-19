У школ в Кабуле прогремели два взрыва, есть жертвы

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19 апреля, вторник | Последнее обновление — 10:12 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Российские силовики начали в Херсоне рейды против диверсантов СБУ
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Те, кто переносят страдания с терпением и верой, страдают со Христом – и с Ним будут прославлены. Это вера, которая помогала многим поколениям наших предков пройти через долгие и трагические века нашей истории – и помогает многим сейчас.
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В последние полтора месяца жители России вынуждены привыкать к новой действительности, в которой будет намного меньше Запада. От «импортозамещения» и «расширения географии» своего сознания мы только выиграем.
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Благодаря своей системной русофобии и опираясь на восточноевропейских сателлитов США, Лондон стал одним из главных игроков против России. Да, впрочем, всегда и был.
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Украина продолжает обстреливать приграничные районы России. В среду был совершен авианалет на село в Брянской области, в результате чего серьезно пострадали восемь человек. Также был произведен минометный обстрел КПП на автомобильном погранпереходе Новые Юрковичи в том же Климовском районе. О стрельбе вновь сообщали и в Белгородской области
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В пятницу украинские войска нанесли удар «Точкой-У» по Краматорску. Обломки упали рядом с железнодорожным вокзалом. По последним данным, попадание ракеты привело к гибели 27 человек, в том числе детей. Также есть многочисленные раненые
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В Москве на 76-м году жизни скончался лидер ЛДПР Владимир Жириновский. Он был одним из самых ярких и эксцентричных политиков на всем постсоветском пространстве. Возглавляемая им партия традиционно оставалась одной из ведущих политических сил исключительно благодаря таланту и харизме Жириновского. Память о нем будет жить долго, уже несколько городов хотят переименовать улицы в память о легендарном политическом деятеле
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19:59
собственная новость
В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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У школ в Кабуле прогремели два взрыва, есть жертвы
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Два взрыва прогремели во вторник на западе Кабула, сообщили СМИ.
Как передает ТАСС со ссылкой на телеканал 1TV, один из взрывов произошел около образовательного центра, второй – около школы.
Источник с места событий сообщает, что шесть человек погибли и десятки пострадали в результате взрыва на территории школ в западной части Кабула.
Ранее собеседник агентства заявлял, что взрыв произошел на территории школы «Мумтаз» в Кабуле, также в западной части. По словам очевидца, при взрыве несколько человек пострадали, передает РИА «Новости».
После первого взрыва произошел второй – на этот раз в школе имени Рахима Шахида в районе Дашт-и-Барчи.
Напомним, 3 апреля в результате взрыва в столице Афганистана Кабуле, который произошел из-за брошенной гранаты, пострадали 10 человек.
В Кремле отреагировали на угрозы Зеленского прекратить переговоры с Россией
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Динамика переговорного процесса Москвы и Киева оставляет желать лучшего, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Конечно, динамика продвижения в переговорном процессе оставляет желать лучшего. Но военная операция продолжается», – цитирует его РИА «Новости».
По словам Пескова, Украина не демонстрирует постоянства в достигнутых на переговорах с Россией договоренностях.
«Специальная военная операция продолжается. Президент совсем недавно, будучи на космодроме, сказал, что она идет по плану, одновременно с этим, действительно, на экспертном уровне продолжаются контакты в рамках переговорного процесса. Хочу напомнить слова президента о том, что, к сожалению, украинская сторона не демонстрирует особого постоянства по согласованным моментам. Позиция часто меняется. Конечно, динамика продвижения в переговорном процессе оставляет желать лучшего», – сказал представитель Кремля.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что для урегулирования украинского конфликта потребуется больше, чем одна встреча с руководством России, переговоры нужно проводить, когда будет ясно, какие страны готовы стать гарантами безопасности Киева и на каких условиях.
До этого Зеленский пригрозил Москве прекращением переговоров в случае, если Вооруженные силы России не покинут Мариуполь.
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Пленные британцы попросили Джонсона об обмене на Медведчука
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Попавшие в плен в ходе спецоперации на Украине граждане Британии попросили премьера страны Бориса Джонсона обменять их на лидера украинской «Оппозиционной платформы – За жизнь» Виктора Медведчука.
Соответствующее обращение двое пленных британцев сделали в эфире российского телеканала, передает RT в своем Telegram-канале.
Напомним, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба не исключил политических вариантов решения ситуации вокруг арестованного украинского политика Виктора Медведчука и намекнул на вариант обмена.
Супруга Виктора Медведчука Оксана Марченко обращалась к президенту России Владимиру Путину с просьбой о помощи и заявила, что ее супруг дал согласие на обмен и выдачу в Россию, если Москва и Киев договорятся об этом.
Между тем пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отмечал, что Москва не обладает сведениями о том, желает ли глава украинской партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук участия России в разрешении ситуации с ним, и напоминал, что Медведчук не является гражданином России.
Марченко также публично обращалась к президенту Турции Тайипу Эрдогану с просьбой оказать помощь и принять участие в судьбе ее мужа, а также требовала от президента Украины Владимира Зеленского немедленного освобождения ее супруга.
Напомним, суд во Львове изменил меру пресечения Медведчуку, отправив его под арест без возможности внесения залога.
Жена Медведчука обращалась и к родственникам попавших в плен в Мариуполе британских наемников Эйдена Эслина и Шона Пиннера, призвав их попросить премьер-министра страны Бориса Джонсона обменять их на своего мужа.
Ранее стало известно, что среди пленных морпехов вооруженных сил Украины, которые сдались в районе металлургического комбината имени Ильича, оказался британский наемник Эйден Эслин. Его родственники обратились к Владимиру Путину с просьбой о гуманном обращении с пленным британцем.
Напомним, Зеленский заявлял, что СБУ задержала главу политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктора Медведчука. В качестве подтверждения своих слов Зеленский опубликовал фото Медведчука в наручниках. Глава украинского государства предложил обменять Медведчука на пленных украинских военных.
ВКС уничтожили поступившие от США и Европы вооружения для Украины
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ВКС России нанесли удар высокоточными ракетами по 124-му объединенному центру обеспечения логистики украинских войск в районе Львова, сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.
«Уничтожен логистический центр и находившиеся в нем крупные партии иностранного вооружения, поступившие за последние 6 дней на Украину от США и европейских стран», – приводит ТАСС слова Конашенкова.
«Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 139 самолетов, 483 беспилотных летательных аппарата, 250 зенитных ракетных комплексов, 2337 танков и других боевых бронированных машин, 254 установки реактивных систем залпового огня, 1009 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 2196 единиц специальной военной автомобильной техники», – заявил генерал.
Ранее Минобороны обнародовало видеозапись запуска баллистической ракеты оперативно-тактического комплекса «Искандер-М» по командному пункту механизированной бригады ВСУ.
До этого Минобороны публиковало видео работы расчетов комплексов радиоэлектронной борьбы (РЭБ) в ходе специальной военной операции на Украине.
Командир БДК «Цезарь Куников» погиб в ходе спецоперации на Украине
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В ходе спецоперации на Украине погиб командир большого десантного корабля Черноморского флота «Цезарь Куников» Александр Чирва, заявил глава Севастополя Михаил Развожаев.
«Сегодня мы простились с севастопольцем Александром Григорьевичем Чирвой. Командир большого десантного корабля «Цезарь Куников» 197-й бригады десантных кораблей Черноморского флота, капитан третьего ранга», – цитирует Развожаева ТАСС.
Чирва умер от ран, которые он получил в бою с неонацистами на Украине. «Его храбрость, профессионализм и опыт спасли жизни членов экипажа», – добавил губернатор.
Чирва – уроженец Севастополя. Он окончил филиал Военного учебно-научного центра ВМФ «Военно-морской академии» Военно-морского института радиоэлектроники имени Попова. В 2015 и 2016 годах принимал участие в специальной операции на территории Сирии.
Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщал, что в боях за Мариуполь в ходе проведения спецоперации на Украине погиб замкомандующего Черноморским флотом (ЧФ) капитан 1-го ранга Андрей Палий. По данным СМИ, Палий обеспечивал функционирование гуманитарного коридора для выхода мирных жителей.
Позже с замкомандующего простились в Петербурге.
Ходаковский рассказал о ходе штурма «Азовстали»
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«В общей сложности на «Азовстали» остается полторы-две тысячи азовцев. Мы продолжаем сохранять кольцо и постепенно его сжимать», – заявил газете ВЗГЛЯД командир батальона «Восток» Александр Ходаковский. Ранее ВС России предложили боевикам нацбатальонов сложить оружие.
«Штурм пока продвигается медленно. На сегодняшний день у нас работает авиация и артиллерия. При этом ни о каком стремительном продвижении личного состава говорить не приходится», – рассказал газете ВЗГЛЯД командир батальона «Восток» НМ ДНР Александр Ходаковский.
«Накануне азовцам действительно было предложено сдаться. Но сейчас там находятся сотни разрозненных небольших групп, которые по два-пять человек прячутся по разным зданиям, сооружениям, подвалам, подземным переходам. У них даже нет возможности коммуницировать между собой», – пояснил Ходаковский.
«Даже если и был некий приказ от украинского командования выходить, то он до них просто не дошел. До них даже докричаться в громкоговоритель практически невозможно. Поэтому можно сказать, что их план заранее был обречен на провал», – продолжил собеседник. Он также отметил, что несмотря на последние массовые сдачи в плен, сил противника на территории завода осталось еще много.
«Мы предполагаем, что на «Азовстали» сейчас находится полторы-две тысячи солдат. На деле же их может оказаться больше, но нам еще предстоит это увидеть», – рассказал Ходаковский.
Собеседник также обратил внимание на гибель командира 36-й бригады морской пехоты Вооруженных сил Украины (ВСУ) Владимира Баранюка. «Мы находились с ним на разных участках завода. Так что я не видел его ни живым, ни мертвым. Но спорить с тем, что именно после его бегства с завода им. Ильича украинские военные начали активно сдаваться в плен, смысла нет. И ничем иным, кроме как утратой личного управления, это не объяснить. Потеряв командование, они просто оказались деморализованы. И нам это, конечно, очень на руку», – заключил Ходаковский.
Накануне Вооруженные силы России предлагали боевикам националистических батальонов и заблокированным в Мариуполе иностранным наемникам с 06.00 мск воскресенья прекратить боевые действия и сложить оружие. Однако украинские боевики, засевшие на территории промзоны «Азовсталь» в Мариуполе, отказались сложить оружие, бои продолжаются.
В пятницу ВС России и ДНР полностью освободили от боевиков металлургический комбинат имени Ильича в Мариуполе. После этого украинские военные сбежали с позиций в здании краеведческого музея у завода «Азовсталь».
Кроме того, в Мариуполе обнаружен убитым командир 36-й бригады морской пехоты Вооруженных сил Украины (ВСУ) Владимир Баранюк, также найдены его личные вещи и оружие, заявил заместитель начальника управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.
В субботу официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков сообщил, что вся городская территория Мариуполя зачищена от боевиков, в плен сдались почти полторы тысячи человек, остатки неонацистов заблокированы на «Азовстали». По его данным, к 16 апреля общая численность укрывшихся на «Азовстали» украинских военных, нацистов и иностранных наемников сократилась до 2,5 тыс. человек. В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский потребовал от Вооруженных сил России покинуть Мариуполь. По его словам, уничтожение блокированных в Мариуполе «поставит точку на всех переговорах».
В Минобороны сообщали, что, согласно результатам радиоперехватов, кроме нацистов из батальона «Азов» и остатков украинских вооруженных сил, в оккупированных районах города находится значительное количество иностранных наемников; радиопереговоры, кроме украинского и русского, ведутся еще на шести, в основном европейских, иностранных языках.
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Власти Грузии отказались переносить празднование Дня Победы на 8 мая
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В правящей «Грузинской мечте» не видят достаточных аргументов удовлетворить требование оппозиции и праздновать День Победы над фашизмом не 9 мая, а 8 мая, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
Председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили в связи с инициативой оппозиционеров в понедельник заявил, что «День Победы отмечают 9 мая страна НАТО Румыния и Израиль – государство пострадавших от Холокоста евреев».
Глава комитета по внешним связям парламента Грузии Николоз Самхарадзе отметил, что Германия подписала акт о капитуляции в тот час, когда в Тбилиси уже было 9 мая.
Также в «Грузинской мечте» подчеркивают, что надо учесть мнение ветеранов, а они традиционно отмечают 9 мая.
Депутат-оппозиционер Георгий Вашадзе заявил, что «Грузия должна отмечать День Победы не с Россией, а с Европой, то есть 8 мая».
Грузия отправила на фронты ВОВ 700 тыс. человек, половина из них не вернулась. В процентном отношении это самый высокий показатель потерь среди республик СССР.
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МВД ДНР показало видео ликвидации прорыва колонны ВСУ из порта Мариуполя
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Группировка украинских боевиков количеством до 400 человек пыталась прорваться со стороны района порта к заводу «Азовсталь», сообщили в пресс-службе МВД Донецкой народной республики (ДНР).
МВД опубликовало видео ликвидации колонны, передает «Донецкое агентство новостей» (ДАН).
Указывается, что «в результате работы артиллерийских подразделений союзников было уничтожено или повреждено 43 единицы транспорта ВСУ, потери личного состава противника убитыми и ранеными составляют до 150 человек, часть украинских военнослужащих в количестве до 100 человек не смогла переправиться на левый берег и продолжает оказывать сопротивление».
Инцидент произошел ночью 15 апреля в районе морского порта Мариуполя, где подразделения оперативно-боевого тактического формирования ДНР зафиксировали около 400 военнослужащих вооруженных формирований Украины и 65 единиц автомобильной и бронетехники, выстраивающихся в колонну.
Далее боевики выдвинулись в направлении меткомбината «Азовсталь».
Вооруженные силы России предлагали боевикам националистических батальонов и заблокированным в Мариуполе иностранным наемникам с 06.00 мск воскресенья прекратить боевые действия и сложить оружие. Однако украинские боевики, засевшие на территории промзоны «Азовсталь» в Мариуполе, отказались сложить оружие, бои продолжаются.
В пятницу ВС России и ДНР полностью освободили от боевиков металлургический комбинат имени Ильича в Мариуполе. После этого украинские военные сбежали с позиций в здании краеведческого музея у завода «Азовсталь».
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Командир батальона «Восток» показал кадры удара авиации России по «Азовстали»
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Командир батальона «Восток» Александр Ходаковский опубликовал кадры ударов авиации по металлургическому комбинату «Азовсталь» в Мариуполе.
«Даже в километре от попадания взрывной волной толкает ощутимо. Это падает им на головы, и шансов нет – только поднимать руки», – сказал газете ВЗГЛЯД Ходаковский.
Ранее Ходаковский рассказал о ходе штурма «Азовстали». По его словам, в общей сложности на «Азовстали» остается порядка 1,5–2 тыс. азовцев. «Мы продолжаем сохранять кольцо и постепенно его сжимать», – сказал он ранее в беседе с газетой ВЗГЛЯД.
В понедельник глава Чечни Рамзан Кадыров заявил о начале «конкретной» спецоперации на Украине и предложил украинским военным сдаться российским войскам.
В воскресенье ночью российские военные, руководствуясь гуманными принципами, предложили боевикам националистических батальонов и блокированным в Мариуполе иностранным наемникам с 06.00 мск прекратить боевые действия и сложить оружие. Однако власти Украины запретили боевикам, которые оказались заблокированы на территории завода «Азовстали» в Мариуполе, вести переговоры о сдаче в плен, приказав нацистам расстреливать военнослужащих и наемников, желающих сложить оружие.
В Минобороны сообщали, что согласно результатам радиоперехватов, кроме нацистов из батальона «Азов» и остатков украинских вооруженных сил, в оккупированных районах города находится значительное количество иностранных наемников; радиопереговоры, кроме украинского и русского, ведутся еще на шести, в основном европейских, иностранных языках. Глава Союза ветеранов Афганистана Франц Клинцевич рассказал газете ВЗГЛЯД, что в Мариуполе могут находиться высокопоставленные представители командования стран НАТО.
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Ле Пен объяснила законность воссоединения Крыма с Россией
Крым вошел в состав России по итогам референдума 2014 года, заявила кандидат в президенты Франции от «Национального объединения» Марин Ле Пен.
Ей задали вопрос о принадлежности полуострова. «Крым вошел в состав России на основании итогов референдума», – передает слова политика ТАСС.
Ранее кандидат в президенты Франции Марин Ле Пен заявила, что в случае победы на президентских выборах намерена после окончания конфликта на Украине предложить НАТО стратегически сблизиться с Россией.
Также она заявляла о планах вывести Францию из объединенного военного командования НАТО.
Напомним, президент Франции Эммануэль Макрон, баллотирующийся на второй срок, одержал победу в первом туре выборов с результатом 27,84%, он и кандидат от партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен вышли во второй тур выборов после подсчета 100% голосов.
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Кремль спросили об использовании Знамени Победы на Украине
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Кремль отмечает использование Знамени Победы российскими военными, участвующими в спецоперации на Украине, оно является святыней для всех поколений России, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Безусловно, в нашей стране для всех поколений без исключения Знамя Победы – это святыня. Это святыня, причем не только в нашей стране. Для многих поколений во многих странах особенно бывшего Советского Союза это также святыня, которая носит особый смысл и буквально сакральное значение. Поэтому мы также отмечаем что действительно это используется», – передает РИА «Новости» слова Пескова.
Ранее пожилую жительницу одного из украинских сел, которая стала известна в России после видео с красным флагом, изобразили художники в Екатеринбурге.
Женщина вышла встречать военных, неся в руках Красное Знамя Победы. Она сказала, что российских военных «ждали», за них «молились». Когда украинский военный предлагает ей продукты, пенсионерка сначала отказывается, говоря, что военным они нужнее, но ее все же уговаривают взять пакет с консервами.
Знамя позже военные начали топтать, тогда пенсионерка вернула солдатам продукты.
Поколение Z перестало поддерживать Байдена
Молодежь перестала поддерживать президента США Джо Байдена, сообщает CNN со ссылкой на исследование Института Гэллапа.
«В первые полгода после прихода к власти Байдена поддерживали шесть из десяти представителей поколения Z (1997-2004). К марту 2022 года этот показатель упал до 39%», – следует из результатов анализа, сообщает РИА «Новости».
Среди поколения Y (1981-1996) рейтинг главы Белого дома рухнул с 60 до 41%.
При этом уровень поддержки президента со стороны «бумеров» (1946-1964) упал только на семь процентов, а среди «традиционалистов» (1928-1945) – не изменился.
По мнению специалистов, в 2020 году молодые американцы относились к тогда еще будущему президенту лучше, чем взрослые, и питали надежды на скорое окончание пандемии. Ситуация изменилась летом 2021-го, когда в США начался рост заболеваемости.
Ранее телеканал CNN сообщил, что рейтинг доверия президенту США Джо Байдену достиг рекордно низкого показателя. Согласно данным опросов, опубликованных четырьмя организациями, уровень доверия президенту США составил около 41%, а по данным одного из них – лишь 33%.
Наемник из Британии рассказал об издевательствах над мирными гражданами бойцов ВСУ
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Британский наемник Эйден Эслин, воевавший на стороне Украины, заявил, что лично видел, как украинские военные задерживали и связывали гражданских.
«Я видел, как бойцы разведгруппы батальона связали гражданских по рукам и ногам и завязали им глаза. Их отвели в бункер... После этого я их не видел», – заявил Эслин.
Видео с рассказом иностранца опубликовано в Telegram-канале «Военная хроника».
По его словам, мирных граждан брали в плен просто потому, что те заблудились.
Ранее Эслин просил обменять его на главу украинской «Оппозиционной платформы – за жизнь» Виктора Медведчука.
В СК пообещали допросить очередного пойманного в Мариуполе английского наемника Шона Питера, который служил в 36 бригаде морской пехоты ВСУ. До этого в числе пленных морпехов ВСУ, которые сдались в районе металлургического комбината имени Ильича, задержали британского наемника Эйдена Эслина.
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В Москве обнаружены тела экс-вице-президента «Газпромбанка» Аваева и его семьи
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В жилом доме на юго-западе столицы нашли тела трех человек, включая несовершеннолетнюю, по данным источника, погибшими являются бывший вице-президент «Газпромбанка» Владислав Аваев, его жена и дочь.
«С огнестрельными ранениями в квартире дома на Университетской улице обнаружены тела мужчины, женщины и девочки», – заявил один собеседник ТАСС.
Он добавил, что уголовное дело возбуждено по статье об убийстве.
Другой собеседник в правоохранительных органах указал, что, по предварительным данным, погибшими являются Аваев, его супруга и дочь.
Он добавил, что, по предварительной версии, Аваев убил жену и дочь, после чего покончил с собой. Причиной произошедшего мог стать бытовой конфликт.
В пресс-службе прокуратуры Москвы уточнили, что ведомство поставило на контроль расследование по факту убийства. На месте находятся прокурор Западного административного округа Москвы Андрей Данилов и Никулинский межрайонный прокурор Константин Простаков.
Минобороны впервые опубликовало подробные данные о потерях ВСУ
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Министерство обороны России опубликовало данные о потерях украинской армии, нацгвардии и прибывших иностранных наемников, сообщила пресс-служба ведомства.
«На сегодня реальные задокументированные безвозвратные потери украинской стороны составляют 23 367 человек», – говорится в официальном Telegram-канале Минобороны.
Опубликованы данные о потерях национальной гвардии Украины, в них раскрываются сведения о «значительных потерях среди военнослужащих в/ч 3057 и карателях входящего в ее состав отряда специального назначения «Азов» (по состоянию на 29 марта 2022 года)». Так, приводятся данные о боевых и небоевых потерях воинской части 3057. В них содержится персональная информация об имени, звании, должности и обстоятельствах гибели украинских военнослужащих.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в ходе российской спецоперации украинские вооруженные силы потеряли до трех тысяч человек убитыми.
Газета ВЗГЛЯД писала, почему Зеленский скрывает истинное число потерь ВСУ.
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В России раскрыли подоплеку конфликта между Киевом и Берлином
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«Резкие высказывания и действия Киева в отношении президента ФРГ Штайнмайера связаны с неограниченной поддержкой со стороны США и Британии, которую чувствует Зеленский и его команда», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Владимир Можегов. Ранее в Германии обвинили посла Украины в распространении теории заговора.
«Украинский президент и его посол бросаются такими заявлениями в немцев, которые, по их мнению, мало помогают Украине, поскольку чувствуют себя слишком уверенно. Безусловно, какие-то общие позиции Зеленский согласовывает с Госдепом. Отношение Америки, в частности Демократической партии, к этому конфликту понятно. Штаты готовы воевать не только до последнего украинца, но и до последнего русского и последнего европейца», – заявил Владимир Можегов.
«Конечно, Зеленский чувствует атмосферу американского отношения и в ней работает. При этом когда президент Украины заявляет, что они могут воевать с Россией хоть 10 лет, становится ясно, что в голове у этого человека. На этом дальнейшие вопросы снимаются», – отметил политолог.
«Украинцы довольно заносчивы, поливая европейцев грязью и ожидая, что в Вашингтоне и Лондоне будут благожелательно к этому относиться», – продолжил политолог-американист Малек Дудаков. «Очевидно, что Украина ориентируется в своей поддержке на Британию и США – страны, которые первыми поставляют вооружение киевской власти. Что же касается Европы, то она хоть и вводит санкции против России, но менее охотно передает Украине оружие», – отметил Дудаков.
Эксперт считает, что киевское руководство называет «пророссийскими» те страны, которые не готовы поставлять Украине желаемое количество вооружения. Это касается и Германии. «На прошлой неделе бундесвер озвучил официальную позицию. Она заключается в том, что Германия поставила Украине все, что только могла, и если они будут поставлять еще больше оружия – это будет угрожать безопасности самой Германии», – рассказал Дудаков.
Политолог убежден, что руководство Украины продолжит заискивать перед США и Великобританией. «Комментарии Киева адресованы к тем странам, которые не приоритетны для Украины сейчас. Это ударяет в какой-то степени по репутации этих стран и, в частности Германии, в глазах некоторой части западного общества», – считает он.
Ранее в Германии обвинили посла Украины в распространении теорий заговора. В частности, по мнению экс-главы МИД ФРГ Зигмара Габриэля, Андрей Мельник распространяет теории заговора, чтобы дискредитировать президента Франка-Вальтера Штайнмайера.
Бывший глава МИД утверждает, что украинский посол обвинил президента Штайнмайера в том, что он якобы «за десятилетия создал паутину контактов с Россией». Габриэль назвал такое заявление злонамеренным, подчеркнув, что оно не соответствует действительности, передает РИА «Новости».
Экс-глава МИД Германии считает, что отказ Киева принять главу германского государства является неслыханным и сбивает с толку. Габриэль призвал подумать о будущем отношений России и Украины, так как придет время, когда конфликт прекратится. «Нужны идеи, как, собственно говоря, может выглядеть как минимум «холодный мир» между Россией и Украиной», – заключил он.
В Германии создали петицию с просьбой выслать посла Украины Андрея Мельника за его высказывания против властей.
Напомним, Мельник известен своими скандальными заявлениями. В частности, он утверждает, что Германия несет за Украину такую же историческую ответственность, как и за Израиль. Он назвал Германию полигоном для испытаний по продвижению интересов Украины.
Мельник требовал, чтобы немцы профинансировали покупку шедевров для украинских музеев и вернули Киеву прежний подарок – ноты Баха. Также посол потребовал от немцев выплатить репарации за культурные ценности, утраченные во время Второй мировой войны. Он заявлял, что Украина может обдумать вопрос ядерного статуса, если не станет членом НАТО.
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