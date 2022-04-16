В России возбудили дела по фактам осквернения памятников советским солдатам в Германии

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16 апреля, суббота  |  Последнее обновление — 13:27  |  vz.ru
Разделы

Кто главный враг Европы на газовом рынке

Еврокомиссия только вредит европейской энергетике Евгений Разумный/Ведомости/ТАСС
Еврокомиссия раскритиковала новую схему оплаты газа, предложенную Владимиром Путиным. Однако ее слабые аргументы мало должны беспокоить европейцев. Ведь на кону стоит куда более важный вопрос, чем смена банка для расчетов. За спиной ЕК уже целая серия ошибок, которые в том числе привели Европу к текущему энергетическому кризису.  Подробности...
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Как Россия нейтрализует натовскую угрозу Петербургу

Как и во времена Советско-финской войны 1939-1940 годов, Карельский перешеек рискует стать зоной конфликта Пророков Борис
Балтийское море утратит свой безъядерный статус, если финны и шведы все же решат примкнуть к НАТО. Об этом заявили в российском Совбезе. Военные эксперты предупреждают: нашим сухопутным войскам, боевой авиации и ПВО придется укрепить границу в районе Петербурга, а часть наших ядерных ракет будет перенацелена на Хельсинки и Стокгольм. Неужели финским и шведским политикам хочется жить в статусе потенциальных мишеней? Подробности...
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Как восполнить потерю крейсера «Москва»

Крейсер «Москва» затонул во время шторма Григорий Сысоев/РИА Новости
Флагман Черноморского флота ВМФ России ракетный крейсер «Москва» затонул во время шторма при буксировке в порт после пожара и взрыва боезапаса на борту. Каким был жизненный путь этого корабля, чем он известен и какое судно в будущем сможет стать новым флагманом черноморцев? Подробности...
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Почему Казахстан отменил парад в честь Дня Победы

В многовекторной политике президента Токаева Москве отведено лишь четвертое место Александр Астафьев/POOL/ТАСС
Казахстан в третий раз отказался от парада 9 мая. Если в предыдущие два года причиной называли пандемию, то на сей раз власти предпочли воздержаться от объяснений. Решение принято в тот момент, когда в республике гостила эмиссар Госдепа, и после того, как в администрации президента Токаева заверили: Казахстан будет соблюдать санкции против России. Спасенный от бунта союзник решил проявить неблагодарность? Подробности...
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Киев встретил главу Еврокомиссии ударом «Точкой-У» по Краматорску

В ДНР связали удар ВСУ «Точкой-У» по Краматорску с визитом делегации ЕС в Киев кадр из видео
По вокзалу Краматорска нанесен ракетный удар «Точкой-У», в результате которого есть погибшие и раненые. Украинская сторона поспешила обвинить Москву в атаке с помощью комплекса «Искандер», однако Минобороны РФ опровергло подобные обвинения. Что на самом деле убило людей в Краматорске, кто стоит за атакой и в каких целях она может быть использована киевским режимом? Подробности...
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Силиконовая долина подобралась слишком близко к Вашингтону

Никита Данюк
Никита Данюк, первый замдиректора Института стратегических исследований
В США между правительством и бигтехом началась конфронтация. Она вызвана стремлением Белого дома немного осадить ИТ-гигантов, которые слишком откровенно начали лезть в политику и влиять на общественные процессы. Подробности...
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Для победы на выборах Макрону понадобится помощь спецслужб

Владимир Прохватилов
Владимир Прохватилов, президент Академии реальной политики
McKinsey Gate с каждым днем бьет по рейтингу Макрона, снижая его шансы на победу над Марин Ле Пен во втором туре президентских выборов. Однако в руках этого американского выдвиженца на посту главы Пятой республики – государственная машина пропаганды и ресурсы спецслужб. Подробности...
Обсуждение: 5 комментариев

Спецоперация России положила конец концу истории

Владимир Можегов
Владимир Можегов, публицист
24 февраля 2022 года Россия начала борьбу за свое будущее, за свое место в XXI веке и за свое видение будущего XXI века. И это будущее сильно отличается от того, как его видят Шваб, Сорос и Демпартия США. Вот почему так внимательно наблюдают за Россией во всем мире. Подробности...
Обсуждение: 32 комментария
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Сбежавшая оппозиция против российского флага

Обсуждение: 10 комментариев

Марин Ле Пен о России: плохое и хорошее

Финны и шведы собрались в НАТО

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ВСУ продолжают обстреливать территорию России

Украина продолжает обстреливать приграничные районы России. В среду был совершен авианалет на село в Брянской области, в результате чего серьезно пострадали восемь человек. Также был произведен минометный обстрел КПП на автомобильном погранпереходе Новые Юрковичи в том же Климовском районе. О стрельбе вновь сообщали и в Белгородской области
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ВСУ ударили «Точкой-У» по вокзалу в Краматорске

В пятницу украинские войска нанесли удар «Точкой-У» по Краматорску. Обломки упали рядом с железнодорожным вокзалом. По последним данным, попадание ракеты привело к гибели 27 человек, в том числе детей. Также есть многочисленные раненые
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Умер Владимир Жириновский

В Москве на 76-м году жизни скончался лидер ЛДПР Владимир Жириновский. Он был одним из самых ярких и эксцентричных политиков на всем постсоветском пространстве. Возглавляемая им партия традиционно оставалась одной из ведущих политических сил исключительно благодаря таланту и харизме Жириновского. Память о нем будет жить долго, уже несколько городов хотят переименовать улицы в память о легендарном политическом деятеле
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19:59
собственная новость

Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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    Зеленский представил свою версию количества погибших украинских военных Разведка США усомнилась в заявлениях Байдена о «геноциде» на Украине ГИБДД перестанет штрафовать за мелкие нарушения ПДД В Газпроме заявили о самых низких уровнях запасов газа в Европе

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    затопить вместе с людьми


    Российские ПВО предотвратили ракетный удар ВСУ по Каховской ГЭС

    Видео

    ежедневные обстрелы


    Киев напрашивается на уничтожение командных центров

    энергетический кризис


    Кто главный враг Европы на газовом рынке

    финны и шведы в НАТО


    Как Россия нейтрализует натовскую угрозу Петербургу

    «неподобающие связей с Россией»


    Зеленский унижает Германию из-за страха услышать правду

    многовекторная политика


    Почему Казахстан отменил парад в честь Дня Победы

    инструмент влияния


    Евгений Фатеев: Вики-война только начинается

    борьба за будущее


    Владимир Можегов: Спецоперация России положила конец концу истории

    опасные связи


    Владимир Прохватилов: Для победы на выборах Макрону понадобится помощь спецслужб

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    В России возбудили дела по фактам осквернения памятников советским солдатам в Германии

    16 апреля 2022, 12:11

    Текст: Кристина Цыцура

    Следственный комитет России возбудил четыре уголовных дела по фактам осквернения памятников советским солдатам в Германии, сообщили в пресс-службе ведомства.

    «Главным следственным управлением СК России возбуждено четыре уголовных дела по фактам осквернения памятников в Германии», – передает ТАСС со ссылкой на сообщение.

    Напомним, с 29 марта по 7 апреля в Германии было осквернено несколько мемориальных объектов, увековечивающих память о советских воинах, погибших в годы ВОВ и участвовавших в освобождении Европы от нацизма.

    Кроме того, неизвестные закрыли полотнищем советские танки Т-34 в парке Тиргартен в Берлине. В этом случае уголовное дело возбуждено по статье «Осквернение символов воинской славы России», уточнили в СК.


    В Молдавии отказались признать долг Газпрому без аудита
    		    15 апреля 2022, 21:33
    Фото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС
    Текст: Александра Юдина

    Власти Молдавии не согласятся признать долг Газпрому без проведения независимого аудита, который покажет, как он сформировался, заявил вице-премьер Молдавии Андрей Спыну молдавскому изданию «Ньюсмейкер».

    «Без независимого аудита того, как сформировался долг перед Газпромом, мы не подпишем никаких соглашений об урегулировании задолженности. Аудит должен показать, какой долг. Из анализа некоторых экспертов я знаю, что долг можно существенно снизить или отменить совсем. Но некорректно говорить об этом сейчас. Аудит должен все показать», – передает ТАСС его слова.

    Так, одними из главных условий, на которых руководство российской компании согласилось тогда продлить контракт на поставку газа в Молдавию на следующие пять лет, было погашение долга за топливо и своевременные платежи.

    Правительство Молдавии при этом обязалось привлечь зарубежного аудитора до 1 мая нынешнего года, однако этого не произошло. В апреле нынешнего года газораспределительная компания «Молдовагаз» попросила Газпром предоставить больше времени для урегулирования вопроса погашения долга за газ.

    «Я направил письмо о продлении срока аудита, жду ответ. Может, мы опять получим ответ в последний день апреля. В Кишиневе готовы к разным сценариям, в том числе и к прекращению поставок российского газа. Мы не можем принять любые условия ради контракта с Газпромом, – сказал Спыну, отметив, что в случае необходимости «снизим потребление».

    Ранее в Газпроме заявили о низких уровнях запаса газа в Европе. Так, за прошедшую зиму Европа отобрала из подземных хранилищ 51 млрд кубометров газа, то есть 107,8% закачанного летом объема. Сезон отбора завершился 19 марта на одном из самых низких уровней по запасам за много лет.

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    Новак заявил о согласившихся оплачивать газ в рублях покупателях

    15 апреля 2022, 14:41

    Текст: Кристина Цыцура

    Перевод платежей за газ в рубли вызван желанием России получить 100% гарантию оплаты, несколько покупателей уже согласились на эти условия, заявил вице-премьер Александр Новак в своей статье для журнала «Энергетическая политика».

    «Подчеркну, что перевод платежей за газ в национальную валюту с российской стороны логичен и вызван объективными причинами – желанием со 100-процентной гарантией получить оплату за поставленный товар. Такую уверенность России дает предложенная нами схема расчетов в отличие от действующей до недавнего времени», – передает слова Новака ТАСС.

    Сейчас Россия ждет решения остальных импортеров.

    По его словам, отказ от российских энергоносителей предлагается обеспечить при помощи диверсификации газовых поставок, ускорения перехода на возобновляемые виды газа, замены газа в системах обогрева на другие виды топлива и генерации электроэнергии из иных источников.

    «Все эти меры, как считают в ЕК, позволят сократить спрос на российский газ на две трети (67%) уже до конца текущего года», – подчеркнул Новак.

    Ведущими поставщиками газа в Европу вместо России должны стать американские производители СПГ, которые намерены занять значительную долю европейского рынка.

    По словам вице-премьер, здесь есть сложность – нельзя нарастить поставки быстро из-за отсутствия необходимой инфраструктуры для приема СПГ.

    Санкционная политика может привести к увеличению стоимости жизни в странах Евросоюза и США, а также к массовой безработице.

    «Некоторые эксперты предсказывают рост инфляции до 7%. Все это в целом приведет к замедлению темпов роста мировой экономики. Кроме того, дефицит и рост цен на топливо и электричество, спровоцированная инфляция могут привести к дальнейшему увеличению стоимости жизни в странах ЕС и США, а также массовой безработице», – сказал Новак.

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    Шаманов анонсировал создание новой дивизии ВДВ

    15 апреля 2022, 14:37

    Текст: Дмитрий Зубарев

    Планом развития Воздушно-десантных войск (ВДВ) России предусматривается воссоздание в их составе пятой по счету дивизии – 104-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии (вдд), которая будет трехполкового состава, заявил президент Российской ассоциации Героев, бывший командующий ВДВ, Герой России генерал-полковник Владимир Шаманов.

    «Есть планы по воссозданию 104-й вдд на базе 31-й отдельной десантно-штурмовой бригады. Новая дивизия будет трехполкового состава (речь идет о парашютно-десантных полках)», – передает ТАСС слова Шаманова по случаю отмечаемого в пятницу 30-летия Российской ассоциации Героев.

    Кроме того, по его словам, в ее составе будут артиллерийский и зенитно-ракетный полки. Сроки воссоздания 104-й вдд пока не определены.

    Ранее источник, близкий к военному ведомству, сообщал о возможном воссоздании 104-й дивизии. По его словам, предполагается, что новое соединение ВДВ будет трехполкового состава, включая 345-й парашютно-десантный полк.

    В Советском Союзе с 1946 года и до вывода в Ульяновск в 1993 году дивизия дислоцировалась в Азербайджане. Сводные подразделения 104-й дивизии принимали участие в нескольких вооруженных конфликтах. В августе-сентябре 1992 года 345-й полк был передислоцирован в Абхазию и выведен из состава дивизии. В 1993 году дивизия была выведена из Азербайджана и полностью передислоцирована в Ульяновск. В 1998 году она была реорганизована в 31-ю отдельную десантно-штурмовую бригаду.
    Сейчас в составе ВДВ России четыре воздушно-десантных и десантно-штурмовых дивизии, в том числе две трехполкового состава и пять бригад.

    Напомним, в декабре газета «Красная звезда» со ссылкой на командующего ВДВ Андрея Сердюкова сообщила, что формирование нового десантно-штурмового полка ВДВ завершилось в Крыму.

    Коментарии (5)
    Москва направила ноту всем поставляющим Киеву оружие странам
    		    15 апреля 2022, 22:27
    Фото: МИД РФ/ТАСС
    Текст: Алексей Дегтярёв

    Российская сторона направила всем странам, в том числе Соединенным Штатам, ноту из-за поставок вооружений Украине, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

    «Да, отправили», – сказала Захарова в ответ на вопрос о том, отправила ли Россия ноту странам, поставляющим оружие Украине, передает РИА «Новости».

    В ответ на вопрос, в какие страны была направлена нота, она ответила «во все».

    Ранее СМИ сообщили, что Москва направила Вашингтону ноту, в которой заявила о «непредсказуемых последствиях» в случае, если НАТО продолжит поставлять Украине вооружения.

    Ранее официальный представитель Пентагона Джон Кирби сообщил, что в скором времени ряд стран НАТО намерены объявить об отправке Украине танков. В понедельник в Пентагоне сообщили, что Запад отправляет на Украину восемь – десять авиарейсов с оружием в день, а также потоком автоколонн.

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    Арестован уволивший Райкина ректор московского вуза

    15 апреля 2022, 23:47

    Текст: Алексей Дегтярев

    Ректора Высшей школы сценических искусств (ВШСИ) Анатолия Полянкина арестовали по делу о мошенничестве в особо крупном размере, сообщила пресс-секретарь Бабушкинского суда Москвы Александра Савельева.

    «Полянкину избрана мера пресечения в виде домашнего ареста на срок до 3 мая», – цитирует Савельеву ТАСС.

    Ранее сообщалось, что ректор ВШСИ (известной как Театральная школа Константина Райкина) Анатолий Полянкин снял Константина Райкина с поста художественного руководителя его школы.

    В январе СМИ сообщали, что декана юридического факультета Всероссийского госуниверситета юстиции (Российская правовая академия Минюста) Игорь Скрябин задержан в Туле, его якобы заподозрили во взяточничестве.

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    Экипаж крейсера «Москва» доставлен в Севастополь
    		    15 апреля 2022, 15:11
    Фото: Павлишак Алексей/ТАСС
    Текст: Елизавета Булкина

    Члены экипажа затонувшего крейсера «Москва» доставлены в Севастополь, сообщил источник в морских кругах.

    «Экипаж доставлен в пункт постоянной дислокации (в Севастополь, главную базу Черноморского флота – прим. ВЗГЛЯД)», – передает его слова ТАСС.

    Ранее в Минобороны сообщили, что в четверг из-за повреждений корпуса, полученных в ходе пожара от детонации боезапаса, корабль потерял остойчивость и в условиях штормового моря затонул при буксировке в пункт назначения.

    Напомним, в Минобороны России сообщили, что флагман Черноморского флота ракетный крейсер «Москва» получил серьезные повреждения при пожаре, также на крейсере произошел взрыв боезапаса. Экипаж эвакуирован.

    Между тем стало известно, что близ российского ракетного крейсера «Москва», на котором произошли взрыв и пожар, ранее пролетал американский патрульный разведывательный противолодочный самолет Boeing P-8A Poseidon.

    Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как восполнить потерю крейсера «Москва».

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    Зеленский заявил о гибели 3 тыс. украинских военных в ходе российской спецоперации

    16 апреля 2022, 05:51

    Текст: Наталья Ануфриева

    Украинские силы в ходе российской специальной военной операции потеряли порядка 3 тыс. человек погибшими и порядка 10 тыс. ранеными, заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью телекомпании CNN.

    В интервью, большая часть которого переводилась на английский язык, Зеленский затруднился назвать число жертв среди мирных жителей, сославшись на отсутствие информации с «блокированных» территорий юга и востока, передает РИА «Новости».

    «Что касается наших войск. По тем цифрам, которыми мы располагаем, мы считаем, что потеряли от 2,5 тыс. до 3 ты. (человек) (...) Такое соотношение. У нас есть около 10 тыс. раненых. Сложно сказать, сколько из них выживет», – сказал он.

    При этом в конце марта в Минобороны России заявили, что за месяц военных действий на территории Украины потери ВСУ составили около 30 тыс. человек, в том числе 14 тыс. человек были убиты.

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    Коментарии (69)
    В Газпроме заявили о самых низких уровнях запасов газа в Европе
    		    15 апреля 2022, 16:32
    Фото: Waltraud Grubitzsch/ZB/Global Look Press
    Текст: Елизавета Булкина

    За прошедшую зиму Европа отобрала из подземных хранилищ 51 млрд кубометров газа, то есть 107,8% закачанного летом объема. Сезон отбора завершился 19 марта на одном из самых низких уровней по запасам за много лет, сообщил Газпром.

    «По данным Gas Infrastructure Europe (GIE), 19 марта завершился сезон отбора газа из европейских подземных хранилищ. К этому моменту в них осталось всего 25,2 млрд кубометров активного газа. Это один из самых низких уровней за многолетний период наблюдений и на 5,5 млрд кубометров меньше по сравнению с той же датой 2021 года», – говорится в сообщении компании в Telegram-канале.

    В Газпроме добавили, что за прошедший зимний сезон из ПХГ Европы поднят 51 млрд кубометров газа – 107,8% от объема, который компании смогли закачать летом 2021 года.

    Ранее Газпром прекратил отбор и закачку газа в крупнейшем подземном хранилище газа (ПХГ) Германии «Реден».

    Коментарии (56)
    Минобороны: Российские ПВО предотвратили ракетный удар ВСУ по Каховской ГЭС
    		    15 апреля 2022, 20:08
    Фото: РИА Новости
    Текст: Валентина Григоренко

    Дивизион украинской 19-й отдельной ракетной бригады нанес удар по Каховской ГЭС двумя тактическими ракетами «Точка-У», ракеты были сбиты российскими средствами ПВО, сообщил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

    «Утром 15 апреля российскими Вооруженными силами предотвращена попытка киевского националистического режима ракетным ударом нанести поражение Каховской ГЭС имени П. С. Непорожнего <…> Около 7 часов утра московского времени дивизионом украинской 19-й отдельной ракетной бригады по Каховской ГЭС был нанесен удар двумя тактическими ракетами «Точка-У», – сказал Конашенков, передает ТАСС.

    По его словам, обе ракеты сбиты в воздухе российскими средствами ПВО. «Осколки одной из них упали на населенный пункт Новая Каховка Херсонской области. Получили повреждения здания детского сада и жилые дома. Ранения получили женщина и ребенок, которым на месте российскими военнослужащими была оказана первая медицинская помощь. В настоящее время они доставлены в лечебное учреждение», – добавил представитель ведомства.

    Он подчеркнул, что предотвращенный удар по Каховской ГЭС мог привести к неконтролируемому сбросу днепровской воды и вызвать затопление в Херсонской области вместе с людьми, чтобы сковать действия российских Вооруженных сил, передает РИА «Новости».

    Ранее в Минобороны сообщили, что ракетными войсками России нанесено поражение 221 военному объекту Украины, из них 12 пунктов управления, подавлено 12 артиллерийских позиций.

    Коментарии (42)
    Кремль: Националистические батальоны на Украине подлежат уничтожению
    		    15 апреля 2022, 13:36
    Фото: Сергей Гунеев/РИА Новости
    Текст: Ольга Никитина

    Не должно быть никаких сомнений в том, что задачи объявленной Владимиром Путиным специальной военной операции на Украине будут выполнены, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

    «Главное – это освобождать все-таки от этих националистических батальонов. Операция продолжается, и задачи, которые стоят, хорошо известны. Они должны быть выполнены и будут выполнены. Никаких сомнений быть не должно», – приводит его слова РИА «Новости».

    Представитель Кремля отметил, что там, где националистические батальоны не берут мирное население в заложники, не расстреливают социальные объекты, дома, там налаживается мирная жизнь.

    «А в тех местах, где националистические батальоны занимаются тем, что я уже сказал, там происходит ожесточенная борьба и там они все подлежат уничтожению», – подчеркнул Песков.

    Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». Для этого, по его словам, планируется провести «демилитаризацию и денацификацию Украины», предать суду всех военных преступников, ответственных за «кровавые преступления против мирных жителей» Донбасса. В Минобороны подчеркивали, что Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам.

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    Российские военные ударили по бронетанковому заводу в Киеве и цехам в Николаеве
    		    16 апреля 2022, 10:49
    Фото: пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС
    Текст: Александра Юдина

    Российские войска нанесли удары высокоточным оружием большой дальности по производственным корпусам бронетанкового завода в Киеве и цехам ремонта военной техники в Николаеве, сообщил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

    «Высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования уничтожены производственные корпуса бронетанкового завода в Киеве и цеха ремонта военной техники в Николаеве», – передает ТАСС его слова.

    Генерал также сообщил, что российские войска высокоточными ракетами уничтожили 16 объектов противника, в том числе сосредоточения техники ВСУ, склады вооружения, базы хранения зенитно-ракетного вооружения.

    «Среди них уничтожены в населенных пунктах Повстанское Одесской области, Барвенково, Лисичанск, Срибное, Петровское и Опытное 11 районов сосредоточения украинской военной техники и вооружения, в районе Николаева – два склада ракетно-артиллерийского вооружения», – отметил Конашенков.

    По словам представителя Минобороны, на юго-востоке Полтавы была уничтожена центральная база хранения радиолокационных средств разведки и средств связи, а южнее города – база хранения зенитно-ракетного вооружения. «В населенном пункте Гусаровка [поражен] район сосредоточения подразделений 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады», – сказал генерал.

    Конашенков также заявил, что с начала проведения спецоперации на Украине российскими войсками уничтожено 133 самолета и 458 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), 2 246 танков и бронемашин ВСУ, а также 252 установки реактивных систем залпового огня (РСЗО).

    «Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 133 самолета, 458 беспилотных летательных аппаратов, 246 зенитных ракетных комплексов, 2 246 танков и других боевых бронированных машин, 252 установки реактивных систем залпового огня, 981 орудие полевой артиллерии и миномет, а также 2 146 единиц специальной военной автомобильной техники», – резюмировал он.

    Накануне сообщалось, что российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили украинский беспилотный летательный аппарат Ту-143 «Рейс». Вооруженные силы России за день поразили 10 военных объектов Украины высокоточными ракетами воздушного базирования.

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    «Сатанинский храм» в США начал сбор средств для Украины
    		    15 апреля 2022, 18:29
    Фото: Hannah Grabenstein/AP/ТАСС

    Признанный американскими властями «Сатанинский храм» из штата Массачусетс высказался в поддержку Украины и открыл сбор средств для помощи стране.

    В соцсетях многие пользователи, в том числе украинские, поблагодарили храм за поддержку, передает RT в своем Telegram-канале.

    «Сатанинский храм» – легальная структура, в 2019 году ее даже освободили от уплаты налогов.

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    Американский сенатор приехал на Тайвань и выступил с угрозами в адрес Китая
    		    15 апреля 2022, 14:50
    Фото: Taiwan Ministry of Foreign Affairs/REUTERS
    Текст: Кристина Цыцура

    Сенатор США Линдси Грэм во время поездки на Тайвань заявил, что Китай должен заплатить высокую цену за поддержку российской агрессии против Украины, пообещав принять все возможное, чтобы не допустить силового воссоединения Тайваня с материковым Китаем.

    «Мы заставим Китай заплатить большую цену за то, что они делают. Поддержка Путина должна иметь свою цену», – сказал американский сенатор во время встречи с президентом Тайваня Цай Инвэнь, пишет «Коммерсант» со ссылкой на AFP.

    На вопрос, отправит ли Вашингтон войска для помощи Тайваню, если Китай нападет, Грэм не дал прямого ответа, заявив, что США «рассматриваются все варианты».

    «У нас есть сильные вооруженные силы не для того, чтобы забирать чужую собственность, а для защиты нашей свободы и свободы мира», – сказал он.

    Ранее власти КНР заявили, что намерены во что бы то ни стало обеспечить единство материкового Китая и Тайваня, невзирая на заявления США.

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    СК начал поиск признаков преступления в заявлении Зеленского о войне с Россией
    		    15 апреля 2022, 19:50
    Фото: Picture alliance/SVEN SIMON/ТАСС
    Текст: Валентина Григоренко

    Следственный комитет России проверит слова президента Украины Владимира Зеленского о подготовке Украины к войне с Россией и в случае их подтверждения будет возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе СК.

    «Председатель СК Александр Бастрыкин поручил изучить данные, озвученные в интервью В. Зеленского, опубликованном в одном из западных СМИ, о подготовке Украины к войне с Россией. Следствие проанализирует указанную публикацию и сопутствующие ей действия на предмет наличия в них признаков уголовно наказуемого деяния», – приводит ТАСС сообщение ведомства.

    В СК подчеркнули, что при подтверждении этих сведений будет решаться вопрос о возбуждении уголовного дела по факту планирования и подготовки агрессивной войны.

    Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский в интервью BBC заявил, что его страна начала «войну» с Россией «еще раньше». По его словам, Киев готовился к столкновению с «одной из самых многочисленных армий в мире». Зеленский рассказал о заблаговременной подготовке Украины к войне с Россией и достижении конкретных договоренностей с союзниками о финансовой помощи, поставках оружия и снаряжения.

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    Стало известно о возобновлении подготовки украинских войск британскими спецназовцами

    16 апреля 2022, 04:34

    Текст: Наталья Ануфриева

    Британские спецназовцы возобновили подготовку украинских войск в Киеве и его окрестностях, сообщает газета Times.

    Издание пишет со ссылкой на офицеров двух батальонов украинских войск, что на прошлой и позапрошлой неделях они якобы проходили военную подготовку под руководством инструкторов из Особой воздушной службы (SAS) Великобритании, передает РИА «Новости».

    Капитан Юрий Мироненко из батальона, который дислоцирован в Оболонском районе Киева, рассказал, что британские военные инструкторы прибыли, чтобы обучить украинские войска использованию противотанковых ракет NLAW.

    Издание напомнило, что в феврале британские военные инструкторы покинули территорию Украины.

    В министерстве обороны Великобритании отказались подтверждать изданию информацию о возвращении инструкторов.

    Ранее сообщалось, что задержанный в России сторонник «Правого сектора*» приехал из Британии. Также в Совфеде рассказали о пленных военнослужащих стран НАТО.

    * Организация (организации) ликвидированы или их деятельность запрещена в РФ

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