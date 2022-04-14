В Кремле назвали Белоруссию прекрасной площадкой для переговоров с Украиной

В Москве считают Белоруссию прекрасным местом для ведения переговоров с Украиной, однако в этом случае важно и мнение Киева, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«С нашей точки зрения, Белоруссия была бы, конечно, прекрасным местом для проведения переговоров. Но вы знаете, что для этого еще нужна точка зрения украинской стороны», – сказал он ТАСС, отвечая на вопрос о том, настаивает ли Россия на продолжении переговоров именно в Белоруссии.

При этом Песков добавил, что понимания по продолжению очных контактов с Киевом пока нет.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Киев, отойдя от достигнутых на переговорах России и Украины в Стамбуле договоренностей, вернул этот процесс в тупиковую ситуацию.

Напомним, 29 марта в Стамбуле состоялись российско-украинские переговоры. Россия получила письменные предложения Украины о ее безъядерном и внеблоковом статусе, а также о гарантиях ее безопасности. Гарантами своей безопасности Украина видит постоянных членов Совбеза ООН, а также Германию, Израиль, Италию, Канаду, Польшу и Турцию.

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