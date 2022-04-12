Путин: Переговоры с Киевом вернулись в тупиковую ситуацию

Киев, отойдя от достигнутых на переговорах России и Украины в Стамбуле договоренностей, вернул этот процесс в тупиковую ситуацию, заявил президент России Владимир Путин по итогам переговоров с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.

«Вышли на определенный уровень договоренностей в Стамбуле, которые заключались в том, что гарантии безопасности для Украины, а украинская сторона выговаривает себе очень жесткие гарантии безопасности, не будут распространяться на территорию Крыма, Севастополя и Донбасса. Затем, как вы видели, последовали наши действия по созданию условий для продолжения договорного процесса. Вместо этого мы столкнулись с провокацией в Буче, и, что самое главное, украинская сторона отошла от своих договоренностей в Стамбуле», – цитирует его ТАСС.

Путин подчеркнул, что теперь уже требования безопасности – это одно, а вопросы регулирования отношений по поводу Крыма, Севастополя и Донбасса выносятся за рамки этих договоренностей. «То есть опять вернулись в тупиковую для себя и для всех нас ситуацию», – отметил он.

Ранее пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков в интервью французскому телеканалу LCI заявил, что Россия готова прекратить специальную военную операцию на Украине, если президент Владимир Зеленский согласится на выдвинутые на российско-украинских переговорах условия.

Напомним, 29 марта в Стамбуле состоялись российско-украинские переговоры. Россия получила письменные предложения Украины о ее безъядерном и внеблоковом статусе, а также о гарантиях ее безопасности. Гарантами своей безопасности Украина видит постоянных членов Совбеза ООН, а также Германию, Израиль, Италию, Канаду, Польшу и Турцию.

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