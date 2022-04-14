В грузинском парламенте возник конфликт за право поехать с визитом в Киев

Председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили по приглашению украинского коллеги в ближайшие дни направится на Украину, при этом пока нет согласованного мнения о том, кто из депутатов войдет в делегацию, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

Правящая «Грузинская мечта» обвинила оппозицию и особенно саакашвилевское «Единое национальное движение» в саботировании процесса формирования делегации.

Депутат от правящей партии Давид Матикашвили заявил, что оппозиционеры «занимаются самопиаром». Он не исключил, что на Украину отправятся не одна, а две делегации, при этом вторая будет состоять из оппозиционеров.

Шалва Папуашвили посетит Украину в конце этой недели.

Он сообщил, что предложил включить в состав делегации трех депутатов «Грузинской мечты» и трех оппозиционеров.

«К сожалению, оппозиция не приняла это предложение. Над главным – выражением солидарности народу Украины – возобладали внутрипартийные интересы», – сказал спикер парламента.

Грузия поддерживает Украину во всех политических форматах, но не присоединилась к экономическим санкциям против России, после чего Украина отозвала посла из Грузии. Предполагается, что визит председателя парламента Грузии на Украину позволит сгладить некоторые острые углы в двусторонних отношениях.

Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему Грузия отказалась воевать на стороне Украины.