Почему Грузия отказалась воевать на стороне Украины

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8 апреля, пятница  |  Последнее обновление — 18:49  |  vz.ru
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Какой курс рубля комфортен российской экономике

Российская валюта крепнет на фоне западных санкций YURI KOCHETKOV/EPA/ТАСС
Курс рубля символично укрепился до тех уровней, которые были до начала спецоперации на Украине. Причем сделал это даже после объявления новых санкций США. Почему валюта России ведет себя таким необычным образом и продолжит ли она укрепление до 50-60 рублей за доллар? Подробности...
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Откуда Украина получает топливо для войны с Россией

Россия уничтожила большую часть нефтяной инфраструктуры Украины REUTERS/Alkis Konstantinidis
Страны НАТО договорились о поставках ВСУ тяжелых видов наступательных вооружений. Однако поступающая с Запада бронетехника требует от Украины сосредоточения соответствующих запасов топлива. Ранее львиная доля рынка ГСМ в стране принадлежала Минску и Москве. Теперь ситуация сильно изменилась – российская армия планомерно уничтожает НПЗ и топливные базы Украины. Кто снабжает украинские самолеты и танки топливом и как ВС России могут воспрепятствовать этому? Подробности...
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Как большевики отдали Украине исконно русские земли

Сегодняшние конфликты на Украине во многом заложены лично Лениным REUTERS/Maxim Zmeyev
Происходящее сегодня на Украине было спровоцировано более ста лет назад – по крайней мере, именно такой вывод можно сделать из изучения русской истории и документов, составленных еще большевиками. Гигантские территории, населенные русскими, в том числе промышленный Донбасс, личным решением Ленина были отданы Украине. Как и почему это произошло? Подробности...
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Зеленский оскорбил греков выступлением с нацистами

Зеленский рассчитывал, что приглашение грека-«азовца» на выступление в парламенте Греции – удачный ход LesvosPost.com WEB TV/Youtube
Выступление Владимира Зеленского перед греческим парламентом вызвало скандал. Украинский президент решил дать слово этническим грекам, воюющим в нацбате «Азов». Но вместо поддержки он получил шквал критики практически от всех крупнейших политических сил Афин. Кроме того, Зеленский вновь повторил допущенную в обращении к израильскому Кнессету ошибку, использовав неудачное историческое сравнение. Подробности...
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Киев встретил главу Еврокомиссии ударом «Точкой-У» по Краматорску

В ДНР связали удар ВСУ «Точкой-У» по Краматорску с визитом делегации ЕС в Киев кадр из видео
По вокзалу Краматорска нанесен ракетный удар «Точкой-У», в результате которого есть погибшие и раненые. Украинская сторона поспешила обвинить Москву в атаке с помощью комплекса «Искандер», однако Минобороны РФ опровергло подобные обвинения. Что на самом деле убило людей в Краматорске, кто стоит за атакой и в каких целях она может быть использована киевским режимом? Подробности...
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Запад замерзнет, оголодает и обнищает от антироссийских санкций

Владимир Прохватилов
Владимир Прохватилов, президент Академии реальной политики
Без американских соцсетей и смартфонов, без голливудских боевиков и прочих прелестей западной цивилизации обойтись можно, а вот без российского нефтегаза, зерна и прочих ресурсов – гораздо сложнее. Подробности...
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Преодолеть магию модных брендов

Игорь Караулов
Игорь Караулов, поэт, публицист
Переход на расчеты в рублях, который должен устранить недооцененность нашего экспорта, страна уже начала. Но столь же важно и выявить истинную цену западной интеллектуальной собственности, частью которой являются бренды и товарные знаки. Подробности...

Памяти великого Вольфовича

Максим Соколов
Максим Соколов, публицист
Похоже, в той новой эпохе, куда мы вступаем, не будет многого прежнего и шутовской стихии тоже не будет. Это грустное ощущение, и потому очень многие, отнюдь не сочувствовавшие Владимиру Вольфовичу и его политике, сейчас грустят от того, что нас покинул сын юриста. Подробности...
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Поляки хотят стать главными в Европе

Зеленский разозлил греков

«Самый опасный человек в мире»

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ВСУ ударили «Точкой-У» по вокзалу в Краматорске

В пятницу украинские войска нанесли удар «Точкой-У» по Краматорску. Обломки упали рядом с железнодорожным вокзалом. По последним данным, попадание ракеты привело к гибели 27 человек, в том числе детей. Также есть многочисленные раненые
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Умер Владимир Жириновский

В Москве на 76-м году жизни скончался лидер ЛДПР Владимир Жириновский. Он был одним из самых ярких и эксцентричных политиков на всем постсоветском пространстве. Возглавляемая им партия традиционно оставалась одной из ведущих политических сил исключительно благодаря таланту и харизме Жириновского. Память о нем будет жить долго, уже несколько городов хотят переименовать улицы в память о легендарном политическом деятеле
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Вертолеты ВСУ атаковали Белгород

В пятницу на нефтебазе в Белгороде произошел пожар, который охватил резервуары с топливом. Причиной пожара стал удар вертолетов ВСУ, подобравшихся к городу на предельно малых высотах. Несмотря на отсутствие жертв и незначительный ущерб, инцидент вызвал бурную реакцию в Сети
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19:59
собственная новость

Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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    Почему Грузия отказалась воевать на стороне Украины

    Гражданские лица тренируются с членами Грузинского легиона в Киеве
    		   8 апреля 2022, 17:45
    Фото: Efrem Lukatsky/AP/ТАСС
    Текст: Геворг Мирзаян, доцент Финансового университета

    Одно из самых русофобских в недавнем прошлом государств на пространстве бывшего СССР – Грузия – внезапно показывает совсем другую политику. Тбилиси вступил в серьезный конфликт с Киевом, который требовал открыть против России «второй фронт». Почему руководство Грузии вдруг оказалось куда более вменяемым, чем украинский режим?

    Не секрет, что целью Соединенных Штатов было выстраивание вдоль российских границ русофобского альянса прозападных государств. Государств, которые должны были создавать напряженность у российских границ и превращаться в этакий «либерально-демократический занавес», изолировавший Москву от остального мира. В итоге американцам удалось поспособствовать майдану и «евроатлантическому повороту» в трех постсоветских странах – в Грузии, Молдавии и на Украине.

    «Предатели»?

    Проблема для США в том, что альянса как такового не получилось. В час великой украинской нужды – после начала российской спецоперации – Киев в рамках своей стратегии «создаю проблему, а потом призываю всех начать ее решать» призвал братьев по евроатлантической интеграции прийти на помощь. «Украине очень помогло бы, если бы сегодня Молдова и Грузия начали предпринимать активные шаги по возвращению своих территорий, которые оккупировала Россия», – заявил руководитель Совета национальной безопасности и обороны страны Алексей Данилов.

    Однако ни Молдавия, ни Грузия по факту не поддержали Киев. Кишинев покорно согласился платить России за газ в рублях, а премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили прямым текстом заявил, что его страна не собирается принимать антироссийских санкций. И не изменил свою позицию даже после того, как Южная Осетия (которую Грузия до сих пор считает своей территорией) анонсировала проведение референдума о вхождении в состав России. Собственно, из-за такой линии Тбилиси Владимир Зеленский отозвал из Грузии украинского посла.

    Однако дальше – больше. Украинские власти обвинили Грузию не только в нейтралитете, но и в помощи России. Вице-премьер Украины Ирина Верещук заявила, что Грузия предоставляет России свою территорию для «осуществления контрабанды военной техники и запчастей». Причем сослалась она на «военную разведку Украины». А министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба и вовсе нагло потребовал от Грузии доказательств, что она не помогает России обходить санкции.

    Спланированная дезинформация

    В Тбилиси от таких заявлений, мягко говоря, обалдели. «Это оскорбление грузинского государства и грузин в целом», – ответил украинским коллегам министр экономики Грузии Леван Давиташвили. А Служба государственной безопасности потребовала от Киева доказательств контрабанды, предупредив, что в противном случае будет рассматривать эти обвинения как «спланированную дезинформацию, крайне недружественный и провокационный шаг, направленный на создание внутренних беспорядков в Грузии». 

    И речь действительно идет о спланированной дезинформации – ведь госпожа Верещук в своих претензиях обращалась не к грузинской власти, а к грузинскому народу. «Речь идет не о макаронах и гречке. Речь идет о военной технике. Почему вы даете правительству Грузии право отдавать приказы спецслужбам о том, чтобы закрывать на все это глаза. Как это возможно?» – заявила она.

    Очевидно, что данное заявление можно расценивать как прямое вмешательство во внутренние дела Грузии и призыв к народу выходить на антиправительственные митинги. И партия «Единое национальное движение» Михаила Саакашвили (который, по едкому замечанию главы «Грузинской мечты» Ираклия Кобахидзе, был «прошлогодней контрабандой» с Украины) уже анонсировала проведение таких митингов.

    Собственно, поводы для них будут появляться и впредь – грузинские власти ожидают новых обвинений от украинских «собратьев» по евроатлантической интеграции. «Новая волна дезинформации и провокаций будет направлена на вызов волнений в Грузии и открытие второго фронта на грузинской территории. Для этого готовится почва, и, как видно, последние заявления руководителей дружественной нам Украины являются частью этой кампании», – говорит председатель парламентского большинства «Грузинской мечты» Мамука Мдинарадзе.

    Есть своя история

    Подобное поведение Тбилиси может вызвать удивление. Многие искренне считали, что Грузия, будучи страной победившего Майдана, занимает такую же антироссийскую политику, как Украина.

    В какой-то степени неожиданным стало поведение Грузии и для американцев, которые считали, что Тбилиси у них глубоко в кармане. Конгресс срочно принял «Акт в поддержку Грузии», пообещав Тбилиси усиление сотрудничества с тонким намеком на то, что позицию по России нужно сделать более проамериканской.

    Однако Грузия – это все-таки не Украина. Да, обе страны выбрали «евроатлантический путь развития», обе воевали с российскими войсками, обе заявляют об оккупации Россией части их территории. Однако Грузия, в отличие от Украины, не отождествила свой курс на ЕС и НАТО с превращением в антироссийский плацдарм. Тбилиси, в отличие от Киева, взял курс на нормализацию отношений с Москвой.

    Да, одной из причин такой рациональной позиции является качество элит – Грузию сейчас возглавляют технократы, тогда как на Украине всем рулят революционеры и непрофессионалы. Однако эта причина – отнюдь не главная. Главными является структура государственности, а также геополитическое положение.

    У Грузии, в отличие от Украины, огромная история государственности. Ей не нужно выдумывать свою историю для выделения своей идентичности из российской, создавая из себя «Антироссию».

    «Грузинский национализм зрелый и состоявшийся, тогда как украинский находится в процессе создания. Война в Донбассе стала трагедией Украины и триумфом украинского национализма, но даже на фоне этого триумфа украинский национализм так и не был принят большинством народа. Поэтому его лидеры должны были форсировать свои усилия по нациестроительству, а для этого им нужно было продолжать войну, возгонять ненависть, усиливать разрыв с Россией. В случае с Грузией различия с Россией самоочевидны: другой народ», – поясняет газете ВЗГЛЯД ведущий научный сотрудник ИМИ МГИМО Николай Силаев. Наши идентичности существовали раздельно вплоть до конца XVIII века.

    Кроме того, для усиления разрыва с Россией Грузии не нужно лепить героев из самых ярых русофобов. В том числе и нацистских приспешников, героизируя при этом грузинские части в СС, интегрируя сотрудничество с нацистами в свой государствообразующий нарратив и вставая таким образом на скользкую тропу расчеловечивания русских.

    «Оба моих деда воевали против нацистов. Из 700 тысяч ушедших на фронт 300 тысяч погибло – и большинство грузин гордятся ими. Да, был Грузинский легион, который воевал на стороне немцев, но большинство граждан страны считает их самыми настоящими врагами народа. У нас не было и не могло быть грузинского Бандеры», – заявил газете ВЗГЛЯД на условиях анонимности грузинский политолог, который придерживается вполне себе евроатлантических взглядов.

    Нужна своя экономика

    Что же касается геополитики, то Грузия – маленькое кавказское государство. Она очень нуждается в России для защиты от внешних угроз. Прежде всего, Турции и Азербайджана (не случайно в Тбилиси нет ни одной протурецкой партии), которые, по мнению грузинских экспертов, пытаются взять под контроль значительную часть экономики страны.

    Кроме того, сама грузинская экономика во многом зависит от России – как с точки зрения экспорта (РФ является одним из важнейших торговых партнеров, особенно в области сельского хозяйства), так и в плане инвестиций. Важнейшие объекты в Грузии, в том числе энергетика, принадлежат российским компаниям.

    Наконец, туристическая отрасль страны живет во многом за счет россиян. Граждане России в 2021 году совершили более 212 тыс. туристических поездок в Грузию. А это не просто деньги, а межличностные контакты, не позволяющие грузинам пасть жертвой «пропаганды расчеловечивания» россиян.

    Да, не все грузины избежали майданутой заразы. Значительная часть населения еще больна, а многие из тех пассионарных грузин, кому близка «украинская» схема отношений с Россией, оказались на Украине. Так, бывший замминистра внутренних дел Грузии генерал Георгий Лордкипанидзе в марте 2022 года был назначен Зеленским заместителем начальника контрразведки Украины. Кроме того, на территории Украины сейчас воюет так называемый Грузинский легион (название не случайно ассоциируется с названием грузинских частей на службе у Гитлера). Он уже отметился пытками над российскими пленными, а руководитель этой банды заявил, что впредь русских вообще в плен брать не будет.

    Неудивительно, что грузинские власти от таких «соотечественников» резко открещиваются. «Украина еще в период моего пребывания на посту министра юстиции превратилась в заповедник сбежавших из Грузии преступников. Поэтому мне бы хотелось, чтобы украинские власти… сотрудничали бы не со сбежавшей от нас радикальной оппозицией, а с правительством Грузии», – заявила вице-премьер страны Теа Цулукиани. Но, как выясняется, для Киева грузинские террористы идейно более близкие, чем официальные власти в Тбилиси. Чересчур рациональные, прогрузинские и политически зрелые.


     
     
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