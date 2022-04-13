Ле Пен заявила о планах предложить НАТО сблизиться с Россией

Политолог: Антироссийские санкции заставили французов голосовать против Макрона

«Помимо французского лидера падение популярности ожидает и других западных государственных деятелей, поддержавших антироссийские решения Евросоюза», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Александр Асафов. Французский президент Эммануэль Макрон с большим трудом смог опередить в прошедшем в это воскресенье первом туре президентских выборов свою соперницу Марин Ле Пен.

«Мы видим, как французское общество реагирует на санкционную политику Запада против России. Как известно, Макрон в меньшей степени участвует в этом, чем другие «симпатизанты Украины», например, США и страны Балтии, но все равно он вынужден находиться в той же общей повестке Запада с осуждением российской спецоперации и обсуждением все новых и новых рестрикций. Вот почему его рейтинг показал проседание», – пояснил политический обозреватель радио «Говорит Москва» Александр Асафов.

По словам эксперта, все «более-менее содержательные», серьезные кандидаты на пост президента Франции сумели набрать результаты выше тех, которые им обещали эксперты. «Французы высказались против участия своей страны в этом не очень стройном антироссийском санкционном консенсусе. Ведь разрыв торговых связей с Россией, бойкот наших энергоресурсов негативно повлияет на жизнь рядовых граждан, на их достаток и быт. Я бы не назвал, к примеру, Меланшона привлекательным популярным политиком. Это коммунист, кроме того, он уже пожилой человек, – отметил эксперт. – Однако даже такой политик показал в этот раз очень достойный результат, заняв почетное третье место. Потому что голосовали за кого угодно, лишь бы против Макрона».

Собеседник указал, что радикал Эрик Земмур, призывавший к решительной борьбе с этнической преступностью, набрал 7%, хотя его естественный «органический» процент должен быть существенно ниже. Асафов подчеркнул, что связь между введением антироссийских санкций и снижением уровня жизни людей становится политическим трендом на Западе, что, естественно, отражается на рейтингах правящих партий. «Политики, которым вскоре предстоит пройти через выборы, а таких в Евросоюзе достаточно много, начинают осознавать, что жертвуют долей своей популярности, когда вводят карательные меры против России. Пусть помнят, что подобные решения рикошетом быстро бьют по уровню жизни сограждан», – резюмировал Асафов.

На ваш взгляд Кто победит на президентских выборах во Франции? Марин Ле Пен

Эммануэль Макрон



Ранее стало известно, что президент Франции Эммануэль Макрон, баллотирующийся на второй срок, одержал победу в первом туре выборов с результатом 27,84%. После подсчета 100% голосов стало ясно, что он и кандидат от партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен выходят во второй тур. За Ле Пен проголосовало 23,15% французов. Сам Макрон заявил, что готов к публичным дебатам с Ле Пен. Третье место занял лидер левого движения «Непокоренная Франция» Жан-Люк Меланшон с результатом 21,95%. Явка составила 73,69%. МВД информирует, что она стала самой низкой с 2002 года.

Как отмечала ранее газета ВЗГЛЯД, хотя первый тур и завершился в пользу Макрона, стало очевидно, что Ле Пен сумела привлечь сотни тысяч новых голосов – ее отрыв от действующего президента минимален. Второй тур, считают эксперты, станет для французов классической схваткой телевизора с холодильником, в ходе которого Макрона ждут неприятные сюрпризы.

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