Лукашенко заявил о желании посетить больше мест на Дальнем Востоке

|
13 апреля, среда | Последнее обновление — 14:59 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Кудрин предупредил об инфляции в России до 20% по итогам года
Разделы
Очень многие очень умные люди попросту не понимают, что такое нефть и газ. Они и правда не знают, что существует целая отрасль – нефтегазохимия. Они и правда не в курсе, что вот уже полвека человечество делает из углеводородов практически все.
Подробности...
В практике международных отношений следующим за разрывом дипломатических отношений шагом, как правило, становится объявление войны.
Подробности...
У русского наступления нет своего саундтрека – а все потому, что десятилетия культуры потеряны, потрачены, трачены молью. Кто из сферы искусств сегодня задумался хотя бы – не то, что попросился в гущу событий?
Подробности...
В пятницу украинские войска нанесли удар «Точкой-У» по Краматорску. Обломки упали рядом с железнодорожным вокзалом. По последним данным, попадание ракеты привело к гибели 27 человек, в том числе детей. Также есть многочисленные раненые
Подробности...
В Москве на 76-м году жизни скончался лидер ЛДПР Владимир Жириновский. Он был одним из самых ярких и эксцентричных политиков на всем постсоветском пространстве. Возглавляемая им партия традиционно оставалась одной из ведущих политических сил исключительно благодаря таланту и харизме Жириновского. Память о нем будет жить долго, уже несколько городов хотят переименовать улицы в память о легендарном политическом деятеле
Подробности...
В пятницу на нефтебазе в Белгороде произошел пожар, который охватил резервуары с топливом. Причиной пожара стал удар вертолетов ВСУ, подобравшихся к городу на предельно малых высотах. Несмотря на отсутствие жертв и незначительный ущерб, инцидент вызвал бурную реакцию в Сети
Подробности...
19:59
собственная новость
В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
Подробности...
В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
Подробности...
В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
Подробности...
Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
|
|
Лукашенко заявил о желании посетить больше мест на Дальнем Востоке
Подписывайтесь на ВЗГЛЯД в
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что хотел бы посетить Сахалин, Камчатку, Магадан и Чукотку.
«Я еще хотел бы посетить Дальний Восток, но на больший промежуток времени. Моя мечта была побывать на Сахалине, потом Камчатка – удивительное место. Магадан, ну и Чукотка, глянуть там на соседние земли. Для меня это большой интерес. Все остальное я более или менее представляю. Ну и, конечно, Байкал – красотища», – передает его слова ТАСС.
Также Лукашенко хотел бы побывать на Алтае. «Оказывается, я уже древний человек, но, оказывается, Россию не всю знаю. Россия – это уникальное место. Я за 25 лет объехал весь мир. Нет таких мест, как в России», – сказал президент.
Он отметил, что на него наложены санкции, запрещающие ему посещать ряд западных стран.
«Да пошли вы! Я в Россию поеду!», – заявил Лукашенко, отметив, что только в России «можно подышать свежим воздухом», а «Европа рядом не стояла».
Лукашенко и президент Владимир Путин накануне посетили космодром Восточный. Он заявил, что приглашение посетить российский космодром является проявлением «высочайшей степени доверия» со стороны России.
Пентагон задумался о поставках Киеву вооружений для ударов по аэродромам России
|
|
Соединенные Штаты готовы рассмотреть возможность поставок Украине вооружений большей дальности, нежели передаваемые Западом Киеву в настоящее время, сообщила на встрече с вашингтонской Группой военных обозревателей (Defense Writers Group) первый заместитель министра обороны США Кэтлин Хикс.
«И, да, мы продолжим рассматривать типы средств, которые запрашивают украинцы, – в плане того, чтобы придать им немного больше дальности и дистанции [действия]», – заявила первый заместитель главы американского военного ведомства, передает ТАСС.
Она отвечала на вопрос о том, готов ли будет Вашингтон изучать вариант передачи Киеву оружия, потенциально позволяющего поражать в том числе военные аэродромы на территории России.
«Пока не будет объявлено об этих [новых] пакетах [военной помощи Киеву], я бы не хотела забегать вперед наших президентских решений. Тем не менее мы продвигаем эти пакеты очень быстро. И, считаю, вы увидите больше [такого] в предстоящие дни», – сказала замминистра.
Ранее высокопоставленный представитель Пентагона заявил, что западное оружие поставляется на Украину 8–10 авиарейсами в день и почти постоянным потоком автоколонн.
Сдавшиеся морпехи ВСУ помогли в операции милиции ДНР в Мариуполе
|
|
Сдавшиеся в плен украинские морпехи добровольно приняли участие в операции народной милиции ДНР по эвакуации с завода Ильича в Мариуполе тела высокопоставленного офицера.
«Несколько украинских морпехов из 36-й бригады ВСУ, сдавшихся в плен донбасским подразделениям, добровольно вызвались принять участие в операции НМ ДНР по эвакуации с завода Ильича в Мариуполе тела нашего высокопоставленного офицера», – говорится в Telegram-канале проекта WarGonzo.
Источники рассказали, что офицер попал в засаду непосредственно во время выполнения боевой задачи при освобождении Мариуполя.
«Долгое время неонацисты отказывались передавать тело или сообщать о его местонахождении. Вместо этого боевики «Азова» выложили видео с издевательствами над трупом», – сообщает проект.
«После вчерашней операции по ликвидации прорыва неонацистов с завода Ильича сдавшиеся в плен украинские морпехи не просто поделились информацией о том, где находится тело генерала, но и вызвались участвовать в операции НМ ДНР по его эвакуации. А именно выступили в роли проводников и показали безопасный путь», – уточняется в сообщении.
Ранее официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что российская армия ударами авиации и артиллерии сорвала попытку националистов вырваться из Мариуполя, в результате уничтожены до 50 боевиков, 42 сложили оружие.
WSJ: У европейцев мрачное настроение из-за последствий санкций против России
|
|
Рост цен на топливо, гигантские счета за коммунальные услуги и подорожание продовольственных продуктов негативно отражается на настроении европейцев поддерживать антироссийские санкции, пишет The Wall Street Journal.
Как отмечает издание, европейцы, в первую очередь, недовольны тем, что экономика стран из-за антироссийских санкций потеряла возможность восстановиться после пандемии. Например, цены на энергоносители в еврозоне в марте выросли на 12,5% по сравнению с февралем, а годом ранее они были на 44,7% ниже. Согласно опросам, 82% немцев, 79% итальянцев и 78% испанцев ожидают роста трат своих домохозяйств в ближайший год. При этом, по словам жителей Парижа, топливные расходы стали неуправляемыми, передает РИА «Новости».
Морена Коломби, работающая в косметической компании недалеко от Милана, заявила WSJ, что ее последний двухмесячный счет за отопление составил 1250 евро (эквивалентно более чем 100 тыс. рублей). За тот же период прошлого года ей приходилось платить 450 евро.
В последние три месяца 2021-го почасовая заработная плата в Евросоюзе была на 1,5% выше, чем годом ранее, а средний уровень инфляции составил 4,7% – все это привело к падению реальной заработной платы на 3,1%. В связи с этим авторы статьи задаются вопросом: насколько европейские избиратели готовы терпеть экономические издержки из-за затяжной конфронтации с Россией.
Как пишет издание, экономические трудности создают для Европы риск уйти «вправо», что подтверждают промежуточные результаты французской президентской гонки и рост популярности правых в Италии. «Во Франции кампания Ле Пен была сосредоточена на экономических последствиях растущей инфляции. Она проводила митинги в небольших сельских городках, обещая снизить налоги на топливо и другие предметы первой необходимости и дать предприятиям стимулы для повышения заработной платы. <...> Маттео Сальвини, лидер итальянской антимигрантской партии «Лига», также сосредоточился на налогах и экономике», – отмечается в материале.
Ранее глава немецкого химического предприятия Leuchtstoffwerk Breitungen Вольфганг Айзенберг в газете Frankfurter Allgemeine Zeitung заявил о бесполезности санкций против России.
Газета ВЗГЛЯД писала, чем грозит нефтяное эмбарго Европе, а также разбирала, кто победит во втором туре выборов во Франции, который станет классической схваткой телевизора с холодильником.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Военкор: Около тысячи украинских морпехов сдались в плен в Мариуполе
|
|
В Мариуполе сдались в плен около тысячи украинских морпехов, сообщил репортер ВГТРК Александр Сладков. По другим данным, в Мариуполе в плен сдались два батальона ВСУ, сообщил российский военный корреспондент Семен Пегов.
«1000 морпехов ВСУ сдаются в плен МВД и МГБ ДНР. Наблюдаю за процессом. 300 раненых, 90 не способных передвигаться самостоятельно. Здоровых может быть более 800. Если все завершится по плану, [то] оборона, устроенная ВСУ на Металлургическом комбинате им. Ильича, падет. Это результат общей работы силовиков и спецслужб в Мариуполе. Тогда остается «Азовсталь» с нацистами», – написал Сладков в своем Telegram-канале.
По другим данным, в Мариуполе сдались два батальона ВСУ, среди них более 200 раненых, сообщается в Telegram-канале проекта WarGonzo.
Накануне российский военный корреспондент Семен Пегов сообщил, что сдавшиеся в плен украинские морпехи добровольно приняли участие в операции Народной милиции ДНР по эвакуации с завода Ильича в Мариуполе тела высокопоставленного офицера.
Ранее в ночь понедельник группа украинских морпехов, занимавших позиции на Азовмаше (комбинат им. Ильича) предприняли попытку прорваться из окружения, нанеся на свою технику символику «Z». Однако маневр был вовремя замечен, колонна украинской техники была расстреляна артиллерий, военнослужащие всу пытали скрыться бегством в полях, но были пойманы. Всего, по данным Минобороны России, в результате этого инцидента было уничтожено три украинских танка, пять боевых машин пехоты, семь автомобилей и до 50 человек личного состава. Еще 42 украинских военнослужащих добровольно сложили оружие и сдались в плен. Репортер ВГТРК Александр Сладков также публиковал видео общения с захваченными в плен украинскими военными после попытки прорыва из окружения.
Напомним, в минувшее воскресенье глава Чечни Рамзан Кадыров призвал военных армии Украины не упускать возможность и сдаваться в плен Вооруженным силам России. В прошлую пятницу Кадыров заявил об освобождении Мариуполя от украинских националистов «на 98%». По его словам, остались только отдельные укрепрайоны бандеровцев, включая завод «Азовсталь», который переделали в «настоящую крепость». В тот же день войска ДНР взяли под контроль порт Мариуполя, освободив большое число пленных и заложников. Тогда же заместитель начальника управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин заявил, что освободительная операция в Мариуполе подходит к завершению.
В Минобороны сообщали, что, согласно результатам радиоперехватов, кроме нацистов из батальона «Азов» и остатков украинских вооруженных сил, в оккупированных районах города находится значительное количество иностранных наемников; радиопереговоры, кроме украинского и русского, ведутся еще на шести, в основном европейских, иностранных языках. Глава Союза ветеранов Афганистана Франц Клинцевич рассказал газете ВЗГЛЯД, что в Мариуполе могут находиться высокопоставленные представители командования стран НАТО.
Крупнейший в мире нефтетрейдер собрался отказаться от сырья из России
|
|
Швейцарско-голландская компания Vitol Group, являющаяся крупнейшим в мире нефтетрейдером, намерена до конца 2022 года прекратить торговлю российской нефтью, сообщило Bloomberg со ссылкой на комментарий представителя компании.
Согласно данным, объемы российской нефти, которой торгует Vitol Group, «в значительной мере снизятся во втором квартале по мере сокращения текущих контрактных обязательств», а процесс отказа от торговли сырой нефтью и нефтепродуктами из РФ, «если не поступят иные распоряжения, будет завершен к концу 2022 года». Отмечается, что компания не будет заключать какие-либо новые сделки, касающиеся российской нефти, а все ее текущие закупки осуществляются в рамках подписанных ранее контрактов, передает ТАСС.
Накануне глава МИД Индии отверг советы отказаться от приобретения российской нефти, подчеркнув необходимость закупок для энергетической безопасности страны. Днем ранее генсек ОПЕК Мухаммед Баркиндо исключил возможность замены нефти из России в ЕС.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
СМИ: Зеленский отказался принять президента Германии из-за его «отношений с Россией»
|
|
Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер собирается в ближайшее время посетить Киев, но украинская сторона пока не подтверждает готовность его принять из-за прежней его роли в выстраивании отношений с Россией, сообщает Bild со ссылкой на источник в украинском правительстве.
По данным издания, одна из возможных дат встречи – 13 апреля. Но в Киеве якобы пока не готовы к переговорам в этот день. Не исключено, что она состоится позже. При этом с другими европейскими политиками украинский президент Владимир Зеленский готов встретиться завтра, передает ТАСС.
Ранее украинский посол в Берлине Андрей Мельник обвинил президента Германии в сохранении «паутины контактов» с Москвой.
До этого президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер заявил, что ситуация на Украине и вызванные ею трудности, в том числе антироссийские санкции, не обойдут стороной и жителей Германии.
Штайнмайер, который является президентом с 2017 года, а до этого в разные годы дважды был главой МИД, ранее заявлял, что допускал ошибки в выстраивании отношений с Россией. В частности, он утверждал, что ему не стоило поддерживать «Северный поток – 2».
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
СБУ подтвердила информацию о задержании Медведчука
Служба безопасности Украины (СБУ) объявила о задержании главы политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука, сообщает телеканал RT.
«СБУ вслед за [президентом Украины Владимиром] Зеленским сообщила о задержании Медведчука, опубликовав еще одно фото», – говорится в сообщении Telegram-канала «RT на русском».
Ранее во вторник президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что СБУ задержала главу политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука. В качестве подтверждения своих слов Зеленский опубликовал фото Медведчука в наручниках.
Комментируя эту информацию, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что фото с Медведчуком необходимо проверить в связи с большим количеством фейков.
В Одессе начала работу группа НАТО по слежению за кораблями ВМФ России
|
|
Секретная мониторинговая группа НАТО, в состав которой входят сотрудники румынской ЧВК Nordstarsupport Group, начала работать в Одессе, задача группы – наблюдение за российскими кораблями в Черном море, сообщил источник в российских силовых ведомствах со ссылкой на своих информаторов в украинских войсках.
«В одном из пригородов Одессы действует секретная база мониторинговой группы НАТО с оборудованием, которое позволяет осуществлять определение точных координат любого корабля в акватории Черного моря в радиусе до 200 км. Главными специалистами являются сотрудники румынской ЧВК Nordstarsupport Group», – рассказал собеседник РИА «Новости».
По словам источника, цель группы – «не допустить высадки российского десанта в Одесской области и выдавать целеуказание местонахождения российских военных кораблей для наведения украинских ПКР «Нептун».
Ранее украинские военные, переодетые в российскую форму с целью провокации, были замечены в Одессе.
Зеленский сообщил о задержании Медведчука
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что СБУ задержала главу политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука.
Президент опубликовал в своем Telegram фото нардепа в форме ВСУ и наручниках, передает RT.
Медведчук находился под домашним арестом по «угольному делу», по которому проходил и экс-президент Петр Порошенко.
Сообщалось, что после начала спецоперации России по денацификации и демилитаризации Украины политик покинул адрес пребывания, и с тех пор его местонахождение было неизвестно.
Пресс-секретарь президента России заявил РИА «Новости», что фото с якобы задержанным Медведчуком нужно проверять в связи с большим количеством фейков.
Среди попавших в плен морпехов ВСУ нашли наемника из Британии
|
|
Британского наемника заметили среди пленных морпехов Вооруженных сил Украины, которые сдались в районе металлургического комбината имени Ильича, сообщил военкор Александр Сладков.
«Британца я вчера видел, даже фотографировал. Интересно, справа и слева от него стояли люди, явно привлекающие к себе внимание. С зубочистками в зубах, это смотрелось вызывающе. Скорее всего, они отвлекали всех от Эйдена Эслина, известного как CossackGundi», – написал он в Telegram-канале.
По словам Сладкова, британского солдата вычислили еще ночью.
На странице @cossackgundi в соцсети Twitter указано, что ее владелец гражданин Британии Эйден Эслин (Aiden Aslin), служит наемником в морской пехоте ВСУ с 2018 года. До этого два года состоял в отрядах самообороны Высшего курдского совета, участвующих в войне в Сирии на стороне антиправительственных сил.
Ранее Минобороны сообщило, что в Мариуполе, в районе металлургического комбината имени Ильича, в результате успешных наступательных действий российских Вооруженных сил и подразделений милиции Донецкой народной республики добровольно сложили оружие и сдались в плен 1026 украинских военнослужащих 36-й бригады морской пехоты.
Командир батальона «Восток» Александр Ходаковский сообщил газете ВЗГЛЯД, что среди сдавшихся порядка 300 человек ранены, еще 90 – неходячие. Им уже оказывается медицинская помощь. По его мнению, подобные сдачи в плен наносят серьезный урон моральному духу противника.
Зеленский предложил обменять Медведчука на пленных украинских военных
|
|
Президент Украины Владимир Зеленский предложил России обменять задержанного главу политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» (ОПЗЖ) Виктора Медведчука на попавших в плен украинских военных.
Зеленский выступил с утверждением, что Медведчук якобы скрывался 48 дней и попытался «сбежать за границу». Президент Украины сослался на то, что Медведчук на фото одет в военную форму, и предложил России обменять главу политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» на попавших в плен украинских военных, передает РИА «Новости».
«Поэтому важно, чтобы наши правоохранительные органы и военные тоже рассмотрели такую возможность», – заявил Зеленский.
Накануне президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что СБУ задержала главу политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктора Медведчука. В качестве подтверждения своих слов Зеленский опубликовал фото Медведчука в наручниках. Позже о задержании Медведчука объявила Служба безопасности Украины (СБУ).
В Кремле призвали проверить фото с Медведчуком в связи с большим количеством фейков. Политолог Владимир Корнилов в комментарии газете ВЗГЛЯД отметил, что Медведчука могли схватить и посадить в камеру гораздо раньше, еще в феврале, но скрывали это.
Политолог: Спецслужбы Украины могли схватить Медведчука еще в феврале
|
|
«Я слышал разговоры о том, что лидер ОПЗЖ в Закарпатье пересек границу и покинул Украину. Но, как мы теперь видим, этого не произошло», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Владимир Корнилов. Ранее украинские власти опубликовали фото депутата Верховной рады Виктора Медведчука, закованного в наручники.
«Медведчука могли схватить и посадить в камеру гораздо раньше, еще в феврале, но скрывали это. В последнее время на Украине очень много известных людей исчезло с радаров. Я боюсь даже публично называть некоторые имена, чтобы им не навредить. Есть сведения, что некоторые из них арестованы, кого-то пытали. Про иных есть и более страшные слухи», – рассказывает украинский политолог, директор Центра евразийских исследований Владимир Корнилов.
В феврале, после начала российской спецоперации Медведчук перестал появляться в публичном пространстве, а генпрокурор Украины заявила о том, что политик якобы сбежал из-под домашнего ареста, под которым он находился. «Тогда я слышал разговоры о том, что лидер ОПЗЖ в Закарпатье пересек границу и покинул Украину. Но, как мы теперь видим, этого не произошло», – добавил политолог.
Собеседник выразил надежду на то, что Россия приложит усилия для того, чтобы обменять Медведчука и целый ряд других политических деятелей Украины на военнопленных. «Скажем, Киев может передать лидера ОПЗЖ Москве в рамках равноценного по численности группового обмена. Перед этим некоторое время займет торг по количеству меняемых. Однако, я не уверен, согласится ли Украина вести такие переговоры», – признался Корнилов.
«Зеленский получил своего личного заложника и радуется, не понимая, что ему сильно сузили коридор для переговоров, – написал в своем телеграм-канале политолог Марат Баширов. – Не сомневаюсь, что Виктора Медведчука ему подсунули специально после визита Бориса Джонсона. А у России появился прекрасный кейс для демонстрации того, как Зе расправляется с неугодными оппозиционерами, но не трогает олигархов и в их числе Порошенко».
Во вторник вечером президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что СБУ задержала главу политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь», народного депутата Украины Виктора Медведчука. Президент опубликовал в своем Telegram фото нардепа в армейской форме и наручниках, передает RT.
Против Медведчука на Украине ведется два уголовных дела – так называемое «газовое» о событиях 2014–2020 годов и «угольное» – о событиях 2014–2015 годов. Первое дело касается якобы незаконной перерегистрации в Крыму украинского газового месторождения, в рамках него в мае Медведчуку предъявлено обвинение по статьям «Государственная измена» и «Нарушение законов и обычаев войны». По второму делу следствие рассматривает его якобы причастность к поставке угля из неподконтрольных Киеву районов Донбасса. По нему Медведчуку вменяют нарушение статей «Государственная измена» и «Содействие деятельности террористических организаций».
В январе нынешнего года суд Печерского района Киева продлил Медведчуку домашний арест. А 21 февраля, накануне российской спецоперации, появились сообщения о том, что сотрудники Национальной полиции Украины окружили дом политика. «Возле дома дежурят около тридцати полицейских и лиц охраны. Полицейские обыскивают машины вокруг с фонариками и перекрыли движение по прилегающей к дому Медведчука улице», – писали местные СМИ. Позднее в Генпрокуратуре Украины заявили, что политик сбежал из-под домашнего ареста.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
В США заметили «мрачные симптомы» смерти американского миропорядка
|
|
Охлаждение отношений между США и их традиционными союзниками на Ближнем Востоке являются «мрачными симптомами» смерти американского «миропорядка», пишет в своей статье в Foreign Policy колумнист издания и политолог Стивен Кук.
По его словам, появляющиеся в СМИ материалы о кризисе в отношениях США с ближневосточными партнерами «наводят на мысли». Как считает Кук, тот факт, что недавно власти Саудовской Аравии и ОАЭ проигнорировали звонки американского президента Джо Байдена, означает то, что Эр-Рияд и Абу-Даби больше не верят заявлениям Вашингтона о том, что Штаты по-прежнему готовы обеспечивать их безопасность, передает РИА «Новости».
При этом Саудовская Аравия и ОАЭ являются лишь частью проблемы, продолжает Кук. Так, Израиль четко заявил, что не будет соблюдать никаких договоренностей с Ираном по ядерной программе. Египет, в свою очередь, в последние годы стал закупать самое современное российское вооружение и продолжает «юлить» по вопросу Китая.
По мнению колумниста, получается так, что несмотря над многолетнюю борьбу американских чиновников за консенсус в регионе, нынешний его вариант участия США не предполагает. Это, по словам Кука, объясняется тем, что отношения с этими странами являются пережитками прошлого, а выстраивались они в эпохи, которые давно прошли.
Так, ключевые интересы, ради которых США пришли на Ближний Восток – обеспечение поставок нефти и обеспечение безопасности Израиля – несколько потеряли актуальность, указывает автор. «Похоже, США и их друзья в регионе просто дошли до той точки, где их интересы перестали совпадать. Чиновники из Вашингтона и ближневосточных столиц могли бы трансформировать теряющие релевантность отношения на основе новых ориентиров, однако те цели, которые может предложить США – противодействие Китаю и России или же интеграция Ирана в регионе для укрепления его стабильности, – здесь никого не интересуют», – пишет он.
В условиях, когда этой трансформации не происходит, и случаются «странные сдвиги» в виде пассивной поддержки ближневосточными партнерами США России и отстаивания ими своих связей с Китаем, добавляет колумнист.
«Возможно, более точно эти сдвиги было бы назвать «мрачными симптомами», предвещающими смерть выстроенного после Второй мировой американского миропорядка и неопределенность, которая его сменит», – заключает Кук.
Ранее премьер-министр Израиля Нафтали Беннет выразил обеспокоенность в связи с планами Вашингтона по исключению Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) из американского списка террористических организаций.
Напомним, администрацию США озадачило появившиеся в американских СМИ сведения о том, что Саудовская Аравия начала переговоры с Китаем о продаже нефти за юани. Газета ВЗГЛЯД разбирала, почему Эр-Рияд готов отказаться от доллара при продаже нефти.
Макрон заявил об особом отношении Путина к Франции
|
|
Российский лидер Владимир Путин выделяет Францию среди других стран Запада, считает президент страны Эммануэль Макрон. Он выразил мнение, что Европе необходимо переосмыслить отношения с Россией и Турцией, чтобы «приблизить» их к себе.
Макрон заявил в интервью еженедельному журналу Le Point, что, по его мнению, «Путин уважает Францию и выделяет ее среди других западных стран», передает ТАСС.
Французский лидер также признался, что диалог с российским президентом всегда носит откровенный характер, несмотря на то что президент России требователен.
По мнению Макрона, мир переживает период глобальной трансформации, «это больше не двухполюсный, а мультиполярный мир».
«Мы видим также, что Китай не готов оказывать давление на Россию, в странах Персидского залива утвердилась нейтральная позиция ввиду скептического отношения к США, а многие государства Африки сделали выбор в пользу неприсоединения», – констатировал он.
Политик также отметил, что Запад «подчас включался в конфликты, которые в развитии логики вмешательства состояли в навязывании ценностей народам против их воли, в замене руководителей, которые эти ценности не принимали».
Также Макрон указал на то, что отказ от гегемонии является одним из сокровищ Европы. При этом, говоря о спецоперации на Украине, он заявил, что Владимир Путин нарушил принцип территориальной целостности, которая является догмой с 1945 года – с окончания Второй мировой войны. Единственным исключением из этой «догмы», по его мнению, были события в Югославии.
«То, что происходит на Украине, – это огромный фактор для дестабилизации Западных Балкан», – подытожил французский президент.
Ранее он сообщил, что в ближайшие дни он переговорит по телефону «с президентом Украины Владимиром Зеленским и с президентом России Владимиром Путиным», передает France 2.
Макрон указал, что прилагает все усилия, чтобы прекратить боевые действия на Украине и восстановить там мир. При этом он не согласился со словами президента США Джо Байдена, утверждавшего, что происходящее на Украине кажется ему «геноцидом».
«Нужно сегодня быть очень осторожным с терминами, потому что речь идет о братских народах (российском и украинском) (...) Я хочу дальше пытаться остановить этот конфликт и восстановить мир. Не думаю, что эскалация слов служит этой цели», – заметил французский лидер.
Ранее Макрон заявил о готовности Франции стать гарантом мира на Украине.
Между тем французам не понравилось предложение «жертвовать собой» ради Украины.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Байден подсчитал вклад России в рост инфляции в США
|
|
Американский президент Джо Байден выступил с утверждением, что рост инфляции в США в марте якобы на 70% был спровоцирован российской военной спецоперацией на Украине.
По версии Байдена, спецоперация России якобы «привела к росту цен на бензин и продовольствие во всем мире», передает ТАСС.
«Два крупнейших производителя зерна в мире – Китай, то есть Украина и Россия – не делают того, что они обычно делают, поэтому все [цены] выросли. Мы видели сегодняшние данные об инфляции – 70% роста цен в марте пришлось на вызванное [президентом РФ Владимиром] Путиным повышение цен на бензин», – выступил с утверждением глава американской администрации в ходе выступления в штате Айова на тему роста цен в США, призвав Конгресс «срочно решить эту проблему» с высокой инфляцией в Соединенных Штатах.
В своем выступлении Байден заявил, что делает все, что в его силах, издает указы для замедления роста цен в США. «По сути, мы уже добились прогресса с момента сбора данных о мартовской инфляции», – выразил мнение глава американской администрации.
Затем он в очередной раз высказал предположение о том, что российское руководство «рассчитывало на раскол в НАТО, раскол в Евросоюзе, раскол в мире». Коснувшись решения США, а также их союзников и партнеров направить на рынок 240 млн баррелей нефти в течение следующих шести месяцев, Байден выразил мнение, что «страны объединяются ради лишения Москвы «возможности использовать в качестве оружия свои энергоресурсы против американских семей, семей в Европе и по всему миру».
Кроме того, он упомянул о прекращении рядом юридических лиц деловой активности в РФ. «Посмотрите на количество крупных американских компаний, которые самостоятельно, не по моему настоянию, покинули Россию. их более 600, от Exxon до McDonald's», – выступил с утверждением глава администрации Соединенных Штатов.
По данным Минтруда США, годовая инфляция в марте 2022 года ускорилась до 8,5% против 7,9% в феврале. Это самое значительное увеличение данного показателя в стране в течение 12 месяцев с периода, завершившегося в декабре 1981 года.
Накануне стало известно, что американцы обвиняют Байдена в разгоне неконтролируемой инфляции в США и попытке переложить вину за состояние американской экономики на президента России Владимира Путина, экс-главу США Дональда Трампа, ОПЕК и пандемию.
Напомним, президент России Владимир Путин отмечал, что США пытаются решить свои проблемы за чужой счет, свалить ошибки на Россию и заработать на нестабильности в мире.
В марте глава ФРС Джером Пауэлл предсказал высокую долларовую инфляцию до середины 2022 года. Ранее американский президент Джо Байден объяснил рекордную инфляцию в США «издержками» санкций против России. Между тем президент России Владимир Путин подчеркивал, что власти США обманывают население, прикрываясь Россией.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
|
|