В марте инфляция в Великобритании достигла рекордных значений за последние 30 лет и составила 7%, свидетельствуют данные по динамике потребительских цен (Consumer Prices Index – CPI) в стране за март, опубликованные Статистическим управлением Великобритании (ONS).

Так, в марте этот показатель вырос на 7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В феврале годовой рост CPI составлял 6,2%, передает «Коммерсант».

За март наибольший рост показали услуги ЖКХ (1,49% от общего роста в 7%). На втором месте – рост цен на транспорте (1,47%), в ведомстве объяснили это подорожанием топлива, дорогим топливом. Цены на продукты питания в Великобритании хотя и показали в марте рост (доля 0,53% от общего показателя в 7%), но оказались примерно на уровне других потребительских расходов: одежда (доля 0,57%).

Расходы на досуг (0,55%) и т. д. Меньше всего цены выросли на алкоголь и табак (доля 0,18%).

Ранее президент США Джо Байден выступил с утверждением, что рост инфляции в США в марте якобы на 70% был спровоцирован российской военной спецоперацией на Украине.

Между тем глава российского государства Владимир Путин заявил, что отказ стран Запада от нормального сотрудничества с Россией, в том числе в сфере энергетики, ударил по США и Европе. Везде растут и цены, и инфляция зашкаливает просто. Для этих стран она носит абсолютно беспрецедентный характер», – сказал он.