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Макрон заявил об особом отношении Путина к Франции
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Российский лидер Владимир Путин выделяет Францию среди других стран Запада, считает президент страны Эммануэль Макрон. Он выразил мнение, что Европе необходимо переосмыслить отношения с Россией и Турцией, чтобы «приблизить» их к себе.
Макрон заявил в интервью еженедельному журналу Le Point, что, по его мнению, «Путин уважает Францию и выделяет ее среди других западных стран», передает ТАСС.
Французский лидер также признался, что диалог с российским президентом всегда носит откровенный характер, несмотря на то что президент России требователен.
По мнению Макрона, мир переживает период глобальной трансформации, «это больше не двухполюсный, а мультиполярный мир».
«Мы видим также, что Китай не готов оказывать давление на Россию, в странах Персидского залива утвердилась нейтральная позиция ввиду скептического отношения к США, а многие государства Африки сделали выбор в пользу неприсоединения», – констатировал он.
Политик также отметил, что Запад «подчас включался в конфликты, которые, в развитие логики вмешательства, состояли в навязывании ценностей народам против их воли, в замене руководителей, которые эти ценности не принимали».
Также Макрон указал на то, что отказ от гегемонии является одним из сокровищ Европы. При этом, говоря о спецоперации на Украину, он заявил, что Владимир Путин нарушил принцип территориальной целостности, которая является догмой с 1945 года – с окончания Второй мировой войны. Единственным исключением из этой «догмы», по его мнению, были события в Югославии.
«То, что происходит на Украине, – это огромный фактор для дестабилизации Западных Балкан», – подытожил французский президент.
Ранее он сообщил, что в ближайшие дни он переговорит по телефону «с президентом Украины Владимиром Зеленским и с президентом России Владимиром Путиным», передает France 2.
Макрон указал, что прилагает все усилия, чтобы прекратить боевые действия на Украине и восстановить там мир. При этом он не согласился со словами президента США Джо Байдена, утверждавшего, что происходящее на Украине кажется ему «геноцидом».
«Нужно сегодня быть очень осторожным с терминами, потому что речь идет о братских народах (российском и украинском) (...) Я хочу дальше пытаться остановить этот конфликт и восстановить мир. Не думаю, что эскалация слов служит этой цели», – заметил французский лидер.
Ранее Макрон заявил о готовности Франции стать гарантом мира на Украине.
Между тем французам не понравилось предложение «жертвовать собой» ради Украины.
Во Франции после объявления результатов первого тура выборов вспыхнули беспорядки
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Около 600 человек вышли на манифестацию в городе Ренн после объявления результатов первого тура президентских выборов, во время акции начались беспорядки, сообщает радиостанция France Bleu.
Недовольные итогами выборов пришли в исторический центр Ренна примерно в 20.30 (21.30 мск). Призывы выйти на акцию распространялись в соцсетях, передает РИА «Новости».
Через некоторое время участники акции начали шествие по городу. Часть из них призывали «не блокировать Марин Ле Пен», другие выступали сразу против обоих кандидатов, которые примут участие во втором туре выборов, в том числе против действующего президента Эммануэля Макрона.
В районе 22.00 (23.00 мск) участники акции возвели баррикаду из металлических ограждений, деревянных балок и других элементов городского оборудования. Протестующие разбили витрины магазина и кафе, а также банка и полицейского участка.
Некоторые митингующие подожгли мусорные баки и металлические ограждения, на место прибыли пожарные, которые принялись тушить огонь.
Между тем Макрон, по предварительным данным, лидирует в первом туре президентских выборов, набирая 27,41% голосов после обработки 95% бюллетеней, передает ТАСС.
На втором месте находится кандидат от «Национального объединения» Марин Ле Пен, которая получает 24,03% голосов.
Идущий на третьем месте лидер левого движения «Неподчинившаяся Франция» Жан-Люк Меланшон сокращает отрыв от Ле Пен и набирает 21,57% голосов.
Напомним, после подсчета 50% голосов лидировала Ле Пен, но на 75% подсчитанных голосов в лидеры вышел Макрон.
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Минченко назвал единственный шанс Ле Пен победить Макрона
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«Только крупный политический скандал с участием Макрона может помочь Ле Пен выйти вперед во втором туре», – заявил газете ВЗГЛЯД политолог Евгений Минченко. В воскресенье во Франции прошел первый тур выборов, по итогам которого в лидерах оказались Эммануэль Макрон и Марин Ле Пен.
«Ле Пен смогла так серьезно сократить отрыв от Макрона благодаря тому, что изменила тематику своей риторики с миграционной на социальную тему», – рассказал президент коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг» Евгений Минченко. Но социологи предрекают победу именно Эммануэлю Макрону. По словам Минченко, это связано сразу с несколькими факторами.
«Дело в том, что на нынешнего президента работает вся медийная машина. Кроме того, у него очевидно больше средств на продвижение своих идей. Ну и немаловажную роль играет тот факт, что он заручился мощной поддержкой элит», – поясняет собеседник.
Еще один важный аспект касается того, за кого будут голосовать те, кто в первом туре предпочел отдать свой голос другим кандидатам. «Мы уже видим, что Жан-Люк Меланшон, занявший третье место, призвал своих сторонников не поддерживать Марин Ле Пен. Но в то же время он не высказался в поддержку Макрона. Совсем иначе обстоят дела с Эриком Земмуром. Весь его электорат почти наверняка пойдет голосовать за Марин Ле Пен», – уверен Минченко.
По словам эксперта, есть только один фактор, который мог бы сыграть на руку Ле Пен и подарить ей первенство по итогам второго тура. «Ей нужен крупный политический скандал с участием Макрона. В последнее время он активно позиционировал себя главным переговорщиком и чуть ли не лицом современной европейской дипломатии. Но один неверный шаг, например, по ситуации в Донбассе – и Марин Ле Пен выйдет вперед», – подчеркнул собеседник.
В воскресенье во Франции стартовали выборы президента. Первый тур завершился в пользу Эммануэля Макрона (27,6%), но лидер «Национального объединения» Марин Ле Пен сумела привлечь сотни тысяч новых голосов – ее отрыв от действующего президента минимален (23,41%). Второй тур президентских выборов во Франции пройдет 24 апреля.
Вместе с тем во Франции вспыхнули беспорядки после объявления результатов первого тура выборов. Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, почему нового лидера Франции определит битва телевизора с холодильником.
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Ле Пен вырвалась вперед на выборах президента Франции
На выборах президента во Франции в первом туре пока лидирует кандидат от партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен, соответствующие данные приводит МВД страны.
После подсчета 50% голосов Ле Пен вырвалась вперед с 27,53% голосов, действующий президент Эммануэль Макрон набрал 26,67% голосов, передает ТАСС.
Напомним, во Франции стартовал первый тур президентских выборов, по всей стране будут работать около 70 тыс. избирательных участков. По данным на 13:00 мск, явка на выборы составляла 25,48%. Этот показатель на 3% меньше, чем в 2017 году к такому же часу первого тура.
Кандидат в президенты Франции от левой партии «Непокорившаяся Франция» Жан Люк Меланшон, идущий на третьем месте, призывал не отдавать голоса Марин Ле Пен.
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Минобороны: Французские жандармы пытаются скрыть преступления ВСУ в Донбассе
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На Украину прибыла группа французских военных и жандармов, которые попытаются скрыть военные преступления со стороны Киева и сфабриковать обвинения против Вооруженных сил России, заявил начальник Национального центра управления обороной России Михаил Мизинцев.
По его словам, военнослужащие французских сил специальных операций вместе с техническими экспертами жандармерии и МВД Франции прибыли на Украину 11 апреля через Германию и Польшу по так называемому дипломатическому коридору, передает ТАСС.
«Принимая во внимание ангажированность французских «специалистов», рассчитывать на беспристрастное расследование не приходится. По всей видимости, основными направлениями их деятельности станет сокрытие многочисленных военных преступлений в отношении населения Украины, Донецкой и Луганской народных республик, совершаемых украинскими властями в течение последних восьми лет, а также фабрикация обвинений в адрес Вооруженных сил России», – сказал Мизинцев, который возглавляет межведомственный координационный штаб России по гуманитарному реагированию на Украине.
Он также добавил, что на территории Украины в настоящее время действует целая сеть иностранных специалистов по информационно-психологическому воздействию на население, которые занимаются на профессиональной основе производством «грязных постановок». «Уверен, что мы еще не раз увидим плоды их антироссийской деятельности», – уточнил Мизинцев.
В начале марта Общественная палата заявила о создании международного общественного трибунала. Как ожидается, в рамках его работы будут рассматриваться преступления украинских националистов. На данный момент в организации насчитывается порядка 20 стран.
Украина обвинила Россию в ракетном обстреле Краматорска, российское Министерство обороны опровергло эту информацию, заявив, что у ВС РФ не планировалось огневых задач на 8 апреля. Ведомство отметило, что украинские власти планировали сорвать выезд жителей Краматорска из города, чтобы продолжать использовать их в качестве «живого щита».
Ранее Минобороны привело доказательства запуска «Точки-У» с территории ВСУ.
Депутат парламента ДНР Владислав Бердичевский заявил газете ВЗГЛЯД, что «Точки-У» нет на вооружении ни у ДНР, ни у армии России. Поэтому очевидно, что это провокация, аналогичная произошедшему в Буче, и имеет конкретные политические цели». Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что «Точки-У» нет на вооружении у российской армии.
Между тем на Украине заявили, что число жертв удара превысило 50 человек.
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Макрон и Ле Пен стали лидерами в первом туре выборов
Действующий президент Франции Эммануэль Макрон и лидер правой партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен лидируют по итогам первого тура президентских выборов во Франции, набрав по 24% голосов, сообщает бельгийская газета LaLibre со ссылкой на полученные изданием первые данные exit poll.
В случае, если в первом туре ни один из кандидатов не наберет абсолютного большинства (50% плюс один голос), будет проведен второй. Он намечен на 24 апреля, сообщает РИА «Новости».
По информации издания, за Макроном и Ле Пен следует лидер крайне левой партии «Непокорившаяся Франция» Жан-Люк Меланшон с 19% голосов. Затем идут кандидат от центристской партии «Республиканцы» Валери Пекресс и приверженец крайне правых взглядов Эрик Земмур, за каждого из них проголосовали по 8% французов, пришедших на участки.
Ранее во Франции стартовал первый тур президентских выборов, по всей стране будут работать около 70 тыс. избирательных участков. По данным на 13:00 мск, явка на выборы составила 25,48%, сообщил телеканал BFM. Этот показатель на 3% меньше, чем в 2017 году к такому же часу первого тура.
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Политолог: Антироссийские санкции заставили французов голосовать против Макрона
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«Помимо французского лидера падение популярности ожидает и других западных государственных деятелей, поддержавших антироссийские решения Евросоюза», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Александр Асафов. Французский президент Эммануэль Макрон с большим трудом смог опередить в прошедшем в это воскресенье первом туре президентских выборов свою соперницу Марин Ле Пен.
«Мы видим, как французское общество реагирует на санкционную политику Запада против России. Как известно, Макрон в меньшей степени участвует в этом, чем другие «симпатизанты Украины», например, США и страны Балтии, но все равно он вынужден находиться в той же общей повестке Запада с осуждением российской спецоперации и обсуждением все новых и новых рестрикций. Вот почему его рейтинг показал проседание», – пояснил политический обозреватель радио «Говорит Москва» Александр Асафов.
По словам эксперта, все «более-менее содержательные», серьезные кандидаты на пост президента Франции сумели набрать результаты выше тех, которые им обещали эксперты. «Французы высказались против участия своей страны в этом не очень стройном антироссийском санкционном консенсусе. Ведь разрыв торговых связей с Россией, бойкот наших энергоресурсов негативно повлияет на жизнь рядовых граждан, на их достаток и быт. Я бы не назвал, к примеру, Меланшона привлекательным популярным политиком. Это коммунист, кроме того, он уже пожилой человек, – отметил эксперт. – Однако даже такой политик показал в этот раз очень достойный результат, заняв почетное третье место. Потому что голосовали за кого угодно, лишь бы против Макрона».
Собеседник указал, что радикал Эрик Земмур, призывавший к решительной борьбе с этнической преступностью, набрал 7%, хотя его естественный «органический» процент должен быть существенно ниже. Асафов подчеркнул, что связь между введением антироссийских санкций и снижением уровня жизни людей становится политическим трендом на Западе, что, естественно, отражается на рейтингах правящих партий. «Политики, которым вскоре предстоит пройти через выборы, а таких в Евросоюзе достаточно много, начинают осознавать, что жертвуют долей своей популярности, когда вводят карательные меры против России. Пусть помнят, что подобные решения рикошетом быстро бьют по уровню жизни сограждан», – резюмировал Асафов.
Кто победит на президентских выборах во Франции?
Ранее стало известно, что президент Франции Эммануэль Макрон, баллотирующийся на второй срок, одержал победу в первом туре выборов с результатом 27,84%. После подсчета 100% голосов стало ясно, что он и кандидат от партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен выходят во второй тур. За Ле Пен проголосовало 23,15% французов. Сам Макрон заявил, что готов к публичным дебатам с Ле Пен. Третье место занял лидер левого движения «Непокоренная Франция» Жан-Люк Меланшон с результатом 21,95%. Явка составила 73,69%. МВД информирует, что она стала самой низкой с 2002 года.
Как отмечала ранее газета ВЗГЛЯД, хотя первый тур и завершился в пользу Макрона, стало очевидно, что Ле Пен сумела привлечь сотни тысяч новых голосов – ее отрыв от действующего президента минимален. Второй тур, считают эксперты, станет для французов классической схваткой телевизора с холодильником, в ходе которого Макрона ждут неприятные сюрпризы.
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Макрон стал вторым на выборах в столичном регионе Франции
Глава левой партии «Непокорившаяся Франция» Жан-Люк Меланшон, который уже не претендует на второй тур, занял первое место в столичном регионе с 30,24% голосов, а действующий президент Эммануэль Макрон получил 30,19% и занял вторую позицию, следует из данных МВД республики.
На третьем месте после подсчета всех бюллетеней – глава правой партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен с 12,97%, на четвертом – крайне правый кандидат, основатель партии «Отвоевание» Эрик Земмур с 7,46%, передает РИА «Новости».
Пятый результат получила кандидат от правоцентристской партии «Республиканцы» Валери Пекресс с 6,19%.
При этом в самом Париже ситуация другая: во французской столице Макрон получил 35,33%, Меланшон – 30,09%, а Земмур – 8,16%, Марин Ле Пен заняла шестое место с 5,54%.
Напомним, в штабе Меланшона заявили, что он не сможет пройти во второй тур выборов 24 апреля. По последним общим данным МВД после подсчета 97% голосов, Макрон – на первом месте с 27,6% голосов, Ле Пен – на втором с 23,41% и замыкает тройку лидеров Меланшон с 21,95%.
Вместе с тем во Франции вспыхнули беспорядки после объявления результатов первого тура выборов.
Макрон лидирует на выборах во Франции
Президент Франции Эммануэль Макрон лидирует в первом туре президентских выборов, набирая 28,5%, у лидера правой партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен 24,2%, сообщил французский телеканал BFM со ссылкой на первые данные exit-poll.
Такие результаты в случае их подтверждения выводят Макрона и Ле Пен во второй решающий тур выборов, который пройдет 24 апреля, сообщает РИА «Новости».
Согласно данным exit-poll, за Макроном и Ле Пен следует лидер левой партии «Непокорившаяся Франция» Жан-Люк Меланшон с 20,2% голосов.
Между тем, лидер французской Компартии Фабьен Руссель явно не выразил поддержки Эммануэлю Макрону, но призвал своих сторонников голосовать против Марин Ле Пен во втором туре.
«Я никогда не позволю госпоже Ле Пен прийти к власти. Мы никогда не позволим, чтобы крайне правые и их идеи стали чем-то обыкновенным. Я призываю всех французов использовать единственный имеющийся в нашем распоряжении бюллетень, чтобы победить ее во втором туре», – написал Руссель в Twitter.
Руссель, по данным телеканала BFMTV, набирает 2,1% на выборах.
Ранее сообщалось, что Макрон и Ле Пен лидируют по итогам первого тура президентских выборов во Франции, набрав по 24% голосов
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В Париже появились «предвыборные плакаты» с котами
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Президентские выборы во Франции нашли свое отражение в местной рекламе, один из производителей кошачьего корма изобразил на своих рекламных плакатах в Париже котов в костюмах с лозунгами наподобие агитационных афиш кандидатов.
Стиль рекламных плакатов производителя кошачьего корма напоминает тот, который использовали кандидаты на пост французского лидера: серьезный фотопортрет в костюме, под которым написан предвыборный лозунг. В рекламных баннерах кошачьего корма меняются только породы котов и их костюмы, напоминая разных претендентов на пост президента, сообщает РИА «Новости».
Среди лозунгов «котов-кандидатов» – «Свобода, равенство и больше паштета!», «Перемены в питании – прямо сейчас!», «У Республики - сиеста!».
Ранее во Франции стартовал первый тур президентских выборов, по всей стране будут работать около 70 тыс. избирательных участков. По данным на 13:00 мск, явка на выборы составила 25,48%, сообщил телеканал BFM. Этот показатель на 3% меньше, чем в 2017 году к такому же часу первого тура.
Кандидат в президенты Франции призвал не голосовать за Ле Пен
Кандидат в президенты Франции от левой партии «Непокорившаяся Франция» Жан Люк Меланшон, идущий на третьем месте, призвал не отдавать голоса Марин Ле Пен.
«Нельзя дать власть мадам Ле Пен», – цитирует Меланшона РИА «Новости».
Об этом он заявил в предвыборном штабе после объявления результатов exit-poll. Он также призвал продолжать борьбу.
Напомним, во Франции стартовал первый тур президентских выборов, по всей стране будут работать около 70 тыс. избирательных участков. По данным на 13:00 мск, явка на выборы составляла 25,48%. Этот показатель на 3% меньше, чем в 2017 году к такому же часу первого тура.
Действующий президент Франции Эммануэль Макрон и Марин Ле Пен лидируют по итогам первого тура президентских выборов во Франции, набрав по 24% голосов, сообщила бельгийская газета LaLibre со ссылкой на первые данные exit poll.
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Макрон обогнал Ле Пен и вышел в лидеры на президентских выборах во Франции
Действующий президент Франции Эммануэль Макрон обошел соперницу от партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен после подсчета трех четвертей голосов.
Макрон после подсчета 75% голосов набрал 27,25% голосов, Ле Пен –26,22%, Жан-Люк Меланшон – 19,26%, Эрик Земмур – 6,87% Соответствующие данные приводятся на сайте президентских выборов Франции.
Ранее после подсчета 50% голосов лидировала Ле Пен.
Во Франции стартовал первый тур президентских выборов, по всей стране будут работать около 70 тыс. избирательных участков. По данным на 13:00 мск, явка на выборы составляла 25,48%. Этот показатель на 3% меньше, чем в 2017 году к такому же часу первого тура.
Кандидат в президенты Франции от левой партии «Непокорившаяся Франция» Жан Люк Меланшон, идущий на третьем месте, призывал не отдавать голоса Марин Ле Пен.
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Макрон продолжил удерживать лидерство в первом туре выборов президента Франции
Действующий президент Франции Эммануэль Макрон удерживает лидерство на выборах главы государства, по итогам обработки 90% бюллетеней он набирает 27,4% голосов, сообщило МВД страны.
Второе место удерживает кандидат от «Национального объединения» Марин Ле Пен (24,58% голосов), идущий на третьем месте лидер левого движения «Неподчинившаяся Франция» Жан-Люк Меланшон набирает 20,96%, передает ТАСС со ссылкой на данные МВД Франции.
Напомним, после подсчета 50% голосов лидировала Ле Пен, но на 75% подсчитанных голосов в лидеры вышел Макрон.
Кандидат в президенты Франции от левой партии «Непокорившаяся Франция» Жан Люк Меланшон, идущий на третьем месте, призывал не отдавать голоса Марин Ле Пен.
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Во Франции стартовал первый тур президентских выборов
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Во Франции стартовал первый тур президентских выборов, по всей стране будут работать около 70 тыс. избирательных участков.
Избирательные участки в большинстве французских коммун будут открыты до 20.00 мск, а в больших городах, в том числе в Париже, Лионе, Марселе, Ницце, Бордо, Тулузе и других, они будут работать до 21.00 мск, передает РИА «Новости».
Президент Франции избирается на пять лет путем всеобщего прямого тайного голосования. Выборы проходят в два тура, второй запланирован на 24 апреля, в нем будут представлены два кандидата, набравшие наибольшее количество голосов в первом этапе.
За пост главы государства борются 12 политиков. Согласно опросу компании Elabe, наибольшие шансы на победу имеют действующий президент Эммануэль Макрон и лидер крайне правой партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен.
Ранее политолог Сергей Федоров заявил газете ВЗГЛЯД, что никто из основной тройки претендентов не сможет одержать победу в первом туре. «В результате мы увидим борьбу между действующим президентом и Марин Ле Пен», – отметил он.
В минувшее воскресенье газета ВЗГЛЯД писала, что отрыв Макрона от Ле Пен перед выборами сократился с 11% до 5%. Опрос, проведенный IFOP, свидетельствует, что в первом туре за Макрона готовы проголосовать 27% избирателей (минус 2,5 процентного пункта за две недели), за Ле Пен – 22% (плюс 3,5). Третье место занимает Жан-Люк Меланшон (15%), четвертое – Эрик Земмур (10,4%), пятое – Валери Пекресс (9%), шестое – Янник Жадо (5%).
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Макрон проголосовал на выборах президента Франции
Президент Франции Эмманюэль Макрон принял участие в голосовании во временном здании мэрии города Ле-Туке, который располагается на севере государства.
Действующий президент прибыл на избирательный участок вместе со своей женой Брижит. На протяжении 15 минут чета разговаривала с местными жителями, которые ожидали их возле здания, передает РИА «Новости».
Макрон отдал свой голос последним из 12 кандидатов, которые участвовали в первом туре выборов.
Эксперты называют кандидата «Национального объединения» Марин Ле Пен первой соперницей действующего президента. Она голосовала в этом же департаменте Па-де-Кале, но в другой коммуне – Энен-Бомон.
По данным на 13:00 мск, явка на выборы составила 25,48%, сообщил телеканал BFM. Этот показатель на 3% меньше, чем в 2017 году к такому же часу первого тура.
Ранее во Франции стартовал первый тур президентских выборов, по всей стране будут работать около 70 тыс. избирательных участков.
Франция объявила о высылке еще шестерых российских дипломатов
МИД Франции объявил персонами нон грата еще шестерых российских дипломатов, говорится в заявлении французского внешнеполитического ведомства, распространенном его пресс-службой.
«По итогам длительного расследования Главное управление внутренней безопасности (DGSI) сообщило 10 апреля о тайной операции, проводимой российскими разведывательными службами на территории Франции. Шесть российских агентов, работавших под дипломатическим прикрытием и осуществлявших действия, противоречащие интересам национальной безопасности, объявлены персонами нон грата. Об этом было сообщено советнику-посланнику российского посольства, вызванному в понедельник вечером в МИД Франции», – приводит заявление ТАСС.
Напомним, Европа за несколько дней выслала десятки российских дипломатов: Нидерланды, Бельгия, Чехия и Ирландия заявили о высылке более 40 российских дипломатов, Эстония решила выслать 14 дипломатов, Литва и Латвия заявили о понижении уровня дипотношений с Россией, Словения объявила о сокращении сотрудников посольства России на 33 человека, Испания решила выслать 25 российских дипломатов, Швеция решила выслать трех российских дипломатов, МИД Дании решил выслать 15 дипломатов, Италия выслала 30 дипломатов, Норвегия выслала трех дипломатов.
МИД Франции вызвало российского посла в Париже и уведомило о высылке дипломатов, власти Германии заявили о намерении выслать 40 российских дипломатов.
Кроме того, Евросоюз объявил 19 сотрудников постпредства России персонами нон грата.
Россия уже объявила об ответных мерах на высылку дипломатов из стран Прибалтики и пообещала ответ на высылку дипломатов из Дании.