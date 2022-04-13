Макрон заявил об особом отношении Путина к Франции

Российский лидер Владимир Путин выделяет Францию среди других стран Запада, считает президент страны Эммануэль Макрон. Он выразил мнение, что Европе необходимо переосмыслить отношения с Россией и Турцией, чтобы «приблизить» их к себе.

Макрон заявил в интервью еженедельному журналу Le Point, что, по его мнению, «Путин уважает Францию и выделяет ее среди других западных стран», передает ТАСС.

Французский лидер также признался, что диалог с российским президентом всегда носит откровенный характер, несмотря на то что президент России требователен.

По мнению Макрона, мир переживает период глобальной трансформации, «это больше не двухполюсный, а мультиполярный мир».

«Мы видим также, что Китай не готов оказывать давление на Россию, в странах Персидского залива утвердилась нейтральная позиция ввиду скептического отношения к США, а многие государства Африки сделали выбор в пользу неприсоединения», – констатировал он.

Политик также отметил, что Запад «подчас включался в конфликты, которые, в развитие логики вмешательства, состояли в навязывании ценностей народам против их воли, в замене руководителей, которые эти ценности не принимали».

Также Макрон указал на то, что отказ от гегемонии является одним из сокровищ Европы. При этом, говоря о спецоперации на Украину, он заявил, что Владимир Путин нарушил принцип территориальной целостности, которая является догмой с 1945 года – с окончания Второй мировой войны. Единственным исключением из этой «догмы», по его мнению, были события в Югославии.

«То, что происходит на Украине, – это огромный фактор для дестабилизации Западных Балкан», – подытожил французский президент.

Ранее он сообщил, что в ближайшие дни он переговорит по телефону «с президентом Украины Владимиром Зеленским и с президентом России Владимиром Путиным», передает France 2.

Макрон указал, что прилагает все усилия, чтобы прекратить боевые действия на Украине и восстановить там мир. При этом он не согласился со словами президента США Джо Байдена, утверждавшего, что происходящее на Украине кажется ему «геноцидом».

«Нужно сегодня быть очень осторожным с терминами, потому что речь идет о братских народах (российском и украинском) (...) Я хочу дальше пытаться остановить этот конфликт и восстановить мир. Не думаю, что эскалация слов служит этой цели», – заметил французский лидер.

Ранее Макрон заявил о готовности Франции стать гарантом мира на Украине.

Между тем французам не понравилось предложение «жертвовать собой» ради Украины.