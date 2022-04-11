Главу департамента торговли в Самаре уволили из-за цен на сахар

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров уволил руководителя департамента торговли и потребительского рынка Алексея Софронова, допустившего дефицит и рост цен на сахар, соль и гречку, сообщили в областном правительстве.

«Руководитель профильного департамента Алексей Софронов уволен с занимаемой должности за недостаточную включенность в решение социально значимых проблем жителей региона. Дмитрий Азаров уволил чиновника, допустившего необоснованный ажиотаж на сахар, соль и гречку», – передает РИА «Новости» со ссылкой на правительство области.

Уточняется, что компетентным региональным органам давались конкретные поручения для исполнения и недопущения развития негативных сценариев в потребительском секторе.

«В отчетах ответственных чиновников ситуация с продуктами питания, прежде всего, с наличием и ценами на сахар, соль и гречку, выглядела благополучной. На деле – больше месяца жители региона жаловались и сообщали об отсутствии данных товаров в магазинах и росте цен на эти виды продукции», – добавили в пресс-службе правительства региона.

Ранее ФАС начала проверки пяти крупнейших дистрибьюторов сахара из-за роста цен.

До этого ФАС завела дело против «Магнита» и «Пятерочки» из-за ситуации с сахаром.

Напомним, поступали сообщения о том, что ряд товаров первой необходимости, в том числе сахар, пропал с полок магазинов. Позже стало известно о завышении стоимости востребованного товара из-за приостановки его отгрузки несколькими предприятиями, в Генпрокуратуре России заявили о намерении провести проверку. Для недопущения задержки отгрузок сахара Федеральная антимонопольная служба заявила, что проверяет цепочку поставок от производителей до торговых сетей.