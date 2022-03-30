Власти начали проверки пяти крупнейших дистрибьюторов сахара из-за роста цен

Антикартельные проверки в отношении пяти крупнейших дистрибьюторов сахара в России в связи с резким повышением цен на этот продукт и его сокращением в торговых сетях начали проводиться Федеральной антимонопольной службой (ФАС) России, сообщает пресс-служба антимонопольного регулятора.

Проверкам подверглись компании «Скайфуд», «ТД «Невская бакалея», «Дары полей», «Пангея» и «Сударушка», передает ТАСС.

«В рамках проводимых мероприятий ФАС России произведет оценку ценообразования сахара данными организациями, а также изучит причины возможного необоснованного повышения цен и сокращения товара на рынке. Кроме того, антимонопольный орган проведет анализ цепочки продаж сахара от производителя до розничной торговли», – сообщили в ФАС.

В ведомстве отметили, что в случае выявления нарушений закона о защите конкуренции будет возбуждено антимонопольное дело, а компании могут получить оборотный штраф до 15% от годовой выручки.

Ранее ФАС завела дело против «Магнита» и «Пятерочки» из-за ситуации с сахаром.

До этого поступали сообщения о том, что ряд товаров первой необходимости, в том числе сахар, пропал с полок магазинов. Позже стало известно о завышении стоимости востребованного товара из-за приостановки его отгрузки несколькими предприятиями, в Генпрокуратуре России заявили о намерении провести проверку. Для недопущения задержки отгрузок сахара Федеральная антимонопольная служба заявила, что проверяет цепочку поставок от производителей до торговых сетей.