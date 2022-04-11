Названа предварительная причина взрыва в жилом доме в Ступино

Взрыв в жилом доме в подмосковном Ступино, по предварительным данным, произошел из-за неисправности газового оборудования и утечки газа, сообщили в ГСУ СК по Московской области.

«В Ступино в 05:45 произошел взрыв в жилом доме, на четвертом этаже. Спасатели сразу начали работать. На данный момент подтверждение о двух погибших. Это девочка и мужчина, сейчас поедем в госпиталь. Там один тяжелый, два человека в сознании, их жизни, похоже, ничего не угрожает. Следственный комитет работает, все необходимые мероприятия делает», – приводит канал «360» слова губернатора Подмосковья Андрея Воробьева.

Воробьев добавил, что встретился с эвакуированным жителями, их временно разместят в гостинице, люди получат все необходимое.

«Причину следствие должно определить, с большой долей вероятности – это утечка газа. Всегда есть нюансы, специфика, требует время разобраться. Спасатели сегодня поставят «Струну» – оборудование, которое позволит определить степень аварийности дома. С большой долей вероятности говорят о том, что в 4 из 6 подъездах дома к вечеру можно будет заехать и жить», – отметил глава региона.

Между тем, представитель Главного следственного управления СК по Московской области Ольга Врадий заявила, что взрыв в жилом доме в подмосковном Ступино, по предварительным данным, произошел из-за неисправности газового оборудования и утечки газа.

«Среди версий произошедшего рассматриваются неисправность газового оборудования и утечка газа. Однако точная причина будет установлена после получения выводов экспертов», – цитирует ТАСС Врадий.

По ее словам, эпицентр взрыва находился, по предварительным данным, на четвертом этаже, точное место пока не установлено. При этом один из погибших находился на третьем этаже, второй – в соседнем подъезде.

Источник в правоохранительных органах добавил, что с четвертого этажа был госпитализирован мужчина, но местонахождение его жены и двух дочерей неизвестно. По предварительным данным, под завалами в эпицентре взрыва никого нет.

По данным МЧС, из-за взрыва газа на четвертом и пятом этажах обрушились внешние панели. Кроме того, на четвертом этаже разрушены внутренние перегородки двух квартир, на третьем – перекос стен, выбиты окна, разрушена перегородка, на втором этаже выбиты окна, передает РИА «Новости».

Очевидцы событий рассказывают, что услышали звук взрыва рано утром.

«Я живу в доме напротив, спал в тот момент, но взрыв был ужасный: окно нараспашку, сетку выбило. Даже из комнаты не сразу вышел – дверь заклинило от взрывной волны. По словам очевидцев, на улицу после взрыва выбежала женщина, вся в огне. Кто рассказывал был в ужасе. Что было с женщиной после не имею понятия, но ее тушили. Жива или нет – не знаю», – рассказал «Газете.ру» житель соседнего дома.

Другая жительница города Евгения (имя изменено) также проснулась от того, что ее дом содрогнулся.

«Эвакуировали дом, всех направили во Дворец культуры как в пункт помощи. Лучше всего среагировала Росгвардия – они первые прибыли и стали помогать людям. Росгвардия отключила свет, жители убрали машины, и тут же подъехала пожарная служба, люди просили вытащить тех, кого завалило. Самыми последними приехали «Мособолгаз», хотя по идее должны были приехать раньше, потому что именно они отключают газ, и тогда можно проводить работы».

Ранее в понедельник в МЧС сообщили, что в подмосковном Ступино произошел взрыв бытового газа в пятиэтажном жилом доме, один человек погиб, десять пострадали.

Позже стало известно, что при взрыве газа в жилом доме в Ступино погибли два человека.