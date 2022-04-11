Бытовой газ взорвался в жилом доме в Ступино

В подмосковном Ступино произошел взрыв бытового газа в пятиэтажном жилом доме, один человек погиб, десять пострадали, сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС.

В МЧС сообщили, что «погиб один человек, еще пять пострадали», передает РИА «Новости».

Взрыв произошел в 5.54 утра на четвертом этаже пятиэтажного дома, после произошло возгорание. На четвертом и пятом этажах произошло обрушение внешних панелей. Также на четвертом этаже разрушены внутренние перегородки двух квартир, на третьем этаже перекос стен, выбиты окна, разрушена перегородка, на втором этаже также выбиты окна.

Эвакуированы 60 человек, в том числе 10 детей.

Для разборки конструкций и ликвидации последствий к месту ЧП направлены специалисты отрядов «Центрспас» и «Лидер».

Ранее после хлопка газа в жилом доме в Казани погиб человек.