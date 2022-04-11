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11 апреля, понедельник | Последнее обновление — 12:28 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Донецкие волонтеры в Мариуполе сообщили о попытке ВСУ вырваться из окружения
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Ветераны Украинской кампании должны стать той новой свежей кровью, которой так не хватало России все последние годы. Их будет много. Их будут десятки тысяч. И, вернувшись, они обязательно потребуют свое место в новой жизни.
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Вместо долгой ситуации 60-х, 70-х, 80-х годов, когда форматы Хрущев – Кеннеди, Брежнев – Никсон и Горбачев – Рейган в прямом смысле снижали напряженность и спасали мир в условиях растущей ядерной неопределенности, сейчас шансы на создание таких форматов микроскопические.
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Мы подошли к рубежу, за которым надо выбрать свою сторону. Времена демократической широты мышления, которое обязательно предполагает наличие множества точек зрения, канули в Лету. Теперь в нашем мире осталось только две стороны – за и против. Можно либо быть со своей страной, либо против нее.
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В пятницу украинские войска нанесли удар «Точкой-У» по Краматорску. Обломки упали рядом с железнодорожным вокзалом. По последним данным, попадание ракеты привело к гибели 27 человек, в том числе детей. Также есть многочисленные раненые
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В Москве на 76-м году жизни скончался лидер ЛДПР Владимир Жириновский. Он был одним из самых ярких и эксцентричных политиков на всем постсоветском пространстве. Возглавляемая им партия традиционно оставалась одной из ведущих политических сил исключительно благодаря таланту и харизме Жириновского. Память о нем будет жить долго, уже несколько городов хотят переименовать улицы в память о легендарном политическом деятеле
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В пятницу на нефтебазе в Белгороде произошел пожар, который охватил резервуары с топливом. Причиной пожара стал удар вертолетов ВСУ, подобравшихся к городу на предельно малых высотах. Несмотря на отсутствие жертв и незначительный ущерб, инцидент вызвал бурную реакцию в Сети
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В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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Донецкие волонтеры в Мариуполе сообщили о попытке ВСУ вырваться из окружения
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Вооруженные силы Украины совершили попытку прорыва из окружения в Мариуполе, сообщил руководитель базирующейся в Донецке гуманитарной группы «Ангел» Алексей Смирнов.
«Украинские войска пытаются вырваться из окружения», – написал он в Telegram.
Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров сообщал, что Мариуполь освобожден от украинских националистов «на 98%». Он говорил, что скоро Мариуполь будет освобожден на все 100%: главные задачи выполнены, остались лишь «недобитые горстки бандеровцев».
В свою очередь замначальника управления народной милиции Донецкой народной республики Эдуард Басурин заявлял, что порт в Мариуполе освобожден на 80%.
Политолог объяснил, почему Джонсон счел украинский поезд «фантастическим»
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«Премьера Британии во время поездки в Киев, вероятно, охранял британский спецназ SAS, который счел бронированный поезд самым безопасным видом транспорта», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Марат Баширов. Ранее Джонсон рассказал о поездке в Киев на «фантастическом» украинском поезде.
«Думаю, секретность визита Джонсона в Киев была условно секретной, и Лондон сообщил Москве обо всем заранее, указав, в каком поезде поедет премьер. Но все равно служба безопасности политика сочла самолет слишком опасным в данном случае средством передвижения, поскольку у Украины еще остаются средства ПВО, и ВСУ могли, что называется, «сдуру» зарядить ракетой по борту Джонсона», – пояснил политолог Марат Баширов.
По его словам, бронированный поезд, в котором везли британского лидера, есть почти у каждой страны, где есть железнодорожное сообщение. В аналогичном поезде путешествовал по России лидер КНДР Ким Чен Ын, напомнил Баширов.
«Это такие резиденции, где, по сути, можно жить некоторое время. Мы видим на фото Джонсона около стола, где он, видимо, проводил совещание. Думаю, британский премьер назвал этот поезд фантастическим из-за его роскоши. Судя по всему, он сравнивал с лондонским метро, а в британском аналоге такого поезда ему ездить не доводилось», – сказал собеседник.
Ранее сообщалось, что премьер-министр Великобритании Борис Джонсон добирался в Киев на встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским тайным поездом из Польши.
О визите Джонсона в Киев также не были осведомлены журналисты. Уже после переговоров британского премьера с Зеленским в Сети появилось видео, где Джонсон рассказал, что едет на «фантастическом» украинском поезде из Польши в Киев, передает RT в своем Telegram-канале. Джонсон также обратился со словами благодарности к работникам Украинской железной дороги.
Накануне премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и президент Украины Владимир Зеленский встретились в Киеве и обсудили военную и финансовую поддержку Украины Британией.
После встречи с Зеленским в Киеве Джонсон заявил, что Великобритания намерена усиливать экономическое давление на Россию, принимая каждую неделю новые антироссийские санкции.
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Кадыров: В Мариуполе остались лишь недобитые горстки бандеровцев
Скоро Мариуполь будет освобожден на все 100%: главные задачи выполнены, остались лишь «недобитые горстки бандеровцев», заявил глава Чечни Рамзан Кадыров.
«Скоро и сам Мариуполь будет свободен на все 100 процентов. В принципе, главные задачи здесь выполнены. Остались лишь недобитые горстки бандеровцев. По ним тоже идет работа, и она будет закончена», – написал Кадыров в Telegram-канале.
Он добавил, что спецоперацию в Мариуполе курирует депутат Госдумы от Чечни Адам Делимханов, это означает, что «нужный результат можно считать обеспеченным целиком и полностью».
Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что Мариуполь освобожден от украинских националистов «на 98%».
Позже заместитель начальника управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин заявил, что освободительная операция в Мариуполе подходит к завершению, есть проблемы с зачисткой промзоны.
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В Харьковской области сдались в плен украинские войска на новых танках
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Украинские войска в районе Топольского в Харьковской области сдали ВС России абсолютно новые танки с полным боекомплектом, сообщили в Минобороны.
МО России опубликовало кадры работы экипажей танков Западного военного округа при освобождении населенного пункта Топольское Изюмского района Харьковской области в ходе проведения специальной военной операции, передает РИА «Новости».
«Увидев нас, они подняли на своих танках пушки вверх, и стрельбы никакой не было. У них были новые танки, минимум пробега, видимо, сняты с хранения. С полным боекомплектом. Все были рады, что не пришлось вести огонь. Просто сдаются, потому что видят нас, наши танки, нашу технику. И воевать с нами уже не хотят», – рассказал командир танковой роты Тимур в видео, опубликованном Минобороны.
По его словам, задача была взять населенные пункты и обеспечить коридор для прохода российских сил дальше на юг. «Наступали на населенный пункт, шли в составе батальонно-тактической группы на своих танках, заходили вперед. Когда брали населенный пункт, они (противник – ред.) убегали и кричали, что нужна артпомощь, нужен фосфор, чтобы нас выжечь, потому что они уже ничего не могут сделать», – добавил командир.
Как уточнили в Минобороны, во время боя танковые экипажи использовали естественные укрытия и складки местности после стрельбы по танкам и бронетехнике противника.
Работу танковых экипажей поддерживали маневренные группы мотострелковых подразделений на боевых машинах пехоты БМП-2 и бронетранспортерах БТР-82А с использованием ручных противотанковых гранатометов и огнеметов.
В ведомстве добавили, что подразделения ВС России в ходе развития наступления в Харьковской области продолжают осуществлять переброску сил и совершать марши.
Ранее Минобороны показало кадры уничтожения ударом с беспилотника танка украинских войск.
Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны. Также киевским властям выдвинут ряд политических условий – законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.
Греческие портовики отказались перевозить военные грузы НАТО на Украину
Работники порта в греческих Салониках отказались принимать участие в отправке военных грузов НАТО на Украину, из-за чего возникли столкновения с полицией, сообщили СМИ.
«В греческих Салониках портовые рабочие и активисты не словом, а делом пытаются остановить отправку военных грузов НАТО на Украину. Доходит до драк с полицией, применения слезоточивого газа и арестов. Но и полицейским там прилетает», – сообщает Telegram-канал «Хайлайт | Новости».
Ранее рабочие греческой железнодорожной компании TrainOSE отказались участвовать в перевозке бронетехники НАТО из порта Александруполис к украинской границе.
Напомним, в Греции на фоне роста цен в мире в нескольких супермаркетах ввели временные количественные ограничения на продажу муки, подсолнечного и кукурузного масла.
Ходаковский призвал спасать Россию от печальных глобальных перспектив
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Командир батальона «Восток» Народной милиции ДНР Александр Ходаковский заявил, что необходимо не спасать Донбасс и Украину от неофашистов, а спасать Россию от печальных глобальных перспектив, попутно спасая Донбасс и зачищая пространство от неонацистов.
«Вчера прочитал одну статью, в которой отображена техническая часть правды о положении дел на подконтрольных нам бывших (надеюсь) украинских территориях», – написал Ходаковский в Telegram, отметив, что в статье есть ключевой момент, которым автор «демонстрирует ущербность собственной позиции». В частности, автор статьи говорит о том, что Россия не может предложить украинцам больше, чем Европа.
«Там был, дескать, европейский выбор, стремление к лучшему, будущее для их детей в цивилизованном мире... А мы что можем предложить – беспрепятственно отмечать Девятое мая?» – указано в сообщении.
Ходаковский считает, что пора прекратить рассуждать в рамках линейной логики: «Были фашисты, а мы спасители-антифашисты; мы вас освободили – будьте счастливы».
«Они привыкли жить так, как они жили, мало кто из них хотел, чтобы кто-то приходил и от чего-то их спасал. Это в большинстве своем обыватели провинциального типа, которые рассуждают простыми житейскими категориями, и сложные конструкты в их головах и душах не приживаются», – заявил он.
По его словам, «нам нужно понимать, что мы делаем свое дело для нас самих, для нашего, не их будущего».
«Они либо могут стать частью этого будущего, либо остаться сбоку, либо покинуть зону нашего влияния. Мы пришли решать свои задачи», – написл Ходаковский. – «Спасать Россию от печальных глобальных перспектив, попутно спасая Донбасс и зачищая пространство от неофашистов. Мы должны быть добрыми к населению, мы должны сделать все, чтобы восстановить их уровень жизни, предоставить им условия для развития – но мы не должны их учить во что им верить и как им думать. Мы должны сами научиться правильно верить и правильно думать».
Ранее Ходаковский заявил, что если националистов выпустить за пределы Мариуполя, с ними потом вновь придется столкнуться на других территориях, где они продолжат заниматься своей преступной деятельностью.
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«Калибры» уничтожили поставленный Украине из Европы дивизион С-300
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Вооруженные силы России высокоточными ракетами морского базирования «Калибр» уничтожили укрытую в ангаре технику зенитного ракетного дивизиона С-300, поставленного из Европы, сообщил официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.
«В воскресенье, 10 апреля, высокоточными ракетами морского базирования «Калибр» на южной окраине города Днепр уничтожена укрытая в ангаре техника зенитного ракетного дивизиона С-300, поставленного киевскому режиму одной из европейских стран», – цитирует его ТАСС.
По словам официального представителя Минобороны России, в результате были поражены четыре пусковые установки С-300 и до 25 человек личного состава украинских вооруженных сил.
8 апреля сообщалось, что Словакия отправила на Украину ракетно-зенитный комплекс С-300. По данным СМИ, комплекс ПВО был передислоцирован туда в строжайшей секретности в течение двух дней.
Конашенков также сообщил, что ПВО ВС России в ходе спецоперации сбили в районе Изюма два украинских штурмовика Су-25.
Кроме того, ВС России ударом высокоточного оружия уничтожили в Донбассе девять танков, пять самоходных артустановок «Акация», пять реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Град» и более 60 националистов. Также, по словам Конашенкова, в районах населенных пунктов Николаев и Жовтневое уничтожены два склада боеприпасов, а в районе Успеновки – радиолокатор подсвета и наведения зенитного ракетного комплекса С-300.
«Всего с начала проведения специальной военной операции [Вооруженными силами России] уничтожены: 129 самолетов [вооруженных сил Украины], 99 вертолетов, 243 зенитных ракетных комплекса С-300, «Бук-М1», «Оса АКМ», 441 беспилотный летательный аппарат, 2079 танков и других боевых бронированных машин, 239 установок реактивных систем залпового огня, 909 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 2003 единицы специальной военной автомобильной техники», – сказал он.
Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». Для этого, по его словам, планируется провести «демилитаризацию и денацификацию Украины», предать суду всех военных преступников, ответственных за «кровавые преступления против мирных жителей» Донбасса. В Минобороны подчеркивали, что Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам.
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В порту Мариуполя освободили экипажи двух задержанных «Азовом» судов
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Сорок семь членов экипажей с кораблей, блокированных в порту Мариуполя украинскими националистами, эвакуированы военнослужащими России и ДНР, сообщает народная милиция республики.
Как сообщает «Интерфакс», в порту Мариуполя освободили экипажи двух иностранных судов, захваченных батальоном «Азов» (признан экстремистским и запрещен на территории РФ).
«С блокированных кораблей националистами «Азова» в морском порту города Мариуполя военнослужащими России и ДНР эвакуированы 47 членов экипажей», – говорится в сообщении милиции, передает РИА «Новости».
Отмечается, что военнослужащие деблокировали членов экипажей из России, Азербайджана, Египта и Украины. Согласно данным милиции, они не могли вовремя покинуть зону боевых действий из-за установленных националистами мин. «Ими (членами экипажей) прикрывались как живым щитом», – отмечается в сообщении.
Напомним, заместитель начальника управления народной милиции Донецкой народной республики (ДНР) Эдуард Басурин заявил, что военные украинского националистического батальона «Азов» при отходе из Мариуполя захватили два судна иностранных государств и удерживают в заложниках их экипажи.
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Украина объявила о полном прекращении торговли с Россией
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Украина полностью запретила импорт товаров из России, западным странам следует пойти на такой же шаг, заявила вице-премьер и министр экономики страны Юлия Свириденко.
«Отныне никакая продукция Российской Федерации не сможет ввозиться на территорию нашего государства», – пояснила Свириденко, указав на прекращение торговли с Россией, передает «Лента.ру» со ссылкой на Reuters.
По ее словам, подобный шаг снизит возможности Москвы по финансированию спецоперации.
Вице-премьер выразила надежду на то, что подобная мера послужит примером западным партнерам Украины и подтолкнет их к ужесточению ограничительных мер в отношении России в энергетике и банковской сфере.
Ранее сообщалось, что президент Соединенных Штатов Джо Байден подписал одобренные ранее Конгрессом законопроекты о приостановке нормальных торговых отношений с Россией и Белоруссией, а также о запрете импорта энергоносителей из России.
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США отказались от передачи МиГ-29 Украине через территорию Германии
Вашингтон не поддерживает идею передачи Украине советские истребители МиГ-29 через немецкую территорию, заявил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.
«Единственное, по поводу чего США выражали сомнение, – это отправка истребителей через американскую базу в Германии. <...> Если страна в Восточной Европе захочет поставить [Украине] МиГ-29 или другие самолеты советского производства, то мы говорили, что это их собственное решение. Мы говорили, что не будем отправлять их [самолеты] из Германии», – цитирует Салливана ТАСС.
Ранее сообщалось, что Словакия ведет с Украиной переговоры о возможной продаже самоходных гаубиц словацкого производства «Зузана».
Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны. Также киевским властям выдвинут ряд политических словий – законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.
В Киеве заявили о планах полностью отказаться от закупок газа в ЕС
Советник главы НАК «Нафтогаз Украины» Алексей Рябчин заявил, что Киев собирается полностью отказаться от закупок газа у стран Евросоюза за счет более жесткой экономии.
Рябчин, отвечая на вопрос о закупках Киевом в последние годы российского газа через европейских посредников, заявил, что такой газ уже «не российский, а европейский» – но и от него Киев намерен отказаться, введя жесткие меры экономии, передает РИА «Новости».
«На будущее мы должны планировать более жесткие мероприятия по экономии и выходить на отказ от закупок газа даже у Европейского союза», – сказал он в эфире телеканала «Украина 24».
Ранее газета ВЗГЛЯД разбиралась, откуда Украина получает топливо для войны с Россией.
В марте генеральный директор ООО «Оператор ГТС Украины» Сергей Макогон заявил, что не видит угрозы нехватки газа в стране, несмотря на спецоперацию России.
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В РПЦ оценили высказывания Папы Римского по ситуации на Украине
Заявления Папы Римского Франциска по теме Украины сбалансированы, заявил председатель Отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион.
«Папа Римский очень сбалансировано высказывается по украинской тематике, потому что он знает не только нынешнюю историю конфликта, но и предысторию, которая восходит к событиям 2014 года», – заявил Иларион в эфире «России 24», передает РИА «Новости».
Ранее Франциск заявлял, что готов поехать в Киев, но не знает, «должен ли он это делать».
В середине марта марта патриарх Московский и всея Руси Кирилл проводил переговоры по дистанционной связи с главами Римско-католической церкви и Церкви Англии. Патриарх Кирилл заявлял, что переговоры помогут церквам выработать общий подход к кризису на Украине.
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В ДНР заявили о захвате «Азовом» двух иностранных судов в порту Мариуполя
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Военные украинского националистического батальона «Азов» при отходе из Мариуполя захватили два судна иностранных государств и удерживают в заложниках их экипажи, сообщил заместитель начальника управления Народной милиции Донецкой Народной Республики (ДНР) Эдуард Басурин.
«В морском порту города Мариуполь отступающие остатки подразделений украинских националистов захватили два иностранных судна «Царевна» и «Леди Аугуста». Удерживая в заложниках экипажи, националисты «Азова» ведут огонь с палуб из 120-миллиметровых минометов, различных типов гранатометов и стрелкового оружия», – цитирует «Интерфакс» Басурина.
Судьбы членов экипажей данных судов и состояние их здоровья пока не известны. Для спасения жизней удерживаемых националистами моряков предпринимаются совместные усилия Народной милиции ДНР и Вооруженных сил России.
Ранее официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков сообщил, что киевский режим предпринял новую безуспешную попытку эвакуации главарей украинских националистов по морю на сухогрузе из Мариуполя, судно было подбито российскими военными.
Напомним, 5 апреля российским военным удалось сорвать очередную попытку киевского режима эвакуировать главарей националистического батальона «Азов» из Мариуполя.
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СБУ увидела опасность в отмечании православных праздников в Херсоне
Служба безопасности Украины считала опасным для страны отмечание православных праздников в Херсоне: спецслужбы России якобы могли использовать праздники «во вред государственным интересам Украины», следует из документов СБУ под грифом «совершенно секретно», попавших в распоряжение силовых ведомств России.
Согласно справкам, которыми располагает РИА «Новости», агент под псевдонимом Константин 16 марта 2021 года передал сотруднику СБУ, что секретарь Херсонской епархии УПЦ 21 марта собирает священнослужителей для проведения крестного хода по Херсону и молебны по случаю праздника Торжество православия (отмечается в первое воскресенье Великого поста).
«Проведение этого мероприятия, а также его последствия могут быть использованы спецслужбами РФ во вред государственным интересам Украины ввиду подчиненности УПЦ как религиозной организации РПЦ», – отмечено в документе. Аргументов этому утверждению в справке нет.
Отмечается, что украинскую православную церковь Московского патриархата и казачьих общин СБУ определила как пророссийски настроенную. Часть обнаруженных документов связана с работой по давлению на представителей УПЦ. Российские специалисты продолжают изучать документы, чтобы определить целесообразность их реализации в уголовно-процессуальном порядке.
В воскресенье российские силовики обнаружили в Херсоне оперативные документы Службы безопасности Украины с пометкой «совершенно секретно».
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Южная Корея отказалась поставлять Украине средства ПВО
Министр национальной обороны Республики Корея Со Ук во время телефонного разговора с украинским коллегой Алексеем Резниковым обозначил, что считает поставки летального оружия на Украину затруднительными, сообщил официальный представитель оборонного ведомства Пу Сын Чхан.
Чхан сообщил, что «был запрос на оказание помощи, связанной с оружием, украинский министр спросил, нельзя ли поставить средства противовоздушной обороны», в ответ «министр Со Ук объяснил, что видит ограничения в поставках летального оружия на Украину ввиду ситуации в сфере безопасности Южной Кореи и влияния этого шага на военный потенциал южнокорейской армии», передает РИА «Новости».
Ранее в Братиславе прошел митинг с требованием прекратить поставки оружия на Украину. До этого в Госдуме предупредили об опасности попыток «подлить масла в огонь» на Украине.
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В Братиславе прошел митинг с требованием прекратить поставки оружия на Украину
В словацкой столице прошел массовый митинг с требованиями к властям перестать поставлять оружие Киеву, участники акции выступили с заявлением, в котором обвинили ЕС в неспособности формулировать основы внешней политики.
«Выражаем обеспокоенность, что лидеры государств – членов ЕС говорят больше о войне, чем о мире. Тот, кто направляет на Украину все новое и новое оружие, естественно, желает продолжения военного конфликта и эскалации напряженности. Евросоюз проявляет большую слабость и неспособность четко формулировать базисные основы своей внешней политики. Он [плетется] на буксире внешнеполитических и военных интересов США, которые в полном объеме невозможно отождествлять с европейскими интересами», – цитирует заявление ТАСС.
ЕС, по мнению авторов, способен остановить войну на Украине и усадить за стол переговоров Москву и Киев, и главы европейских государств для этого должны принять все усилия.
В документе осуждается позиция президента и спикера Словакии, которые, по мнению авторов, способствуют разжиганию конфликта.
На митинге звучал лозунг «Скажем нет поджигателям войны в [словацком] правительстве». Мероприятие состоялось у памятника погибшим при освобождении Словакии от нацизма воинам Красной армии на главном военно-мемориальном кладбище словацкой столицы «Славин».
Ранее группа представителей греческой общественной организации «Всемирная сеть эллинизма» передала в посольство России в Греции петицию с извинениями за позицию, которую правительство Греции заняло в отношении РФ и событий на Украине.
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