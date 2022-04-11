Рубль ослабел к доллару и евро

В Харьковской области сдались в плен украинские войска на новых танках

Украинские войска в районе Топольского в Харьковской области сдали ВС России абсолютно новые танки с полным боекомплектом, сообщили в Минобороны.

МО России опубликовало кадры работы экипажей танков Западного военного округа при освобождении населенного пункта Топольское Изюмского района Харьковской области в ходе проведения специальной военной операции, передает РИА «Новости».

«Увидев нас, они подняли на своих танках пушки вверх, и стрельбы никакой не было. У них были новые танки, минимум пробега, видимо, сняты с хранения. С полным боекомплектом. Все были рады, что не пришлось вести огонь. Просто сдаются, потому что видят нас, наши танки, нашу технику. И воевать с нами уже не хотят», – рассказал командир танковой роты Тимур в видео, опубликованном Минобороны.

По его словам, задача была взять населенные пункты и обеспечить коридор для прохода российских сил дальше на юг. «Наступали на населенный пункт, шли в составе батальонно-тактической группы на своих танках, заходили вперед. Когда брали населенный пункт, они (противник – ред.) убегали и кричали, что нужна артпомощь, нужен фосфор, чтобы нас выжечь, потому что они уже ничего не могут сделать», – добавил командир.

Как уточнили в Минобороны, во время боя танковые экипажи использовали естественные укрытия и складки местности после стрельбы по танкам и бронетехнике противника.

Работу танковых экипажей поддерживали маневренные группы мотострелковых подразделений на боевых машинах пехоты БМП-2 и бронетранспортерах БТР-82А с использованием ручных противотанковых гранатометов и огнеметов.

В ведомстве добавили, что подразделения ВС России в ходе развития наступления в Харьковской области продолжают осуществлять переброску сил и совершать марши.

Ранее Минобороны показало кадры уничтожения ударом с беспилотника танка украинских войск.

Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны. Также киевским властям выдвинут ряд политических условий – законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.