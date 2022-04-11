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Потанин решил выкупить у французов Росбанк
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Компания «Интеррос» (Interros Capital Ltd), принадлежащая совладельцу «Норникеля» Владимиру Потанину, приобретет Росбанк у французской группы Societe Generale, пишут СМИ.
В пресс-релизе Societe Generale говорится, что группа прекращает свою банковскую и страховую деятельность в России. Societe Generale подписала соглашение о продаже всей своей доли в Росбанке, а также его страховых «дочек» в России компании «Интеррос», предыдущему акционеру Росбанка. Сумма сделки не называется, ее планируется закрыть за неделю, пишет «Коммерсант».
В Росбанке изданию сообщили, что, согласно условиям сделки, «Интеррос» «обеспечит преемственность управленческой команды» банка во главе с председателем правления Ильей Поляковым. Росбанк также сохранит статус привилегированного партнера Societe Generale в России.
В Societe Generale уточнили, что на подписание соглашения ушло «несколько недель интенсивной работы». Благодаря сделке компания также обещает «обеспечить преемственность для своих сотрудников и клиентов» в России.
«Интеррос» намерен приложить максимум усилий для развития бизнеса Росбанка, рассматривая в качестве приоритета интеграцию цифровых технологий и продуктов в традиционные банковские сервисы», – сообщил Потанин, слова которого опубликованы в заявлении на сайте компании «Интеррос».
«Важнейшей целью «Интерроса» является сохранение устойчивости Росбанка, формирование новых возможностей для его клиентов и партнеров. Мы намерены управлять бизнесом банка в соответствии с лучшими стандартами и практиками. Уверены, что профессиональная команда Росбанка способна справиться с любыми вызовами и обеспечит банку устойчивое развитие», – добавил Потанин.
В компании «Интеррос» уточнили, что условия сделки были согласованы в правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в России. «Закрытие сделки должно произойти в течение нескольких недель после получения всех необходимых разрешений регулирующих органов», – говорится в сообщении.
В начале марта Societe Generale сообщала, что принимает меры для соблюдения международных санкций, введенных в отношении России в связи со специальной военной операцией на Украине. В России у группы были универсальный Росбанк, а также страховая и лизинговая компании.
Евросоюз прекратил пропуск российского и белорусского автотранспорта
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Страны Евросоюза прекратили пропуск автотранспортных средств, зарегистрированных в Российской Федерации и Белоруссии, сообщили в пресс-службе Федеральной таможенной службы (ФТС) России.
«ФТС России информирует, что с 8 апреля 2022 года таможенные службы стран Европейского союза, граничащих с Российской Федерацией и Республикой Беларусь, ссылаясь на пятый санкционный пакет, прекратили допуск на территорию ЕС автотранспорта, зарегистрированного в указанных странах», – приводит ТАСС сообщение таможни.
Новые санкции коснулись запрета на автомобильные грузоперевозки по территории ЕС, в том числе транзитные. Теперь транспортные средства международной перевозки с российскими и белорусскими регистрационными знаками не смогут перемещать грузы по территории стран ЕС.
При этом ограничения пока не распространяются на автомобильные грузоперевозки по доставке фармацевтической, медицинской, пищевой и сельскохозяйственной продукции, включая пшеницу, энергоносителей, цветных металлов и удобрений. Также остается открытым автодорожное сообщение для гуманитарных целей.
«Транзит в Калининградскую область пока сохраняется, но только для автотранспорта, зарегистрированного в Российской Федерации», – уточнили в ведомстве.
Ранее ЕС утвердил пятый пакет экономических и индивидуальных санкций против России. В тот же день новые санкции из пятого пакета ЕС вступили в силу. В частности, как стало известно, ЕС заморозил активы нескольких банков России и 14 промышленных компаний.
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Аналитик заявил о снижении цен на импортную технику и продукты
Цены на импортную технику и продукты в России снизились относительно мартовских, это связано с укреплением рубля и требованиями ФАС, заявил генеральный директор информационно-аналитического агентства Infoline Иван Федяков.
«Сейчас можно говорить о том, что после существенного повышения цен в марте в некоторых случаях на 100-150%, некоторые товары скорректировались по цене на 10-15%. Это касается в первую очередь импортных товаров. Это электроника: компьютеры, смартфоны. В условиях укрепления рубля, поставщики поняли, что смогут пополнить складские запасы по новым, более комфортным курсовым разницам. На отдельные виды смартфонов цены упали до 30%», – приводит Ura.ru слова Федякова.
По его словам, то же самое произошло и с другими импортными товарами, на импортные продукты цена скорректировалась.
«В большей степени поставщики предпочитают возвращать промо-акции для того, чтобы стимулировать спрос и потребления. Это касается именно зарубежных товаров, то есть подешевело не подсолнечное масло, а скорее оливковое», – добавил аналитик.
Он объяснил такую ситуацию укреплением рубля и требованием проверяющих органов, таких как ФАС, сдерживать цены. Однако последние, по мнению аналитика, еще будут пересматриваться.
По данным аналитика, ритейлеры стремятся выполнять показатели по объему продаж, но возросшая себестоимость будет давить на рост цен.
«С другой стороны, недостаточные доходы населения, на которые люди не могут покупать подорожавшие продукты, будут давить на цены вниз. Какой-то баланс мы в ближайшее время будем искать», – заключил Федяков.
Ранее Владимир Путин заявил о возможности обеспечить в России цены на продукты ниже мировых.
До этого правительство России утвердило комплекс мер для защиты внутреннего рынка продовольствия.
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Кремль спросили о планах Литвы по блокаде Калининграда
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не стал комментировать планы Литвы ввести транспортную блокаду Калининграда. Он указал, что официальных решений на этот счет не принималось.
«Насколько я понимаю, пока не было каких-то решений по этому поводу... Давайте все-таки решать проблемы по мере их поступления, сейчас много разной информации, надо ориентироваться на официальные данные», – приводит его слова РИА «Новости».
Ранее стало известно, что Киев просит Польшу и страны Балтии закрыть границы с Россией и Белоруссией. Кроме того, сообщалось, что власти Литвы ожидают решения Евросоюза по вопросу возможного запрета на транзит через территорию республики грузов в Калининградскую область.
В Калининградской области в свою очередь заявили, что уже давно готовятся к перспективе сухопутной блокады и перехода на водные и воздушные перевозки.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, какие новые шаги были сделаны для усиления продовольственной и энергетической безопасности Калининграда.
Финляндия разрешила вернуть в Россию задержанные музейные коллекции
Министерство иностранных дел Финляндии выдаст разрешение на возвращение в Россию задержанные финской таможней грузы с предметами российских музейных коллекций, заявили в финском дипведомстве.
«Новые санкции ЕС приняты, позже их опубликуют в официальном журнале ЕС. Изменения в законодательство вступят в силу 9 апреля, эти изменения включают в себя возможность стран ЕС выдавать разрешения на перевозку в Россию предметов культуры, относящихся к официальному культурному сотрудничеству. МИД выдаст разрешение в отношении задержанных в прошлые выходные в Финляндии грузов, состоявших из принадлежащих российским музеям предметов искусства, которые возвращались в РФ из Италии и Японии», – приводит ТАСС заявление МИД Финляндии.
Ранее глава финского МИД призвал вернуть задержанные музейные экспонаты в Россию.
До этого финские таможенники задержали грузы с предметами искусства, которые направлялись в Россию.
Напомним, с 5 апреля экспорт предметов роскоши в Россию запретила также Япония. Кроме того, 15 марта экспорт предметов роскоши в Россию запретил Евросоюз.
Силуанов объяснил разницу между современной угрозой дефолта и дефолтом 1998 года
При дефолте в 1998 году у России не было валюты, страна не смогла расплатиться со своими внешними долгами, а в нынешней ситуации, несмотря на то, что золотовалютные резервы заморожены, валюта есть, но Западу важно, чтобы был объявлен дефолт, так как это якобы отразится на репутации Москвы, заявил глава Минфина Антон Силуанов
Силуанов указал, что дефолт – это «неисполнение обязательств заемщика по своим обязательствам», однако Россия «добросовестно пыталась расплатиться с внешними кредиторами, перечисляя соответствующие суммы в валюте в оплату нашего долга», передает газета «Известия».
«Тем не менее сознательная политика западных стран заключается в том, чтобы всеми способами искусственно создать рукотворный дефолт. Это выражается в том, что были заблокированы наши валютные счета, не проводятся платежи, которые предназначались для расчета с держателями облигаций. Все это способствует тому, чтобы Россия не могла заплатить по своим долгам», – отметил глава Минфина.
При этом даже в таких условиях Россия заплатила держателям еврооблигаций – резидентам страны «причитающиеся им выплаты в рублях».
«Точно так же мы поступили и в отношении выплат по еврооблигациям перед иностранными инвесторами. Мы воспользовались указом президента и перевели рублевые средства на специально открытый счет в российском депозитарии в рублевом эквиваленте. Имеют ли иностранные держатели нашего долга доступ к этим деньгам? Имеют. Они могут потратить эти средства на покупку новых бумаг, которые эмитирует Министерство финансов, на расчеты по налогам, на целый ряд других операций. Смогут ли они конвертировать рублевые средства в иностранную валюту? Смогут, но наша позиция – это может быть сделано после того, как будет обеспечена разморозка валютных счетов России», – пояснил Силуанов.
Он подчеркнул, что Россия «как надежный заемщик сделала все возможное, чтобы расплатиться по евробондам в тех валютах, в которых мы осуществляли заимствования, то есть в первую очередь в долларах». Однако «западные страны запретили использовать наши замороженные средства для оплаты обязательств перед внешними кредиторами, наказав тем самым своих собственных инвесторов».
Министр также пояснил, почему Западу важно, чтобы был объявлен дефолт: «Мы видим, какие действия сейчас предпринимаются в отношении России. Если есть возможность каким-то образом ограничить активность наших предпринимателей, причинить вред нашим людям, нанести ущерб имиджу страны, а дефолт – это удар по имиджу страны как надежного заемщика, Запад будет всеми силами стараться реализовать это».
«Хотя странно говорить о нарушении контрактных обязательств при переводе валюты платежей за газ на рубли, когда все контрактные обязательства с их стороны нарушаются по другим нашим поставкам на экспорт – нефти, углю. Поставки прерываются, замораживаются золотовалютные резервы и валютные счета. Почему-то это у них считается нормальными действиями, а когда мы просим в условиях ненадежности иностранной валюты заплатить нам в рублях за газ, они объявляют это нарушением контрактных обязательств. Двойная мораль, двойные стандарты. Эта ситуация четко показывает настоящее лицо западной демократии и западных правовых систем», – указал Силуанов.
Таким образом, «в 1998 году дефолт по-настоящему отражал суть этого слова», страна не смогла оплатить внешние долги, «у нас не было валюты», а теперь «валюта, несмотря на то, что золотовалютные резервы заморожены, к нам приходит, платежи за энергоносители практически не изменились, объемы поставок энергоносителей несколько упали, но цены выросли».
Ранее он заявил, что правительство начнет обращаться в суды, если Запад объявит России дефолт по неисполнению обязательств по евробондам. Силуанов также заявлял, что нужно расценивать заморозку золотовалютных резервов России за рубежом как кражу.
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Банк России снизил ключевую ставку до 17% годовых
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Центробанк принял решение снизить ключевую ставку до 17% годовых, сообщила пресс-служба регулятора.
В Банке России сообщили, что совет директоров «принял решение снизить ключевую ставку с 11 апреля 2022 года на 300 б.п., до 17,00% годовых», передает РИА «Новости».
Это решение отражает изменение баланса рисков ускорения роста потребительских цен, спада экономической активности и рисков для финансовой стабильности.
Отмечается, что внешние условия для российской экономики остаются сложными и значительно ограничивают экономическую деятельность.
Напомним, 28 февраля Банк России экстренно повысил ключевую ставку до 20%. Президент России Владимир Путин утром 24 февраля объявил о начале военной операции по демилитаризации Украины. В ответ на это страны Европы, США, Япония и ряд других государств ввели санкции.
По мнению премьер-министра России Михаила Мишустина, экономике страны нужно полгода, чтобы перестроиться на работу в новых обстоятельствах.
Мишустин также назвал пять приоритетов работы, направленной на минимизацию последствий санкций: первый приоритет – обеспечить бесперебойную деятельность предприятий, второй – расширить свободу предпринимательства внутри страны, третий – «поддержать тех, кто особенно уязвим», четвертый – обеспечение насыщенности российского рынка товарами, а пятым – необходимые секторальные меры поддержки.
Волгоградский изготовитель стирального порошка заявил о готовности нарастить производство
Волгоградская компания «Бионикс» готова в два с половиной раза нарастить производство стирального порошка на фоне западных санкций, сообщает администрация региона.
По информации властей, компания «Бионикс» из города Волжский Волгоградской области производит стиральный порошок и таблетки для посудомоечных машин. Отмечается, что стиральный порошок продается в магазинах России, Белоруссии и странах Средней Азии под собственным именем, а также под брендом «Моя цена». По данным ведомства, спрос на продукцию вырос в 2,5 раза на фоне экономических санкций.
«Компания «Бионикс» готова в 2,5 раза нарастить объемы производства в результате создания нового цеха. В настоящее время предприятие выпускает 2 тыс. тонн стирального порошка в месяц, а с установкой дополнительной линии мощность увеличится до 5 тыс. тонн», – передает РИА «Новости» сообщение администрации.
Западные страны ввели ряд антироссийских санкций в ответ на решение России начать военную операцию по демилитаризации Украины. Ряд иностранных компаний объявил о приостановке работы в России.
В Китае оценили число неестественных смертей из-за санкций США
Число неестественных смертей иностранных граждан в результате введенных Соединенными Штатами санкций превышает количество погибших во всех войнах в период после Второй мировой, пишет китайская газета Global Times.
Автор статьи считает, что кризис на Украине отражает стремления Вашингтона к гегемонии путем принуждения. По его словам, Штатам свойственно навешивать различные ярлыки на незападные страны, которые настаивают на независимой внешней политике, и обвинять их в несоблюдении «общечеловеческих ценностей».
«Данные показывают, что со времен Второй мировой войны количество неестественных смертей иностранных граждан из-за санкций США превысило общее число погибших во всех войнах за тот же период. Сейчас все больше и больше стран не желают подчиняться политике принуждения США», – передает РИА «Новости» текст статьи китайской газеты.
По мнению автора публикации, Белый дом пытается оказывать давление на Китай, Индию и другие страны с независимой позицией в отношении Москвы.
Напомним, США заявляли, что рассматривают возможность санкций против Китая, если Пекин станет поддерживать Москву в ситуации вокруг Украины. Пекин неоднократно подчеркивал, что выступает против санкционного давления на Россию.
Объем заказов в машиностроительном кластере Татарстана после введения санкций вырос в десять раз
Машиностроительный кластер Татарстана получил 1,2 тыс. заказов за последний месяц на фоне введения санкций, что в 10 раз превышает стандартный объем обращений, сообщил председатель правления машиностроительного кластера Татарстана Сергей Майоров.
«Сейчас заказы идут из разных отраслей: из нефтегазового комплекса, нефтепереработки, нефтехимии, безусловно, от автопрома. За месяц спецоперации только в наш кластер пришло около 1,2 тыс. заказов от компаний со всей России. Такого роста по объему заказов у нас никогда не было. Обычно приходило 50-100 заказов в месяц», – цитирует ТАСС Майорова.
По его словам, для новых заказчиков подобрали 25 поставщиков на 110 комплектующих, идут переговоры о подписании соглашений. При этом работа ведется в кооперации с другими регионами.
В кластер входят около 300 производственных компаний, которые производят как комплектующие, так и готовую продукцию.
«Случился разворот в сторону отечественного производителя. Да, возможно, у нас нет того уровня автоматизации, роботизации производства как у европейских и американских коллег. Мы не можем сделать продукт той же себестоимости, но большинство заказов, которые приходят, мы в состоянии исполнить. Может, чуть выше по стоимости», – отметил Майоров, добавив, что Татарстан может двукратно увеличить выпуск комплектующих.
Напомним, премьер-министр России Михаил Мишустин, выступая с отчетом правительства в Госдуме, назвал пять приоритетов работы, направленной на минимизацию последствий санкций.
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Германия гарантировала непрерывность работы «дочки» Газпрома
Непрерывность работы компании Gazprom Germania GmbH необходима для обеспечения энергетической безопасности ФРГ, заявило Федеральное сетевое агентство Германии. Регулятор ФРГ гарантировал, что создаст условия для продолжения осуществления компанией жизненно важных операций на газовом рынке.
«В качестве доверенного лица Федеральное сетевое агентство гарантирует, что все платежи Gazprom Germania GmbH могут производиться только для поддержания деловых операций, и, таким образом, предотвратит неконтролируемый отток средств», – говорится в адресованном операторам письме регулятора, содержание которого передает ТАСС со ссылкой на Reuters.
«Это также гарантирует, что компания сможет и будет выполнять свои платежные обязательства для продолжения своей деятельности», – подчеркивается в тексте.
Отключит ли Россия газ, если Европа откажется платить за него рублями?
Напомним, СМИ сообщали со ссылкой на источники в правительстве Германии, что министерство экономики ФРГ прорабатывает сценарий, при котором могут быть национализированы дочерние компании Газпрома и Роснефти в ФРГ. По их данным, речь шла о компаниях Gazprom Germania и Rosneft Deutschland. В Кремле заявили, что даже сама проработка идеи о возможности национализации «дочек» компаний Газпром и Роснефти в Германии неприемлема.
Президент Владимир Путин после этого предупредил, что национализация российских активов, о которой говорят на Западе, – это обоюдоострое оружие.
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Олег Сирота рассказал, какие специалисты востребованы в период санкций
В сельском хозяйстве России требуются рабочие руки для посадки овощей и овощных культур, есть дефицит механизаторов, трактористов, заявил фермер-сыровар Олег Сирота.
«Например, в этом году у нас по всему Подмосковью будут большие посадки овощей, овощных культур: картошки, моркови. И основная масса этих продуктов будет выращиваться по простым технологиям, потому что многие хозяйства делают это в первый раз», – заявил каналу «360» Сирота.
По его словам, фермеров в этом году призвали увеличивать посадки овощей. «Но это будет ручной труд. Нам нужно нанять человек 10 будет, привлечь на лето. Для того, чтобы картофель посадить, отсортировать, вырастить, прополоть, обработать. То же самое с капустой провести, с морковью. И даже на более-менее крупных предприятиях, например, на луховицких огурцах, у коллег-фермеров все равно работают десятки людей. Я знаю только одно хозяйство, которое готово в мае месяце принять сразу сто человек с проживанием», – отметил фермер, добавив, что таких предприятий в Подмосковье немало.
«У нас есть вакансия официанта, 45-50 тыс. рублей, без чаевых, просто на руки. У нас есть вакансия в сырном хранилище, минимальная заработная плата – 75 тыс. рублей, просто на входе. Тракторист-механизатор с тракторными правами, который знает технику, будет получить не меньше 70-80, а в период уборной, посевной кампаний – гораздо больше. Мы для иногородних предоставляем общежития. Мы сейчас снимаем квартиры, дома, строим общежития для того, чтобы размещать людей», – перечислил вакансии Сирота.
Ранее в Минсельхозе заявили, что в России увеличилось производство тепличных овощей.
До этого правительство России утвердило комплекс мер для защиты внутреннего рынка продовольствия.
Напомним, Владимир Путин поручил вывести темпы роста АПК на 3% в ближайшие годы.
Мировые цены на базовое продовольствие достигли рекорда на фоне событий на Украине
Мировые цены на базовые продовольственные товары достигли высочайшего уровня за всю историю в результате воздействия конфликта на Украине на рынки основных зерновых и растительных масел, следует из Индекса продовольственных цен Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО).
Индекс отражает помесячные изменения международных цен на основные виды продовольствия, передает ТАСС.
В марте он составил в среднем 159,3 пункта, что на 12,6% больше, чем в феврале, когда он уже достиг самого высокого уровня с момента его введения в 1990 году.
Отмечается, что в прошлом месяце был преодолен предыдущий антирекорд, зафиксированный в феврале 2011 года.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что ситуация на мировом рынке продовольствия осложнилась из-за ошибок развитых стран.
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Рубль ослаб на 15 копеек к доллару после решения ЦБ о снижении ставки
Курс рубля ослаб к доллару на 15 копеек после решения банка России снизить ставку до 17%, евро после кратковременного роста вернулся к снижению в паре с рублем, следует из данных торгов Московской биржи.
Курс доллара расчетами «завтра» к 12.01 мск растет на 30 копеек, до 76,05 рубля, курс евро снижается на 9 копеек, до 81,36 рубля, передает РИА «Новости».
В первые минуты после сообщения ЦБ отечественная валюта продолжала торговаться в прежнем диапазоне – доллар торговался по 75,9 рубля, евро – по 81,4 рубля. Чуть позже волатильность усилилась, доллар прибавлял в моменте порядка 30 копеек, евро – порядка 20 копеек, затем вернулся к слабому снижению.
Напомним, Банк России снизил ключевую ставку до 17% годовых. 28 февраля Банк России экстренно повысил ключевую ставку до 20%.
Президент России Владимир Путин утром 24 февраля объявил о начале военной операции по демилитаризации Украины. В ответ на это страны Европы, США, Япония и ряд других государств ввели санкции.
По мнению премьер-министра России Михаила Мишустина, экономике страны нужно полгода, чтобы перестроиться на работу в новых обстоятельствах. Он также назвал пять приоритетов работы, направленной на минимизацию последствий санкций.
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Британия ввела новые санкции против России
МИД Британии ввел дополнительные санкции против России, в списке физических лиц, в отношении которых введены рестрикции, фигурируют Мария Воронцова и Катерина Тихонова.
Санкции, в частности, заморозка активов и въезд в страну, вводятся в отношении Марии Владимировны Воронцовой, у которой в документе британского внешнеполитического ведомства также называются фамилии «Путина» и «Фаассе», а также в отношении Катерины Владимировны Тихоновой, у которой также называются фамилии «Путина» и «Шамалова», передает РИА «Новости».
Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал новые антироссийские санкции продолжением оголтелой линии Запада, при этом введение ограничений против дочерей главы российского государства Владимира Путина, по его словам, «говорит само за себя».
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Россия выразила протест Японии в связи с высылкой дипломатов
Посол России в Японии Михаил Галузин выразил протест замглавы японского МИД Такэо Мори из-за решения Токио выслать сотрудников российского посольства и торгпредства, сообщает российское дипломатическое представительство.
В Telegram-канале посольства сообщается, что Галузин «заявил первому заместителю министра иностранных дел Японии Т. Мори решительный протест в связи с необоснованным и недружественным решением японской стороны о высылке из страны восьми сотрудников посольства и торгового представительства России в Токио».
Он отметил, что «действия Токио, направленные на разрушение российско-японских отношений, неприемлемы».
Кроме того, дипломат подчеркнул, что Япония пытается искусственно увязать повестку двусторонних отношений с искаженным толкованием целей и задач специальной военной операции России на Украине.
Ранее Москва пообещала ответ на высылку дипломатов из Японии.
Между тем страны Европы уже выслали десятки российских дипломатов: Нидерланды, Бельгия, Чехия и Ирландия заявили о высылке более 40 российских дипломатов, власти Германии заявили о намерении выслать 40 российских дипломатов, Литва и Латвия заявили о понижении уровня дипотношений с Россией.
Также российских дипломатов выслали Эстония, Словения, Испания, Швеция, Дания, Италия, Греция, Люксембург, Хорватия, Австрия, Черногория.
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