Потанин решил выкупить у французов Росбанк

Компания «Интеррос» (Interros Capital Ltd), принадлежащая совладельцу «Норникеля» Владимиру Потанину, приобретет Росбанк у французской группы Societe Generale, пишут СМИ.

В пресс-релизе Societe Generale говорится, что группа прекращает свою банковскую и страховую деятельность в России. Societe Generale подписала соглашение о продаже всей своей доли в Росбанке, а также его страховых «дочек» в России компании «Интеррос», предыдущему акционеру Росбанка. Сумма сделки не называется, ее планируется закрыть за неделю, пишет «Коммерсант».

В Росбанке изданию сообщили, что, согласно условиям сделки, «Интеррос» «обеспечит преемственность управленческой команды» банка во главе с председателем правления Ильей Поляковым. Росбанк также сохранит статус привилегированного партнера Societe Generale в России.

В Societe Generale уточнили, что на подписание соглашения ушло «несколько недель интенсивной работы». Благодаря сделке компания также обещает «обеспечить преемственность для своих сотрудников и клиентов» в России.

«Интеррос» намерен приложить максимум усилий для развития бизнеса Росбанка, рассматривая в качестве приоритета интеграцию цифровых технологий и продуктов в традиционные банковские сервисы», – сообщил Потанин, слова которого опубликованы в заявлении на сайте компании «Интеррос».

«Важнейшей целью «Интерроса» является сохранение устойчивости Росбанка, формирование новых возможностей для его клиентов и партнеров. Мы намерены управлять бизнесом банка в соответствии с лучшими стандартами и практиками. Уверены, что профессиональная команда Росбанка способна справиться с любыми вызовами и обеспечит банку устойчивое развитие», – добавил Потанин.

В компании «Интеррос» уточнили, что условия сделки были согласованы в правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в России. «Закрытие сделки должно произойти в течение нескольких недель после получения всех необходимых разрешений регулирующих органов», – говорится в сообщении.

В начале марта Societe Generale сообщала, что принимает меры для соблюдения международных санкций, введенных в отношении России в связи со специальной военной операцией на Украине. В России у группы были универсальный Росбанк, а также страховая и лизинговая компании.