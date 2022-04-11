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Южная Корея отказала Киеву в поставках летального оружия
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Министр национальной обороны Республики Корея Со Ук во время телефонного разговора с украинским коллегой Алексеем Резниковым обозначил, что считает поставки летального оружия на Украину затруднительными, сообщил официальный представитель оборонного ведомства Пу Сын Чхан.
Чхан сообщил, что «был запрос на оказание помощи, связанной с оружием, украинский министр спросил, нельзя ли поставить средства противовоздушной обороны», в ответ «министр Со Ук объяснил, что видит ограничения в поставках летального оружия на Украину ввиду ситуации в сфере безопасности Южной Кореи и влияния этого шага на военный потенциал южнокорейской армии», передает РИА «Новости».
Ранее в Братиславе прошел митинг с требованием прекратить поставки оружия на Украину.
До этого в Госдуме предупредили об опасности попыток «подлить масла в огонь» на Украине.
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Политолог объяснил, почему Джонсон счел украинский поезд «фантастическим»
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«Премьера Британии во время поездки в Киев, вероятно, охранял британский спецназ SAS, который счел бронированный поезд самым безопасным видом транспорта», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Марат Баширов. Ранее Джонсон рассказал о поездке в Киев на «фантастическом» украинском поезде.
«Думаю, секретность визита Джонсона в Киев была условно секретной, и Лондон сообщил Москве обо всем заранее, указав, в каком поезде поедет премьер. Но все равно служба безопасности политика сочла самолет слишком опасным в данном случае средством передвижения, поскольку у Украины еще остаются средства ПВО, и ВСУ могли, что называется, «сдуру» зарядить ракетой по борту Джонсона», – пояснил политолог Марат Баширов.
По его словам, бронированный поезд, в котором везли британского лидера, есть почти у каждой страны, где есть железнодорожное сообщение. В аналогичном поезде путешествовал по России лидер КНДР Ким Чен Ын, напомнил Баширов.
«Это такие резиденции, где, по сути, можно жить некоторое время. Мы видим на фото Джонсона около стола, где он, видимо, проводил совещание. Думаю, британский премьер назвал этот поезд фантастическим из-за его роскоши. Судя по всему, он сравнивал с лондонским метро, а в британском аналоге такого поезда ему ездить не доводилось», – сказал собеседник.
Ранее сообщалось, что премьер-министр Великобритании Борис Джонсон добирался в Киев на встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским тайным поездом из Польши.
О визите Джонсона в Киев также не были осведомлены журналисты. Уже после переговоров британского премьера с Зеленским в Сети появилось видео, где Джонсон рассказал, что едет на «фантастическом» украинском поезде из Польши в Киев, передает RT в своем Telegram-канале. Джонсон также обратился со словами благодарности к работникам Украинской железной дороги.
Накануне премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и президент Украины Владимир Зеленский встретились в Киеве и обсудили военную и финансовую поддержку Украины Британией.
После встречи с Зеленским в Киеве Джонсон заявил, что Великобритания намерена усиливать экономическое давление на Россию, принимая каждую неделю новые антироссийские санкции.
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Кадыров: В Мариуполе остались лишь недобитые горстки бандеровцев
Скоро Мариуполь будет освобожден на все 100%: главные задачи выполнены, остались лишь «недобитые горстки бандеровцев», заявил глава Чечни Рамзан Кадыров.
«Скоро и сам Мариуполь будет свободен на все 100 процентов. В принципе, главные задачи здесь выполнены. Остались лишь недобитые горстки бандеровцев. По ним тоже идет работа, и она будет закончена», – написал Кадыров в Telegram-канале.
Он добавил, что спецоперацию в Мариуполе курирует депутат Госдумы от Чечни Адам Делимханов, это означает, что «нужный результат можно считать обеспеченным целиком и полностью».
Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что Мариуполь освобожден от украинских националистов «на 98%».
Позже заместитель начальника управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин заявил, что освободительная операция в Мариуполе подходит к завершению, есть проблемы с зачисткой промзоны.
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Греческие портовики отказались перевозить военные грузы НАТО на Украину
Работники порта в греческих Салониках отказались принимать участие в отправке военных грузов НАТО на Украину, из-за чего возникли столкновения с полицией, сообщили СМИ.
«В греческих Салониках портовые рабочие и активисты не словом, а делом пытаются остановить отправку военных грузов НАТО на Украину. Доходит до драк с полицией, применения слезоточивого газа и арестов. Но и полицейским там прилетает», – сообщает Telegram-канал «Хайлайт | Новости».
Ранее рабочие греческой железнодорожной компании TrainOSE отказались участвовать в перевозке бронетехники НАТО из порта Александруполис к украинской границе.
Напомним, в Греции на фоне роста цен в мире в нескольких супермаркетах ввели временные количественные ограничения на продажу муки, подсолнечного и кукурузного масла.
Ходаковский призвал спасать Россию от печальных глобальных перспектив
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Командир батальона «Восток» Народной милиции ДНР Александр Ходаковский заявил, что необходимо не спасать Донбасс и Украину от неофашистов, а спасать Россию от печальных глобальных перспектив, попутно спасая Донбасс и зачищая пространство от неонацистов.
«Вчера прочитал одну статью, в которой отображена техническая часть правды о положении дел на подконтрольных нам бывших (надеюсь) украинских территориях», – написал Ходаковский в Telegram, отметив, что в статье есть ключевой момент, которым автор «демонстрирует ущербность собственной позиции». В частности, автор статьи говорит о том, что Россия не может предложить украинцам больше, чем Европа.
«Там был, дескать, европейский выбор, стремление к лучшему, будущее для их детей в цивилизованном мире... А мы что можем предложить – беспрепятственно отмечать Девятое мая?» – указано в сообщении.
Ходаковский считает, что пора прекратить рассуждать в рамках линейной логики: «Были фашисты, а мы спасители-антифашисты; мы вас освободили – будьте счастливы».
«Они привыкли жить так, как они жили, мало кто из них хотел, чтобы кто-то приходил и от чего-то их спасал. Это в большинстве своем обыватели провинциального типа, которые рассуждают простыми житейскими категориями, и сложные конструкты в их головах и душах не приживаются», – заявил он.
По его словам, «нам нужно понимать, что мы делаем свое дело для нас самих, для нашего, не их будущего».
«Они либо могут стать частью этого будущего, либо остаться сбоку, либо покинуть зону нашего влияния. Мы пришли решать свои задачи», – написл Ходаковский. – «Спасать Россию от печальных глобальных перспектив, попутно спасая Донбасс и зачищая пространство от неофашистов. Мы должны быть добрыми к населению, мы должны сделать все, чтобы восстановить их уровень жизни, предоставить им условия для развития – но мы не должны их учить во что им верить и как им думать. Мы должны сами научиться правильно верить и правильно думать».
Ранее Ходаковский заявил, что если националистов выпустить за пределы Мариуполя, с ними потом вновь придется столкнуться на других территориях, где они продолжат заниматься своей преступной деятельностью.
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Российские военные уничтожили пусковые установки украинских ЗРК С-300
Вооруженные силы России ракетами воздушного базирования уничтожили около Старобогдановки и на военном аэродроме Чугуев пусковые установки украинских зенитных ракетных комплексов С-300, сообщил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.
«Высокоточными ракетами воздушного базирования в районе населенного пункта Старобогдановка Николаевской области и на военном аэродроме Чугуев уничтожены выявленные разведкой пусковые установки украинских зенитных ракетных комплексов С-300», – цитирует Конашенкова ТАСС.
По его слова, оперативно-тактической авиацией ВКС России поражены 86 военных объектов Украины. «Среди них два пункта управления, два склада боеприпасов, три склада горючего, три установки реактивных систем залпового огня, а также 49 опорных пунктов и районов сосредоточения украинской боевой техники», – уточнил Конашенков.
Он подчеркнул, что российскими средствами противовоздушной обороны в районах населенных пунктов Ольховатовка, Новая Астрахань, Авдеевка, Шахтерское, Курахово, Новоселовка Вторая, Веселое сбиты в воздухе восемь украинских беспилотных летательных аппаратов.
Ранее Конашенков заявил, что ВС России высокоточными ракетами морского базирования уничтожили в Днепропетровской области штаб и место базирования нацбатальона «Днепр», куда на днях прибыло пополнение из иностранных наемников.
Днем ранее в течение дня авиацией и ракетными войсками России было уничтожено 65 военных объектов Украины, среди них четыре командных пункта и узла связи, а также три беспилотника, в том числе «Байрактар ТБ-2».
Также в Минобороны заявили, что на военном аэродроме Миргород высокоточными ракетами с воздуха уничтожены истребитель МиГ-29 и вертолет Ми-8 украинских воздушных сил, а также склад с авиационными средствами поражения.
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В порту Мариуполя освободили экипажи двух задержанных «Азовом» судов
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Сорок семь членов экипажей с кораблей, блокированных в порту Мариуполя украинскими националистами, эвакуированы военнослужащими России и ДНР, сообщает народная милиция республики.
Как сообщает «Интерфакс», в порту Мариуполя освободили экипажи двух иностранных судов, захваченных батальоном «Азов» (признан экстремистским и запрещен на территории РФ).
«С блокированных кораблей националистами «Азова» в морском порту города Мариуполя военнослужащими России и ДНР эвакуированы 47 членов экипажей», – говорится в сообщении милиции, передает РИА «Новости».
Отмечается, что военнослужащие деблокировали членов экипажей из России, Азербайджана, Египта и Украины. Согласно данным милиции, они не могли вовремя покинуть зону боевых действий из-за установленных националистами мин. «Ими (членами экипажей) прикрывались как живым щитом», – отмечается в сообщении.
Напомним, заместитель начальника управления народной милиции Донецкой народной республики (ДНР) Эдуард Басурин заявил, что военные украинского националистического батальона «Азов» при отходе из Мариуполя захватили два судна иностранных государств и удерживают в заложниках их экипажи.
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ВС России уничтожили штаб и место базирования нацбата «Днепр» в Днепропетровской области
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Вооруженные силы России высокоточными ракетами морского базирования уничтожили в Днепропетровской области штаб и место базирования нацбатальона «Днепр», куда на днях прибыло пополнение из иностранных наемников, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
«В течение ночи в населенном пункте Звонецкое Днепропетровской области высокоточными ракетами морского базирования уничтожены штаб и место базирования националистического батальона «Днепр», куда на днях прибыло пополнение из иностранных наемников», – приводит его слова ТАСС.
Конашенков уточнил, что ВС России с начала проведения специальной военной операции уничтожены 127 самолетов, 98 вертолетов, 234 зенитных ракетных комплекса С-300, «Бук-М1», «Оса АКМ», 436 беспилотных летательных аппаратов, 2052 танка и других боевых бронированных машин, 232 установки реактивных систем залпового огня, 894 орудия полевой артиллерии и миномета.
Ранее сообщалось, что Минобороны России опубликовало кадры боевой работы экипажей ударных вертолетов Ка-52 по уничтожению боевой бронированной техники ВСУ.
Днем ранее в течение дня авиацией и ракетными войсками России было уничтожено 65 военных объектов Украины, среди них четыре командных пункта и узла связи, а также три беспилотника, в том числе «Байрактар ТБ-2».
Также в Минобороны заявили, что на военном аэродроме Миргород высокоточными ракетами с воздуха уничтожены истребитель МиГ-29 и вертолет Ми-8 украинских воздушных сил, а также склад с авиационными средствами поражения.
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Украина объявила о полном прекращении торговли с Россией
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Украина полностью запретила импорт товаров из России, западным странам следует пойти на такой же шаг, заявила вице-премьер и министр экономики страны Юлия Свириденко.
«Отныне никакая продукция Российской Федерации не сможет ввозиться на территорию нашего государства», – пояснила Свириденко, указав на прекращение торговли с Россией, передает «Лента.ру» со ссылкой на Reuters.
По ее словам, подобный шаг снизит возможности Москвы по финансированию спецоперации.
Вице-премьер выразила надежду на то, что подобная мера послужит примером западным партнерам Украины и подтолкнет их к ужесточению ограничительных мер в отношении России в энергетике и банковской сфере.
Ранее сообщалось, что президент Соединенных Штатов Джо Байден подписал одобренные ранее Конгрессом законопроекты о приостановке нормальных торговых отношений с Россией и Белоруссией, а также о запрете импорта энергоносителей из России.
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В Киеве заявили о планах полностью отказаться от закупок газа в ЕС
Советник главы НАК «Нафтогаз Украины» Алексей Рябчин заявил, что Киев собирается полностью отказаться от закупок газа у стран Евросоюза за счет более жесткой экономии.
Рябчин, отвечая на вопрос о закупках Киевом в последние годы российского газа через европейских посредников, заявил, что такой газ уже «не российский, а европейский» – но и от него Киев намерен отказаться, введя жесткие меры экономии, передает РИА «Новости».
«На будущее мы должны планировать более жесткие мероприятия по экономии и выходить на отказ от закупок газа даже у Европейского союза», – сказал он в эфире телеканала «Украина 24».
Ранее газета ВЗГЛЯД разбиралась, откуда Украина получает топливо для войны с Россией.
В марте генеральный директор ООО «Оператор ГТС Украины» Сергей Макогон заявил, что не видит угрозы нехватки газа в стране, несмотря на спецоперацию России.
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В Херсоне нашли документы СБУ под грифом «совершенно секретно»
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Российские силовики обнаружили в Херсоне оперативные документы Службы безопасности Украины с пометкой «совершенно секретно».
В них содержатся данные агентов СБУ и информация об их работе по давлению на пророссийски настроенные организации, передает РИА «Новости».
Несколько документов, касающихся работы СБУ со своей херсонской агентурой, в апреле-мае 2021 года подписывал старший оперуполномоченный 3-го сектора ВЗНД СБУ по Херсонской области старший лейтенант Богдан Форостий. Одну из бумаг под грифом «совершенно секретно» составили на имя временно исполнявшего обязанности начальника ВЗНД СБУ по Херсонской области майора Олега Кривого.
Бумаги поступали в региональный банк данных единой системы информационного обеспечения оперативно-служебной деятельности СБУ «Синтез-Херсон».
Российские специалисты продолжают изучение бумаг в целях определения целесообразности в реализации их в уголовно-процессуальном порядке.
Ранее флаги России подняли над зданием администрации города Херсон и административным строением напротив, а на площади убрали портреты «небесной сотни».
Газета ВЗГЛЯД писала, как освобожденные территории юга Украины живут под российским флагом.
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В РПЦ оценили высказывания Папы Римского по ситуации на Украине
Заявления Папы Римского Франциска по теме Украины сбалансированы, заявил председатель Отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион.
«Папа Римский очень сбалансировано высказывается по украинской тематике, потому что он знает не только нынешнюю историю конфликта, но и предысторию, которая восходит к событиям 2014 года», – заявил Иларион в эфире «России 24», передает РИА «Новости».
Ранее Франциск заявлял, что готов поехать в Киев, но не знает, «должен ли он это делать».
В середине марта марта патриарх Московский и всея Руси Кирилл проводил переговоры по дистанционной связи с главами Римско-католической церкви и Церкви Англии. Патриарх Кирилл заявлял, что переговоры помогут церквам выработать общий подход к кризису на Украине.
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США отказались от передачи МиГ-29 Украине через территорию Германии
Вашингтон не поддерживает идею передачи Украине советские истребители МиГ-29 через немецкую территорию, заявил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.
«Единственное, по поводу чего США выражали сомнение, – это отправка истребителей через американскую базу в Германии. <...> Если страна в Восточной Европе захочет поставить [Украине] МиГ-29 или другие самолеты советского производства, то мы говорили, что это их собственное решение. Мы говорили, что не будем отправлять их [самолеты] из Германии», – цитирует Салливана ТАСС.
Ранее сообщалось, что Словакия ведет с Украиной переговоры о возможной продаже самоходных гаубиц словацкого производства «Зузана».
Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны. Также киевским властям выдвинут ряд политических словий – законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.
Опубликовано видео уничтожения военной техники ВСУ российскими вертолетами Ка-52
Минобороны России опубликовало кадры боевой работы экипажей ударных вертолетов Ка-52 по уничтожению боевой бронированной техники ВСУ.
«Экипажи армейской авиации отработали боевое применение ракетного и стрелкового вооружения с малых высот. Летчики действовали парами, уничтожив колонну техники и зенитные установки ВСУ», – говорится в комментарии ведомства, передает ТАСС.
Днем ранее в течение дня авиацией и ракетными войсками России было уничтожено 65 военных объектов Украины, среди них 4 командных пункта и узла связи, а также три беспилотника, в том числе «Байрактар ТБ-2».
Также в Минобороны заявили, что на военном аэродроме Миргород высокоточными ракетами с воздуха уничтожены истребитель МиГ-29 и вертолет Ми-8 украинских воздушных сил, а также склад с авиационными средствами поражения.
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В ДНР заявили о захвате «Азовом» двух иностранных судов в порту Мариуполя
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Военные украинского националистического батальона «Азов» при отходе из Мариуполя захватили два судна иностранных государств и удерживают в заложниках их экипажи, сообщил заместитель начальника управления Народной милиции Донецкой Народной Республики (ДНР) Эдуард Басурин.
«В морском порту города Мариуполь отступающие остатки подразделений украинских националистов захватили два иностранных судна «Царевна» и «Леди Аугуста». Удерживая в заложниках экипажи, националисты «Азова» ведут огонь с палуб из 120-миллиметровых минометов, различных типов гранатометов и стрелкового оружия», – цитирует «Интерфакс» Басурина.
Судьбы членов экипажей данных судов и состояние их здоровья пока не известны. Для спасения жизней удерживаемых националистами моряков предпринимаются совместные усилия Народной милиции ДНР и Вооруженных сил России.
Ранее официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков сообщил, что киевский режим предпринял новую безуспешную попытку эвакуации главарей украинских националистов по морю на сухогрузе из Мариуполя, судно было подбито российскими военными.
Напомним, 5 апреля российским военным удалось сорвать очередную попытку киевского режима эвакуировать главарей националистического батальона «Азов» из Мариуполя.
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СБУ увидела опасность в отмечании православных праздников в Херсоне
Служба безопасности Украины считала опасным для страны отмечание православных праздников в Херсоне: спецслужбы России якобы могли использовать праздники «во вред государственным интересам Украины», следует из документов СБУ под грифом «совершенно секретно», попавших в распоряжение силовых ведомств России.
Согласно справкам, которыми располагает РИА «Новости», агент под псевдонимом Константин 16 марта 2021 года передал сотруднику СБУ, что секретарь Херсонской епархии УПЦ 21 марта собирает священнослужителей для проведения крестного хода по Херсону и молебны по случаю праздника Торжество православия (отмечается в первое воскресенье Великого поста).
«Проведение этого мероприятия, а также его последствия могут быть использованы спецслужбами РФ во вред государственным интересам Украины ввиду подчиненности УПЦ как религиозной организации РПЦ», – отмечено в документе. Аргументов этому утверждению в справке нет.
Отмечается, что украинскую православную церковь Московского патриархата и казачьих общин СБУ определила как пророссийски настроенную. Часть обнаруженных документов связана с работой по давлению на представителей УПЦ. Российские специалисты продолжают изучать документы, чтобы определить целесообразность их реализации в уголовно-процессуальном порядке.
В воскресенье российские силовики обнаружили в Херсоне оперативные документы Службы безопасности Украины с пометкой «совершенно секретно».
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