В Подмосковье курьер интернет-магазина ранил ножом женщину

Жительницей Реутова получила ножевые ранения в результате конфликта, который произошел с курьером интернет-магазина. Ранее судимый мужчина отправлен в отдел полиции, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

«Предварительно установлено, что у одного из домов, расположенных на улице Октября в городе Реутове, между курьером интернет-магазина и женщиной произошел конфликт, в результате которого потерпевшая получила ножевые ранения и была госпитализирована», – приводит ТАСС сообщение ведомства.

В главке добавили, что сотрудники полиции задержали подозреваемого в совершении преступления. «Им оказался ранее судимый 25-летний мужчина, который доставлен в отдел полиции», добавили в полиции.

Представитель Главного следственного управления СК по Московской области Ольга Врадий сообщила, что курьер подозревается в покушении на убийство женщины. Следователями и криминалистами произведен осмотр места происшествия, изъяты смывы, нож, допрошены свидетели. В ближайшее время будет решен вопрос об избрании мужчине меры пресечения.

Ранее в Санкт-Петербурге сотрудники местного уголовного розыска арестовали подозреваемого в жестоком убийстве продавца магазина для взрослых.