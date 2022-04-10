Анонсированы переговоры Байдена и Моди о последствии кризиса на Украине

Президент США Джо Байден и премьер-министр Индии Нарендра Моди в понедельник, 11 апреля, проведут виртуальную встречу, в ходе которой намерены обсудить проблемы климата, мировой экономики и последствия кризиса на Украине, заявила в воскресенье пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

«Лидеры планируют обсудить ряд вопросов, включая прекращение пандемии COVID-19, борьбу с климатическим кризисом, укрепление мировой экономики и поддержание свободного, открытого, основанного на правилах международного порядка», – говорится в распространенном письменном заявлении Псаки, передает РИА «Новости».



Помимо этого, как ожидается, президент США рассчитывает обсудить с Моди негативные последствия кризиса на Украине для мирового рынка продовольствия, а также меры по смягчению данных последствий.



Виртуальная встреча Байдена и Моди, как отмечается, будет предшествовать запланированной на ближайшее время встрече глав МИД и минобороны США и Индии в формате «2+2».

Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны. Также киевским властям выдвинут ряд политических условий – законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.