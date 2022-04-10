Макрон проголосовал на выборах президента Франции

Президент Франции Эмманюэль Макрон принял участие в голосовании во временном здании мэрии города Ле-Туке, который располагается на севере государства.

Действующий президент прибыл на избирательный участок вместе со своей женой Брижит. На протяжении 15 минут чета разговаривала с местными жителями, которые ожидали их возле здания, передает РИА «Новости».

Макрон отдал свой голос последним из 12 кандидатов, которые участвовали в первом туре выборов.

Эксперты называют кандидата «Национального объединения» Марин Ле Пен первой соперницей действующего президента. Она голосовала в этом же департаменте Па-де-Кале, но в другой коммуне – Энен-Бомон.

По данным на 13:00 мск, явка на выборы составила 25,48%, сообщил телеканал BFM. Этот показатель на 3% меньше, чем в 2017 году к такому же часу первого тура.

Ранее во Франции стартовал первый тур президентских выборов, по всей стране будут работать около 70 тыс. избирательных участков.