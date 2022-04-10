Во Франции стартовал первый тур президентских выборов, по всей стране будут работать около 70 тыс. избирательных участков.

Избирательные участки в большинстве французских коммун будут открыты до 20.00 мск, а в больших городах, в том числе в Париже, Лионе, Марселе, Ницце, Бордо, Тулузе и других, они будут работать до 21.00 мск, передает РИА «Новости».

Президент Франции избирается на пять лет путем всеобщего прямого тайного голосования. Выборы проходят в два тура, второй запланирован на 24 апреля, в нем будут представлены два кандидата, набравшие наибольшее количество голосов в первом этапе.

За пост главы государства борются 12 политиков. Согласно опросу компании Elabe, наибольшие шансы на победу имеют действующий президент Эммануэль Макрон и лидер крайне правой партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен.

Ранее политолог Сергей Федоров заявил газете ВЗГЛЯД, что никто из основной тройки претендентов не сможет одержать победу в первом туре. «В результате мы увидим борьбу между действующим президентом и Марин Ле Пен», – отметил он.

В минувшее воскресенье газета ВЗГЛЯД писала, что отрыв Макрона от Ле Пен перед выборами сократился с 11% до 5%. Опрос, проведенный IFOP, свидетельствует, что в первом туре за Макрона готовы проголосовать 27% избирателей (минус 2,5 процентного пункта за две недели), за Ле Пен – 22% (плюс 3,5). Третье место занимает Жан-Люк Меланшон (15%), четвертое – Эрик Земмур (10,4%), пятое – Валери Пекресс (9%), шестое – Янник Жадо (5%).

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