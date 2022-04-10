|
|
Отличившимся в спецоперации по защите Донбасса военным вручили госнаграды
|
|
Подписывайтесь на ВЗГЛЯД в
Заместитель министра обороны России генерал армии Дмитрий Булгаков вручил государственные награды раненым военнослужащим, отличившимся при проведении военной спецоперации по защите Луганской и Донецкой народных республик, сообщили в военном ведомстве.
Награждение состоялось в Военном клиническом госпитале Минобороны России в Красногорске.
«По поручению министра обороны вручаем вам заслуженные награды, выражаем благодарность за ваш героизм и самоотверженность при выполнении воинского долга. Желаем скорейшего выздоровления и возвращения в строй. Вооруженные силы России и страна гордятся вами», – сказал Булгаков во время награждения военнослужащих орденами Мужества и медалями «За отвагу», передает ТАСС.
Отмечается, что поступившие в госпиталь военнослужащие уже прооперированы и проходят реабилитацию. Пациенты получают высокотехнологичную медицинскую помощь. В госпитале принимаются все необходимые меры для скорейшего восстановления военнослужащих. После выписки военнослужащие будут направлены на медицинскую реабилитацию в ведомственные медцентры и санатории для полного восстановления.
В ведомстве уточнили, что в программах медицинской реабилитации используется весь арсенал современных методов лечебной физкультуры с применением тренажеров с биологически обратной связью, лечебной гимнастики, более 40 методов физиотерапии, мануальной и иглорефлексотерапии, остеопатии и различных видов массажа. Реабилитационные программы составляются индивидуально для каждого пациента специалистами мультидисциплинарной команды врачей.
Ранее сообщалось, что командующий Воздушно-десантными войсками генерал-полковник Андрей Сердюков вручил ордена Мужества участникам спецоперации на Украине.
Кудрин объяснил отъезд в Израиль
Глава Счетной палаты России Алексей Кудрин сообщил, что находится в Израиле, как и планировал ранее, но скоро вернется в Россию, чтобы выступить с докладом в Совете Федерации.
«Пошли слухи, что я не в Москве. Все так, на выходные в Тель-Авиве. Давно планировал. А во вторник буду выступать в Совфеде, представлять отчет Счетной палаты», – написал Кудрин в своем Telegram-канале.
До этого в Telegram-каналах появились сообщения, что Кудрина видели в отеле на израильском курорте.
Ранее телеведущая Ксения Собчак – спустя несколько часов после сообщения о якобы получения ею гражданства Израиля – сообщила, что находится в Подмосковье.
Политолог рассказал о новых «правилах игры» Европы против России
|
|
Противостояние России используется странами Европы как способ продемонстрировать избирателям реальную борьбу с угрозой, образ которой создается в информационном пространстве. Такая политика схожа с круговой порукой и тот, кто рискует бросить ей вызов, сталкивается с «дилеммой заключенного», сказал газете ВЗГЛЯД политолог Артемий Атаманенко.
«Текущая коллективная политика европейских стран имеет много общих черт с круговой порукой. «Правила игры» задаются рядом ключевых стран, на первое место среди которых вышла Германия, а их несоблюдение грозит публичным остракизмом», – считает член экспертного клуба «Дигория» Артемий Атаманенко.
Политолог пояснил, что как правило, мы наблюдаем ситуацию простой «дилеммы заключенного». «К примеру, Сербия открыто заявляет о том, что на нее оказывается колоссальное давление, чтобы принудить присоединиться к санкциям против России. Стоит отметить, что в случае стран, которые оказывают минимальное влияние на общеевропейскую и общемировую политику, ситуация действительно патовая: даже нейтралитет грозит неприятием одной из сторон противостояния», – указал собеседник.
Атаманенко помнил, что ранее наиболее ярые сторонники санкционной политики уже осуждали президента Франции Эммануэля Макрона за его регулярные телефонные разговоры с президентом России Владимиром Путиным.
«Здесь раскрывается фундаментальный фактор такой солидарности: Россия и противостояние ей используются во внутренней политике стран Европы как способ продемонстрировать избирателям реальную, по меркам политиков, борьбу с угрозой, образ которой создается в информационном пространстве. В итоге европейская политика ощущает на себе как внутреннее давление, пока что косвенное, со стороны избирателей, которые ожидают от своих политиков политической «отмены» России, так и взаимное давление разных стран друг на друга, которые в стремлении не выпасть из «Европейской семьи» мимикрируют под политические реакции друг друга», – констатирует эксперт.
По прогнозу Атаманенко, уже в среднесрочной перспективе «это может породить замкнутый круг принятия решений, разорвать который сможет лишь смена политического кадрового состава европейской власти». «Однако на данный момент такой сценарий кажется все же маловероятным», – уверен член экспертного клуба «Дигория».
Накануне Евросоюз в рамках пятого пакета санкций против России ввел ограничительные меры в отношении 217 бизнесменов, политиков, военных, журналистов РФ, ЛНР и ДНР.
Постпред России при ЕС Владимир Чижов уверен, что скоро Евросоюз исчерпает возможности введения новых санкций, «несмотря на то, что они продолжают хорохориться, говорить, что санкции калечащие».
Арестович раскрыл, как офис Зеленского манипулирует украинцами
Советника президента Украины Алексей Арестович в очередной интервью подробно рассказал, как власти Украины манипулируют гражданами в период спецоперации.
«Мы должны вызвать тревогу. Потом – чувство вины. Обязательно. Потом нужно нажать на потребность в безопасности. И потом поощрить», – сказал Арестович в интервью.
По его словам, активно используются техники НЛП.
Ранее Арестович выдал фото зверств украинского националистического батальона «Азов» в Мариуполе за преступление, якобы совершенное российскими военнослужащими в Гостомеле.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Захарова остро отреагировала на слова Борреля о способе «выиграть войну»
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала высказывание главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля.
Он заявил, что «эта война должна быть выиграна на поле боя».
«Вот вам и «экономическая организация». Это уже не Европейский союз. Это просто отдел экономических сношений НАТО», – написала она в своем Telegram-канале.
В своем посте глава евродипломатии также напомнил о ранее выделенных 500 млн евро на поставки оружия, которое будет подобрано в соответствии с потребностями Украины. Предложение выделить средства впервые прозвучало на в ходе саммита ЕС в Версале.
Ранее Боррель сказал, что Евросоюз сожалеет о введении Россией контрсанкций в отношении его руководителей и об отсутствии юридической возможности их оспорить. Также Боррель признал устойчивость рубля на фоне санкций.
Певица Ольга Кормухина предупредила об отравленных шоколадках из Франции
По просьбе подруги российская певица Ольга Кормухина написала в личном блоге об отравлениях шоколадом во Франции: детей госпитализировали с рвотой и температурой после употребления сладостей.
«Во Франции уже есть госпитализированные дети... французов тоже предупредили! Мы как вернулись из Франции, сразу рвотами, температурой и желудками и болеем уже 5 день!», – написала певица Ольга Кормухина в своем Telegram-канале по просьбе своей подруги.
По всей видимости, зараженными оказались яйца «Киндер Сюрприз», произведенные на бельгийском заводе Ferrero, передает «Царьград».
Сама компания Ferrero не стала скрывать, что часть «Киндер-сюрпризов» в странах Европы и на Ближнем Востоке оказались заражены сальмонеллой. Партия с бактериями поступила в продажу с бельгийского завода компании в Арлоне.
Ранее Роспотребнадзор заявил, что в некоторой продукции «Kinder» выявлена сальмонелла.
Во Франции предсказали отказ о «нефтедоллара» в пользу рубля и юаня
|
|
Попытка Соединенных Штатов изолировать Россию может привести к отказу от «нефтедоллара» в пользу рубля и китайского юаня, заявил французский политолог и экономист Александр дель Валль в статье для журнала Valeurs actuelles.
По мнению эксперта, антироссийская политика США «рискует привести к падению доллара в пользу рубля и китайского юаня, которые Саудовская Аравия согласилась получать за свою нефть», передает РИА «Новости».
«Именно попытка изолировать Россию ускорит дедолларизацию и девестернизацию мира, и так становящегося все более многополярным», – уверен дель Валль. Политолог также отметил, что решение премьера Венгрии Виктора Орбана платить за российский газ в рублях означает начало раскола в Евросоюзе по вопросу связей с Москвой.
«Похоже, скоро самому понятию «нефтедоллар» придет конец», – считает экономист. Автор публикации отмечает, что восстановлению курса рубля после введенных против Москвы западных санкций способствуют продолжение покупки российского газа европейскими странами и устойчивость торговых отношений России с Китаем, Бразилией, Индией, арабскими и африканскими странами. Кроме того, постоянный приток иностранной валюты России дает рост цен на нефть и природный газ, отметил эксперт.
Напомним, в пятницу в ходе торгов курс доллара упал ниже 73 рублей. В тот же день в британские эксперты предупредили, что введенные против России санкции могут подорвать доверие к доллару и привести к появлению альтернативной экономической системы. Двуся днями ранее в США отметили стремительное восстановление рубля на фоне санкций.
Напомним также, Китай перевел оплату за уголь и нефть из России в юани. Вице-премьер России Александр Новак сообщил, что европейские компании-потребители российского газа изучают вопрос оплаты за поставки из России в рублях, некоторые из них уже согласились с таким подходом. Кроме того, Москва предлагает Индии платить за нефть в рупиях, а Саудовская Аравия ведет переговоры с Пекином о цене на часть своей нефти в юанях.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Россия сорвала эвакуацию главарей националистов из Мариуполя по морю
|
|
Киевский режим предпринял новую безуспешную попытку эвакуации главарей украинских националистов по морю на сухогрузе из Мариуполя, судно было подбито российскими военными, сообщил официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.
«Киевский режим не оставляет попыток эвакуировать из Мариуполя главарей националистического полка «Азов» и иностранных наемников. Предыдущие акции вывоза их по воздуху вертолетами провалились. Вечером 8 апреля киевским режимом была предпринята новая безуспешная попытка эвакуации главарей украинских нацистов по морю», – цитирует ТАСС Конашенкова.
По его словам, в темное время суток украинский сухогруз «Апачи», приписанный к мальтийскому порту Валетта, под мальтийским флагом следовал в караване судов из Таганрогского залива к Керченскому проливу.
«В 22 часа 38 минут московского времени в 30 км юго-восточнее Мариуполя сухогруз резко изменил курс следования и попытался прорваться в блокированный с моря силами Черноморского флота морской порт «Мариуполь», – приводит РИА «Новости» слова генерала.
На требования пограничных кораблей России выйти по международному каналу на связь сухогруз не отвечал. Предупредительная артиллерийская стрельба, выполненная по курсу движения судна, ни к чему не привела. При этом судно вело радиообмен, передавая сообщения «Я «Маньяк», иду к тебе», а на берегу наблюдались сигнальные костры, заявили в Минобороны.
«Для блокирования движения судна-нарушителя с 22.53 до 23.30 кораблем Черноморского флота и пограничными сторожевыми кораблями по сухогрузу «Апачи» открывался артиллерийский огонь. В результате прямого попадания на судне произошло возгорание в кормовой части», – отметил Конашенков.
После этого украинский сухогруз лег в дрейф, экипаж вышел на связь с пограничными кораблями с просьбой прекратить огонь и подтвердил готовность выполнять все требования российских моряков.
Пострадавших среди членов экипажа на судне нет, возгорание командой потушено самостоятельно. После досмотра украинский сухогруз «Апачи» с экипажем конвоируется в порт Ейск.
Напомним, 5 апреля российским военным удалось сорвать очередную попытку киевского режима эвакуировать главарей националистического батальона «Азов» из Мариуполя.
В конце марта сообщалось, что в районе Мариуполя, в пяти километрах от береговой черты над Азовским морем был сбит украинский вертолет Ми-8, направлявшийся для экстренной эвакуации бросивших своих подчиненных командиров нацбатальона «Азов». Еще два украинских вертолета, направленных через два дня для эвакуации командиров националистов из Мариуполя, тоже оказались сбиты, причем один вертолет народная милиция ДНР сбила из трофейного американского комплекса «Стингер».
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Зеленский заявил о готовности идти на диалог с Россией
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина пока готова на диалог с Россией.
«Украина всегда говорила, что она готова к переговорам и будет искать любые пути, чтобы закончить войну», – сказал Зеленский на брифинге после встречи с федеральным канцлером Австрии Карлом Нехаммером, передает РИА «Новости».
Он заявил о готовности страны искать те пути в дипломатии, которые помогут остановить происходящее. Зеленский также заявил, что с канцлером Австрии обсудили двусторонние отношения, поддержку Украины в членстве в ЕС, санкционную политику против России.
Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны. Также киевским властям выдвинут ряд политических условий – законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
На Западе поглумились над Жириновским после похорон
|
|
В американских СМИ вышли материалы о смерти лидера ЛДПР Владимира Жириновского, в статьях его охарактеризовали нелестно.
Так, в публикации The Washington Post Жириновского назвали ультранационалистическим российским политическим лидером, смутьяном, который стал популярным в «хаотичные постсоветские 1990-е», передает канал «360».
«Многие характеризовали его как напыщенного шута и фанатика со склонностью к агрессии по отношению к женщинам и журналистам», – отметило СМИ.
Жириновского также назвали «откровенным антисемитом», который «сыграл на чувствах зависти, страха, ностальгии и обиды».
Как менялось ваше отношение к Жириновскому с начала его политической карьеры?
В издании Politico российского политика назвали «ультраправым политическим тяжеловесом». В статье говорится, что он «давал выход обидам националистически настроенных россиян своими озлобленными разглагольствованиями».
«Фигура типа придворного шута», – заявили в издании, назвав его российским аналогом экс-президента США Дональда Трампа.
«Известен угрозами применить ядерное оружие против различных стран, отнять Аляску у Соединенных Штатов и расширить границы России до такой степени, что ее солдаты могли бы «мыть сапоги в теплых водах Индийского океана», – отметило агентство Reuters.
Журналисты Би-Би-Си назвали члена партии ЛДПР ультранационалистическим политическим лидером, который построил карьеру «на пламенных репликах и абсурдных выходках». Его назвали частью официальной оппозиции, которую «терпел Владимир Путин».
Напомним, российский политик, лидер ЛДПР Владимир Жириновский умер после тяжелой и продолжительной болезни в возрасте 75 лет.
В пятницу он был похоронен на Новодевичьем кладбище в Москве. Проститься с политиком пришли тысячи россиян и президент Владимир Путин.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Польша отложила введение эмбарго на поставки газа и угля из России
|
|
Польша запретит поставки газа и угля из России в ближайшие месяцы, заявил заместитель министра иностранных дел страны Шимон Шинковский в интервью изданию Berliner Zeitung.
Польский дипломат напомнил, что Варшава ранее заявляла о готовности сделать это немедленно. «Даже если такое решение не будет принято Евросоюзом, мы сами примем его в течение нескольких месяцев, чтобы подать хороший пример и побудить другие страны сделать так же», – приводит слова Шинковского РИА «Новости».
При этом замглавы внешнеполитического ведомства Польши признал, что единичный жест Варшавы не окажет значительного влияния на российскую экономику. «Мы убеждены, что только совместное решение европейских государств имеет смысл», – заявил дипломат.
Ранее премьер Баварии Маркус Зедер предупредил, что в случае резкого отказа от газа из России Германия столкнется с массовой безработицей и социальными потрясениями.
Напомним, 7 апреля Европарламент потребовал ввести эмбарго на импорт энергоносителей из России. В тот же день представители промышленности Германии предупредили, что если сейчас отказаться от сырья из России, то экономика ФРГ пойдет ко дну.
Днем ранее министр финансов ФРГ Кристиан Линднер заявил, что Германия намерена как можно скорее отказаться от российских нефти и газа, однако это вопрос не недель, а лет. В тот же день глава Федерального сетевого агентства ФРГ Клаус Мюллер предупредил об ужасных последствиях нехватки газа для компаний и целых регионов Германии.
Ранее президент федерального союза промышленности Германии (BDI) Зигфрид Руссвурм предупредил о фатальных последствиях введения эмбарго на энергоресурсы из России для отрасли. Советник правительства Германии Ламиа Мессари-Беккер предупредила о риске катастрофы в экономике Германии в случае прекращения поставок российского газа.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Евросоюз прекратил пропуск российского и белорусского автотранспорта
|
|
Страны Евросоюза прекратили пропуск автотранспортных средств, зарегистрированных в Российской Федерации и Белоруссии, сообщили в пресс-службе Федеральной таможенной службы (ФТС) России.
«ФТС России информирует, что с 8 апреля 2022 года таможенные службы стран Европейского союза, граничащих с Российской Федерацией и Республикой Беларусь, ссылаясь на пятый санкционный пакет, прекратили допуск на территорию ЕС автотранспорта, зарегистрированного в указанных странах», – приводит ТАСС сообщение таможни.
Новые санкции коснулись запрета на автомобильные грузоперевозки по территории ЕС, в том числе транзитные. Теперь транспортные средства международной перевозки с российскими и белорусскими регистрационными знаками не смогут перемещать грузы по территории стран ЕС.
При этом ограничения пока не распространяются на автомобильные грузоперевозки по доставке фармацевтической, медицинской, пищевой и сельскохозяйственной продукции, включая пшеницу, энергоносителей, цветных металлов и удобрений. Также остается открытым автодорожное сообщение для гуманитарных целей.
«Транзит в Калининградскую область пока сохраняется, но только для автотранспорта, зарегистрированного в Российской Федерации», – уточнили в ведомстве.
Ранее ЕС утвердил пятый пакет экономических и индивидуальных санкций против России. В тот же день новые санкции из пятого пакета ЕС вступили в силу. В частности, как стало известно, ЕС заморозил активы нескольких банков России и 14 промышленных компаний.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Пушилин заявил о противостоянии России в Донбассе конгломерату стран
|
|
Россия, Луганская и Донецкая народные республики (ЛНР и ДНР) сегодня противостоят не одной Украине, а целому конгломерату стран, заявил глава ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала «Соловьев.Live».
«Сейчас Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Российская Федерация здесь противостоят уже точно не одной Украине, а целому конгломерату стран. НАТО в чистом виде? Так, наверное, неправильно было бы сказать, но отдельные участники в виде частных военных компаний или прикомандированных инструкторов – они участвуют, и их немало», – приводит слова Пушилина ТАСС.
Как отметил глава республики, действия противника выглядят достаточно профессионально. «Я говорю сейчас не только об артиллерии, я говорю сейчас вообще в целом о тактике ведения боя, о выстраивании линии обороны», – объяснил он. Пушилин добавил, что за год или два нельзя приобрести такие навыки. «Нужно испробовать [их] на практике и, наверное, неоднократно. Потому что время так или иначе у них было ограничено, и спонтанными, молниеносными решениями это просто не могло быть», – считает глава ДНР.
Ранее в субботу посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов предупредил, что действия западных стран во время спецоперации России на Украине являются опасными, провокационными и могут привести к прямому военному противостоянию России и США.
Накануне официальный представитель МИД России Мария Захарова констатировала, что НАТО фактически давно воюет против России, хоть и отрицает открытое вступление в конфликт на Украине. Она также назвала ЕС отделом экономических сношений НАТО, комментируя призыв главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля к Украине «выиграть войну». Тем временем пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что в России по-прежнему убеждены, что действия НАТО носят агрессивный, а не оборонительный характер.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Британская Sun показала в Бородянке сотрудника СБУ с нашивкой «СС Галичина»
|
|
Израильский политолог Яков Кедми обратил внимание на репортаж британской The Sun из поселка Бородянка в Киевской области, в котором присутствует сотрудник СБУ с нашивкой «СС Галичина» (запрещенная в России организация).
«Занятные патчи у СБУшников на Киевщине засветились в британской прессе – SS Galizien*. Но ведь это ручные неонацисты Запада, никакой [глава дипломатии Евросоюза Жозеп] Боррель в этом разбираться не будет», – написал Кедми в своем Telegram-канале.
Как сообщает издание «Военное обозрение», британская The Sun опубликовала видеоматериал, посвященный молебну по жертвам в поселке Бородянка Бучанского района Киевской области, который ВСУ якобы сами вернули под свой контроль (в действительности ВС России организованно отвели части с киевского и черниговского направлений).
Как отмечает издание, на кадрах показан служитель украинской церкви (судя по амуниции, из недавно учрежденного института капелланов-униатов или ПЦУ), совершающий обряд на развалинах одного из жилых зданий в окружении нескольких сотрудников СБУ. При этом периметр оцеплен правоохранителями, журналистов больше чем гражданских лиц.
Но, как отмечает издание, пожалуй, самой большой неудачей съемочной группы стало то, что в кадрах постоянно мелькал сотрудник СБУ с символом «SS Galizien» (гитлеровская дивизия СС «Галичина» – запрещенное в России нацистское формирование), который сложно не заметить. Тем самым сами британские пропагандисты зафиксировали присутствие неонацизма на Украине. На это сразу обратили внимание зрители: «Это называется автогол»; «У них на спине SS Galizien? Действительно? Поздравления…»; «Я думал, что на Украине нет нацизма»; «Это ужасно. Но мы ведь это проигнорируем?».
Накануне посол России в Соединенных Штатах Анатолий Антонов заявил о важности достижения целей по демилитаризации и денацификации Украины.
В начале марта официальный представитель МИД России Мария Захарова отмечала, что корни украинского национализма кроются в истории, в том числе в деятельности таких организаций, как Организация украинских националистов (ОУН*, запрещена в России). Как отметила дипломат, после начала Великой Отечественной войны националисты «органично влились» в силы вермахта, были созданы карательные силы: «Нахтигаль», «Роланд», «Легион Сушко», дивизия СС «Галичина», полк «Бранденбург», в состав которых влились нацисты, которые «желали смерти русскому (а подчас – и любому неукраинскому) населению запада СССР». Их совместные с вермахтом, СС и абвером действия, подчеркнула представитель внешнеполитического ведомства, привели к гибели более пяти миллионов человек.
Дивизия СС «Галичина» была создана 28 апреля 1943 года во Львове, она существовала до лета 1944 года, пока ее не разгромила Красная армия у города Броды. Военнослужащие «Галичины» совершали преступления против мирного населения, участвовали в уничтожении польского села Гута Пеняцкая, где погибло более 500 человек. По решению Нюрнбергского трибунала войска СС, к которым относилась «Галичина», признаны преступной организацией.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Иностранные журналисты не нашли подтверждений фейков о «расстреле жителей Украины российскими военными»
|
|
Зарубежные журналисты не нашли подтверждений фейкам, которые были распространены Киевом, о том, что якобы российские солдаты расстреляли очередь за хлебом в Чернигове.
Этот факт подтверждает и запись переговоров иностранных журналистов с места событий. Одна из сотрудниц редакции задает журналисту Джону вопросы об обстановке в Чернигове. Тот отвечает, что «ничего интересного» он не смог заснять. Корреспонденты Би-Би-Си тоже ничего особенного не нашли там, приехав ранее, уточнил он, пишут «Известия».
16 марта в некоторых СМИ были опубликованы материалы с изображением убитых людей. Отмечалось, что людей в очереди за хлебом якобы расстреляли российские военные.
В Министерстве обороны РФ опровергли информацию и подчеркнули, что военнослужащих из России в Чернигове не было. Официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков отметил, что на популярных фото нет ни следа от разрывов боеприпасов, а окна в зданиях рядом целы.
«Все погибшие люди – жертвы террора украинских националистов или данные видеокадры – очередная постановка СБУ», – отметил Конашенков.
Напомним, после появления сообщений украинской стороны об обнаружении тел убитых мирных жителей в Буче через несколько дней после отвода российских войск, газета The New York Times заявила, что не менее 12 мертвых тел якобы лежали на улицах Бучи с 11 марта. Тем самым западные журналисты пытались возложить ответственность на российскую сторону.
В Минобороны России распространяемые украинскими властями кадры назвали «очередной постановкой киевского режима для западных СМИ» и указали на нестыковки в украинской версии произошедшего.
Также евродепутат от Италии Франческа Донато, а также другие европейские политики прокомментировали украинскую провокацию в Буче. Они указали на нестыковки в заявлениях украинской стороны о действиях российских военных.
Газета ВЗГЛЯД разбирала, зачем Запад тянет время и отклоняет заявки Москвы об экстренном заседании СБ ООН по украинской провокации в Буче.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Театры в Италии изменили афиши из-за запрета украинскому балету танцевать под русскую музыку
Несколько итальянских театров заменили в своей программе «Лебединое озеро» на другие спектакли из-за запрета сборной труппы Украинского классического балета танцевать под русскую музыку.
Последним об отмене балета под музыку Чайковского объявил театр «Беллини» в Неаполе, где он должен был идти на сцене 25 апреля в исполнении находящейся в турне по Италии сборной труппы Украинского классического балета, включающей танцовщиков Национальной оперы Украины, Одесского театра оперы и балета и Харьковского театра оперы и балета, передает ТАСС.
Итальянские СМИ сообщили, что балет «Лебединое озеро» заменен на «Жизель». Такое же решение принял театр в Лониго, а в театре Фриули-Венеции-Джулии в Триесте и в городском театре Феррары вместо русского балета пройдет «Украинский гран-гала».
Как пояснили в дирекции театра в Ферраре, изменение в программе связано с запретом правительства Украины исполнять любые произведения российских авторов.
«Украинские власти недавно запретили своим артистам исполнять русские произведения. Дирекция городского театра Феррары не разделяет этого решения. Русская культура – наследие всего человечества и часть западной культуры. Культура должна объединять, выстраивать мосты между народами, а не разделять. Однако в знак поддержки украинских танцовщиков, не принуждая их нарушать распоряжения их министерства культуры, мы приняли предложение о смене программы, поэтому 9 апреля на сцене театра вместо «Лебединого озера» Украинский классический балет представит партии из разных балетов», – говорится в заявлении дирекции театра.
В театре Триеста, где «Лебединое озеро» было в программе на 14 апреля, также заявили о том, что не поддерживают решение украинских властей.
Директор европейского турне труппы Украинского классического балета Наталия Иорданова выразила сожаление в связи с запретом на исполнение произведений российских авторов.
«В искусство, музыку и культуру вмешалась политика, запретив нам и другим артистам исполнять русские произведения. Создавшаяся ситуация для нас очень тяжелая и болезненная. Мы вынуждены, несмотря на наше сожаление, не представлять более в Италии «Лебединое озеро» Чайковского», – заявила она итальянским СМИ.
В некоторых театрах объявили о том, что все доходы от продажи билетов будут переданы на помощь украинскому населению.
Ранее Национальная галерея в Лондоне изменила название картины Эдгара Дега «Русские танцовщицы» на украинских. По словам представителя учреждения, цитируемого The Guardian, «название этой картины было предметом постоянного обсуждения в течение многих лет и освещалось в научной литературе, однако в течение последнего месяца ему уделялось повышенное внимание из-за текущей ситуации, поэтому мы сочли, что это подходящий момент для обновления названия картины, чтобы лучше отразить ее тему».
В марте на встрече с деятелями культуры президент России Владимир Путин заявил, что на Западе процветает так называемая «культура отмены», остракизм и замалчивание фактов, которые не укладываются в их шаблоны. Сейчас в западных странах запрещают русских писателей и дискредитируют всех, чья позиция выходит за рамки общепринятых норм.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД