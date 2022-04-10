Правительство выделило 387 млн рублей на производство препарата от COVID «Мир-19»

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10 апреля, воскресенье  |  Последнее обновление — 12:05  |  vz.ru
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Чего добивается Центробанк неожиданными решениями

Российский регулятор принял экстренное решение Андрей Гордеев/Ведомости/ТАСС
Банк России уже второй раз меняет ключевую ставку на экстренном заседании. На этот раз он резко снизил ставку с 20% до 17%. Раньше Центробанк при высокой инфляции даже не думал делать столь поспешные шаги. Однако ситуация в экономике сейчас во многом уникальна, а регулятор начал действовать в рамках новой экономической логики. К чему это приведет? Подробности...
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Зеленский готов убивать украинцев по приказу Запада

Армия Украины убивает соотечественников с ведома Зеленского Ukrainian Presidential Press Service/Reuters
В результате удара ВСУ ракетой по Краматорску погибло более 50 человек, среди них пятеро детей. Ранее такой же «Точкой-У» был обстрелян Донецк. Жителей Мариуполя и других городов Донбасса украинская армия использует как «живой щит». Даже киевлян офис президента оставил в заложниках и не предупредил о приближении войск РФ. Почему Зеленский с такой легкостью жертвует своими согражданами? Подробности...
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Как большевики отдали Украине исконно русские земли

Сегодняшние конфликты на Украине во многом заложены лично Лениным REUTERS/Maxim Zmeyev
Происходящее сегодня на Украине было спровоцировано более ста лет назад – по крайней мере, именно такой вывод можно сделать из изучения русской истории и документов, составленных еще большевиками. Гигантские территории, населенные русскими, в том числе промышленный Донбасс, личным решением Ленина были отданы Украине. Как и почему это произошло? Подробности...
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Как город атомщиков Запорожской АЭС справляется с нештатной ситуацией

Порядок в Энергодаре и окрестностях Запорожской АЭС поддерживают российские военные Юрий Васильев
Крупнейшая в Европе Запорожская АЭС работает в штатном режиме благодаря слаженным действиям российских войск и персонала станции. Кто и как обеспечивает работу станции и жизнь города-спутника Энергодара после бегства украинских властей, выяснил специальный корреспондент газеты ВЗГЛЯД. Подробности...
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Киев встретил главу Еврокомиссии ударом «Точкой-У» по Краматорску

В ДНР связали удар ВСУ «Точкой-У» по Краматорску с визитом делегации ЕС в Киев кадр из видео
По вокзалу Краматорска нанесен ракетный удар «Точкой-У», в результате которого есть погибшие и раненые. Украинская сторона поспешила обвинить Москву в атаке с помощью комплекса «Искандер», однако Минобороны РФ опровергло подобные обвинения. Что на самом деле убило людей в Краматорске, кто стоит за атакой и в каких целях она может быть использована киевским режимом? Подробности...
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Как сделать патриотами «мастеров культуры»

Антон Беликов
Антон Беликов, художник, куратор, кандидат философских наук
В России существует как минимум два совершенно разных патриотизма. Первый – патриотизм граждан, второй – патриотизм институций. Подробности...
Обсуждение: 31 комментарий

Не путайте релокацию с репатриацией

Максим Плакса
Максим Плакса, директор контент агентства
Израиль часто упоминается в списке мест для релокации ИТ-специалистов из России. Но близкое знакомство показывает, что при всех своих достоинствах у этого варианта есть свои недостатки. Подробности...
Обсуждение: 17 комментариев

Запад замерзнет, оголодает и обнищает от антироссийских санкций

Владимир Прохватилов
Владимир Прохватилов, президент Академии реальной политики
Без американских соцсетей и смартфонов, без голливудских боевиков и прочих прелестей западной цивилизации обойтись можно, а вот без российского нефтегаза, зерна и прочих ресурсов – гораздо сложнее. Подробности...
Обсуждение: 41 комментарий
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Битва за Париж

Обсуждение: 6 комментариев

Поляки хотят стать главными в Европе

Обсуждение: 8 комментариев

Зеленский разозлил греков

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ВСУ ударили «Точкой-У» по вокзалу в Краматорске

В пятницу украинские войска нанесли удар «Точкой-У» по Краматорску. Обломки упали рядом с железнодорожным вокзалом. По последним данным, попадание ракеты привело к гибели 27 человек, в том числе детей. Также есть многочисленные раненые
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Умер Владимир Жириновский

В Москве на 76-м году жизни скончался лидер ЛДПР Владимир Жириновский. Он был одним из самых ярких и эксцентричных политиков на всем постсоветском пространстве. Возглавляемая им партия традиционно оставалась одной из ведущих политических сил исключительно благодаря таланту и харизме Жириновского. Память о нем будет жить долго, уже несколько городов хотят переименовать улицы в память о легендарном политическом деятеле
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Вертолеты ВСУ атаковали Белгород

В пятницу на нефтебазе в Белгороде произошел пожар, который охватил резервуары с топливом. Причиной пожара стал удар вертолетов ВСУ, подобравшихся к городу на предельно малых высотах. Несмотря на отсутствие жертв и незначительный ущерб, инцидент вызвал бурную реакцию в Сети
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19:59
собственная новость

Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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Какой курс доллара для вас является наиболее оптимальным?
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  • 75-100 рублей

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Как менялось ваше отношение к Жириновскому с начала его политической карьеры?
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    Правительство выделило 387 млн рублей на производство препарата от COVID «Мир-19»

    10 апреля 2022, 11:30

    Текст: Евгений Романов

    Правительство России выделит 387 млн рублей на запуск производства препарата от коронавируса «Мир-19», сообщила пресс-служба кабмина.

    Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр России Михаил Мишустин, передает ТАСС

    «На усовершенствование технологических линий, необходимых для массового производства препарата от коронавируса «Мир-19», будет направлено 387 млн рублей. Такое распоряжение подписал председатель правительства Михаил Мишустин», – говорится в сообщении.

    Ранее глава ФМБА Вероника Скворцова сообщила, что препарат для лечения коронавирусной инфекции «Мир-19» ведет к снижению вирусной нагрузки уже после первой ингаляции, пока он предназначен для использования только в стационарах.

    Напомним, Министерство здравоохранения России зарегистрировало препарат для лечения от коронавируса «МИР-19», разработанный по поручению руководителя ФМБА России Вероники Скворцовой в ФГБУ «ГНЦ Институт Иммунологии» ФМБА России».


    Кудрин объяснил отъезд в Израиль
    		    9 апреля 2022, 18:41
    Фото: Пресс-служба Госдумы РФ/ТАСС
    Текст: Вера Басилая

    Глава Счетной палаты России Алексей Кудрин сообщил, что находится в Израиле, как и планировал ранее, но скоро вернется в Россию, чтобы выступить с докладом в Совете Федерации.

    «Пошли слухи, что я не в Москве. Все так, на выходные в Тель-Авиве. Давно планировал. А во вторник буду выступать в Совфеде, представлять отчет Счетной палаты», – написал Кудрин в своем Telegram-канале.

    До этого в Telegram-каналах появились сообщения, что Кудрина видели в отеле на израильском курорте.

    Ранее телеведущая Ксения Собчак – спустя несколько часов после сообщения о якобы получения ею гражданства Израиля – сообщила, что находится в Подмосковье.

    Коментарии (112)
    Украинская бабушка с красным флагом стала героиней в России
    		    9 апреля 2022, 13:35
    Фото: кадр из видео
    Текст: Кристина Цыцура

    Пожилую жительницу одного из украинских сел, которая стала известна в России после видео с красным флагом, изобразили художники в Екатеринбурге.

    Уличные художники Екатеринбурга нарисовали пенсионерку на одной из стен здания. Женщина изображена с флагом в руках, а за ней тень, напоминающая монумент «Родина-мать зовет».

     

    Напомним, несколько дней назад в сети была опубликована видеозапись того, как украинские солдаты глумятся над пенсионеркой, которая приняла их за российских военных.

    Женщина вышла встречать военных, неся в руках Красное Знамя Победы. Она сказала, что российских военных «ждали», за них «молились». Когда украинский военный предлагает ей продукты, пенсионерка сначала отказывается, говоря, что военным они нужнее, но ее все же уговаривают взять пакет с консервами.

    Знамя позже военные начали топтать, тогда пенсионерка вернула солдатам продукты.

    «...хотели поглумиться над украинскими стариками, и неожиданно для себя сняли самое мотивирующее видео из всех возможных», – отмечает telegran-канал Fighterbomber.

    Коментарии (117)
    Политолог рассказал о новых «правилах игры» Европы против России
    		    9 апреля 2022, 14:48
    Фото: REUTERS/Yves Herman
    Текст: Евгений Романов

    Противостояние России используется странами Европы как способ продемонстрировать избирателям реальную борьбу с угрозой, образ которой создается в информационном пространстве. Такая политика схожа с круговой порукой и тот, кто рискует бросить ей вызов, сталкивается с «дилеммой заключенного», сказал газете ВЗГЛЯД политолог Артемий Атаманенко.

    «Текущая коллективная политика европейских стран имеет много общих черт с круговой порукой. «Правила игры» задаются рядом ключевых стран, на первое место среди которых вышла Германия, а их несоблюдение грозит публичным остракизмом», – считает член экспертного клуба «Дигория» Артемий Атаманенко.

    Политолог пояснил, что как правило, мы наблюдаем ситуацию простой «дилеммы заключенного». «К примеру, Сербия открыто заявляет о том, что на нее оказывается колоссальное давление, чтобы принудить присоединиться к санкциям против России. Стоит отметить, что в случае стран, которые оказывают минимальное влияние на общеевропейскую и общемировую политику, ситуация действительно патовая: даже нейтралитет грозит неприятием одной из сторон противостояния», – указал собеседник.

    Атаманенко помнил, что ранее наиболее ярые сторонники санкционной политики уже осуждали президента Франции Эммануэля Макрона за его регулярные телефонные разговоры с президентом России Владимиром Путиным.

    «Здесь раскрывается фундаментальный фактор такой солидарности: Россия и противостояние ей используются во внутренней политике стран Европы как способ продемонстрировать избирателям реальную, по меркам политиков, борьбу с угрозой, образ которой создается в информационном пространстве. В итоге европейская политика ощущает на себе как внутреннее давление, пока что косвенное, со стороны избирателей, которые ожидают от своих политиков политической «отмены» России, так и взаимное давление разных стран друг на друга, которые в стремлении не выпасть из «Европейской семьи» мимикрируют под политические реакции друг друга», – констатирует эксперт.

    По прогнозу Атаманенко, уже в среднесрочной перспективе «это может породить замкнутый круг принятия решений, разорвать который сможет лишь смена политического кадрового состава европейской власти». «Однако на данный момент такой сценарий кажется все же маловероятным», – уверен член экспертного клуба «Дигория».

    Накануне Евросоюз в рамках пятого пакета санкций против России ввел ограничительные меры в отношении 217 бизнесменов, политиков, военных, журналистов РФ, ЛНР и ДНР.

    Постпред России при ЕС Владимир Чижов уверен, что скоро Евросоюз исчерпает возможности введения новых санкций, «несмотря на то, что они продолжают хорохориться, говорить, что санкции калечащие». 

     

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    Арестович раскрыл, как офис Зеленского манипулирует украинцами
    		    9 апреля 2022, 15:04
    Фото: кадр из видео
    Текст: Кристина Цыцура

    Советника президента Украины Алексей Арестович в очередной интервью подробно рассказал, как власти Украины манипулируют гражданами в период спецоперации.

    «Мы должны вызвать тревогу. Потом – чувство вины. Обязательно. Потом нужно нажать на потребность в безопасности. И потом поощрить», – сказал Арестович в интервью.

    По его словам, активно используются техники НЛП.

    Ранее Арестович выдал фото зверств украинского националистического батальона «Азов» в Мариуполе за преступление, якобы совершенное российскими военнослужащими в Гостомеле.

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    Коментарии (18)
    Захарова остро отреагировала на слова Борреля о способе «выиграть войну»
    		    9 апреля 2022, 17:27
    Фото: Пресс-служба МИД РФ/ТАСС
    Текст: Кристина Цыцура

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала высказывание главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля.

    Он заявил, что «эта война должна быть выиграна на поле боя».

    «Вот вам и «экономическая организация». Это уже не Европейский союз. Это просто отдел экономических сношений НАТО», – написала она в своем Telegram-канале.

    В своем посте глава евродипломатии также напомнил о ранее выделенных 500 млн евро на поставки оружия, которое будет подобрано в соответствии с потребностями Украины. Предложение выделить средства впервые прозвучало на в ходе саммита ЕС в Версале.

    Ранее Боррель сказал, что Евросоюз сожалеет о введении Россией контрсанкций в отношении его руководителей и об отсутствии юридической возможности их оспорить. Также Боррель признал устойчивость рубля на фоне санкций.

    Коментарии (61)
    Певица Ольга Кормухина предупредила об отравленных шоколадках из Франции
    		    9 апреля 2022, 14:12
    Фото: Игоря Матвиенко/ТАСС
    Текст: Вера Басилая

    По просьбе подруги российская певица Ольга Кормухина написала в личном блоге об отравлениях шоколадом во Франции: детей госпитализировали с рвотой и температурой после употребления сладостей.

    «Во Франции уже есть госпитализированные дети... французов тоже предупредили! Мы как вернулись из Франции, сразу рвотами, температурой и желудками и болеем уже 5 день!», – написала певица Ольга Кормухина в своем Telegram-канале по просьбе своей подруги.

    По всей видимости, зараженными оказались яйца «Киндер Сюрприз», произведенные на бельгийском заводе Ferrero, передает «Царьград».

    Сама компания Ferrero не стала скрывать, что часть «Киндер-сюрпризов» в странах Европы и на Ближнем Востоке оказались заражены сальмонеллой. Партия с бактериями поступила в продажу с бельгийского завода компании в Арлоне.

    Ранее Роспотребнадзор заявил, что в некоторой продукции «Kinder» выявлена сальмонелла. 

    Коментарии (32)
    Россия сорвала эвакуацию главарей националистов из Мариуполя по морю
    		    9 апреля 2022, 19:10
    Фото: Илья Питалев/РИА Новости
    Текст: Вера Басилая

    Киевский режим предпринял новую безуспешную попытку эвакуации главарей украинских националистов по морю на сухогрузе из Мариуполя, судно было подбито российскими военными, сообщил официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

    «Киевский режим не оставляет попыток эвакуировать из Мариуполя главарей националистического полка «Азов» и иностранных наемников. Предыдущие акции вывоза их по воздуху вертолетами провалились. Вечером 8 апреля киевским режимом была предпринята новая безуспешная попытка эвакуации главарей украинских нацистов по морю», – цитирует ТАСС Конашенкова.

    По его словам, в темное время суток украинский сухогруз «Апачи», приписанный к мальтийскому порту Валетта, под мальтийским флагом следовал в караване судов из Таганрогского залива к Керченскому проливу.

    «В 22 часа 38 минут московского времени в 30 км юго-восточнее Мариуполя сухогруз резко изменил курс следования и попытался прорваться в блокированный с моря силами Черноморского флота морской порт «Мариуполь», – приводит РИА «Новости» слова генерала.

    На требования пограничных кораблей России выйти по международному каналу на связь сухогруз не отвечал. Предупредительная артиллерийская стрельба, выполненная по курсу движения судна, ни к чему не привела. При этом судно вело радиообмен, передавая сообщения «Я «Маньяк», иду к тебе», а на берегу наблюдались сигнальные костры, заявили в Минобороны.

    «Для блокирования движения судна-нарушителя с 22.53 до 23.30 кораблем Черноморского флота и пограничными сторожевыми кораблями по сухогрузу «Апачи» открывался артиллерийский огонь. В результате прямого попадания на судне произошло возгорание в кормовой части», – отметил Конашенков.

    После этого украинский сухогруз лег в дрейф, экипаж вышел на связь с пограничными кораблями с просьбой прекратить огонь и подтвердил готовность выполнять все требования российских моряков.

    Пострадавших среди членов экипажа на судне нет, возгорание командой потушено самостоятельно. После досмотра украинский сухогруз «Апачи» с экипажем конвоируется в порт Ейск.

    Напомним, 5 апреля российским военным удалось сорвать очередную попытку киевского режима эвакуировать главарей националистического батальона «Азов» из Мариуполя.

    В конце марта сообщалось, что в районе Мариуполя, в пяти километрах от береговой черты над Азовским морем был сбит украинский вертолет Ми-8, направлявшийся для экстренной эвакуации бросивших своих подчиненных командиров нацбатальона «Азов». Еще два украинских вертолета, направленных через два дня для эвакуации командиров националистов из Мариуполя, тоже оказались сбиты, причем один вертолет народная милиция ДНР сбила из трофейного американского комплекса «Стингер».

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    Коментарии (114)
    Во Франции предсказали отказ о «нефтедоллара» в пользу рубля и юаня
    		    10 апреля 2022, 04:57
    Фото: Christian Ohde/
    imageBROKER/
    Global Look Press
    Текст: Антон Никитин

    Попытка Соединенных Штатов изолировать Россию может привести к отказу от «нефтедоллара» в пользу рубля и китайского юаня, заявил французский политолог и экономист Александр дель Валль в статье для журнала Valeurs actuelles.

    По мнению эксперта, антироссийская политика США «рискует привести к падению доллара в пользу рубля и китайского юаня, которые Саудовская Аравия согласилась получать за свою нефть», передает РИА «Новости».

    «Именно попытка изолировать Россию ускорит дедолларизацию и девестернизацию мира, и так становящегося все более многополярным», – уверен дель Валль. Политолог также отметил, что решение премьера Венгрии Виктора Орбана платить за российский газ в рублях означает начало раскола в Евросоюзе по вопросу связей с Москвой.

    «Похоже, скоро самому понятию «нефтедоллар» придет конец», – считает экономист. Автор публикации отмечает, что восстановлению курса рубля после введенных против Москвы западных санкций способствуют продолжение покупки российского газа европейскими странами и устойчивость торговых отношений России с Китаем, Бразилией, Индией, арабскими и африканскими странами. Кроме того, постоянный приток иностранной валюты России дает рост цен на нефть и природный газ, отметил эксперт.

    Напомним, в пятницу в ходе торгов курс доллара упал ниже 73 рублей. В тот же день в британские эксперты предупредили, что введенные против России санкции могут подорвать доверие к доллару и привести к появлению альтернативной экономической системы. Двуся днями ранее в США отметили стремительное восстановление рубля на фоне санкций.

    Напомним также, Китай перевел оплату за уголь и нефть из России в юани. Вице-премьер России Александр Новак сообщил, что европейские компании-потребители российского газа изучают вопрос оплаты за поставки из России в рублях, некоторые из них уже согласились с таким подходом. Кроме того, Москва предлагает Индии платить за нефть в рупиях, а Саудовская Аравия ведет переговоры с Пекином о цене на часть своей нефти в юанях.

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    Коментарии (9)
    Зеленский заявил о готовности идти на диалог с Россией

    9 апреля 2022, 16:09

    Текст: Кристина Цыцура

    Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина пока готова на диалог с Россией.

    «Украина всегда говорила, что она готова к переговорам и будет искать любые пути, чтобы закончить войну», – сказал Зеленский на брифинге после встречи с федеральным канцлером Австрии Карлом Нехаммером, передает РИА «Новости».

    Он заявил о готовности страны искать те пути в дипломатии, которые помогут остановить происходящее. Зеленский также заявил, что с канцлером Австрии обсудили двусторонние отношения, поддержку Украины в членстве в ЕС, санкционную политику против России.

    Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны. Также киевским властям выдвинут ряд политических условий – законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.

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    Коментарии (63)
    Минобороны Германии заявило о пределе поставок оружия на Украину
    		   9 апреля 2022, 13:15
    Фото: Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press
    Текст: Кристина Цыцура

    Германия достигла предела поставок оружия на Украину, сообщила министр обороны ФРГ Кристина Ламбрехт.

    По ее словам, Германия достигла лимита относительно поставок вооружения Киеву из запасов. Сейчас идет обсуждение организации поставок напрямую с заводов. 

    Из своих запасов дальнейшие поставки невозможны. Немецкой артиллерии нужно оставаться в состоянии, чтобы при необходимости гарантировать оборону страны и союзников. Продолжение поставок Украине приведет к ослаблению самой Германии, передает ФАН.

    Согласно заявлениям министра, Германия не прекратит поставки, а лишь сократит их количество.

    Ранее сообщалось, что канцлер Германии Олаф Шольц откладывает окончательное решение о поставке танков Украине.

    Коментарии (19)
    На Западе поглумились над Жириновским после похорон
    		    9 апреля 2022, 15:23
    Фото: Владимир Андреев/URA.RU/ТАСС
    Текст: Кристина Цыцура

    В американских СМИ вышли материалы о смерти лидера ЛДПР Владимира Жириновского, в статьях его охарактеризовали нелестно.

    Так, в публикации The Washington Post Жириновского назвали ультранационалистическим российским политическим лидером, смутьяном, который стал популярным в «хаотичные постсоветские 1990-е», передает канал «360».

    «Многие характеризовали его как напыщенного шута и фанатика со склонностью к агрессии по отношению к женщинам и журналистам», – отметило СМИ.

    Жириновского также назвали «откровенным антисемитом», который «сыграл на чувствах зависти, страха, ностальгии и обиды».

    На ваш взгляд

     
    Как менялось ваше отношение к Жириновскому с начала его политической карьеры?




    Обсуждение:  77 комментариев
    В издании Politico российского политика назвали «ультраправым политическим тяжеловесом». В статье говорится, что он «давал выход обидам националистически настроенных россиян своими озлобленными разглагольствованиями».

    «Фигура типа придворного шута», – заявили в издании, назвав его российским аналогом экс-президента США Дональда Трампа.

    «Известен угрозами применить ядерное оружие против различных стран, отнять Аляску у Соединенных Штатов и расширить границы России до такой степени, что ее солдаты могли бы «мыть сапоги в теплых водах Индийского океана», – отметило агентство Reuters.

    Журналисты Би-Би-Си назвали члена партии ЛДПР ультранационалистическим политическим лидером, который построил карьеру «на пламенных репликах и абсурдных выходках». Его назвали частью официальной оппозиции, которую «терпел Владимир Путин».

    Напомним, российский политик, лидер ЛДПР Владимир Жириновский умер после тяжелой и продолжительной болезни в возрасте 75 лет.

    В пятницу он был похоронен на Новодевичьем кладбище в Москве. Проститься с политиком пришли тысячи россиян и президент Владимир Путин.

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    Франция захотела оставить у себя две картины из коллекции Морозовых
    		    9 апреля 2022, 13:07
    Фото: Sandrine Marty/Hans Lucas/Reuters

    Две картины, представленные на выставке коллекции меценатов Михаила и Ивана Морозовых, остаются пока во Франции, сообщило министерство культуры Франции.

    В министерстве отметили, что первая картина, якобы принадлежащая российскому бизнесмену, «будет оставаться во Франции до тех пора, пока на ее владельца распространяется мера по замораживанию активов», передает ТАСС.

    Второе полотно, как добавили в ведомстве, принадлежит Днепропетровскому художественному музею. Это полотно будет во Франции до тех пор, пока не появятся условия для ее безопасного возвращения.

    Напомним, выставка «Коллекция Морозовых. Шедевры современного искусства» проходила в фонде «Луи Виттон» с 22 сентября 2021 по 22 февраля 2022 года. В парижскую экспозицию включены работы Винсента Ван Гога, Поля Гогена, Клода Моне, Поля Сезанна, Огюста Ренуара, Эдуарда Мане, Анри Матисса и других выдающихся европейских мастеров. 

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    Евросоюз прекратил пропуск российского и белорусского автотранспорта
    		    9 апреля 2022, 15:37
    Фото: Виталий Невар/ТАСС
    Текст: Вера Басилая

    Страны Евросоюза прекратили пропуск автотранспортных средств, зарегистрированных в Российской Федерации и Белоруссии, сообщили в пресс-службе Федеральной таможенной службы (ФТС) России.

    «ФТС России информирует, что с 8 апреля 2022 года таможенные службы стран Европейского союза, граничащих с Российской Федерацией и Республикой Беларусь, ссылаясь на пятый санкционный пакет, прекратили допуск на территорию ЕС автотранспорта, зарегистрированного в указанных странах», – приводит ТАСС сообщение таможни.

    Новые санкции коснулись запрета на автомобильные грузоперевозки по территории ЕС, в том числе транзитные. Теперь транспортные средства международной перевозки с российскими и белорусскими регистрационными знаками не смогут перемещать грузы по территории стран ЕС.

    При этом ограничения пока не распространяются на автомобильные грузоперевозки по доставке  фармацевтической, медицинской, пищевой и сельскохозяйственной продукции, включая пшеницу, энергоносителей, цветных металлов и удобрений. Также остается открытым автодорожное сообщение для гуманитарных целей.

    «Транзит в Калининградскую область пока сохраняется, но только для автотранспорта, зарегистрированного в Российской Федерации», – уточнили в ведомстве.

    Ранее ЕС утвердил пятый пакет экономических и индивидуальных санкций против России. В тот же день новые санкции из пятого пакета ЕС вступили в силу. В частности, как стало известно, ЕС заморозил активы нескольких банков России и 14 промышленных компаний.

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    Пушилин заявил о противостоянии России в Донбассе конгломерату стран
    		    9 апреля 2022, 22:27
    Фото: Alexander Rekun/Global Look Press
    Текст: Антон Никитин

    Россия, Луганская и Донецкая народные республики (ЛНР и ДНР) сегодня противостоят не одной Украине, а целому конгломерату стран, заявил глава ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала «Соловьев.Live».

    «Сейчас Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Российская Федерация здесь противостоят уже точно не одной Украине, а целому конгломерату стран. НАТО в чистом виде? Так, наверное, неправильно было бы сказать, но отдельные участники в виде частных военных компаний или прикомандированных инструкторов – они участвуют, и их немало», – приводит слова Пушилина ТАСС.

    Как отметил глава республики, действия противника выглядят достаточно профессионально. «Я говорю сейчас не только об артиллерии, я говорю сейчас вообще в целом о тактике ведения боя, о выстраивании линии обороны», – объяснил он. Пушилин добавил, что за год или два нельзя приобрести такие навыки. «Нужно испробовать [их] на практике и, наверное, неоднократно. Потому что время так или иначе у них было ограничено, и спонтанными, молниеносными решениями это просто не могло быть», – считает глава ДНР.

    Ранее в субботу посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов предупредил, что действия западных стран во время спецоперации России на Украине являются опасными, провокационными и могут привести к прямому военному противостоянию России и США.

    Накануне официальный представитель МИД России Мария Захарова констатировала, что НАТО фактически давно воюет против России, хоть и отрицает открытое вступление в конфликт на Украине. Она также назвала ЕС отделом экономических сношений НАТО, комментируя призыв главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля к Украине «выиграть войну». Тем временем пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что в России по-прежнему убеждены, что действия НАТО носят агрессивный, а не оборонительный характер.

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    Иностранные журналисты не нашли подтверждений фейков о «расстреле жителей Украины российскими военными»
    		    9 апреля 2022, 19:48
    Фото: wikipedia.org
    Текст: Вера Басилая

    Зарубежные журналисты не нашли подтверждений фейкам, которые были распространены Киевом, о том, что якобы российские солдаты расстреляли очередь за хлебом в Чернигове.

    Этот факт подтверждает и запись переговоров иностранных журналистов с места событий. Одна из сотрудниц  редакции задает журналисту Джону вопросы об обстановке в Чернигове. Тот отвечает, что «ничего интересного» он не смог заснять. Корреспонденты Би-Би-Си тоже ничего особенного не нашли там, приехав ранее, уточнил он, пишут «Известия».

    16 марта в некоторых СМИ были опубликованы материалы с изображением убитых людей. Отмечалось, что людей в очереди за хлебом якобы расстреляли российские военные.

    В Министерстве обороны РФ опровергли информацию и подчеркнули, что военнослужащих из России в Чернигове не было. Официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков отметил, что на популярных фото нет ни следа от разрывов боеприпасов, а окна в зданиях рядом целы.

    «Все погибшие люди – жертвы террора украинских националистов или данные видеокадры – очередная постановка СБУ», – отметил Конашенков.

    Напомним, после появления сообщений украинской стороны об обнаружении тел убитых мирных жителей в Буче через несколько дней после отвода российских войск, газета The New York Times заявила, что не менее 12 мертвых тел якобы лежали на улицах Бучи с 11 марта. Тем самым западные журналисты пытались возложить ответственность на российскую сторону.

    В Минобороны России распространяемые украинскими властями кадры назвали «очередной постановкой киевского режима для западных СМИ» и указали на нестыковки в украинской версии произошедшего.

    Также евродепутат от Италии Франческа Донато, а также другие европейские политики прокомментировали украинскую провокацию в Буче. Они указали на нестыковки в заявлениях украинской стороны о действиях российских военных.

    Газета ВЗГЛЯД разбирала, зачем Запад тянет время и отклоняет заявки Москвы об экстренном заседании СБ ООН по украинской провокации в Буче.

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