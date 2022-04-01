Российский спецназ под Черниговом захватил группу модернизированных украинских танков Т-64

Российское подразделение специального назначения в Черниговской области на севере Украины захватило группу модернизированных танков, экипажи противника отошли без сопротивления, следует из опубликованной Минобороны России видеозаписи.

В ролике демонстрируется группа из четырех украинских танков Т-64БВ. В частности, показаны боеприпасы внутри танков, в том числе загруженные в карусель автомата заряжания. Боевые машины не имеют каких-либо видимых повреждений, передает РИА «Новости».

По утверждению российского оборонного ведомства, в отличие от базовых боевых машин эти украинские танки оборудованы ночными тепловизионными прицелами и наблюдательными приборами, а также средствами связи и навигации натовского образца.

«Разведывательной группе была поставлена задача на проведение разведки участка местности автомобильной дороги Чернигов – Гомель. В ходе разведки было выявлено местонахождение двух единиц танков Т-64... Экипаж танков не оказал сопротивления – отошли. Данная техника была доставлена в пункт временной дислокации», – рассказал военнослужащий группы спецназа.

Он добавил, что машины были с полным боекомплектом, готовые к применению. По его словам, подразделения российских ВС закрепились на автомобильной дороге на стратегически важном направлении Чернигов – Гомель, что позволило беспрепятственно провозить грузы и военную технику.

Ранее автоматическая винтовка SR25 производства США, собранная на платформе АR10 в мастерских на территории Украины, была найдена на позициях украинских боевиков в Донбассе.

Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны. Также киевским властям выдвинут ряд политических условий: законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.

Согласно данным Минобороны, украинские войска планировали напасть на Донбасс в марте 2022 года. В военном ведомстве подчеркивают, что проводимая российскими военными спецоперация упредила и сорвала широкомасштабное наступление ударных группировок украинских войск на ЛНР и ДНР.

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