МИД назвал политику НАТО «воевать до последнего украинца» предельно циничной

В России объяснили жалобы Пентагона на невозможность дозвониться в Минобороны

«Если американцы не дозвонились до нашего МИД и Минобороны, то они, наверное, и не хотели дозвониться. Они просто демонизируют образ России в СМИ», – сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Алексей Леонков, комментируя заявления Пентагона о том, что они не могут дозвониться до своих российских коллег.

«Контакты с Соединенным Штатами Америки и другими странами, которые входят в блок НАТО, у нас есть, все о них знают. Существуют каналы специальной связи, а также военные атташаты при посольствах. Можно обо всем договориться, было бы желание», – рассказал военный эксперт, редактор журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков.

По мнению эксперта, цель Пентагона заключатся в том, чтобы демонизировать образ России в СМИ и обвинить ее в нежелании вести диалог. «Когда они говорят на публику, что Россия с ними оборвала контакты, – это так в реальности не может работать. Они пытаются отрабатывать повестку агрессивности России и поэтому выдают такие заявления», – заключил он.

Иную оценку заявлениям Пентагона дал главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко. Он считает, что «никакой практической целесообразности ведения переговоров с руководителями Пентагона сейчас нет».

«Сегодня усилия российского военного командования сосредоточены на специальной военной операции. Целесообразности вступать в переговоры с американскими военными как с политической, так и с военной точки зрения, нет. Поэтому все их звонки игнорируются», – полагает эксперт.

Ранее стало известно, что военное командование США заинтересовано в контактах с российскими коллегами, однако те по-прежнему не берут трубку. Об этом заявил официальный представитель Пентагона Джон Кирби.

Он посетовал на то, что министр обороны Ллойд Остин и председатель комитета начальников штабов Марк Милли с начала военной операции на Украине безуспешно пытаются дозвониться до Москвы.

«Все еще нечего сообщать в плане разговоров. Мы по-прежнему к ним готовы. Но это улица с двусторонним движением. Русские должны быть готовы поднять трубку, и пока они такой готовности не выказали», – сказал Кирби на брифинге для СМИ.

Кроме того, США убрали военные корабли из Черного моря из-за событий на Украине. По словам Кирби, «было сочтено благоразумным так поступить». США хотели «дать всем понять, что не заинтересованы в том, чтобы провоцировать конфликт тем или иным решением о размещении сил». Кирби добавил, что ему пока нечего объявить относительно того, «когда американские корабли вернутся в Черное море».

Напомним, Россия указывала, что деятельность ВМС США в Черном море дестабилизирует обстановку в регионе. Министр обороны России Сергей Шойгу заявлял, что это «почти постоянная попытка проверить нас, проверить, насколько мы готовы, насколько у нас выстроена вся система по Черноморскому побережью, вообще по югу нашей страны».

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