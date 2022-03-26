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Байден назвал священным принцип коллективной обороны НАТО
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США считают «священной обязанностью» выполнение пятой статьи Североатлантического договора, подразумевающей принцип коллективной безопасности стран НАТО, на что могут рассчитывать союзники, заявил президент США Джо Байден на встрече с польским лидером Анджеем Дудой в Варшаве.
«Мы воспринимаем как священную обязанность [выполнение] статьи 5, и вы можете на это рассчитывать», – передает его слова ТАСС, трансляцию вела телекомпания СNN.
Напомним, президент США Джо Байден в ходе визита в Польшу принял участие во встрече в Варшаве с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой и министром обороны Алексеем Резниковым. Сейчас американский лидер находится с визитом в Европе. По итогам переговоров с ЕС он пообещал избавить союз от российского газа «задолго до 2030 года».
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Скабеева наглядно на одной картинке показала эффект от санкций
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Телеведущая Ольга Скабеева разместила в своем Telegram-канале инфографику, на которой показала как отразились вводимые санкции против России на рейтингах Владимира Путина и Джо Байдена.
На изображении видно, что рейтинг российского лидера вырос с 66,5% до 79,6%. Рейтинг его американского коллеги наоборот упал с 43% до 40%. Данные приведены за период февраль-март 2022 года. Инфографика опубликована в Telegram-канале Ольги Скабеевой.
Ранее газета ВЗГЛЯД писала, как рейтинги западных политиков стремительно начали падать после начала ввода санкций против Москвы на фоне спецоперации на Украине.
В США после решения о запрете экспорта российской нефти резко подорожал бензин, что разу ударило по рейтингу президента Джо Байдена, а также губернаторов, связанных с правящей Демократической партией. Всего за месяц – с февраля по март рейтинг президента США упал на четыре пункта, с 44 до 40%, а антирейтинг вырос с 51 до 54%.
Пострадал и рейтинг канцлера Германии Олафа Шольца. Снижение показателей доверия происходило параллельно с ростом цен на газ на биржах.
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В Китае назвали «семь грехов» США в ситуации с Украиной
Соединенные Штаты строят из себя «силы добра», однако в одной только ситуации на Украине они совершили семь «грехов», пишет китайская газета Global Times.
Автор статьи считает, что Вашингтон остается привержен менталитету холодной войны, что усугубляет глобальный раскол. «Произошло пять расширений НАТО на восток. Видя, как альянс шаг за шагом посягает на пространство безопасности, Россия, как и любая другая страны, не могла не опасаться быть загнанной в угол. В этом смысле конфликт между Россией и Украиной – это печальный пример того, как менталитет холодной войны привел к вспышке на европейском континенте», – передает РИА «Новости» суть статьи.
Как отмечается в издании, действия Белого дома вызывают недовольство геополитических игроков и это подрывает мир на планете. В частности, он упрекнул Штаты в попытке «привязать» к себе Европу. «Интересы Украины и Европы ничего не значат. Связи между Европой и Россией должны быть прерваны. И тогда Европе не к кому было бы прибегнуть, кроме как к своему американскому союзнику», – пишет Global Times.
В статье подчеркивается, что США манипулируют информацией и запускают фейки о ситуации на Украине, поддерживают гегемонию доллара в трудные времена для мировой экономики и занимаются созданием военно-биологических лабораторий на постсоветском пространстве.
«Изображая себя «защитниками» прав человека, США на самом деле сыграли свою роль в войнах и хаосе во многих частях мира. В Афганистане, Ираке, Ливии и Сирии «универсальные ценности» принесли беспорядок и трудности. США не перестанут раздувать пламя в украинском кризисе. Они обучали и экипировали украинских военных до кризиса. Они предлагали прямые поставки оружия Украине и возглавили кампанию давления на Россию с самого начала кризиса», – отметил публицист.
По мнению автора публикации, Вашингтон использует военные конфликты для отвлечения внимания от внутренних проблем.
Ранее американский президент Джозеф Байден в ходе выступления перед военнослужащими США в Польше произнес несколько неоднозначных фраз. «Американский президент Джозеф Байден в ходе выступления перед военнослужащими США в Польше произнес несколько неоднозначных фраз, на них обратили внимание в русскоязычной блогосфере», – сказал он.
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МИД пообещал ответ на каждый враждебный шаг США
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Болезненная для США реакция последует на каждый враждебный шаг Вашингтона, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
«Американцам давно пора усвоить, что на каждый враждебный шаг обязательно последует реакция, в любом случае для них болезненная», – передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение ведомства.
Захарова подчеркнула, что в последнее время американские представители пытаются снять с себя ответственность за близкое к полному разрыву состояние российско-американских отношений.
«Видимо, в Вашингтоне считается нормальным высылать по выдуманным поводам российских дипломатов, отбирать чужую собственность, а попросту говоря, ее воровать, закрывать наши дипломатические представительства, а потом лицемерно изумляться, почему «дерзкие русские» платят той же монетой, делая больно американским дипмиссиям в России», – добавила Захарова.
Захарова отметила, что Москва не уходит от диалога с Вашингтоном по теме диппредставительств и готова договариваться на равных, но США делают все, чтобы еще больше осложнить работу российских загранучреждений.
«Мы не уходим от диалога и готовы договариваться, но строго «на равных», при условии встречного движения, признаки которого в Вашингтоне не просматриваются даже под увеличительным стеклом», – говорится в комментарии Захаровой.
Напомним, ряд западных стран ввели санкции против Москвы в ответ на начало спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины. Обсуждение по поводу введения новых санкций до сих пор продолжается.
Глава российского МИД Сергей Лавров отмечал, что западные компании, которые отказываются работать с Россией, сделали это под огромным давлением.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима».
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Антонов объяснил отличие действий России от американских вооруженных интервенций
Россия в отличие от США делает все, чтобы пресечь военные преступления, заявил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов.
«Российская специальная операция призвана положить конец продолжавшемуся долгое время геноциду мирного населения в Донбассе и разоружить неонацистов на Украине. Пора бы уже понять, что наша страна в отличие от американцев делает все, чтобы пресечь военные преступления», – передает РИА «Новости» слова Антонова.
Комментируя обвинения со стороны заместителя госсекретаря США Виктории Нуланд в якобы причастности российского руководства к гибели тысяч украинцев и российских военных, Антонов заявил, что «подобная циничная риторика представителя госдепартамента является неприемлемой».
«Вашингтону следовало бы предъявить счет себе за разрушенные города и десятки тысяч человеческих жизней, загубленных в Югославии, Афганистане, Ираке, Ливии и Сирии. Бесчисленные злодеяния, которыми был отмечен путь американо-натовских вооруженных интервенций, не исчерпываются новейшей историей», – подчеркнул российский посол.
Ранее жительница Мариуполя рассказала о том, как националисты собирают готовых эвакуироваться и расстреливают их, а город с жителями превратили в полигон. 18 марта Киев подтвердил неспособность ВСУ деблокировать Мариуполь. Начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев заявил, что официальные лица Киева понимают невозможность оказания помощи заблокированным в Мариуполе националистам и предлагают им пожертвовать собой. В Минобороны выразили готовность гарантировать жизнь сложившим оружие украинским националистам, а также открыть гуманитарные коридоры и выпустить их из Мариуполя.
Напомним, в пятницу официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что начатая спецоперация ВС России не позволила провести широкомасштабное наступление войск Украины на ЛНР и ДНР, дав возможность спасти тысячи жизней мирного населения.
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Представитель Индии обличил лицемерие американского профессора
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«Америка сейчас находится не в том положении, чтобы притворяться опекуном демократии и прав человека», – заявил индийский журналист Арнаб Асвами в интервью с американским политологом Чарльзом Купчаном.
«У США нет морального права говорить о том, должен ли мир сплотиться для давления на Россию, поскольку сама Америка – автор худших злодеяний в мире», – заявил главный редактор индийского Republic TV Арнаб Асвами.
Так он в прямом эфире ответил профессору Чарльзу Купчану – старшему научному сотруднику американского Совета по международным отношениям на слова о том, что «две трети наций сплотились против России, большая часть мира объединяется против России, и что Индия тоже должна слезть с забора».
«Вы и Обмана в 2011 вмешались в зарождавшуюся гражданскую войну в Ливии. Использовали НАТО и Лигу арабских государств, затянув войну на десятилетие. Вы разожгли вооруженные конфликты в Ираке, Сирии, Йемене. Вы убили тысячи людей. Вы управляете заливом Гуантанамо. К тому же, Индия – это большая страна, а не ваш сателлит», – подчеркнул журналист.
Он призвал собеседника не диктовать Индии сценарий поведения. «Где были ваши ценности в первые два месяца американского вторжения в Ирак? 7186 мирных жителей Ирака стали прямыми жертвами войны. Это ваши ценности?», – возмутился Асвами.
Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Китай, Индия, Бразилия и Мексика не станут плясать под дудку США. По его словам, на международной арене «есть игроки, которые никогда не согласятся с существованием «глобальной деревни» под руководством «шерифа» из Америки.
«Я думаю, что это те страны, которые вовсе не возьмут под козырек, если что-то им Дядюшка Сэм скажет сделать. Нужно сказать, что и Россия отнюдь не относится к числу стран, которые были бы готовы взять под козырек», – добавил он.
В свою очередь, президент научного центра «Институт Ближнего Востока» Евгений Сатановский напомнил, что санкции против России не поддержали ни Африка, ни вся Латинская Америка, включая Мексику, ни Азия, причем, не только Индия, но и Пакистан, пишет «Свободная пресса».
В начале нынешнего месяца на Генассамблее ООН Индия оказалась в числе воздержавшихся государств от принятия резолюцию, осуждающей действия Вооруженных сил РФ на Украине.
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В Госдуме заявили о планах США запустить «троянского коня» в ДНР и ЛНР
США, разрешив выдачу специальных лицензий неправительственным организациям и СМИ для работы на территории ДНР, ЛНР и Крыма, по сути готовятся запустить «троянского коня», заявил председатель Комиссии ГД по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев.
Он напомнил, что несмотря на санкции, США разрешили американским СМИ проводить финансовые операции в Крыму, ДНР и ЛНР с целью создания бюро новостей.
«В частности, специальная лицензия разрешает наем журналистов-стрингеров, переводчиков и иного спецперсонала. А 11 марта США разрешили своим неправительственным организациям участвовать в так называемых гуманитарных проектах на указанных территориях. Речь идет о построении все той же демократии, которую мы в течение многих лет видим на Украине, работе с молодежью, проектах в сфере прав гражданского общества, образования и экологии», – приводятся слова Пискарева в Telegram-канале думской комиссии.
«Налицо те основные направления, на которых традиционно сосредоточено внимание правительства США в целях эскалации протестной активности через возможности подконтрольных СМИ и НПО, – а по сути готовятся запустить «троянского коня». Чем это заканчивается, мы прекрасно знаем. Таким образом, американцами готовится законодательная база для реализации на территории независимых республик ДНР и ЛНР, а также в Крыму попыток вмешательства во внутренние дела указанных республик и нашего государства», – продолжил глава комиссии ГД.
Пискарев заявил, что парламентариям из ДНР и ЛНР будет предложено обменяться «опытом противодействия указанным угрозам, тем более что развитие контактов и сотрудничество между парламентами наших государств предусмотрено обоими Договорами о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между Россией, ДНР и ЛНР».
Политолог указал на падение рейтингов западных политиков-русофобов
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На Западе все меньше тех, кто горит желанием продолжать экономическую войну с Москвой. На это указывает падение рейтингов европейской и американской правящей верхушки, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Максим Григорьев. По его мнению, рядовые американцы и европейцы начинают чувствовать на себе тяготы, вызванные антироссийскими карательными мерами.
«В США после решения о запрете экспорта российской нефти резко подорожал бензин. Цена подскочила с 2,5–3 долларов за галлон (3,8 литра) до рекордных 5–6 долларов. Это сразу ударило по рейтингу президента Джо Байдена, а также губернаторов, связанных с правящей Демократической партией, и других политиков», – отметил директор Некоммерческого фонда исследования проблем демократии Максим Григорьев.
Всего за месяц – с февраля по март рейтинг президента США упал на четыре пункта, с 44 до 40%, а антирейтинг вырос с 51 до 54%. Таковы данные соцопроса, который служба Ipsos провела в конце недели. По оценке социологов, американское общество недовольно тем, что Белый дом, увлекшись геополитикой – и в том числе украинским вопросом, – забыл об экономике, отметил Григорьев.
«В Западной Европе также растет недоверие к правящим политикам, – заметил собеседник. – В частности, в Германии ухудшение отношения к канцлеру Олафу Шольцу стало следствием роста цен на газ, который почувствовало на себе большинство населения. Власти в ответ советуют теплее одеваться, реже пользоваться горячей водой и сделать послабее отопление. Конечно, такой подход также не лучшим образом сказывается на рейтинге немецких властей», – продолжил Григорьев.
Добавим, что падение рейтинга Шольца фиксировалось еще в начале февраля – с 60% в январе до февральских 43%. Снижение показателей доверия происходило параллельно с ростом цен на газ на биржах: напомним, что по результатам недавних торгов цена за 1 тыс. кубометров превысила 1,4 тысячи долларов.
«Что касается Франции, где из-за санкций у фермеров возникли проблемы с поставкой удобрений из России, тоже падает рейтинг правящей верхушки, решившей принять участие в экономической войне с русскими», – отметил Григорьев. К слову, личный рейтинг Эммануэля Макрона на какое-то время подрос (с 36% в феврале до 42% в начале марта) в момент активных переговоров президента Франции с российским лидером Владимиром Путиным. Однако к концу марта показатель доверия Макрону вновь упал до 39%.
В целом снижение рейтингов ведущих политиков ЕС вызвано тем, что «европейцы озабочены не только ростом цен на энергоносители, но и угрозой дефицита продуктов на прилавках магазинов, а также общей дороговизной и началом рецессии на фоне санкционной войны», отметил Григорьев.
Очевидно, что попытки американских и европейских политиков настроить общественное мнение своих стран против Москвы потерпевают неудачу, полагает эксперт. «Русофобски настроена только правящая верхушка, журналисты и некоторые деятели культуры, которые примкнули к кампании против России. Население этих стран, конечно, находится под воздействием пропаганды. Но постепенно количество тех, кто готов во вред себе устраивать экономический поединок с русскими, становится меньше», – резюмировал Григорьев.
Добавим, что согласно опросу FIFG-Tribune, 73% французов выступают против введения французских войск на Украину, поскольку это может привести к столкновению с Россией. Рост цен на товары первой необходимости вызывает падение популярности национальных лидеров даже в тех странах, которые традиционно ведут антироссийскую политику. В частности, личный рейтинг премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона упал до рекордной отметки в 24%, при этом 45% опрошенных социологами британцев считают, что глава кабинета должен уйти в отставку.
Газета ВЗГЛЯД ранее писала о том, что ключевые министры Британии погорели на «русской теме». Бен Уоллес – самый популярный министр (возглавляет оборонное ведомство), которого прочили в премьеры, пострадал от российских пранкеров Вована и Лексуса. Этот «точечный удар» может стоить ему обрыва в стремительно взлетавшей карьере.
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Военный США рассказал о «секретных тренировках украинцев» с 2014 года
Военные Соединенных Штатов проводили «незаметные» тренировки украинских солдат начиная с 2014 года, рассказал на канале Fox News сержант-майор «зеленых беретов» в отставке Мартин Мур.
Американский военный заявил, что подготовкой армии Украины занимались именно «зеленые береты». Он заявил, что «американские учителя» регулярно помогают военным по всему миру готовиться к конфликтам и при этом «специальные силы со всей серьезностью отнеслись к Украине», передает «Вечерняя Москва» его слова.
«Зеленые береты» учат язык, а также политические, экономические и культурные хитросплетения регионов, где им предстоит работать. Этот уникальный набор умений позволяет им обучать иностранцев, а иногда и сражаться с ними бок о бок», – рассказал Мур.
Ранее боец ВСУ Дмитрий Платов, сдавшийся России, заявил, что канадские военные инструкторы осенью 2021 года занимались подготовкой украинских военнослужащих в поселке Десна Черниговской области.
До этого сдавшийся боец ВСУ рассказывал, что украинским военнослужащим приходится изучать противотанковые комплексы NLAW с помощью видео из интернета, в результате чего эти комплексы зачастую оказываются бесполезными.
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Байден повторно назвал Путина «военным преступником»
Президент США Джо Байден вновь заявил, что считает российского лидера Владимира Путина «военным преступником» и добавил, что это его личное мнение.
«Самое для нас важное – это с самого начала сохранять единство наших демократий в неприятии и продолжать усилия для прекращения разрушений, которые происходят от рук человека, которого, говоря откровенно, я считаю военным преступником», – сказал Байден в ходе визита на польско-украинскую границу, передает РИА «Новости».
Он считает, что его личное мнение будет также соответствовать юридическому определению этого.
Ранее президент США заявил, что против России ввели самые тяжелые в мировой истории санкции, но за ними последуют новые.
Напомним, Байден уже заявлял, что считает Путина «военным преступником».
Генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин в ответ на обвинения Байдена в адрес Путина припомнил Байдену похвальбу бомбежкой Белграда.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что заявления президента США Джо Байдена в адрес главы российского государства Владимира Путина являются личными оскорблениями, но Кремль не будет давать им резкой оценки с учетом утомляемости, раздражительности и забывчивости американского лидера. Он также объяснил, почему Путин не отвечает на оскорбления Байдена.
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Компания Hyatt hotels решила разорвать контракты с отелем в Москве
Американская компания Hyatt hotels, управляющая сетями отелей высшего класса, разрывает контракты и прекращает сотрудничество с отелем в Москве Hyatt Regency Moscow Petrovsky Park с 26 марта, сообщили в компании.
«В соответствии с введенными санкциями и правительственными директивами сотрудничество, контракты и отношения с Hyatt Regency Moscow Petrovsky Park прекратятся в 23:59 по местному времени (по московскому времени – прим. ВЗГЛЯД) 25 марта 2022 года», – говорится в заявлении компании, передает ТАСС.
Отмечается, что гостям, у которых возникнут вопросы по пребыванию в отеле 26 марта и позднее, рекомендовано связаться с ним напрямую.
В компании напомнили, что ранее из-за событий на Украине Hyatt hotels «остановила всю деятельность в области развития и инвестиции в России».
Hyatt Hotels Corporation – американская компания, управляющая сетями отелей высшего класса. Штаб-квартира – в Чикаго. Владельцем компании является семья Прицкер, генеральным директором – Марк Хопламазян.
По состоянию на март 2009 года управляет отелями в 45 странах, работающих под брендами Hyatt, Hyatt Regency, Grand Hyatt, Park Hyatt, Hyatt Place и Hyatt Summerfield Suites. В 2018 году доход Hyatt Hotels Corporation от деятельности на территории России составил 57 310 000 долларов.
Газета ВЗГЛЯД писала, как Россия создавала защиту от санкций Запада.
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Стало известно о новых санкциях против сотрудничающих с разведкой и военными России предприятий
Соединенные Штаты намерены ввести санкции против российских компаний, которые предоставляют услуги и товары разведслужбам и военным России, сообщила The Wall Steet Journal.
По сведениям газеты, о новых санкциях может быть объявлено уже в начале следующей недели.
В число предприятий, которые попадут под рестрикции Вашингтона, фигурирует компания «Сертал», специализирующаяся на поставках оборудования и оснащению производств, а также «Серния инжиниринг», которая занимается разработкой и поставкой оборудования для измерений и исследований в области микроэлектроники, передает ТАСС.
Ранее лидеры стран Евросоюза и США обсудили готовность ввести дополнительные санкции против России и пресечь любые попытки Москвы обойти введенные ограничения.
Ранее заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд рассказала о планах США при участии Европы ограничить доступ России к криптовалютам.
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Tiffany решила прекратить работу с российскими алмазами
Американская компания Tiffany прекращает работать с алмазами из России, а также с бриллиантами российского происхождения вне зависимости от места, где они были огранены.
«Tiffany приостанавливает покупку российских неограненных алмазов, а также бриллиантов российского происхождения вне зависимости от того, где они были огранены», – передает ТАСС со ссылкой на агентство Bloomberg.
Ранее на фоне начавшейся спецоперации на Украине с российского рынка ушли ряд зарубежных компаний. Власти США ввели запрет на экспорт российских алмазов и бриллиантов, но это не распространяется на покупку бриллиантов, если огранка была произведена за пределами России.
США включили «Лабораторию Касперского» в список угрожающих их нацбезопасности компаний
Федеральная комиссия по связи США включила «Лабораторию Касперского» в перечень компаний, чья деятельность представляет угрозу национальной безопасности страны, говорится в обнародованном в пятницу заявлении ведомства.
Согласно документу, министерство внутренней безопасности США пришло к выводу, что «продукты под брендом «Лаборатория Касперского» представляют неприемлемый риск для национальной безопасности США». Кроме того, как утверждается, данная продукция «способна представлять неприемлемый риск для национальной безопасности США и их народа».
В обновленный перечень Федеральной комиссии связи также были добавлены два юридических лица из КНР.
Как ранее сообщала газета ВЗГЛЯД, в ФБР заявили, что все российские мобильные приложения могут нести «потенциальную контрразведывательную угрозу». Такой тезис следует из текста письма бюро лидеру демократов в сенате США Чаку Шумеру.
В июле Шумер направил обращение главам ФБР и Федеральной торговой комиссии (FTC), в котором говорилось, что российское приложение FaceApp якобы может угрожать национальной безопасности США. По словам сенатора, любые фотографии из приложения могут быть в будущем использованы без согласия пользователя.
В ответном письме сенатору ФБР выражает обеспокоенность, связанную с «правовыми механизмами, которые позволяют правительству России получать доступ к данным в пределах страны». По мнению бюро, российские власти якобы «могут получать удаленный доступ ко всем каналам коммуникации и серверам в российских сетях», не требуя доступа от провайдеров. Примером таких приложений ФБР называла FaceApp, разработанное российской фирмой Wireless Lab.
«Технически это возможно, но это большая угроза для бизнеса разработчика. Если кто-то узнает о наличии «троянца», будут проблемы», – сказала газете ВЗГЛЯД президент группы компаний InfoWatch Наталья Касперская.
Помощник Байдена заверил, что США не используют химоружие
США не планируют ни при каких обстоятельствах применять химическое оружие, но готовы ответить, если Россия сделает это на Украине, заявил помощник американского лидера по национальной безопасности Джейк Салливан на брифинге для журналистов.
Так он прокомментировал высказывание президента США Джо Байдена о готовности отреагировать в случае применения химического оружия на Украине, передает ТАСС.
Салливан заявил, что США выберет ту форму и характер ответа, которая понадобится при конкретных действиях. Сделано это будет при координации с союзниками.
«У США нет намерений применять химическое оружие ни при каких обстоятельствах», – заверил он.
Ранее Байден заявил, что вопрос о возможном вмешательстве НАТО встанет на повестку дня, если Россия применит на Украине химоружие.
В Госдуме пообещали представить в ООН результаты расследования о работе биолабораторий на Украине
Результаты расследования о деятельности биолабораторий на Украине, инициированного Следственным комитетом России, представят в Организации Объединенных Наций (ООН), заявил первый зампредседателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий.
«Поручение председателя СК исполняется. Там, где были массовые компактные вспышки туберкулеза, гепатита, что показывает их искусственность, работают следователи. Будет собран материал, проанализирован и представлен и в ООН, и тому международному трибуналу, который, я думаю, все-таки должен быть в отношении руководства Украины, которое разрешило проводить опасные опыты на своих гражданах, и руководства США, которое финансировало эти лаборатории», – передает ТАСС слова Водолацкого.
Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Россия намерена требовать объяснений от США по участию сына Байдена Хантера в работе биолабораторий на Украине.
В четверг начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС России Игорь Кириллов заявил, что инвестиционный фонд Rosemont Seneca Thornton, которым руководит Хантер Байден, сын действующего американского президента, а также Фонд Сороса причастны к финансированию биолабораторий на Украине.
Во вторник Госдума инициировала расследование работы биолабораторий на Украине. 17 марта Минобороны России опубликовало документ, подтверждающий финансирование Пентагоном военно-биологических проектов на Украине. Глава МИД Сергей Лавров допустил намерение США сделать Украину крупнейшим проектом по созданию биолабораторий. Россия потребовала от США срочно раскрыть данные о биолабораториях на Украине.
При этом президент США Джо Байден заявил, что Соединенные Штаты не располагают биологическим и химическим оружием в Европе.
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