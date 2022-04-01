Возгорание школы в Донецке произошло в результате обстрела города

Возгорание в здании школы в Кировском районе Донецка произошло в результате обстрела города со стороны украинских войск, сообщил штаб территориальной обороны Донецкой народной республики.

«В результате обстрела Кировского района Донецка произошло возгорание в школе № 30. Подробности уточняются», – передает РИА «Новости» сообщение ведомства.

В представительстве Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) сообщили, что украинские войска выпустили 18 снарядов калибром 122 мм по двум районам Донецка.

«Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины). В 07.00 по Кировскому району Донецка выпущено восемь снарядов калибром 122 мм, в 07:10 по Петровскому району выпущено десять снарядов калибром 122 мм», – передает ТАСС сообщение представительства.

Также в 07.40 по Горловке выпущено семь гранат

Ранее в представительстве сообщили, что более 760 обстрелов территории Луганской народной республики со стороны украинских войск зафиксировано с 17 февраля по 31 марта.

Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны. Также киевским властям выдвинут ряд политических условий: законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.

Согласно данным Минобороны России, украинские войска планировали напасть на Донбасс в марте 2022 года. В военном ведомстве подчеркивают, что проводимая российскими военными спецоперация упредила и сорвала широкомасштабное наступление ударных группировок украинских войск на ЛНР и ДНР.