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Украинские войска за шесть недель обстреляли ЛНР более 760 раз
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Более 760 обстрелов территории Луганской народной республики со стороны украинских войск зафиксировано с 17 февраля по 31 марта, сообщает представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
«За шесть недель (с 17.02.2022 по 31.03.2022) представительством ЛНР в СЦКК зафиксировано: 769 обстрелов территории республики со стороны вооруженных формирований Украины с применением тяжелого вооружения (реактивные системы залпового огня, артиллерия, минометы)», – передает РИА «Новости» сообщение представительства.
В представительстве добавили, что всего за шесть недель украинские войска выпустили 7751 боеприпас различного калибра, включая ракеты тактического ракетного комплекса «Точка-У», РСЗО БМ-21 «Град» и БМ-27 «Ураган».
«Жертвами агрессии ВФУ (военных формирований Украины) <...> стали 27 мирных жителей, из них 12 погибших... 15 человек получили ранения, в том числе трое детей», – говорится в сообщении представительства.
Ранее глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что украинские нациналистические батальоны в Мариуполе укрываются в основном на территории трех заводов: «Азовсталь», «Ильича» и «Азовмаш». Минобороны России сообщало, что в подвалах домов были найдены тела мирных жителей Мариуполя со следами пыток и вырезанными неонацистскими символами и свастикой.
Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны. Также киевским властям выдвинут ряд политических условий: законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.
Согласно данным Минобороны России, украинские войска планировали напасть на Донбасс в марте 2022 года. В военном ведомстве подчеркивают, что проводимая российскими военными спецоперация упредила и сорвала широкомасштабное наступление ударных группировок украинских войск на ЛНР и ДНР.
Минченко объяснил участие Абрамовича в переговорах в Стамбуле
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«Абрамович – человек креативный, иначе он не был бы таким богатым. Он умеет разговаривать на понятном для украинской элиты языке», – заявил газете ВЗГЛЯД политолог Евгений Минченко. Ранее российский бизнесмен был замечен на переговорах России и Украины в Турции.
«Коллективная Украина сегодня – это формальная политическая власть в лице президента Зеленского и его команды, США, которые обладают блокирующим пакетом акций, радикально-националистической группы силовиков и крупного бизнеса», – пояснил президент коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг» Евгений Минченко.
«Так как в Киеве, в отличие от Москвы, структура принятия решений диверсифицирована, нужны такие переговорщики, которые могут разговаривать с местными элитами на понятном им языке. Именно поэтому там присутствует Роман Аркадьевич. Он тоже бизнесмен, тоже еврейского происхождения, как и многие местные бизнесмены. Это тот человек, который разговаривает на языке части управляющих элит Украины», – добавил собеседник.
При этом, по мнению Минченко, сегодня стороны вряд ли смогут прийти к каким-то важным соглашениям.
«У переговорного процесса есть несколько составляющих. Во-первых, это военный аспект. Специальная военная операция до сих пор продолжается. Даже если мы исходим из того, что целью РФ была исключительно защита ДНР и ЛНР в их провозглашенных границах, то возникает вопрос, как об этом можно говорить, когда еще до конца не взят Мариуполь и не разгромлена донецкая группировка ВСУ», – подчеркнул Минченко.
Кроме того, «у президента Украины Владимира Зеленского очевидно нарушена коммуникация с собственными солдатами, что видно из его заявлений о деятельности нацбатальона «Азов».
Второй аспект, из-за которого переговоры могут оказаться несостоятельными, касается общественного мнения граждан двух стран. Как указал Минченко, «согласно опросам, украинцы пребывают в состоянии предвкушения близкой победы». «Соответственно, при таких настроениях будет странно идти на какие-то уступки. Они будут восприниматься исключительно как предательство», – отметил эксперт.
Аналогичная ситуация складывается и в России. «Граждане поддерживают специальную военную операцию. И если в итоге Москва пойдет на какие-то уступки, у людей возникнет вопрос, за что погибали «наши парни», – добавил собеседник. Еще одним подтверждением того, что стороны могут быть не настроены договариваться о чем-то конкретном, по мнению Минченко, являются массовые утечки деталей переговоров в западной прессе.
Очередной этап переговоров РФ и Украины стартовал во вторник в Турции. Незадолго до начала на встрече был замечен российский бизнесмен Роман Абрамович. Газета ВЗГЛЯД писала, что перед стартом обсуждения он лично пообщался с президентом Турции Тайипом Эрдоганом. По данным агентства ТАСС, предприниматель прибыл в Стамбул в составе команды переговорщиков. В противном случае из-за санкций он не смог бы пересечь границу.
Роман Абрамович уже не в первый раз присутствует на совещании по решению украинского вопроса. Так, накануне The Times писала, что бизнесмен лично передавал российскому президенту Владимиру Путину записку от его украинского коллеги Владимира Зеленского, в которой были изложены условия Киева.
Кроме того, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков говорил, что Абрамович принимал участие в начальной стадии обсуждения. Позже представитель российской делегации Владимир Мединский выразил надежду на скорое подведение итогов переговоров между Украиной и Россией.
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Бойцы ДНР и России устранили опасную снайпершу в Мариуполе
Военнослужащие армии России совместно с коллегами из ДНР уничтожили особо опасную снайпершу в Мариуполе: женщина убивала как военных, так и мирных.
Бойцы опубликовали тело снайперши, завернутое в покрывало. Авторы Telegram-канала «Мариуполь Z» отмечают, что женщина успела убить и мирных, и военных в Донбассе. По данным же Telegram-канала «Оперативные сводки», снайперша может быть причастна к убийству минимум семи солдат, передает «Царьград».
Предположительно, ликвидированной может быть известная на Украине профессиональная убийца Елена Белозерская, которая начинала работать журналисткой, но позже присоединилась к группировке нацистов. Отмечается при этом, что Белозерская была блондинкой, а убитая снайперша – брюнетка.
Второе предположение – убитая служила снайпером в полку «Азов». Фото ее удостоверения появилось в Telegram-канале блогера Сергея Колясникова. Согласно документу, она носила позывной «Оса». Официальных комментариев по этому поводу не поступало.
Ранее сообщалось, что украинские войска в 12.02 обстреляли населенный пункт Старомихайловка в ДНР, выпустив восемь мин калибром 120 мм.
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Самолет российских ВКС сбил в воздушном бою Су-24 ВВС Украины
Российский военный самолет сбил в ходе воздушного боя Су-24 ВСУ в Ровненской области вблизи украинско-белорусской границы, сообщил официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков.
«В районе населенного пункта Тюмень Ровненской области вблизи украинско-белорусской границы в ходе воздушного боя сбит Су-24 Военно-воздушных сил Украины», – передает ТАСС его слова.
По информации генерала, российская армия оперативно-тактическим ракетным комплексом «Искандер» уничтожила два крупных склада украинского ракетно-артиллерийского вооружения в населенном пункте Каменка Донецкой области. ВКС России и ракетные войска за сутки поразили 64 военных объекта Украины.
Всего за время российской специальной военной операции на Украине уничтожены 124 самолета и 77 вертолетов, а также 321 беспилотник, 214 зенитных ракетных комплексов, 1,75 тыс. танков и бронетехники.
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Войска ДНР полностью взяли под контроль центр Мариуполя
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Зачистка от нацбатальонов в Мариуполе продолжается, центр города полностью под контролем сил Донецкой Народной Республики, сообщил первый замглавы Мининформации ДНР Даниил Безсонов в эфире стрима «Соловьев Live» в YouTube.
«По Мариуполю: зачистка города продолжается, центр уже полностью под нашим контролем», – передает ТАСС его слова.
При этом Безсонов подчеркнул, что бои на данный момент идут по горловскому, мариупольскому и донецкому направлениям.
Между тем, как сообщил глава ДНР Денис Пушилин, в Мариуполе продолжается зачистка центральных районов города, пишет РИА «Новости».
«Наши подразделения тем не менее продвигаются, продолжаются бои за Марьинку, Новомихайловку, Новобахмутовку. В Мариуполе продолжается зачистка центральных районов города, непосредственно занято большое количество людей для эвакуации гражданского населения, которым фактически прикрывались нацисты как живым щитом», – сообщил он на канале «Россия 24».
По словам Пушилина, «ситуация развивается, все идет согласно планам, но с учетом необходимости сохранить как можно больше гражданского населения».
Накануне Пушилин и глава Чечни Рамзан Кадыров встретились в Мариуполе и обсудили планы по дальнейшему освобождению города и взаимодействию после окончания боевых действий.
Ранее в Минобороны обвинили украинских националистов в массовом терроре в Мариуполе. По словам жительницы города, националисты собирают готовых эвакуироваться из Мариуполя и расстреливают их, а город с жителями превратили в полигон. Военный корреспондент Семен Пегов сравнил окраины Мариуполя с сирийским Алеппо.
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Пушилин заявил об ускорении операции по освобождению ДНР
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Процесс освобождения Донецкой Народной Республики (ДНР) проходит интенсивнее, однако о сроках завершения операции сейчас судить невозможно, заявил глава ДНР Денис Пушилин.
«Говорить о конечном сроке [завершения операции по освобождению ДНР] пока не представляется возможным. Все сопряжено с множеством факторов, но то, что операция ускоряется, это уже факт», – сказал он в эфире телеканала «Россия–1», передает ТАСС.
Пушилин добавил, что на данный момент освобождено около 55–60% территории республики.
Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны. Также киевским властям выдвинут ряд политических условий: законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.
Согласно данным Минобороны России, украинские войска планировали напасть на Донбасс в марте 2022 года. В военном ведомстве подчеркивают, что проводимая российскими военными спецоперация упредила и сорвала широкомасштабное наступление ударных группировок украинских войск на ЛНР и ДНР.
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ВСУ выпустили «Точку-У» по Луганску
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Войска Украины выпустили ракету комплекса «Точка-У» по Луганску, сообщили в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) в Донбассе.
«Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован один обстрел: в 05.25 со стороны Северодонецка выпущена ракета «Точка-У» по Луганску», – передает ТАСС сообщение представительства.
Напомним, 14 марта штаб Донецкой народной республики сообщил, что украинские войска нанесли удар по центру Донецка с применением ракеты «Точка-У». По словам главы горадминистрации Алексея Кулемзина, ракету удалось сбить, когда она пролетала возле Дома правительства. По данным ТАСС, обломки баллистической ракеты упали около отделения Центрального республиканского банка. Возле здания в тот момент находились десятки людей, прежде всего, пенсионеры, погибли 21 человек. В Народной милиции ДНР заявили, что обстрел Донецка ракетой «Точка-У» произвели украинские националисты 19-й ракетной бригады из окрестностей Красноармейска. В Минобороны России пообещали отомстить за Донецк ударами по ОПК Украины. В ДНР установили фамилии виновных в обстреле Донецка «Точкой-У».
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В ДНР после новых обстрелов указали на бессмысленность переговоров с Украиной
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«После того, как Украина заявляла о прорыве в ходе переговоров, ВСУ сразу же начали обстрел наших территорий. Как в таком случае продолжать переговорный процесс?» – сказал газете ВЗГЛЯД депутат парламента ДНР Владислав Бердичевский. Ранее украинские силовики нанесли удары по жилым домам в Донецке и Горловке.
По словам парламентария, с момента завершения переговоров в Стамбуле по Донецку было выпушено сразу несколько снарядов 120 мм калибра, также наносились удары с помощью РСЗО «Ураган».
«Сейчас ведутся обстрелы по Кировскому и Петровскому районам Донецка», – пояснил депутат. «Очевидно, что на протяжении последних восьми лет в Красногоровке, откуда велись обстрелы, укреплялись и «бетонировались» украинские войска», – добавил Бердичевский.
«По улице Пинтера сегодня был нанесен удар. Снаряд попал точно в крышу жилого дома, именно поэтому такие серьезные разрушения. Есть жертвы: один человек погиб, еще шестеро ранены. 29 жильцов пришлось экстренно эвакуировать. И еще пять снарядов упали недалеко в этом же месте. Аналогичная ситуация в Горловке. Там 16 домов повреждено за минувшую ночь, годовалый ребенок и трое взрослых оказались в больнице. Одна женщина погибла», – подчеркнул спикер.
Бердичевский также акцентировал внимание на самих переговорах России и Украины, назвав их бессмысленными.
«Еще ни разу Киев не выполнил ничего из Минских соглашений, так что и сегодня не стоит надеяться на выполнение каких-либо договоренностей. Я не вижу признаков того, что у руководства Украины поменялось мировоззрение, что они способны хоть о чем-то договориться. Уверен, что все закончится их капитуляцией», – заключил Бердичевский.
В среду украинские войска обстреляли донецкий район Текстильщики. Произошло прямое попадание украинского снаряда в жилой дом. По оперативной информации, в результате обрушения кровли один человек погиб, еще шестеро тяжело ранены.
Уточняется, что из дома были эвакуированы 29 человек, из них двое – дети. «Один полуторагодовалый ребенок госпитализирован в учреждение здравоохранения города», – говорится в сообщении местных властей. Кроме того, ВСУ обстреляли Горловку. По предварительным данным, только в этом районе за ночь было разрушено 16 домов, двое человек погибли.
Также продолжаются обстрелы территории Луганской народной республики. Войска Украины выпустили ракету комплекса «Точка-У» по Луганску. Однако местным силам ПВО удалось ее перехватить. Пострадавших и повреждений гражданской инфраструктуры нет.
Обстрелы Донбасса продолжаются на фоне состоявшихся накануне переговоров российской и украинской стороны в Стамбуле. Россия получила письменные предложения Украины о ее безъядерном и внеблоковом статусе, а также о гарантиях ее безопасности. Гарантами своей безопасности Украина видит постоянных членов Совбеза ООН (Россию, США, Великобританию, Францию и Китай), а также Германию, Израиль, Италию, Канаду, Польшу и Турцию.
При этом Киев собирается подписывать соглашение о гарантиях безопасности для Украины только после возвращения войск России на позиции по состоянию на 23 февраля, заявил постпред Украины при ООН Сергей Кислица. Об этом же ранее заявил президент страны Владимир Зеленский.
Напомним, Россия начала военную спецоперацию с целью денацификации и демилитаризации Украины 24 февраля. Москва не планирует оккупацию территорий Украины. Киеву выдвинут ряд политических условий, включающих признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.
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Украинский снаряд попал в жилую многоэтажку в Донецке
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Произошло прямое попадание украинского снаряда в жилой дом, сообщил мэр Донецка Алексей Кулемзин.
Кулемзин сообщил в Telegram, что «в результате ночного обстрела зафиксировано прямое попадание украинского снаряда в девятый этаж жилого дома». При этом «частично разрушен восьмой этаж первого подъезда с последующим возгоранием».
«По оперативной информации, в результате обрушения кровли один человек погиб, еще четверо пострадали», – говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале штаба территориальной обороны ДНР.
Уточняется, что из дома были эвакуированы 29 человек, из них двое – дети. «Один полуторагодовалый ребенок госпитализирован в учреждение здравоохранения города», – говорится в сообщении.
Напомним, войска Украины выпустили ракету комплекса «Точка-У» по Луганску. Россия начала военную спецоперацию с целью денацификации и демилитаризации Украины 24 февраля. Москва не планирует оккупацию территорий Украины. Киеву выдвинут ряд политических условий, включающих признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.
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Пушилин заявил о возможности рассмотрения вопроса вхождения ДНР в состав России
Донецкая народная республика изучит вопрос о возможности вхождения в состав Российской Федерации, заявил глава республики Денис Пушилин.
Этот вопрос будет рассмотрен после освобождения всей территории республики, заявил Пушилин, передает РИА «Новости».
Ранее глава Луганской народной республики Леонид Пасечник не исключал, что в ближайшее время на территории республики может пройти референдум о вступлении в состав России.
Председатель комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Госдумы Леонид Калашников отмечал, что для проведения референдума о вхождении ЛНР в состав России сейчас неподходящее время.
Пушилин обсудил с Кадыровым освобождение и восстановление Мариуполя
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Глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин и глава Чечни Рамзан Кадыров встретились в Мариуполе и обсудили планы по дальнейшему освобождению города и взаимодействию после окончания боевых действий, сообщил лидер ДНР.
«Обсудил в Мариуполе с главой Чеченской Республики Рамзаном Кадыровым ход операции по освобождению города. Выразил огромную признательность за то, что плечом к плечу с нашими защитниками бойцы из Чеченской Республики изгоняют нацистских преступников с земли Донбасса. Обсудили планы по дальнейшему взаимодействию, в том числе и после окончания боевых действий», – написал Пушилин в своем Telegram-канале.
Глава ДНР также сообщил, что вручил Кадырову орден Дружбы за личный вклад в дело освобождения Донбасса.
Ранее в понедельник министр по национальной политике, внешним связям, печати и информации Чечни Ахмед Дудаев сообщил, что глава республики Рамзан Кадыров находится в Мариуполе. По словам Дудаева, глава Чечни приехал на передовую, «чтобы пообщаться, поднять боевой дух ребят, дополнительно технически оснастить, скорректировать и доработать стратегию дальнейших действий на ближайшие пару дней с тем, чтобы освободить Мариуполь». Сам Кадыров сообщил, что решил нанести визит в Мариуполь, чтобы из первых уст узнать об успехах и нуждах боевых товарищей из числа российских вооруженных сил, которые проделали колоссальную работу по освобождению города.
Кроме того, в понедельник спикер парламента Чечни Магомед Даудов сообщил, что президент России Владимир Путин присвоил Кадырову звание генерал-лейтенанта. В минувшую субботу Кадыров заявил, что число добровольцев из Чечни, готовых отправиться в зону спецоперации на Украине, увеличивается с каждым днем. В прошлый четверг Кадыров объявил об освобождении Левобережного района Мариуполя в восточной части города.
Ранее в Минобороны обвинили украинских националистов в массовом терроре в Мариуполе. По словам жительницы города, националисты собирают готовых эвакуироваться из Мариуполя и расстреливают их, а город с жителями превратили в полигон. Военный корреспондент Семен Пегов сравнил окраины Мариуполя с сирийским Алеппо.
Как сообщал губернатор Севастополя Михаил Развозжаев, в боях за Мариуполь в ходе проведения спецоперации на Украине погиб замкомандующего Черноморским флотом (ЧФ), капитан 1-го ранга Андрей Палий. По данным СМИ, Палий обеспечивал функционирование гуманитарного коридора для выхода мирных жителей.
В Минобороны РФ призывали украинских националистов и иностранных наемников сложить оружие и выйти из Мариуполя в подконтрольные Киеву районы. Однако в Киеве отвергли предложение. В Минобороны РФ сообщали, что неонацисты на Украине удерживают в качестве живого щита более 4,5 млн человек, включая граждан 18 стран.
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Появились данные о людях под завалами жилого дома в Донецке после обстрела ВСУ
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Журналисты рассказали о людях, которые остались под завалами после утреннего инцидента с попаданием украинского снаряда в жилой дом в Донецке.
«Разрушены два верхних этажа – восьмой и девятый. Квартиры полностью разрушены. Под завалами находятся люди, их постепенно достают. Удалось узнать, что в одной из этих квартир была семья из четырех человек – мама, папа и две дочки. Одну девочку достали, она в безопасности, находится в машине скорой помощи. Папу достали в очень тяжелом состоянии, его увезли в больницу на скорой. Что с мамой и другой девочкой – неизвестно, они по-прежнему находятся под завалом», – передает «Известия» слова корреспондента.
На улице рядом с домом много людей, все они пытаются дозвониться до близких. Подходить к месту происшествия близко небезопасно, к тому же в жилом доме работают пожарные и спасатели. Точной информации о погибших и раненых нет.
Сегодня утром украинский снаряд попал в жилую многоэтажку в Донецке. По оперативной информации, в результате обрушения кровли один человек погиб, еще четверо пострадали, из дома были эвакуированы 29 человек, из них двое – дети.
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Экс-сотрудник СБУ рассказал о попытках боевиков замести следы тюрьмы для пыток в Мариуполе
Украинские силовики пытались замести следы тайной тюрьмы аэропорта Мариуполя, выкапывая захоронения погибших арестантов, заявил бывший подполковник СБУ Василий Прозоров.
«Была информация где-то месяц назад, что украинцы начали в районе аэропорта выкапывать захоронения, перепрятывать куда-то, заметать следы. Так что можем (там) никого не найти», – сказал Прозоров в беседе с РИА «Новости».
Он сообщил, что был в аэропорту Мариуполя после перехода воздушной гавани под контроль ДНР. «Обратил внимание, что со стен в морозильных камерах (где держали заключенных) сняли металлическую облицовку. Возможно, украинская сторона пытается замести следы своих преступлений», – сказал экс-сотрудник СБУ.
Ранее Прозоров сообщал, что в аэропорту этого города существовала тайная тюрьма-«библиотека», где содержались пленные ополченцы ДНР и их сторонники. Всех их пытали СБУ и участники националистических батальонов.
Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручал провести расследование организации тюрьмы в Мариуполе для противников госпереворота в 2014 году.
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ВСУ обстреляли Донецк из запрещенного оружия
Украинские военные обстреляли Петровский район города Донецка, выпустив восемь снарядов запрещенным Минскими соглашениями калибром в 122 миллиметра, сообщает представительство Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
«Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 07.00 – населенный пункт Красногоровка – город Донецк (Петровский район): выпущено восемь снарядов калибром 122 миллиметра», - говорится в сообщении в Telegram-канале СЦКК.
Также известно, что украинские силовики обстреляли из 120-миллиметрового миномета населенный пункт Михайловка.
Накануне в результате минометных обстрелов националистами очередей у магазинов, банкоматов и пунктов выдачи гуманитарной помощи в пригороде Харькова погибли три человека и более десяти ранены.
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Пушилин назвал процент освобожденной территории ДНР
Вооруженные силы Донецкой народной республики смогли освободить больше половины собственной территории, заявил руководитель республики Денис Пушилин.
«Порядка 55-60%», – заявил Пушилин в эфире канала «Россия 1», передает РИА «Новости».
По его словам, операция по освобождению республики начала ускоряться, но о сроках завершения пока говорить невозможно.
Пушилин добавил, что в Мариуполе продолжается зачистка, и только «разрозненные группы нацбатов» могут передвигаться по отдельным районам города.
«Основная концентрация (нацбатов) – это по-прежнему «Азовсталь», ведется определенная работа, чтобы их ликвидировать уже в очень-очень сжатые сроки», – уточнил глава ДНР.
Ранее официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков сообщал, что российская авиация и ракетные войска в течение дня уничтожили 64 военных объекта Украины.
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Минобороны: «Искандером» уничтожены два ракетно-артиллерийских склада в Донецкой области
Российская армия оперативно-тактическим ракетным комплексом «Искандер» уничтожила два крупных склада украинского ракетно-артиллерийского вооружения в населенном пункте Каменка Донецкой области, сообщил на брифинге официальный представитель Министерства обороны генерал-майор Игорь Конашенков.
«Оперативно-тактическим ракетным комплексом «Искандер» уничтожены два крупных склада ракетно-артиллерийского вооружения в населенном пункте Каменка Донецкой области», – передает РИА «Новости» его слова.
Конашенков добавил, что высокоточными ракетами с воздуха уничтожены крупные склады с горючим для украинской бронетехники в районах Староконстантинов и Хмельницкий. «Высокоточными ракетами воздушного базирования уничтожены крупные склады горючего в районах Староконстантинов и Хмельницкий, с которых осуществлялись поставки топлива для бронетехники украинских войск в Донбассе», – рассказал он.
По информации генерала, воздушно-космические силы РФ уничтожили за минувшие сутки десять украинских беспилотников. «Средствами противовоздушной обороны российских Воздушно-космических сил за сутки уничтожены десять украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Изюм, Новая Каховка, Донецк, Николаев, Бердянск», – отметил он.
Кроме того, ВКС России и ракетные войска за сутки поразили 64 военных объекта Украины, добавил Конашенков.
«В течение дня оперативно-тактической авиацией и ракетными войсками поражены 64 военных объекта Украины. Среди них: четыре пункта управления, в том числе штаб украинских сил специальных операций в районе населенного пункта Березниговатое Николаевской области, три зенитных ракетных комплекса – один С-300 в районе города Малин Житомирской области и два «Бук-М1» в районах Угледара и Славянска», – сказал генерал.
Были также уничтожены три установки реактивных систем залпового огня, две артиллерийские батареи и 49 районов сосредоточения украинской боевой техники и опорных пунктов ВСУ.
Всего за время российской специальной военной операции на Украине уничтожены 124 самолета и 77 вертолетов, а также 321 беспилотник, 214 зенитных ракетных комплексов, 1,75 тыс. танков и бронетехники, заявил Конашенков.
Он добавил, что также уничтожены 184 установки реактивных систем залпового огня, 734 орудия полевой артиллерии и миномета и 1640 единиц специальной военной автомобильной техники.
Ранее стало известно, что высокоточные крылатые ракеты морского базирования «Калибр» уничтожили крупные склады с боеприпасами в районах населенных пунктов Ушомир и Веселовка Житомирской области.
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