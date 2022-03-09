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В ЕС сообщили о планах ряда стран запретить импорт нефти из России
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Несколько стран Европейского союза намерены потребовать запретить импорт российской нефти в ходе саммита 10-11 марта, сообщил высокопоставленный представитель ЕС.
«Можно ожидать, что некоторые лидеры попросят это (запрет импорта нефти из России – прим. ВЗГЛЯД). Они, возможно, захотят сделать это сами. Я ожидаю дискуссию на эту тему», – цитирует представителя ЕС ТАСС.
Напомним, президент США Джо Байден объявил о запрете на импорт российской нефти и газа в США. После этого цена бензина в ряде штатов приблизилась к семи долларам за галлон. Сенатор от штата Делавэр Крис Кунс спрогнозировал начало глобального энергетического кризиса из-за запрета администрации Соединенных Штатов на покупку энергоресурсов у России.
В Нидерландах заявили о неготовности к отказу от российских энергоносителей.
Кадыров посмеялся над санкциями Японии в отношении россиян
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Глава Чечни Рамзан Кадыров высмеял санкции Японии против себя и задался вопросом, как страна с вековыми традициями вдруг прогнулась под Европу.
«Япония ввела санкции против российских граждан, среди которых оказался и я. Только-только я начал понимать дешевую политику Штатов и их европейских прислужников, которые в целях демонстрации активной деятельности вводят санкции и замораживают мои несуществующие банковские счета. Но Япония? Страна с вековыми традициями морали и благородного поведения «Бусидо», которая всегда стояла особняком от всего мира, вдруг прогнулась под Европу», – передает РИА «Новости» слова Кадырова.
Он пошутил, что помимо запрета на финансовую деятельность, ему отныне запрещено «смотреть аниме и наслаждаться цветением сакуры».
«Уйду в ряды ниндзя и буду делать это тайком. Эх, и ниндзя же теперь нельзя...», – добавл глава Чечни.
Кадыров также озвучил ответные меры, согласно которым «руководящему составу Японии нельзя ступать на чеченскую землю, кроме двух мест – психбольниц в селениях Брагуны и Самашки».
«Все их имущество и банковские счета арестованы, будут проданы, а средства направлены в фонд развития Курильских островов. А если серьёзно, то знайте, мне плевать на любые санкции любой страны. Я боюсь только одного - попасть под санкции Всевышнего!» – подытожил Кадыров.
Ранее правительство Японии ввело санкции в отношении 20 россиян, среди которых бизнесмены и чиновники, в связи с ситуацией вокруг Украины и военной операцией России. В частности, в список вошли пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко, замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак, глава Чечни Рамзан Кадыров, председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков. Кроме того, в него добавлены российские бизнесмены, включая братьев Ротенбергов, Геннадия Тимченко, Алишера Усманова, телеведущий Владимир Соловьев.
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Эксперт спрогнозировал последствия отказа ЕС от энергоресурсов России
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«Энергоресуры остаются за скобками санкционной борьбы России и Запада. В противном случае ЕС придется ввести лимиты энергопотребления», – сказал газете ВЗГЛЯД эксперт в сфере энергетики Игорь Юшков. Ранее в Европарламенте назвали катастрофой возможный отказ от закупки газа у России.
«Потенциальные санкционные ограничения европейских стран в закупках российского газа могут вызвать ответную реакцию Москвы, которая вообще откажется от поставок «голубого топлива», а заодно и угля. Это приведет к остановке всего рынка энергоносителей и поставит Европу на грань энергетического коллапса», – пояснил эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.
По его словам, в этой ситуации европейские страны будут вводить лимиты на потребление электроэнергии, и примерно на половину сократят снабжение населения электричеством и теплом. «На такое не пойдет ни одно европейское государство. Все понимают: украинский вопрос санкциями не разрешить. Уверен, никто не будет запускать этот санкционный маховик», – сказал аналитик.
Собеседник также напомнил, что любая информация даже о потенциальном ограничении в какой-то части рынка энергоресурсов незамедлительно поднимает цены на мировых рынках.
«Например, цены недавно взлетали на фоне сообщения о возможном запрете властями США импорта российской нефти и нефтепродуктов. Но в США внутренние цены на заправках сильно завязаны на стоимость нефти на мировых рынках. Избиратели явно не скажут спасибо Байдену за происходящее. Поэтому, думаю, Вашингтон выйдет из положения тем, что запретит ввоз только нефти из России, но не нефтепродуктов», – указал он.
Для России это тоже крайне важно – наполнять бюджет с помощью торговли углеводородами. Поэтому санкционна борьба в сфере энергетики не нужна никому, особенно учитывая, что это ни к чему не приведет в отношении Украины, добавил Юшков.
«Происходящее заставит Европу дать полный «зеленый свет» возобновлению и развитию атомной энергетики, запуску уже остановленных энергоблоков. Кроме того, на Западе активнее будут стараться развивать ветроэнергетику, хотя в последнее время она показывает провал. России же нужно осваивать технологию строительства крупнотоннажных СПГ-заводов, чтобы переориентироваться на азиатские рынки», – подчеркнул эксперт.
Ранее депутат Европарламента Тьерри Мариани заявил: если Евросоюз в санкционной политике пойдет еще дальше и решит прервать импорт российского газа и нефти, это обернется для него катастрофой.
«Нефть оплачивается в долларах, а евро уже резко упал по отношению к доллару. В энергетическом плане, если мы пойдем еще дальше и прервем поставки российского газа и нефти, мы пойдем к объявленной катастрофе», – передает РИА «Новости» слова Мариани.
Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что поставки энергоносителей из России были выведены из-под санкций, так как других способов обеспечить энергобезопасность Европы для производства тепла, транспорта, электроснабжения и промышленности сейчас нет. Он добавил, что в Германии уже несколько месяцев работают со своими партнерами в ЕС и за его пределами над разработкой альтернатив российским энергопоставкам.
В свою очередь, вице-премьер Александр Новак заявил, что в связи необоснованными обвинениями в адрес России относительно энергокризиса в Европе и введения запрета в отношении «Северного потока – 2» у Москвы есть полное право принять «зеркальное» решение и наложить эмбарго на прокачку газа через «Северный поток – 1».
В понедельник цена газа в Европе превысила 3,9 тыс. долларов. При этом Газпром допустил новые рекорды цен на газ в Европе. Так, зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев заранее «поздравил» европейских чиновников с ценой на газ в 3,5 тыс. евро.
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что будущей зимой Европа столкнется с большими проблемами, если Россия прекратит поставки газа. Тем временем в Еврокомиссии заявили о готовности Евросоюза к возможной остановке поставок российского газа.
В правительстве Болгарии также заявили, что София «можем запросить исключения, если новые санкции ЕС будут включать запрет на импорт нефти и газа из России». «Тот, кто просит о расширении санкций, хочет заставить венгерский народ платить цену за войну. Венгерское правительство не поддержит такой шаг», – заявил, в свою очередь, минфин Венгрии.
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Новак допустил рост цен на нефть до 300 долларов
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Отказ от российской нефти приведет к катастрофическим последствиям для мирового рынка, цена может превысить 300 долларов за баррель, заместить объем российской нефти на европейском рынке быстро невозможно, потребуется не один год, сказал вице-премьер Александр Новак.
«Абсолютно очевидно, что отказ от российской нефти приведет к катастрофическим последствиям для мирового рынка. Всплеск цен будет непредсказуемым – более 300 долларов за баррель, если не больше», – приводит слова Новака ТАСС.
«При этом заместить объем российской нефти на европейском рынке быстро невозможно, потребуется не один год, при этом это будет значительно дороже для европейских потребителей. При таком сценарии они станут главными пострадавшими. Европейские политики тогда должны честно предупредить своих граждан, потребителей, что их ожидает и что цены на заправках, за электричество, отопление взлетят. Это затронет и другие рынки, включая американский», – подчеркнул вице-премьер.
Новак заметил, что Россия является крупнейшим поставщиком нефти в Европу, которая потребляет около 500 млн тонн нефти, из них около 150 млн тонн, или 30% – из России. Также страна поставляет в ЕС еще 80 млн тонн нефтепродуктов.
«Более того, все знают, что поставки нефти и нефтепродуктов из России сегодня являются наиболее конкурентоспособными для европейского рынка, учитывая развитую нефтепроводную инфраструктуру и логистику морских поставок», – подчеркнул вице-премьер.
В понедельник президент Украины Владимир Зеленский призвал Запад отказаться от нефти и нефтепродуктов из России. В свою очередь спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси допустила возможность запрета импорта нефти и других энергоресурсов из России. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков предупредил, что планы США ограничить использование российской нефти могут иметь серьезные последствия для рынка. В тот же день стоимость нефти Brent впервые с 2008 года превысила 130 долларов.
В прошлую пятницу глава британского внешнеполитического ведомства Лиз Трасс в преддверии встречи с коллегами по Группе семи (G7) и участия в Совете ЕС по иностранным делам в Брюсселе призвала Европу распространить санкции против России на нефть и газ. В тот же день верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель на встрече глав МИД НАТО допустил возможность прекращения импорта Евросоюзом российских энергоносителей в связи с конфликтом на Украине.
Газета ВЗГЛЯД разбирала, насколько реален сценарий отказа Запада от российских нефти и газа, какие последствия он принесет России – и почему в любом случае для всего оставшегося мира это будет означать колоссальный энергетический шок?
Москва предупредила Вашингтон о последствиях отказа от российских энергоресурсов
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Отказ США от российских энергоресурсов приведет к значительным колебаниям на мировых рынках, а рядовые американцы, сталкивающиеся с ростом цен на бензин, еще больше пострадают, говорится в комментарии посольства России в Вашингтоне.
Как подчеркнули в диппредставительстве, в США не задумываются о том, что рестрикции – это всегда обоюдоострое оружие. «Рядовые американцы [уже] сталкиваются с растущими ценами на бензин, электроэнергию и отопление, а с введением новых санкций пострадают еще больше. Очевидно, что отказ от наших ресурсов приведет к значительным колебаниям и на мировых энергорынках, негативно отразится на интересах компаний и потребителей, прежде всего в самих США», – приводит текст комментария посольства России ТАСС.
«Санкционное давление США на Россию уже давно перешло все границы политического и экономического смысла. Последние несколько недель продемонстрировали это совершенно четко. Сегодняшнее решение Вашингтона запретить закупки нефти, нефтепродуктов, газа и угля из России из той же категории. Цель – продемонстрировать готовность пожертвовать собственными интересами ради того, чтобы «побольнее ударить» нашу страну».
«России есть куда перенаправить нашу высококачественную и конкурентоспособную продукцию. Американской стороне пора осознать иллюзорность попыток продиктовать свою волю и заставить нас отказаться от защиты национальных интересов при помощи санкционной дубины», – подчеркнули в посольстве.
Ранее Байден заявил о неизбежности роста цен на бензин в США в связи с санкциями против России. Он признал, что власти Соединенных Штатов ничего не могут сделать с этим.
Накануне Байден объявил о запрете на импорт российской нефти и газа в США. После этого цена бензина в ряде штатов приблизилась к 7 долларам за галлон. Сенатор от штата Дэлавер Крис Кунс спрогнозировал начало глобального энергетического кризиса из-за запрета администрации Соединенных Штатов на покупку нефти у России. Как считает политолог и американист Малек Дудаков, введенное Байденом эмбарго на поставки российской нефти в США усугубит энергетический кризис и подхлестнет дальнейший рост продовольственной инфляции, на которую влияет и дефицит поступающих из России и Белоруссии удобрений. В связи с этим прогнозируется падение урожая в ряде регионов на 50 и более процентов.
Цена на газ в Европе дошла до рекордных 3 тыс. долларов
Стоимость фьючерсов на газ в Европе в понедельник превысила 3 тыс. долларов за 1 тыс. кубометров, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.
Цена апрельских фьючерсов по индексу хаба TTF на открытии торгов составляла 2 тыс. 366,8 доллара, котировки выросли более чем на 600 долларов меньше, чем за час, передает РИА «Новости».
Ценовой максимум к данному моменту составил 3009,3 доллара за 1 тыс. кубометров, это на 38,7% выше расчетной цены пятницы – 2170,2 доллара.
Ранее в понедельник сообщалось, что стоимость бензина в европейских странах стала стремительно расти.
Ранее Международный валютный фонд заявил, что санкции против России окажут существенное влияние на экономику и финансовые рынки в мире со значительными побочными последствиями для разных стран. Газета ВЗГЛЯД отмечала, что отказ от российских нефти и газа станет шоком для всего мира.
США установили предельный срок закрытия сделок с энергоресурсами из России
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Министерство финансов США установило срок завершения сделок по импорту в страну нефти, нефтепродуктов, СПГ и угля из России до 22 апреля, говорится в специальной генеральной лицензии.
В документе отмечается, что сделки, «которые совершаются в обычном порядке и необходимы для импорта в США сырой нефти, нефтепродуктов, нефтяного топлива и масел, а также продуктов их дистилляции, сжиженного природного газа, угля и продукции из угля из Российской Федерации в соответствии с письменными контрактами или письменными соглашениями, заключенными до 8 марта 2022 года, разрешаются до 00.01 по времени восточного побережья [США] (07.01 мск) 22 апреля 2022 года», передает ТАСС.
При этом Минфин подчеркивает, что не запрещает американцам сделки по импорту нефти с Каспийским трубопроводным консорциумом (КТК). «Системы распределения, такие как в КТК, могут разделять различные источники нефти, что позволяет продавать и загружать отдельно нефть не российского происхождения», – отметили в ведомстве, пояснив, что указ позволяет импорт энергоносителей не российского происхождения, которые «следуют транзитом через территорию Российской Федерации или вывозятся из нее».
Как пояснил представитель администрации США высокого ранга, «блокируются любые новые закупки российских энергоносителей», которые входят в опубликованный список. «Это означает, что новые контракты не будут разрешены», – указал он. По словам чиновника, «американцы не только не могут напрямую инвестировать в российский энергетический сектор, но и не могут участвовать в иностранных инвестициях, которые идут в российский энергетический сектор». Чиновник отметил, что Вашингтон «продолжает переговоры с рядом производителей и потребителей энергоносителей о дальнейших шагах, которые можно предпринять для обеспечения стабильных глобальных поставок энергоносителей».
Представитель исполнительной власти США напомнил, что федеральное правительство «не ограничивает добычу нефти и газа» в США. «Напротив, администрация [президента США Джо] Байдена четко заявила, что в краткосрочной перспективе предложение должно соответствовать спросу внутри страны и по всему миру, пока мы переходим к безопасным экологически чистым источникам энергии будущего», – подчеркнул он, признав, что «другие страны находятся в других условиях» в том, что касается импорта нефти и СПГ из России.
По словам представителя администрации США, решение Байдена «не будет безболезненным для американцев». «Мы делаем все возможное, чтобы снизить эти расходы», – заявил чиновник. При этом он заявил, что «не может прогнозировать [сроков падения цен на бензин в США], потому что многое из того, что сейчас происходит на энергетических рынках, является результатом» российской военной спецоперации на Украине.
Ранее Байден заявил о неизбежности роста цен на бензин в США в связи с санкциями против России. Он признал, что власти Соединенных Штатов ничего не могут сделать с этим. Москва предупредила Вашингтон о последствиях отказа от российских энергоресурсов.
Накануне Байден объявил о запрете на импорт российской нефти и газа в США. После этого цена бензина в ряде штатов приблизилась к 7 долларам за галлон. Сенатор от штата Дэлавер Крис Кунс спрогнозировал начало глобального энергетического кризиса из-за запрета администрации Соединенных Штатов на покупку нефти у России. Как считает политолог и американист Малек Дудаков, введенное Байденом эмбарго на поставки российской нефти в США усугубит энергетический кризис и подхлестнет дальнейший рост продовольственной инфляции, на которую влияет и дефицит поступающих из России и Белоруссии удобрений. В связи с этим прогнозируется падение урожая в ряде регионов на 50 и более процентов.
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Госдеп призвал ЕС отказаться от российских энергоносителей
Европейским странам необходимо отказаться от зависимости от российских энергоносителей, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.
«Мы хотим обеспечить широкую доступность энергоносителей», – цитирует РИА «Новости» госсекретаря США.
По его словам, в настоящее время есть значительная не только возможность, но и необходимость «окончательно избавиться от зависимости от российских энергоносителей, потому что Россия использует их как оружие».
Он отметил, что на это потребуется «некоторое время», а учитывая изменение климата, необходимо продвижение вперед в использовании возобновляемых источников энергии.
Ранее президент Германского промышленного союза (BDI) Зигфрид Руссвурм заявил, что эмбарго на поставку энергоресурсов из России угрожает Германии и Евросоюзу.
До этого депутат Европарламента Тьерри Мариани заявил: если Евросоюз в санкционной политике пойдет еще дальше и решит прервать импорт российского газа и нефти, это обернется для него катастрофой.
Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что поставки энергоносителей из России были выведены из-под санкций, так как других способов обеспечить энергобезопасность Европы для производства тепла, транспорта, электроснабжения и промышленности сейчас нет. Он добавил, что в Германии уже несколько месяцев работают со своими партнерами в ЕС и за его пределами над разработкой альтернатив российским энергопоставкам.
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ЕС решил не запрещать импорт российских энергоносителей
Евросоюз не намерен запрещать импорт энергоносителей из России, заявил верховный представитель ЕС по международным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.
«Мы не будем запрещать импорт российской энергии. Мы не следуем за Байденом в этом вопросе», – цитирует РИА «Новости» Борреля.
По его словам, ЕС «постоянно» ищет альтернативные источники получения газа ввиду убежденности Евросоюза в том, что у него «партнер, на которого нельзя положиться».
Также Боррель отметил, что вступление Украины в ЕС возможно, но произойдет не сразу.
Он подчеркнул, что Украина не является угрозой для России, при этом ЕС «не будет подталкивать Киев к войне с Москвой».
Ранее американский лидер Джо Байден заявил, что США вводят запрет на весь импорт российской нефти и газа.
Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что европейским странам необходимо отказаться от зависимости от российских энергоносителей. Корреспондент агентства Bloomberg Дженнифер Джейкобс сообщила, что США планируют одобрить запрет на импорт российской нефти 8 марта.
Газета ВЗГЛЯД рассказывала о газовом бунте в Евросоюзе против США и Британии, а также отмечала, что отказ от российских нефти и газа станет шоком для всего мира.
В США допустили запрет на импорт нефти из России
Палата представителей США рассматривает возможность запрета импорта нефти и энергоресурсов из России, заявила спикер палаты Нэнси Пелоси.
«Палата в настоящее время изучает (возможность введения – прим. ВЗГЛЯД) строгого законодательства, которое еще больше изолирует Россию от мировой экономики. Наш законопроект запретит импорт российской нефти и энергоресурсов в Соединенные Штаты, аннулирует нормальные торговые отношения с Россией и Белоруссией и станет первым шагом к отказу России в доступе во Всемирную торговую организацию», – цитирует заявление Пелоси RT.
Между тем, по данным агентства Киодо, власти Японии ведут переговоры с США и странами Европы о запрете на поставки нефти из России, передает РИА «Новости».
Ранее сообщалось, что премьер-министр Великобритании Борис Джонсон на фоне событий на Украине считает необходимым выработать общую европейскую энергетическую стратегию, предназначенную для снижения зависимости от поставок энергоресурсов из России.
В Кремле заявили о возможном изменении перечня недружественных России стран
Перечень недружественных для России стран не догма, а руководство к действию, он может меняться, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Песков заявил, что перечень «не окончательный, это не догма, а руководство к действию, он может меняться», передает ТАСС.
Напомним, в перечень в данный момент входят США и Канада, государства Евросоюза, Великобритания (включая Джерси, Ангилью, Виргинские острова (Британские), Гибралтар), Украина, Черногория, Швейцария, Албания, Андорра, Исландия, Лихтенштейн, Монако, Норвегия, Сан-Марино, Северная Македония, а также Япония, Южная Корея, Австралия, Микронезия, Новая Зеландия, Сингапур и Тайвань (считается территорией Китая, но с 1949 года управляется собственной администрацией).
Эти страны и территории ввели или присоединились к санкциям против России после начала специальной военной операции на Украине.
Боррель заявил о новом пакете санкций ЕС в отношении россиян
Евросоюз подготовит новый пакет санкций в отношении более 100 представителей российской власти, сообщил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.
«Мы должны усилить давление на Россию с помощью средств, которые находятся в нашем распоряжении», – передает слова Борреля ТАСС.
Он выразил надежду, что пакет утвердят до конца сессии. В него попадут 100 представителей российских властей разных уровней, а также другие экономические санкции.
Напомним, ранее Британия ввела санкции в отношении российского предпринимателя Алишера Усманова и председателя ВЭБ.РФ Игоря Шувалова. Всего с момента начала военной операции на Украине Великобритания ввела санкции в отношении 13 «ведущих российских олигархов», как заявили в Лондоне.
В ЕС заявили о готовности к возможной остановке поставок российского газа
Евросоюз до конца оставшегося отопительного сезона готов к теоретической остановке поставок голубого топлива из России, сообщил представитель пресс-службы Еврокомиссии Эрик Мамер.
«Мы подготовлены к отрезанию, особенно до конца отопительного сезона. Кто знает, будет ли остановка и как долго она может продлиться… Мы приняли все возможные меры и продолжаем это делать, чтобы быть как можно более гибкими перед лицом потенциальной остановки (поставок – прим. ВЗГЛЯД)», – приводит его слова РИА «Новости».
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что взаимодействия в области энергопоставок должны быть долгосрочными и рыночными, страны Европы пренебрегли этим правилом, в результате чего стоимость голубого топлива возросла.
В феврале глава европейской дипломатии Жозеп Боррель в своем блоге написал, что Россия строго выполняет контрактные обязательства по поставкам газа в ЕС. Однако Газпром, по его словам, «отказался» от дополнительного экспорта для пополнения европейских хранилищ, что усилило нервозное положение на рынке.
Постоянный представитель России при ЕС Владимир Чижов заявил, что Газпром не обязан наращивать экспорт газа в Евросоюз, она и так поставляет некоторые дополнительные объемы.
Эксперт: У российских компаний появляется окно возможностей, пока на рынок не пришли китайцы
В ближайшее время российская экономика может испытать значительные трудности, но при этом у российского бизнеса появляются новые возможности из-за ухода западных компаний с рынка России, рассказал газете ВЗГЛЯД политолог, член Экспертного клуба «Дигория» Артемий Атаманенко.
«Российская экономика может испытать трудности, связанные с продолжающимся уходом многих компаний с российского рынка и ростом курса валют. Одновременно возникает момент, когда значимый сегмент рынка освобождается и пока что не занят, к примеру, китайскими экспортерами. У российского бизнеса появляется окно, в рамках которого есть возможность, во-первых, определить для себя новые направления работы, во-вторых, получить доверие российских потребителей, которые предпочитали импортные товары. В таком формате потребуется одновременно и желание самих потребителей переориентироваться на российское производство», – сказал Атаманенко.
Он выразил надежду, что объявленные государством меры по расширению экономических свобод бизнеса, в частности заявление о «максимальной экономической свободе» как выходе из складывающейся ситуации, помогут российским предпринимателям в развитии.
«Вместе с тем нельзя отрицать риск расслабления определенных игроков из-за ухода крупных международных конкурентов. В этой ситуации российские потребители должны с большей требовательностью относится к отечественным товарам и услугам, формируя конкурентный спрос», – сказал эксперт.
Ранее немецкий автопроизводитель Mercedes-Benz объявил о приостановке поставок легковых автомобилей в Россию и их производства на территории РФ. В тот же день немецкий автоконцерн Volkswagen объявил о прекращении поставок в Россию. Кроме того, в четверг появились сообщения о возможной остановке завода Nissan Motor в России.
Во вторник британский автопроизводитель Jaguar Land Rover приостановил отправку машин в Россию. В тот же день американский автоконцерн General Motors решил приостановить экспорт автомобилей в Россию. Кроме того, бизнес в России приостановили шведские автопроизводители Volvo, Scania и Ericsson.
Днем ранее немецкий Daimler Truck приостановил сотрудничество с российским «КамАЗом». В прошлую пятницу стало известно, что компании Audi, Land Rover, Porsche, General Motors приостановили экспорт автомобилей в Россию. В тот же день Volkswagen остановил два завода в городах Цвиккау и Дрезден из-за отсутствия украинских комплектующих.
В четверг Skoda и ИКЕЯ приостановили работу в России. Компания Lego приостановила поставки в Россию. Аналогичное решение принял Volkswagen.
В пятницу Porsche остановил поставки автомобилей в Россию. Сервис краткосрочной аренды жилья Airbnb также приостановил свою деятельность в России и Белоруссии. Panasonic и Microsoft приостановили продажу товаров и предоставление услуг в России.
Напомним, в субботу компания Samsung приостановила поставки продукции в Россию.
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В Нидерландах заявили о неготовности к отказу от российских энергоносителей
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Нидерланды на данный момент не могут отказаться от российских нефти и газа, заявил премьер-министр страны Марк Рютте в Париже перед встречей с президентом Франции Эммануэлем Макроном.
«Нам также необходимо сегодня обсудить нашу уязвимость [перед РФ] в плане зависимости от поставок российских нефти и газа. Я бы не стал сегодня призывать отказываться от них, они нам необходимы, это некомфортная правда, однако мы можем сделать больше для того, чтобы продвинуть зеленую повестку и сделать нашу экономику менее углеродоемкой», – цитирует Рютте ТАСС.
Ранее вице-премьер Александр Новак заявил, что в связи необоснованными обвинениями в адрес России относительно энергокризиса в Европе и введения запрета в отношении «Северного потока – 2» у Москвы есть полное право принять «зеркальное» решение и наложить эмбарго на прокачку газа через «Северный поток – 1».
Напомним, президент США Джо Байден объявил о запрете на импорт российской нефти и газа в США. После этого цена бензина в ряде штатов приблизилась к семи долларам за галлон. Сенатор от штата Делавэр Крис Кунс спрогнозировал начало глобального энергетического кризиса из-за запрета администрации Соединенных Штатов на покупку энергоресурсов у России.
В понедельник цена газа в Европе превысила 3,9 тыс. долларов. При этом Газпром допустил новые рекорды цен на газ в Европе. Так, зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев заранее «поздравил» европейских чиновников с ценой на газ в 3,5 тыс. евро. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что будущей зимой Европа столкнется с большими проблемами, если Россия прекратит поставки газа. Тем временем в Еврокомиссии заявили о готовности Евросоюза к возможной остановке поставок российского газа.
Напомним, в понедельник президент Украины Владимир Зеленский призвал Запад отказаться от нефти и нефтепродуктов из России. В свою очередь спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси допустила возможность запрета импорта нефти и других энергоресурсов из России. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков предупредил, что планы США ограничить использование российской нефти могут иметь серьезные последствия для рынка. В тот же день стоимость нефти Brent впервые с 2008 года превысила 130 долларов.
Цена нефти Brent превысила 130 долларов за баррель впервые с 2008 года
Стоимость нефти марки Brent впервые с 2008 года превысила отметку 130 долларов за баррель, превысив пиковый показатель 2012 года в 128 долларов, следует из данных торгов.
По состоянию на 2.28 мск, цена майских фьючерсов на топливо Brent росла на 9,35%, до 129,06 доллара за баррель. Апрельские фьючерсы на WTI дорожали на 9,68% – до 126,12 доллара, передает РИА «Новости».
По данным торгов, в 2.06 стоимость нефти Brent составила примерно 130,3 доллара. Максимальное же значение было 130,89 доллара.
На лондонской бирже ICE Futures стоимость нефти марки Brent достигала большего показателя: в 02.02 стоимость барреля достигала 138 долларов. Агентство Bloomberg уточнило, что цена нефти Brent была еще выше, и на короткий период, после открытия торгов, достигла 139 долларов за баррель.
Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков предупредил, что планы США ограничить использование российской нефти могут иметь серьезные последствия для мирового рынка.