Китай раскритиковал санкции в отношении экспорта российских энергоресурсов

Введение санкций в отношении российского экспорта нефти и газа приведет к экономическим проблемам, от которых пострадают все стороны, заявил официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь.

«Китай решительно выступает против односторонних санкций, которые не основаны на международном праве. Размахивание санкционной дубиной не принесет нам мира и безопасности. Это только приведет к серьезным проблемам для экономики и качества жизни в соответствующих странах», – передает ТАСС слова дипломата.

«При таком сценарии проиграют все. Санкции только усилят разобщение и конфронтацию», – добавил он.

Накануне Байден объявил о запрете на импорт российской нефти и газа в США. После этого цена бензина в ряде штатов приблизилась к семи долларам за галлон. Сенатор от штата Дэлавер Крис Кунс спрогнозировал начало глобального энергетического кризиса из-за запрета администрации Соединенных Штатов на покупку энергоресурсов у России.

Москва предупредила Вашингтон о последствиях отказа от российских энергоресурсов. Политолог и американист Малек Дудаков предупредил, что введенное Байденом эмбарго на поставки российской нефти в США усугубит энергетический кризис и подхлестнет дальнейший рост продовольственной инфляции, на которую влияет и дефицит поступающих из России и Белоруссии удобрений. В связи с этим прогнозируется падение урожая в ряде регионов на 50 и более процентов.