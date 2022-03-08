|
|
ЛНР анонсировала расследование о тайной тюрьме батальона «Айдар»
Подписывайтесь на ВЗГЛЯД в
Власти ЛНР после освобождения территории республики начнут расследование о деятельности тайной тюрьмы нацистского украинского батальона «Айдар» в селе Половинкино, сообщила первый заместитель министра иностранных дел ЛНР Анна Сорока.
В ЛНР Сорока ранее также курировала работу по эксгумации тел погибших при обстрелах мирных жителей и подачу в ЕСПЧ и Международный уголовный суд исков от пострадавших и от родственников погибших.
«Знаете, как теперь страшно думать, что нам предстоит (изучать) эту территорию, освобожденную от оккупации? Одно село Половинкино чего стоит. У нас есть просто показания людей, которые знают: пытали, истязали, полные стены в крови. Куда тела девались? Понятно, что прятали где-то рядом», – передает РИА «Новости» слова Сороки.
По ее словам, в Половинкино базировался батальон «Айдар», который организовал в бывшем колбасном цеху тюрьму для пленных ополченцев и мирных жителей.
«Расстреливали и где-то закапывали. Некоторые возвращались и рассказывали, что там происходило... Так что теперь наша цель – как только освободят, первое – едем в Половинкино. С теми людьми, которые там сидели, которых там пытали, убивали, над головами стреляли. Они это все видели, знают, мы поедем и посмотрим», – рассказала Сорока.
Ранее в Минобороны России сообщали, что фиксируются и идентифицируются все лица, голоса, телефоны и координаты, IP-адреса, а также переписка всех украинских нацистов, причастных к издевательствам над жителями ЛНР и ДНР.
В России возмутились символикой на майке Зеленского
|
|
Историк, замдиректора по науке Центра исторической экспертизы и государственного прогнозирования при РУДН Борис Якеменко обратил внимание на символику на одежде президента Украины Владимира Зеленского.
«Во время одного из последних выступлений ... Зеленского многие обратили внимание на крестик на его маечке. При ближайшем рассмотрении он ожидаемо оказался значком УПА* – Украинской повстанческой армии*», – написал Якеменко в своем Telegram-канале.
Он напомнил, что эта структура появилась в 1943 году на базе Организации украинских националистов (ОУН*), ее члены пользовались помощью фашистов для разведки и диверсий против СССР, одним из лидеров организации был Степан Бандера.
УПА проводила масштабные этнические чистки в районах проживания русского, еврейского и польского населения, были уничтожены десятки тысяч человек, велись активные боевые действия против советских партизан.
«И вот теперь клоун выступает в маечке с символом УПА. Вы не поверите, но это «президент». Других маечек у него для нас нет», – заключил Якеменко.
В свою очередь журналист Андрей Вышинский отметил, что «пока весь мир делает вид, что на Украине нет никаких нацистов, президент страны носит футболку с символом УПА (запрещенная в России организация)».
«УПА была создана на базе Организации украинских националистов и всегда придерживалась радикальных русофобских и антисемитских взглядов. Сейчас эту эмблему сделали официальным символом Вооруженных сил Украины, но мировое сообщество по-прежнему не видит, что представляет из себя киевский режим», – написал он в Telegram.
Он заключил, что «именно поэтому Россия и проводит денацификацию и демилитаризацию Украины - потому что вся ее суть в том, чтобы быть анти-Россией, прямо у нас под боком. Мы себе этого позволить не можем – наши дети не простят нам бездействия в отношении тех, кто хочет их убить».
Ранее в понедельник официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что корни украинского национализма кроются в истории, в том числе в деятельности таких организаций, как Организация украинских националистов.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Блинкен заявил о способности ВС России «перемолоть» украинскую армию
|
|
У российских Вооруженных сил есть возможность «перемолоть» украинскую армию, эти силы несравнимы, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.
«Правда также заключается в том, что существует огромная диспропорция в количестве сил России и Украины. И у России есть возможность продолжить «перемалывать» украинскую армию», – цитирует Блинкена РИА «Новости».
Также госсекретарь США добавил, что Вашингтон и страны НАТО на регулярной основе пересматривают свою позицию. Они изучают вопросы развертывания сил и их размещения на постоянной основе, передает ТАСС.
«В ближайшие дни в Литву дополнительно прибудут еще 400 человек из боевой группы 1-й бронетанковой бригады США», – сказал он.
Ранее официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков сообщал, что ВС России уничтожили практически всю боеспособную авиацию киевского режима.
Также российские военные высокоточным оружием большой дальности вывели из строя аэродром военно-воздушных сил Украины, расположенный в Староконстантинове.
В Киеве пригрозили началом вторжения в Россию
Украина может начать вторжение в Россию, заявил секретарь совета нацбезопасности и обороны (СНБО) страны Алексей Данилов.
«Мы всех и все помним, никого и никогда не забудем. Вы нигде не скроетесь: ни за заборами ваших домов, ни на виллах в Майами, ни на яхте на Сейшелах или в бункере на Урале... Вы пришли на нашу землю и в наши семьи – мы придем к вам», – написал Данилов в Facebook, передает РИА «Новости».
Ранее в понедельник министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что Россию ожидает «сюрприз».
До этого в СНБО Украины сообщали о готовности нанести удары по Белоруссии.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Захарова сделала трагическое замечание о переговорах России и Украины
|
|
Официальный представитель МИД Мария Захарова обратила внимание на то, что участников российско-украинских переговоров от Украины стало меньше.
«Украинских переговорщиков становится меньше – их убивают киевские силовики», – написала она в своем Telegram-канале.
Речь идет о том, что сотрудники СБУ при задержании убили участника первого раунда переговоров с Россией от Украины Дениса Киреева. Как сообщил депутат Верховной рады Александр Дубинский, Киреев подозревался в госизмене.
Ранее сообщалось, что в аэропорту Бреста приземлился самолет с членами российской делегации, прибывшей на переговоры с представителями Киева. Близкий к организации встречи белорусский политолог Юрий Воскресенский сообщил, что делегации России и Украины выехали на переговоры в Брестскую область Белоруссии, но из-за логистических проблем у украинцев возможно смещение по времени.
Напомним, третий раунд российско-украинских переговоров начался в Беловежской Пуще.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Украинский депутат подсказал Зеленскому единственный способ избежать физического устранения
|
|
Единственное, что поможет Владимиру Зеленскому избежать «физического устранения», – это передача власти экс-президенту Виктору Януковичу, заявил украинский депутат Илья Кива.
«Единственным выходом для (президента Украины Владимира) Зеленского избежать физического устранения – это передать власть ранее незаконно свергнутому путем государственного переворота законно избранному президенту Украины Виктору Януковичу», – написал он в Telegram.
Депутат считает, что Янукович имеет «все юридические и легитимные права» вести переговоры от лица Украины о достижении мира.
24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции с целью защиты людей от издевательств и геноцида со стороны киевского режима, демилитаризации и денацификации Украины, предания суду совершивших многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан России. Глава государства подчеркнул, что Россия не допустит появления у Украины ядерного оружия.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Кадыров пожаловался на постоянно убегающих бандеровцев на Украине
|
|
Командир чеченского спецназа Хусейн Межидов в ходе спецоперации на Украине никак не может настигнуть бойцов националистических батальонов, посетовал глава Чечни Рамзан Кадыров.
«Утро начинается с оперативных новостей из Украины. Дорогой брат Хусейн Межидов рассказывает, что никак не может наткнуться на бандеровцев и шайтанов. Наши ребята ищут этих бандитов, но последним успешно удается позорно бежать и оставлять позиции», – написал Кадыров в своем Telegram-канале.
Он предупредил, что в скором времени убегающих националистов «прижмут», и им не получится скрыться.
Сами же бойцы чеченского спецназа остаются в «хорошем расположении духа», они готовы выполнять поставленные задачи.
«Российские военнослужащие успешно проходят вглубь территории, не встречая упорного сопротивления. В ближайшее время нас ждут интересные новости», – заключил Кадыров.
Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров предложил президенту Украины Владимиру Зеленскому передать власть Виктору Януковичу и «уповать на судьбу», чтобы отчасти искупить свою вину.
Канделаки высмеяла «актерский успех» Зеленского
Телеведущая и медиаменеджер Тина Канделаки отметила, что сбылась мечта актера Владимира Зеленского попасть на обложки мировых журналов.
«Любой актер мечтает об обложках Vanity Fair, Vogue, Esquire, GQ и далее по списку, – написала Тина Канделаки у себя в Telegram. – Владимир Зеленский добился самого большого успеха среди всех русскоязычных коллег по профессии за последние 20 лет. Обложка Vanity Fair есть. Даже Newsweek и Time есть».
«Все, роль исполнена. Пора заканчивать этот сезон», – заключила она.
Отметим, что сама Тина Канделаки накануне была заочно арестована на Украине.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Путин процитировал слова императрицы Екатерины Второй о защите Родины
Президент России Владимир Путин, поздравляя женщин с 8 Марта, процитировал слова императрицы Екатерины Второй о защите Родины.
«Сегодня хочу вспомнить слова, написанные, по свидетельству современников, великой женщиной, которую у нас на Руси называли «матушка». Это императрица Екатерина Вторая, чье скульптурное изображение установлено здесь, в Кремле», – заявил глава государства в поздравлении с Международным женским днем, опубликованном на сайте Кремля.
Путин напомнил, что Екатерина Вторая «не была русской по происхождению, но гордилась тем, что стала русской». «Я буду защищать мою Родину и языком, и пером, и мечом, пока у меня хватит жизни», – процитировал он императрицу. «И в наше время слова «Родина», «мама», «любимая» для нас в одном ряду. Так будет всегда», – заверил глава государства.
Запись видеообращения прошла в представительском кабинете президента в Первом корпусе Кремля на фоне скульптурного изображения Екатерины Второй, которая родилась в Пруссии и была российской императрицей в 1762–1796 годах. Сенатский дворец (ныне Первый корпус Кремля) был построен по указанию Екатерины Второй архитектором Матвеем Казаковым.
Путин также выразил особую признательность женщинам-медикам, работающим в условиях пандемии, и женщинам-военнослужащим. Он отметил, что в больницах и в скорой помощи на самых разных должностях – от нянечек и санитарок до главных врачей – трудятся много женщин. «В последние два года вы работаете в очень непростых условиях – с огромными, порой запредельными нагрузками и продолжаете самоотверженно бороться за жизнь и здоровье каждого пациента, – отметил глава государства. – Сердечно вас благодарю!» «Особые слова уважения женщинам, которые выполняют свой долг, несут службу в рядах Вооруженных сил России. Спасибо вам за верность Отечеству!» – сказал российский лидер.
Глава государства также обратился к матерям, женам, сестрам, невестам и подругам российских солдат и офицеров, «которые сейчас в бою защищают Россию в ходе специальной военной операции». «Понимаю, как вы переживаете за своих любимых и близких. Вы можете гордиться ими так же, как вместе с вами ими гордится и переживает за них вся страна», – заявил российский лидер.
«Подчеркну: в боевых действиях не участвуют и не будут участвовать солдаты, проходящие срочную службу, и не будет проводиться дополнительный призыв резервистов из запаса. Поставленные задачи решают только профессиональные военные», – обратил внимание глава государства. Президент выразил уверенность, что «они надежно обеспечат безопасность и мир для народа России».
Напомним, президент России поздравил женщин с Международным женским днем, который отмечается 8 Марта, и выразил слова восхищения и благодарности женам, мамам, бабушкам, сестрам, дочерям, подругам за верность, надежность и поддержку в любых испытаниях.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
СБУ задержала сына и внука Ротару за попытку бежать в Молдавию
|
|
Служба безопасности Украины (СБУ) задержала сына и внука певицы Софии Ротару за попытку бежать в Молдавию, сообщило издание «Страна.ua».
Как сообщает издание «Страна.ua» в своем Telegram-канале, 7 марта, на участке украино-молдавской границы у города Могилев-Подольском была задержана группа из девяти человек, которые пытались тайно пересечь границу. Среди задержанных были восемь украинцев призывного возраста и гражданин Молдавии, который на лодке пытался переправить украинцев. Как сообщает издание, среди задержанных оказались Руслан Евдокименко и Анатолий Евдокименко – сын и внук певицы Софии Ротару.
Накануне в МВД Украины рассказали о попытках уклонистов покинуть
страну, прячась в багажниках автомобилей и притворяясь на границе иностранцами за крупные взятки.
Напомним, 3 марта Верховная рада поддержала указ президента Украины Владимира Зеленского о всеобщей мобилизации. 25 февраля Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации и указ о создании Ставки верховного главнокомандующего.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
В Грузии назвали численность приехавших россиян
После 24 февраля численность граждан России, прибывших в Грузию, составила «до 15 тысяч», заявил на брифинге глава парламентской фракции правящей партии «Грузинская мечта» Мамука Мдинарадзе, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
«Реально численность визитеров из России в Грузию в январе, феврале – около 30 тысяч, – сказал он. – При этом «Единое национальное движение» (партия экс-президента Михаила Саакашвили) называет то 120 тысяч, то 150, то полмиллиона».
«Это ложь», – отметил он.
Мамука Мдинарадзе еще раз сказал, что причина отказа Грузии от санкций против России состоит в том, чтобы не нанести вред собственной стране.
При этом Грузия твердо и последовательно выражает Украине политическую поддержку и уже отправила 140 тонн гуманитарной помощи. Находящиеся в Грузии граждане Украины получают всевозможную поддержку властей, частного сектора и общественности.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Харламов опроверг фейки о заявлениях про Украину
|
|
Юморист Гарик Харламов заявил, что голосовые сообщения о его «стыде за Россию» являются фейком, и подчеркнул, что гордится своей страной и национальностью.
Харламов в своем Instagram опроверг истинность голосовых сообщений якобы с его участием, в которых содержатся призывы и агитация. «Это чистая ложь! Если, конечно, ложь бывает чистой. Я к этому никакого отношения не имею», – подчеркнул артист.
Он добавил, что ему известен автор пародии на его голос, и она вышла неудачной. Харламов уточнил, что есть еще один фейк про него и про события на Украине.
«Следующий фейк уже представлен нашими деятелями. Я никогда и нигде не говорил, что мне стыдно быть русским. С этим Камеди Баттл тоже не выиграть. Я русский. Моя дочь русская. Мама, дед, бабушка, сестры, друзья. За них мне тоже должно быть стыдно? Это моя Родина. И я горжусь тем, что я русский. И буду гордиться до конца своих дней, как и любой другой вменяемый человек гордится своей родиной и национальностью», – отметил он.
Харламов указал, что не является политиком или военным, и в контексте применения оружия хочет, «чтобы перестали гибнуть люди».
Между тем российский актер Сергей Безруков сыграл для детей из Донбасса спектакль «Маленький принц». Во время исполнения он высказался в поддержку российских военных, участвующих в специальной операции на Украине.
«Мы все надеемся и молимся, чтобы солдаты и офицеры с честью выполнили свой долг и поскорее вернулись домой, в семью», – сказал актер.
«Мы хотим поддержать наших ребят. Ваших отцов, братьев, ваших мужей, которые сегодня сражаются за нашу безопасность. Им нужна наша поддержка», – подчеркнул артист.
Ранее заслуженная артистка России Мария Шукшина поддержала российских военных, участвующих в спецоперации на Украине. Она пожелала военнослужащим вернуться с победой.
В поддержку спецоперации на Украине также выступил певец Стас Михайлов. Газета ВЗГЛЯД рассказывала о том, кто еще из знаменитостей поддержал военную операцию на Украине.
В ДНР сообщили о полном окружении Мариуполя
Город Мариуполь в Донбассе полностью окружен, началась зачистка районов, заявил замкомандира батальона ДНР «Восток» Александр Семенов.
«Мариуполь на сегодняшний день полностью окружен, началась зачистка определенных районов города», – рассказал он РИА «Новости».
Семенов рассказал, что беженцев по гуманитарным коридорам из Мариуполя с 4 марта не удалось принять ни разу, некоторые из них выходят самостоятельно.
«К сожалению, с четвертого числа так ни разу не получилось принять беженцев. Были приняты порядка 500 человек, которые вышли своим ходом», – сказал он.
24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции с целью защиты людей от издевательств и геноцида со стороны киевского режима, демилитаризации и денацификации Украины, предания суду совершивших многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан России. Глава государства подчеркнул, что Россия не допустит появления у Украины ядерного оружия.
Мединский: Российские ожидания от переговоров с Украиной не оправдались
Помощник президента Владимир Мединский заявил, что ожидания российской стороны от переговоров с Украиной в Брестской области не оправдались.
«Наши ожидания от переговоров не оправдались, но мы надеемся, что в следующий раз сможем сделать более существенный шаги вперед. Переговоры будут продолжены», – цитирует его РИА «Новости».
По его словам, российская сторона надеется, что со вторника гуманитарные коридоры заработают, украинская сторона дала в этом заверение. Он указал на то, что Россия поставила ребром на переговорах с Украиной вопрос об открытии гуманитарных коридоров.
Мединский рассказал, что все документы, привезенные российской стороной на переговоры, представители Киева забрали для изучения.
«Продолжилась дискуссия по политическим и военным аспектам, однако она идет непросто. Говорить о чем-то позитивном пока рано. Мы приехали с большим набором документов, взяли конкретные договора, проекты и предложения, надеялись, что сегодня по части тех пунктов, по которым вроде бы уже договорились принципиально, можно будет подписать хотя бы протокол, но украинская сторона все эти документы забрала для изучения домой, подписать что-то не смогла на месте», – сказал глава российской делегации на переговорах.
По его словам, представители Украины заявили, что вернутся к этому вопросу на следующей встрече.
Мединский отметил, что Россия надеялась подписать на переговорах с украинской делегацией хотя бы протокол, однако ничего подписать не удалось.
«Мы приехали с большим набором письменных документов, мы уже взяли конкретные договоры, проекты и предложения, надеялись, что сегодня по части тех пунктов, о которых вроде бы уже договорились принципиально, можно будет подписать хотя бы протокол, однако украинская сторона все эти документы забрала на изучение домой, подписать что-то не смогла на месте, и сказали, что мы вернемся к этому вопросу, наверное, на следующей встрече», – цитирует его ТАСС.
В свою очередь советник главы офиса Владимира Зеленского и член украинской делегации Михаил Подоляк заявил, что есть небольшие подвижки в улучшении логистики гуманитарных коридоров на Украине.
«Завершился третий раунд переговоров. Есть небольшие положительные подвижки в улучшении логистики гуманитарных коридоров... Продолжались интенсивные консультации по основному политическому блоку урегулирования наряду с прекращением огня и гарантиями безопасности», – написал Подоляк в Twitter после завершения третьего раунда переговоров.
Напомним, третий раунд российско-украинских переговоров завершился в Белоруссии, он продлился почти три часа.
Янукович потребовал от Зеленского остановить кровопролитие
|
|
Экс-президент Украины Виктор Янукович обратился к Владимиру Зеленскому с просьбой любой ценой остановить кровопролитие и достичь мирного соглашения.
«Я хорошо понимаю, что у вас много «советчиков», но лично Вы обязаны любой ценой остановить кровопролитие и достичь мирного соглашения. Этого от вас ждут в Украине, Донбассе и России. Вам будут благодарны украинский народ и Ваши партнеры на Западе», – передает РИА «Новости» текст обращения.
«Хочу по-президентски и даже немного по-отечески воззвать к Владимиру Зеленскому. Владимир Александрович, вы, наверное, мечтаете стать настоящим героем! Но героизм не показной, он не в том, чтобы воевать до последнего украинца. Он в самопожертвовании, в победе над собственной гордостью и амбициями ради сохранения жизни людей», – говорится в обращении к украинскому народу, в котором он обратился к Зеленскому.
«Со своего первого дня вы обещали остановить войну на Украине, и только поэтому вся Украина поддержала вас. Вы могли стать президентом мира, но, к сожалению, этого не случилось», – констатировал Янукович.
Он отметил, что с болью воспринимает то, что сейчас происходит на его родине, и глубоко сочувствует тем страданиям, которые вынуждены терпеть украинцы. При этом он подчеркнул, что «в любой трагедии есть момент, когда ее ещё можно остановить».
Напомним, 24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции с целью защиты людей от издевательств и геноцида со стороны киевского режима, демилитаризации и денацификации Украины, предания суду совершивших многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан России. Глава государства подчеркнул, что Россия не допустит появления у Украины ядерного оружия. В МО России заявили, что Вооруженные силы России не наносят удары по городам Украины. Высокоточное оружие поражает только военные цели.
Путин изложил председателю Европейского совета позицию России по Украине
|
|
Президент России Владимир Путин в разговоре с председателем Европейского совета Шарлем Мишелем изложил позицию России в связи с проведением спецоперации по защите республик Донбасса, сообщили в пресс-службе Кремля.
«Владимир Путин изложил позицию России в связи с проведением специальной военной операции по защите республик Донбасса», – говорится в сообщении на сайте Кремля.
Кроме того, Путин и председатель Евросовета предметно обсудили гуманитарные аспекты текущей ситуации на Украине.
Путин подчеркнул в беседе с Мишелем, что российские военные принимают все возможные меры для сохранения жизни мирных граждан на Украине.
Также Путин добавил, что основная угроза на Украине исходит от националистов, которые используют тактику террористов, прикрываясь мирными жителями.
24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции с целью защиты людей от издевательств и геноцида со стороны киевского режима, демилитаризации и денацификации Украины, предания суду совершивших многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан России. Глава государства подчеркнул, что Россия не допустит появления у Украины ядерного оружия.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД