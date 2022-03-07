Рогозин ответил на предложение американского астронавта работать в «Макдоналдс»

В результате что мы видим? Все олигархи попали под санкции, но все выразили солидарность с президентом. Никто из «олигархов» не сбегает с корабля, все вместе работают на страну, модернизируют производство, инвестируют в Россию.
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После того, как украинские граждане получат питание и необходимую помощь, необходимо прямо на месте проводить разъяснение гражданам целей российской операции. Лейтмотивом должно звучать, что русские не желают оккупировать Украину.
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Решимость наших солдат и офицеров, их боевой дух опираются на то, что чувствуем мы, обычные граждане нашей страны. То, с какой эффективностью они дерутся на поле боя, зависит от эффективности тыла. От нашей поддержки, прежде всего моральной. От нашей веры в то, что всё происходящее – правильно и необходимо.
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Северо-Крымский канал начал наполняться водой из Днепра. Это произошло после недавнего подрыва дамбы в ходе операции по демилитаризации и денацификации Украины. Через этот канал полуостров получал до 85% пресной воды, но после воссоединения с Россией восемь лет назад эта артерия была перекрыта украинскими националистами
В четверг рано утром президент Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции по демилитаризации Украины. Сразу после этого начали появляться сообщения о проведении массированных ракетно-артиллерийских ударов по всем объектам ключевой военной инфраструктуры страны. В Минобороны сообщили, что мирному населению ничего не угрожает. По мнению экспертов, конечной целью России станет смена правящего режима на Украине
В понедельник вечером Владимир Путин выступил с телеобращением к россиянам. Глава государства заявил, что ситуация в Донбассе приобрела критический, острый характер – и на этом фоне он принял решение признать Донецкую и Луганскую народные республики как независимые государства. В самих республиках эту новость восприняли с радостью и ликованием
В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
Рогозин ответил на предложение американского астронавта работать в «Макдоналдс»
7 марта 2022, 11:55
Фото: Александр Рюмин/ТАСС
Текст: Алексей Дегтярев
Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин ответил на заявление американского астронавта Скотта Келли о том, что космическая программа России не будет стоить ничего без США.
Скотт Келли в Twitter опубликовал пост в ответ на заявление Рогозина о том, что российская ракета-носитель «без флагов некоторых стран будет краше выглядеть». «Димон, без этих флагов и иностранной валюты, которую они приносят, твоя космическая программа выеденного яйца не будет стоить. Может, найдешь себе работу в «Макдоналдс», если «Макдоналдс» еще существует в России», – заявил астронавт.
«Это мне прислал американский астронавт Скот. Этот Скот дважды летал в космос на российском корабле «Союз», но при этом остался верным себе – Скотом. Публикую это для того, чтобы все поняли степень американской «благодарности» за то, что Россия сделала для Соединенных Штатов, возя их астронавтов, таких вот Скотов, в течение девяти лет на МКС после того, как американские аварийные и крайне ненадежные корабли угробили два своих экипажа и в итоге были выведены из эксплуатации», – ответил Рогозин.
Он напомнил, что Россия в то время «протянула руку помощи» НАСА, но сейчас «агрессивный Скот ее укусил». «Ну что ж, такой скот полезен только для бигмаков», – заключил глава Роскосмоса.
До этого Рогозин с иронией отозвался к переговорам президента Украины Владимира Зеленского с американским бизнесменом Илоном Маском. «Да, встретитесь, косячка свернете и поговорите о космосе. Может и полегчает», – комментировал глава российской госкорпорации.
В Китае указали на просчет США в связи с санкциями против России
6 марта 2022, 07:54
Текст: Елизавета Булкина
США просчитались, когда решили ввести санкции против российских разработчиков вооружений, пишет китайское издание Global Times.
Отмечается, что США хотели причинить серьезный ущерб российским разработчикам и производителям оружия и нанести удар во вооруженным силам.
Однако, отмечает издание, санкции не окажут ожидаемого в Вашингтоне эффекта, поскольку российская оборонная промышленность является самостоятельной и не зависит от западных технологий. При этом применение российской военной техники в реальных боевых условиях станет для нее высококачественной рекламой и повысит спрос на оружие из России, передает РИА «Новости».
Global Times считает, что Россия сумеет преодолеть введенные против нее финансовые санкции.
Ранее Международный валютный фонд (МВФ) заявил, что санкции против России окажут существенное влияние на экономику и финансовые рынки в мире со значительными побочными последствиями для разных стран.
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США приняли решение ввести санкции против нефтяного сектора России
4 марта 2022, 21:04
Фото: Sergei Karpukhin/REUTERS
Текст: Кристина Цыцура
В Вашингтоне ввели санкции против нефтяного сектора России и Урала в частности. Контроль экспорта будет распространяться еще на 91 организацию нефтяного сектора, заявил министерство торговли США.
«США расширяют меры экспортного контроля в отношении 91 организации нефтяного сектора», – ссылается на заявление минторга США РИА «Новости».
Расширение контроля скажется на ограничении доступа российских компаний к американским технологиям и ПО.
Напомним, спецоперация Вооруженных Сил России по денацификации и демилитаризации Украины началась 24 февраля.
Западные страны продолжают вводить санкции против России. Уже были введены санкции против банковского сектора.
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Посол Антонов: Антироссийская риторика в США дошла до абсурда
6 марта 2022, 05:54
Звучащие в США антироссийские лозунги становятся крайне рискованными для международной безопасности, заявил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов.
«Антироссийская риторика в США дошла до абсурда. Ощущение таково, что здешние политики не до конца отдают отчет своим заявлениям. Звучащие в Вашингтоне лозунги становятся все более безответственными, провокационными, а главное – крайне рискованными для международной безопасности», – передает его слова РИА «Новости».
Антонов подчеркнул, что «готов к встрече с любым американским политиком, включая членов верхней и нижней палат конгресса, для обсуждения путей укрепления стратегической стабильности».
Ранее посольство России в Вашингтоне требовало от США официально объяснить и осудить высказывание сенатора Линдси Грэма про президента Владимира Путина.
В Кремле заявили, что призыв сенатора Грэма к убийству главы российского государства – показатель того, что при русофобском припадке «многие едут рассудком».
Послу США вручили ноту после заявлений сенатора Грэма о Путине.
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Профессора Университета Чикаго потребовали изгнать из вуза за «антиукраинскую идеологию»
Профессора американского университета, политолога и специалиста по международным отношениям Джона Миршаймера, автор теории наступательного реализма и исследования о влиянии израильского лобби в США, просят уволить из вуза, обращение поступило от инициативной группы студентов Университета Чикаго.
«Отменить Миршаймера» хотят за «поддержку Путинизма», «антиукраинскую идеологию» и «распространение российской дезинформации», сообщает Telegram-канал «Политообозреватель».
Это случилось после того, как издание The New Yorker опубликовало интервью с Джоном Миршаймером с заголовком «Почему Джон Миршаймер винит США в кризисе на Украине».
Отмечается, что политолог не изменил свое мнение сейчас и продолжает выступать с убеждениями, которых придерживался годами.
«Когда разразился кризис (на Украине в 2014 году), нам надо было на кого-то свалить вину за происходящее. И, конечно, себя мы винить не собирались. Мы обвинили русских. Мы придумали эту сказку про агрессию России по отношению к Восточной Европе, про то, что Путин помешан на создании «большой России» или даже на воссоздании Советского Союза», – говорил эксперт.
Напомним, Россия начала спецоперацию на Украине 24 февраля. Ее цель – помочь народу Донбасса, который столкнулся с геноцидом, а также демилитаризация Украины.
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В Сети высмеяли перепутавшего Россию с Украиной Байдена
6 марта 2022, 12:00
Фото: Yuri Gripas/ Consolidated News Photos/ Global Look Press
Текст: Александра Юдина
Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден спутал Россию и Украину, комментируя российскую военную спецоперацию, и вызвал бурную реакцию пользователей Сети.
Короткий ролик, где Байден выступил с речью и сказал «как мы дошли до того, что Путин просто решил вторгнуться в Россию? Ничего подобного не происходило со времен Второй мировой войны», опубликован в Telagram-канале «360».
Комментаторы в Сети мгновенно отреагировали на оговорку американского лидера. «Быть того не может, чтобы 81 млн американцев выбрал в президенты это», – передает РИА «Новости» слова пользователя Seven Wonders.
Другой пользователь заметил, что «обожает уроки географии от нашей администрации».
«Первая тысяча оговорок Байдена смешила. Сейчас уже стыдно», – заявил jeff Scarpino.
«Я не с первого раза уловил про Россию и Украину, потому что зациклился на фразе «ничего подобного не было со Второй мировой». Извините? Он был в подвале с 2001 года???» – прокомментировал Duco Darling.
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Западные СМИ рассказали о секретном пути передачи оружия на Украину
7 марта 2022, 09:22
Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko
Текст: Алексей Дегтярёв
Руководитель комитета начальников штабов ВС США генерал Марк Милли побывал на секретном аэродроме рядом с украинской границей, откуда поставляют оружие в эту страну, сообщают американские СМИ со ссылкой на представителя Пентагона.
Милли пронаблюдал лично за поставкой оружия на Украину, на аэродроме он встретился с военными и посмотрел, как проводится транспортировка вооружений, сказал собеседник CNN, передает РИА «Новости».
Утверждается, что в последние дни на этом аэродроме, расположение которого не сообщается, число рейсов увеличилось с нескольких до 17 в день.
Представитель Пентагона уточнил, что российские военные не пытались пресечь эти поставки, но есть опасения, что этот канал может быть под прицелом «по мере продолжения наступления».
По этим данным, Киеву отправлена помощь из 14 стран, подавляющая ее часть – из США на сумму 240 млн из 350 млн долларов, выделенных на эти цели. В числе доставленного – «бронебойные» средства.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков предупреждал, что поставки странами Запада вооружения на Украину могут стать дестабилизирующим фактором, который не поспособствует восстановлению порядка в этой стране.
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Захарова объяснила назначение улетевшего в Вашингтон «неопознанного борта»
5 марта 2022, 15:46
Текст: Наталья Ануфриева
«Неопознанный борт» из Санкт-Петербурга в Вашингтон вылетел, чтобы вывезти объявленных в США персонами нон грата российских дипломатов, сообщила представитель МИД России Мария Захарова.
Захарова заявила в Telegram, что соответствующий рейс борта СЛО «Россия» «бойцы информационного фронта выдали одновременно за «бегство русских» и «попытку Москвы войти в контакт с американцами».
«Разочарую. Этим самолетом вернутся на Родину российские дипломаты, которых правительство США объявило persona non grata», – пояснила она.
Ранее американские власти объявили 12 сотрудников представительства России при ООН персонами нон грата, обязав дипломатов покинуть Соединенные Штаты до 7 марта. Заявлялось, что дипломатов подозревают в шпионаже.
Посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов обвинил Соединенные Штаты в гонениях сотрудников постпредства России при ООН и нарушении обязательств по обеспечению нормальных условий работы представительств зарубежных государств при всемирной организации.
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Русские засыпали страницу Белого дома в Instagram триколорами
5 марта 2022, 17:19
Текст: Валентина Григоренко
Российские пользователи атаковали аккаунт Белого дома в Instagram. Под последними постами администрации США россияне оставляют множество комментариев в поддержку России.
«Россия, вперед!» – написал один из пользователей на странице Белого дома в Instagram.
«Руки прочь от России! Русские не сдаются!», – отметил еще один пользователь.
«Мы гордимся, что мы русские», – написал комментатор.
Большинство пользователей оставляют под постами смайлы в виде триколора. Помимо этого, многие писали строчки из знаменитого стихотворения Е. А. Евтушенко «Хотят ли русские войны?», цитаты из гимна России, строки из песни Олега Газманова «Вперед, Россия!» Некоторые пользователи в комментариях цитируют президента России Владимира Путина.
«А кто Берлин взял штурмом? Американцы, что ли? Англичане или французы? Красная армия», – процитировал Путина один из пользователей под постом, размещенным в аккаунте Белого дома.
Ранее Путин заявил, что Россия пыталась решить конфликт на Украине в мирном русле.
Напомним, Россией было принято решение о проведении специальной военной операции с целью защиты людей от издевательств и геноцида со стороны киевского режима, демилитаризации и денацификации Украины, предания суду совершивших многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан России. Об этом заявил президент России Владимир Путин в своем обращении.
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Американские СМИ заявили о проблемах США из-за борьбы с Россией
5 марта 2022, 08:20
Текст: Александра Юдина
Отказ 35 стран поддержать антироссийскую коалицию США в ООН свидетельствует о серьезных проблемах у Америки, высказал мнение эксперт по международной проблематике Тед Карпентер в издании The National Interest.
«Поскольку США придают такое большое значение созданию подавляющей коалиции против Москвы, другим странам требуется определенное мужество, чтобы отказаться присоединиться к ней. И все же 35 стран отказались «умаслить» Соединенные Штаты и предпочли вместо этого воздержаться [от голосования]», – передает Ura.ru его слова.
По мнению эксперта, важные для США страны Южной и Восточной Азии воздержались от голосования, в частности Индия и Китай. Так, США не оказывают должного влияния на ряд стран, поэтому у них не получается создать масштабную антироссийскую коалицию, резюмировал Карпентер.
Ранее в одномиз крупнейших в мире инвестиционных банков Goldman Sachs заявили, что Россия за шесть-девять месяцев успешно преодолеет ситуацию, сложившуюся из-за западных санкций.
Тем временем президент России Владимир Путин подписал закон о возможности применения санкций против граждан любых иностранных государств и лиц без гражданства, нарушивших права россиян или совершивших в их отношении преступления.
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США задумались об интеграции Прибалтики в систему ПВО НАТО
6 марта 2022, 09:51
Текст: Александра Юдина
Соединенные Штаты запросили у компаний предварительные предложения о возможности поставки систем ПВО Литве, Латвии и Эстонии и их интеграции в систему противовоздушной обороны НАТО.
В запросе отмечается, что он сделан с целью изучения рынка и планирования дальнейших действий. Система ПВО должна также иметь возможность противодействия беспилотникам, пишет РИА «Новости».
Ранее украинский президент Владимир Зеленский выступил с жесткими выпадами в адрес НАТО из-за отказа альянса закрыть небо над Украиной.
До того генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что в небе над Украиной не должно быть военных самолетов НАТО, а на ее территории – солдат Североатлантического альянса. В среду глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз не ведет войну с Россией, но в сложившейся ситуации поддерживает Украину.
В свете последних событий президент России Владимир Путин заявил, что Россия рассматривает любые попытки других стран установить бесполетную зону над Украиной как участие в военных действиях, закрытие неба будет иметь колоссальные последствия в том числе и для Европы.
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В США допустили запрет на импорт нефти из России
7 марта 2022, 06:52
Текст: Елизавета Булкина
Палата представителей США рассматривает возможность запрета импорта нефти и энергоресурсов из России, заявила спикер палаты Нэнси Пелоси.
«Палата в настоящее время изучает (возможность введения – прим. ВЗГЛЯД) строгого законодательства, которое еще больше изолирует Россию от мировой экономики. Наш законопроект запретит импорт российской нефти и энергоресурсов в Соединенные Штаты, аннулирует нормальные торговые отношения с Россией и Белоруссией и станет первым шагом к отказу России в доступе во Всемирную торговую организацию», – цитирует заявление Пелоси RT.
Между тем, по данным агентства Киодо, власти Японии ведут переговоры с США и странами Европы о запрете на поставки нефти из России, передает РИА «Новости».
Ранее сообщалось, что премьер-министр Великобритании Борис Джонсон на фоне событий на Украине считает необходимым выработать общую европейскую энергетическую стратегию, предназначенную для снижения зависимости от поставок энергоресурсов из России.
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Сервис онлайн-бронирования отелей Booking.com перестал работать в России
4 марта 2022, 22:59
Текст: Антон Никитин
Сервис онлайн-бронирования отелей Booking.com перестал работать в России, забронировать любые объекты размещения внутри страны теперь нельзя.
«Нет вариантов, соответствующих вашим критериям поиска. Попробуйте снова», – следует из оповещения при попытке выбрать объект размещения в России, передает ТАСС.
Аналогичное оповещение появляется при попытке найти отель в Белоруссии. В целом поиск и бронирование отелей за рубежом в сервисе по-прежнему доступны.
Напомним, в конце января Девятый арбитражный апелляционный суд вслед за нижестоящей инстанцией подтвердил законность постановления Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России о наложении на агрегатор отелей Booking оборотного штрафа в размере более 1,3 млрд рублей за навязывание отелям условия о так называемом паритете цен.
В августе 2021 года Арбитражный суд Москвы подтвердил законность выводов Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России, признавшей компанию Booking.com. B.V. нарушителем антимонопольного законодательства из-за навязывания отелям требования о так называемом паритете цен. Ранее Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России наложила на Booking.com оборотный штраф в размере 1,3 млрд рублей за злоупотребление доминирующим положением на рынке гостиничных агрегаторов.
В декабре 2020 года ФАС признала компанию Booking.com B.V. виновной в нарушении антимонопольного законодательства. В ведомстве считают, что агрегатор воспользовался доминирующим положением на рынке, вынуждая гостиницы заключать договоры на заведомо невыгодных условиях.
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Россия запросила гарантии США, что санкции не отразятся на сотрудничестве с Ираном
5 марта 2022, 15:24
Текст: Вера Басилая
Москва запросила у Вашингтона письменные гарантии как минимум на уровне госсекретаря, что ситуация с санкциями не отразится на ее сотрудничестве с Тегераном, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров по итогам переговоров с главой МИД Киргизии Русланом Казакбаевым.
Лавров пояснил, что Россия хочет получить от США «очень четкий ответ» в контексте двусторонних связей Москвы и Тегерана, а также иранской ядерной сделки.
«Гарантии нам нужны, что вот эти санкции никоим образом не затронут тот режим торгово-экономических и инвестиционных связей, который заложен в совместном всеобъемлющем плане действий по иранской ядерной программе. Мы запросили американских коллег, поскольку они здесь правят бал, чтобы нам дали гарантии как минимум на уровне государственного секретаря, что нынешний процесс, запущенный Соединенными Штатами, ни в коей мере не будет ущемлять наши права по свободному и полноценному торгово-экономическому, инвестиционному, военно-техническому взаимодействию с Исламской Республикой Иран», – цитирует ТАСС Лаврова.
В середине декабря 2021 года Вашингтон предложил Тегерану вернуться к сделке в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе. В апреле 2021 года президент России Владимир Путин выразил надежду на то, что все, связанное с СВПД по иранской ядерной программе, будет восстановлено в прежних рамках.
После выхода США из ядерной сделки Тегеран отказался от обязательств по СВПД и приступил к обогащению урана до оружейного уровня. Президент Ирана Хасан Роухани заявлял о готовности Тегерана вернуться к выполнению обязательств по ядерной программе при условии снятия всех санкций. 1 мая в ходе переговоров в Вене по иранской ядерной программе участники встречи договорились смягчить санкции против Ирана. Позже Тегеран анонсировал снятие более 1 тыс. американских санкций времен администрации Трампа.
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Власти США допустили введение ограничений на импорт российской нефти
4 марта 2022, 22:45
Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press
Текст: Антон Никитин
Соединенные Штаты рассматривают возможность ограничить использование российской нефти, однако не будут предпринимать действия в ущерб глобальному рынку энергоносителей, заявила председатель Совета экономических консультантов при Белом доме Сесилия Роуз.
«Мы импортируем не так много российской нефти, но изучаем варианты, которые можем предпринять, если решим снизить ее потребление. Но самое главное – мы сохраняем стабильное предложение в глобальной энергетике», – приводит слова Роуз ТАСС.
При этом представитель Белого дома выступила с утверждением, что США якобы не хотят предпринимать действия, которые нанесли бы удар по глобальному рынку энергоносителей.
В свою очередь пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что Соединенные Штаты рассматривают варианты, которые позволили бы снизить потребление российских энергоносителей прямо сейчас. «Мы рассматриваем варианты [действий], которые можем предпринять прямо сейчас, чтобы снизить потребление Соединенными Штатами российских энергоносителей. Но мы крайне внимательно относимся к тому, чтобы снизить влияние этих мер на американские семьи», – сказала пресс-секретарь Белого дома.
Ранее в пятницу глава британского внешнеполитического ведомства Лиз Трасс в преддверии встречи с коллегами по Группе семи (G7) и участия в Совете ЕС по иностранным делам в Брюсселе призвала Европу распространить санкции против России на нефть и газ. Ранее в Еврокомиссии предупредили, что санкции Евросоюза против России отразятся на европейских странах из-за инфляции и давления на цены в сфере энергетики.
В пятницу утром нефть подорожала на опасениях по прекращению поставок из России. Накануне цена газа в Европе обновила исторический максимум и достигла 2280 долларов.
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Послу США вручили ноту после заявлений сенатора Грэма о Путине
5 марта 2022, 18:16
Текст: Алексей Дегтярёв
Посол США в Москве Джон Салливан получил ноту протеста в связи с провокационными заявлениями сенатора Линдси Грэма о президенте России Владимире Путине, ее вручил замглавы МИД Сергей Рябков.
«Джону Салливану заявлено, что подобный выпад квалифицируется Уголовным кодексом Российской Федерации как посягательство на жизнь государственного деятеля и влечет за собой тяжелые последствия, включая привлечение к уголовной ответственности», – цитирует сообщение МИД России ТАСС.
Напомним, посольство России в Вашингтоне требовало от США официально объяснить и осудить высказывание сенатора Линдси Грэма про президента Владимира Путина.
В Кремле заявили, что призыв сенатора Грэма к убийству главы российского государства – показатель того, что при русофобском припадке «многие едут рассудком».