Сенатор: Западные СМИ фактически признались в осуществлении информационных атак на Россию

Решение ряда западных медиа приостановить работу в России в связи с введением уголовной ответственности за публичное распространение фейков о действиях ВС России расцениваем как признание в участии в такого рода деструктивной работе, заявил член Комиссии, первый зампред Комитета по конституционному законодательству и госстроительству СФ Владимир Полетаев.

«Эти так называемые «журналисты» и «независимые СМИ» фактически сами признаются, что без использования ложной информации работать не могут и функционируют исключительно как операторы информационных атак на нашу страну», – передают его слова в официальном Telegram-канале Комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела России.

По мнению сенатора, на это указывают слова главы Би-би-си Тима Дэйва об отсутствии «другого выбора, кроме как временно приостановить работу всех журналистов BBC» в России в связи с принятием закона о противодействии фейкам.

Полетаев добавил, что нервная реакция в ведущих западных СМИ на принятие закона и блокировку ряда ресурсов, нарушавших российское законодательство, подтверждают эффективность принимаемых мер. Благодаря оперативному совершенствованию законодательства и блокировке ряда ресурсов и платформ, осознанно участвовавших в информационной войне против России, удалось перекрыть западный канал манипуляций и распространения дезинформации.

«Россия в полном праве принимать эти меры для защиты своего суверенитета», – подчеркнул он.

Напомним, 4-5 марта ряд западных СМИ, включая BBC, CNN и Bloomberg, заявили о приостановке своей работы в России в связи с принятием закона об уголовной ответственности за публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил Российской Федерации. Одновременно с этим в западных СМИ развернулась массированная кампания с критикой российских мер по предотвращению распространения фейков.

Ранее в Генпрокуратуре заявляли, что источником призывов к проведению «антивоенных» акций в России зачастую являются организации, признанные экстремистскими. На этой неделе россиянам разъяснили наказание за фейки о спецоперации российской армии: заведомо ложная информация о действиях Вооруженных сил России влечет за собой штраф от 700 тысяч до 1,5 млн рублей, либо лишение свободы до трех лет.