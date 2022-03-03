Россиянам разъяснили наказание за фейки о действиях ВС

Заведомо ложная информация о действиях Вооруженных сил России влечет за собой штраф от 700 тыс. рублей до 1,5 млн либо лишение свободы до трех лет, следует из документа с поправками, которые предлагается внести в Уголовный кодекс РФ и статьи 31 и 151 Уголовно-процессуального кодекса.

«Публичное распространение под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации об использовании Вооруженных Сил Российской Федерации в целях защиты интересов Российской Федерации и ее граждан, поддержания международного мира и безопасности, наказывается штрафом в размере от 700 тыс. до 1,5 млн рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до восемнадцати месяцев, либо исправительными работами на срок до одного года, либо принудительными работами на срок до трех лет, либо лишением свободы на тот же срок», – цитирует документ РИА «Новости».

Аналогичное деяние, совершенное лицом с использованием своего служебного положения; группой лиц, группой лиц по предварительному сговору или организованной группой; с искусственным созданием доказательств обвинения; из корыстных побуждений; по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды либо по мотивам ненависти или вражды в отношении какой-либо социальной группы, – наказывается штрафом в размере от 3 до 5 млн рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от трех до пяти лет, либо принудительными работами на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет, либо лишением свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет.

Если же деяния, предусмотренные частями первой и второй статьи, повлекли тяжкие последствия, нарушителю грозит срок от десяти до пятнадцати лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет.

«Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил Российской Федерации в целях защиты интересов Российской Федерации и ее граждан, поддержания международного мира и безопасности, в том числе публичные призывы к воспрепятствованию использования Вооруженных сил Российской Федерации в указанных целях, совершенные лицом после его привлечения к административной ответственности за аналогичное деяние в течение одного года, - наказываются штрафом в размере от 100 тыс. до 300 тыс. рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до двух лет, либо принудительными работами на срок до трех лет, либо арестом на срок от четырех до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до трех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на тот же срок», – следует из документа.

Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству уже одобрил поправку об уголовной ответственности за фейки о действиях ВС РФ.

Напомним, глава думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев накануне заявил, что в Госдуму внесены поправки в законопроект о наказании до 15 лет лишения свободы за распространение фейков о действиях ВС России.