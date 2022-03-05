В России начали обсуждать отмену ответственности за использование нелицензированного ПО

На фоне набирающих оборот санкций российские власти экстренно готовят меры поддержки, среди которых обсуждается отмена уголовной и административной ответственности за использование пиратского программного обеспечения «из стран, поддержавших санкции», сообщили СМИ.

«Коммерсант» ознакомился с таблицей под названием «План первоочередных действий по обеспечению развития российской экономики в условиях внешнего санкционного давления», в которой перечислены меры по поддержке различных отраслей российской экономики от 2 марта. По словам источника издания, знакомого с ситуацией, в разработке документа участвовали многие ведомства, а реализация части мер уже начата.

Согласно плану, для поддержки российских информационных технологий предлагается механизм принудительного лицензирования в отношении ПО, баз данных и топологий для интегральных микросхем. На них может быть распространено действие ст. 1360 ГК РФ (по ней правительство РФ имеет право «в случае крайней необходимости» принять решение об использовании изобретения, полезной модели или промышленного образца без согласия патентообладателя). Также власти предлагают отменить уголовную и административную ответственность за использование нелицензированного в РФ программного обеспечения, «принадлежащего правообладателю из стран, поддержавших санкции».

По словам собеседника на IT-рынке, знакомого с предложениями, «пока это проект, который, очевидно, вызывает массу вопросов у игроков рынка, особенно у тех, кто сам лицензирует свое ПО». В Минцифры сообщили, что участвуют в работе над планом: «В части освобождения от ответственности за использование нелицензионного софта мы выступаем за сбалансированный подход, чтобы стимулировать переход на российское ПО».

Освобождение от ответственности предлагается обсуждать только по продуктам, где сейчас явно нет российских аналогов, добавили в министерстве.

На фоне военных действий на Украине и постоянно усиливающихся санкций, которые уже привели к остановке работы на российском рынке, например, Microsoft, IBM, Oracle, AMD, Intel, Cisco, власти экстренно разрабатывают и меры поддержки российских IT-компаний. Среди уже одобренных – отсрочка от службы в армии, а также льготная ипотека для сотрудников IT-компаний, трехлетнее освобождение предприятий от налога на прибыль и др. Поддержка готовится и для операторов связи. Минцифры предложило ввести «справедливую индексацию» тарифов на связь, установить для них до 2024 года ставку по налогу на прибыль в размере 3%, а также одобрить льготные кредиты на развитие инфраструктуры.

Судя по всему, идея в том, чтобы принудительно лицензировать и вводить в оборот иностранный софт без какого-либо вознаграждения правообладателю, если он поддержал санкции против России, объяснила директор по правовым инициативам* Фонда развития интернет-инициатив Александра Орехович.

Это действительно позволит российскому рынку некоторое время существовать «по инерции, не делая резких движений по импортозамещению», которое по факту не везде возможно, говорит независимый консультант по работе с национальными проектами Андрей Шолохов. Быстро нарастить разработку своего системного ПО будет очень сложно, говорит он: «Есть риск, что компаниям продолжительное время придется пользоваться нелицензионным ПО».

Однако, по мнению преподавателя Moscow Digital School Олега Блинова, разрешение пиратства не слишком эффективный шаг: «Сегодня большая часть полезного софта делается в виде подписок на облачный продукт, это позволяет разработчикам обезопасить код, который остается на их серверах. Без подписок и доступа к обычному сервису многие инструменты перестанут работать».

Ранее Microsoft приостановил предоставление услуг в России.

Напомним, в субботу компания Samsung также приостановила поставки продукции в Россию.