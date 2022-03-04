«Аэрофлот» отключили от крупнейших международных систем бронирования авиабилетов

Дмитрий Певцов: Еврошвондеры занялись демонизацией русской культуры

Увольнение российских деятелей культуры из-за поддержки решения о проведении спецоперации на Украине – большая политика, но в этом есть и плюсы: россияне смогут больше наслаждаться выступлениями этих артистов, развивать культуру страны, сказал газете ВЗГЛЯД актер и музыкант, депутат Госдумы Дмитрий Певцов.

На Западе начали разрывать контракты с российскими деятелями культуры. Баварская государственная опера заявила о прекращении сотрудничества с российской и австрийской оперной певицей, народной артисткой России Анной Нетребко, Мюнхенский филармонический оркестр отстранил от должности главного дирижера россиянина Валерия Гергиева.

«Думаю, что реагировать надо спокойно. То, что происходит – большая политика, которая в условиях глобализации и развития информационного общества пронизала все сферы жизни – и культуру, и спорт, и простые человеческие отношения. Идет информационная война, и наш противник, к сожалению, не блещет ни культурой, ни образованием. Пример с министром иностранных дел Британии, которая элементарной географии не знает, или уже ставшая у нас именем нарицательным – Псаки, которая шестой флот к берегам Белоруссии посылала, тому подтверждение», – говорит Певцов.

В этой информационной войне, продолжает депутат, все средства пригодились, а самое действенное примитивное – стадное чувство и демонизация всего русского, российского, включая самых известных наших деятелей культуры.

«Я думаю, если эти «еврошвондеры», не дай Бог, внимательно прочтут Пушкина или Достоевского, то и их объявят вне закона. И прецеденты такие были, вспомним фашистскую Германию, когда травили и гнали евреев, устраивали костры из книг. Даже нобелевский лауреат в области литературы Томас Манн, несогласный с фашистской идеологией, был вынужден бежать в другую страну», – напоминает собеседник.

Он подчеркивает, что такое решение Запада в отношении российских деятелей культуры печально, однако даже в этой ситуации есть плюсы – россияне чаще начнут «приобщаться к искусству Валерия Гергиева в нашей стране».

Более того, по его мнению, такого рода санкции и ограничения – это шанс развивать свою сферу культуры, создавать свои фильмы, театральные постановки, оживить гастрольную деятельность внутри страны, обратить внимание на литературу, музеи, библиотеки, художественное творчество, народные промыслы, культурные ценности, давать дорогу молодым талантам. Депутат напоминает, что в Госдуме уже рассматривают законопроект о возможности полного государственного финансирования дебютных и документальных отечественных фильмов, включая и прокат. Подобные методы, считает он, нужно распространять и на другие сферы культуры.

«Одна из важнейших тем – мы все сейчас разделены, у нас нет общепризнанной идеологии, системы ценностных ориентиров, понимания что такое хорошо и что такое плохо, где кончается свобода художника и начинается зона основополагающих, жизненно важных интересов общества и государства? Возьмем те же европейские ценности, насколько эти ценности, например, в части пропаганды ЛГБТ или ювенальной юстиции соответствуют интересам наших граждан? Известный отечественный лингвист Ю. Лотман заметил: «Культура начинается с запретов». И в этой связи я бы поднял вопрос о сохранении отечественных традиций в культуре, как важнейшей ее основе», – рассуждает Певцов.

Однако, продолжает артист, есть и другие проблемы: России не хватает социальной и культурной инфраструктуры, профессионалов в сфере управления культурой, а также нужно укреплять финансовые основы учреждений культуры и вырабатывать механизмы контроля госрасходов в сфере культуры. «Как видите, у нас большая созидательная повестка, надо собраться, сосредоточиться и работать на благо нашей Родины, сохранять и развивать нашу, не побоюсь этих слов, великую отечественную культуру. Я уверен, в сложившихся условиях наша молодежь может получить мощный старт и перспективы внутри страны в развитии креативных индустрий, культуры и искусства. И от нас самих многое зависит», – заключил собеседник.

Ранее Миланский театр «Ла Скала» потребовал от Гергиева призвать к мирному разрешению ситуации вокруг Украины, иначе отстранит его от выступлений с оперой «Пиковая дама», которая идет на сцене с 5 по 13 марта. В среду стало известно, что Гергиева заменили другим российским дирижером. Также в «Ла Скала» сообщили об отмене выступлений Нетребко.