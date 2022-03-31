Уральский завод намерен расширить производство для импортозамещения запчастей

Первоуральский автоагрегатный завод в Свердловской области, выпускающий амортизаторы для грузового автотранспорта и автобусов, намерен расширить производство для выпуска и импортозамещения компонентов электропоездов железных дорог, метрополитена и роботизированных складских терминалов, заявил гендиректор завода Андрей Стариков.

«Мы давно занимаемся импортозамещением, но нам нужно расширяться. Нужна помощь от государства по выделению площадки площадью 3-6 гектаров с инфраструктурой – точками подключения газа, электричества, воды, канализации, автодорогой, с целевым назначением для создания производства. Мы на ограниченной площади не можем разместить больше оборудования, также не хватает складских площадей для сырья и готовой продукции. Сейчас у нас работает более 200 человек на площади примерно 1 гектар, режим работы завода круглосуточный», – цитирует ТАСС Старикова.

Сейчас мощность производства составляет около 50 тыс. амортизаторов в месяц. По словам Старикова, в рамках импортозамещения предприятие готово производить пневморессоры для грузовых полуприцепов, а также компоненты поездов метрополитена и электропоездов. Также с владельцами роботизированных складских терминалов обсуждаются вопросы разработки и поставки демпфирующих устройств безопасности. В настоящее время техническая документация проходит согласование, в том числе в РЖД.

Гендиректор завода пояснил, что помощь с предоставлением площадки необходима для сокращения времени на восполнение потребностей российского рынка.

«Формирование, выделение площадки, конкурсные процедуры и оформление земли – бюрократическая процедура, которая предполагает серьезные затраты времени и средств. Поддержка вернется государству, области и городу налогами, высокотехнологичными рабочими местами, благополучием работников и их семей, создаст кумулятивный эффект для развития отраслей, входящих в кооперацию», – заявил Стариков.

Он также отметил, что предприятие, как и многие другие, столкнулось с проблемами из-за санкций, например, в части дефицита оборотных средств. при этом, в производстве используются только отечественные компоненты, что позволяет продолжить выпуск продукции. Для удовлетворения внутрироссийского спроса предприятие готово увеличить выпуск продукции на основе собственных запатентованных технологий для грузового автотранспорта любого европейского, американского, азиатского производства.

Ранее в России по программе импортозамещения начат выпуск СВЧ-переключателей для космической техники, пищевой упаковки, фармацевтических субстанций, двусторонних игл с камерой визуализации для забора венозной крови и электродвигателей для тепловозов.

До этого вице-премьер Дмитрий Чернышенко рассказал, что уровень импортозамещения в России по всем критическим направлениям составляет 80-100%, но в каких-то сферах отечественные сервисы «не дотягивают» до уровня технологических гигантов.