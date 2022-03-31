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Уральский завод намерен расширить производство для импортозамещения запчастей
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Первоуральский автоагрегатный завод в Свердловской области, выпускающий амортизаторы для грузового автотранспорта и автобусов, намерен расширить производство для выпуска и импортозамещения компонентов электропоездов железных дорог, метрополитена и роботизированных складских терминалов, заявил гендиректор завода Андрей Стариков.
«Мы давно занимаемся импортозамещением, но нам нужно расширяться. Нужна помощь от государства по выделению площадки площадью 3-6 гектаров с инфраструктурой – точками подключения газа, электричества, воды, канализации, автодорогой, с целевым назначением для создания производства. Мы на ограниченной площади не можем разместить больше оборудования, также не хватает складских площадей для сырья и готовой продукции. Сейчас у нас работает более 200 человек на площади примерно 1 гектар, режим работы завода круглосуточный», – цитирует ТАСС Старикова.
Сейчас мощность производства составляет около 50 тыс. амортизаторов в месяц. По словам Старикова, в рамках импортозамещения предприятие готово производить пневморессоры для грузовых полуприцепов, а также компоненты поездов метрополитена и электропоездов. Также с владельцами роботизированных складских терминалов обсуждаются вопросы разработки и поставки демпфирующих устройств безопасности. В настоящее время техническая документация проходит согласование, в том числе в РЖД.
Гендиректор завода пояснил, что помощь с предоставлением площадки необходима для сокращения времени на восполнение потребностей российского рынка.
«Формирование, выделение площадки, конкурсные процедуры и оформление земли – бюрократическая процедура, которая предполагает серьезные затраты времени и средств. Поддержка вернется государству, области и городу налогами, высокотехнологичными рабочими местами, благополучием работников и их семей, создаст кумулятивный эффект для развития отраслей, входящих в кооперацию», – заявил Стариков.
Он также отметил, что предприятие, как и многие другие, столкнулось с проблемами из-за санкций, например, в части дефицита оборотных средств. при этом, в производстве используются только отечественные компоненты, что позволяет продолжить выпуск продукции. Для удовлетворения внутрироссийского спроса предприятие готово увеличить выпуск продукции на основе собственных запатентованных технологий для грузового автотранспорта любого европейского, американского, азиатского производства.
Ранее в России по программе импортозамещения начат выпуск СВЧ-переключателей для космической техники, пищевой упаковки, фармацевтических субстанций, двусторонних игл с камерой визуализации для забора венозной крови и электродвигателей для тепловозов.
До этого вице-премьер Дмитрий Чернышенко рассказал, что уровень импортозамещения в России по всем критическим направлениям составляет 80-100%, но в каких-то сферах отечественные сервисы «не дотягивают» до уровня технологических гигантов.
США и ЕС обсудили «изоляцию» России
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В Вашингтоне состоялось первое заседание диалога высокого уровня дипломатов США и ЕС по России, сообщает Госдеп.
США представляла замглавы Госдепа по политическим делам Виктория Нуланд, а ЕС – замгенсека внешнеполитической службы Энрике Мора. В совместном заявлении сторон говорится, что они «приветствовали координацию» по «беспрецедентным санкциям и мерам экспортного контроля» против России, передает ТАСС.
США и ЕС «обсудили продолжение тесного сотрудничества в деле координации с G7 с целью обеспечения строжайшего выполнения этих мер», а также «шаги по еще большей изоляции» России «от экономик США и ЕС и международной финансовой системы». Они намерены «создать жесткие издержки для России за ее действия» в отношении Украины.
Также в заявлении подчеркивается «приверженность расширению коалиции» стран, «которые вводят санкции и меры экспортного контроля» против России. США и ЕС «приветствовали рост числа» таких государств.
Китай призвали «не обходить и не подрывать» санкции, а также не оказывать какую-либо помощь Москве в проведении военной операции на Украине. Также обсуждалась тема сокращения зависимости ЕС от российских энергоносителей.
Россия начала военную спецоперацию с целью денацификации и демилитаризации Украины 24 февраля. Москва не планирует оккупацию территорий Украины. Киеву выдвинут ряд политических условий, включающих признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами. Согласно данным Минобороны России, украинские войска планировали напасть на Донбасс в марте 2022 года. В военном ведомстве подчеркивают, что проводимая российскими военными спецоперация упредила и сорвала широкомасштабное наступление ударных группировок украинских войск на ЛНР и ДНР.
Глава МИД России Сергей Лавров назвал санкции налогом на независимость. Он также отметил, что санкции всегда только укрепляли Россию. Во внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что Россию невозможно изолировать полностью, в условиях санкций будут открываться новые внутренние возможности.
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Медведев назвал лучшие способы оставить Европу без газа
Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев перечислил «лучшие» способы оставить Европу без газа.
Среди них заморозка «Северного потока», активов ЦБ, отказ от оплаты газа в рублях, заявления об отказе от российского газа в ближайшие пару лет. Также Медведев сообщил об обысках в офисах «Газпрома» в Германии.
«Молодцы! Мудрые решения европейских политиков!», – написал он в Telegram-канале.
Напомним, президент России Владимир Путин ждет до 31 марта доклад от правительства, Банка России и Газпрома об изменении валюты платежа на рубли за поставки газа в недружественные страны, следует из перечня поручений главы государства.
СМИ: Газпром готовится остановить поставки газа в Европу
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Газпром прорабатывает возможность полной остановки поставок газа «недружественным странам» и оценивает последствия такого шага. Оплата за поставки по долгосрочным контрактам Газпрома в марте должна быть проведена 1 апреля.
В Газпроме обсуждать вопрос отказались. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не стал комментировать информацию, но заявил, что процесс оплаты российского газа в рублях не будет запущен непосредственно 31 марта, так как «оплата и поставки – растянутый во времени процесс». «Это не то, что завтра будет поставлено, должно быть оплачено (рублями)», – передает «Коммерсант» его слова.
При этом источники издания утверждают, что судьба поставок российского газа в Европу, которые не замораживались даже в разгар холодной войны, остается неопределенной.
Ранее зампред Совбеза России Дмитрий Медведев перечислил «лучшие» способы оставить Европу без газа. Среди них заморозка «Северного потока», активов ЦБ, отказ от оплаты газа в рублях, заявления об отказе от российского газа в ближайшие пару лет. Также Медведев сообщил об обысках в офисах «Газпрома» в Германии.
Напомним, президент России Владимир Путин ждет до 31 марта доклад от правительства, Банка России и Газпрома об изменении валюты платежа на рубли за поставки газа в недружественные страны, следует из перечня поручений главы государства.
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Зеленский обвинил послов в Марокко и Грузии в провале работы против России
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Украинским послам следует искать другую работу, если страны, в которые они направлены, не поддерживают санкции против России, заявил президент Украины Владимир Зеленский.
Зеленский заявил, что «есть те, кто зря тратит время и работает только на то, чтобы оставаться на посту». Он сообщил, что «подписал первый указ об отзыве такого человека, такого посла Украины из Марокко». Кроме того, «возвращен посол из Грузии». Зеленский сказал, что если «не будет оружия, не будет санкций, не будет ограничений для российского бизнеса», то дипломаты могут «искать другую работу». Зеленский добавил, что «ждет конкретных результатов в ближайшие дни» от работы представителей в Латинской Америке, на Ближнем Востоке, в Юго-Восточной Азии и странах Африки, передает РИА «Новости».
Напомним, в начале марта Зеленский объявил об отзыве из Грузии посла, выразив недовольство неприсоединением Тбилиси к санкциям против Москвы. Однако 15 марта Украина вернула посла в Тбилиси. В Тбилиси назвали неприемлемыми ряд заявлений Киева в адрес Грузии.
В Мариуполе ликвидирован замкомандира нацбатальона «Азов» Святослав Паламар
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В ходе спецоперации на Украине ликвидировали заместителя командира «Азова» Святослава Паламара, известного под позывным «Калина», заявил замминистра информации ДНР Даниил Безсонов.
Паламар был в одном из подбитых ПВО ДНР в четверг вертолетов Ми-8, заявил Безсонов RT.
Ранее в ДНР сообщали, что направленные на эвакуацию командиров националистов из Мариуполя два вертолета были уничтожены.
В Народной милиции ДНР сообщили, что один из вертолетов был сбит подготовленным расчетом из трофейного ПЗРК Stinger, захваченного в ходе освобождения Мариуполя, передает РИА «Новости».
На месте падения найдены тела боевиков «Азова». Двое из них выжили, с ними проводятся оперативные мероприятия.
До этого официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков отмечал, что в районе Мариуполя над Азовским морем сбит украинский вертолет Ми-8, который направлялся для эвакуации командиров нацбатальона «Азов». Кроме того, в понедельник Конашенков сообщил, что за минувшие сутки ВКС и ПВО России сбили пять украинских боевых самолетов и 19 беспилотников.
Росгвардия задержала высокопоставленного сотрудника СБУ под Киевом
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Военнослужащие Росгвардии в Киевской области задержали высокопоставленного сотрудника СБУ, сообщили в пресс-службе Росгвардии.
«В ходе проведения специальных адресных мероприятий на территории Киевской области поисковая группа Росгвардии при досмотре жилого дома обнаружила подозрительного мужчину. Установлено, что задержанный является высокопоставленным сотрудником Службы безопасности Украины», – передает ТАСС сообщение ведомства.
Там отметили, что при досмотре его места проживания обнаружено семь единиц огнестрельного оружия, в том числе автомат АКМС, а также свыше 240 патронов различного калибра.
«Предположительно, задержанный осуществлял координацию работы диверсионно-разведывательных групп украинских националистических формирований на территории северо-западных районов Киевской области», – заключили в Росгвардии.
Ранее бывший подполковник СБУ Василий Прозоров рассказал, что украинские силовики пытались замести следы тайной тюрьмы аэропорта Мариуполя, выкапывая захоронения погибших арестантов.
Напомним, 25 марта сотрудники ФСБ задержали уроженца Харькова по подозрению в шпионаже на СБУ и передаче им данных о противниках киевского режима в России. У задержанного Андрея Рудася имеются гражданства Украины и Польши, по заданию СБУ он «осуществлял сбор и передачу сведений в отношении украинских политологов и журналистов, работающих в России и являющихся противниками действующего киевского режима».
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Силы ДНР уничтожили два украинских вертолета под Мариуполем
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Уничтожены еще два украинских вертолета, направленных на эвакуацию командиров националистов из Мариуполя, сообщил замначальника управления Народной милиции Донецкой народной республики Эдуард Басурин.
Согласно информации, силы ПВО ДНР уже уничтожили в четверг два вертолета украинских войск около Мариуполя и пресекли попытку эвакуации главарей националистов.
«Политическое руководство в Киеве предприняло очередную попытку эвакуации главарей украинских националистов из Мариуполя. Сегодня утром нашими средствами противовоздушной обороны недалеко от Мариуполя были обнаружены и уничтожены два вертолета противника, один из которых упал в районе населенного пункта Рыбацкое. Место падения второго вертолета и количество ликвидированных националистов уточняются», – передает ТАСС его слова.
Ранее официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что в районе Мариуполя над Азовским морем сбит украинский вертолет Ми-8, который направлялся для эвакуации командиров нацбатальона «Азов». Кроме того, в понедельник Конашенков сообщил, что за минувшие сутки ВКС и ПВО России сбили пять украинских боевых самолетов и 19 беспилотников.
Ранее сообщалось, что ударные вертолеты Ка-52 ВКС России уничтожили укрепленные опорные пункты и огневые позиции бронетехники украинских войск.
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Эксперт объяснил позицию Германии по оплате поставок российского газа
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«Пока нет полного согласования документов, не стоит ожидать согласия Шольца. Но и Россия не хочет терять сотни миллионов евро ежедневно», – заявил газете ВЗГЛЯД эксперт в сфере энергетики Станислав Митрахович. Ранее лидеры России и ФРГ обсудили возможные схемы оплаты поставок газа из России в Германию.
«Один из вариантов заключается в том, что меняется валюта платежа, но не валюта контракта. То есть платеж происходит в рублях по курсу, но при этом евро остается валютой контракта», – пояснил Станислав Митрахович, научный сотрудник Финансового университета при правительстве РФ, ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности.
Однако, по его словам, пока многое остается непонятным. «Как технически это могло бы происходить? Платеж в рублях, но пересчитанный через евро внутри одного банка? Или это будет делать немецкая дочерняя компания? Предположим, есть некая корпорация, она открывает дочернюю компанию в России, и головной офис в пользу «дочки» делает платеж в евро. Затем полученные и «завернутые» Москвой евро дочерняя структура с помощью Газпромбанка меняет на рубли. В этом случае Германия может публично сказать, что платеж был совершен в евро, потому что в Россию формально будет приходить именно эта валюта», – рассуждает собеседник.
Он также уверен, что уже к вечеру четверга от Газпрома поступят какие-то пояснения по поводу того, как будет организована оплата поставок голубого топлива. Вслед за этим может последовать некая реакция со стороны контрагентов.
При этом Москва не захочет терять возможность продавать газ в Европу, уверен эксперт. Дело в том, что «Россия ежедневно получает по несколько сотен миллионов евро по сделкам за газ». Митрахович также допустил неблагоприятное развитие событий. «Если сторонам совсем не удастся договориться, то есть вариант полного прекращения поставок. Но тогда уже будет торг за те условия, на которых контракты могут быть возобновлены», – заметил эксперт.
Накануне президент России Владимир Путин и канцлер ФРГ Олаф Шольц в телефонном разговоре обменялись мнениями насчет очередного раунда российско-украинских переговоров, который прошел накануне в Стамбуле. Кроме того, Путин информировал коллегу по поводу решения о переходе к оплате за российский газ в рублях.
«Изменение порядка расчетов вводится из-за того, что в нарушение норм международного права валютные резервы Банка России были заморожены странами – членами ЕС», – говорится в сообщении на сайте Кремля. «Отмечено, что принятое решение не должно привести к ухудшению контрактных условий для европейских компаний-импортеров российского газа. Условлено, что на этот счет дополнительно переговорят эксперты двух стран», – добавили в Кремле.
В свою очередь, Шольц «не соглашался на эту процедуру в ходе разговора, а только запросил письменную информацию, чтобы точнее понимать процедуру», – уточнили в пресс-службе канцлера. Также Шольц заявил, что «платежи по-прежнему будут осуществляться исключительно в евро и будут переводиться в обычном режиме в Газпромбанк, на которого санкции не распространяются, а затем банк конвертирует деньги в рубли».
В то же время источники Reuters сообщили свою версию возможной схемы оплаты. «Меняется только валюта платежа, валюта контракта не меняется. Например, по сделкам, заключенным в евро, оплата должна производиться по официальному курсу рубля к евро, установленному ЦБ РФ», – цитирует агентство одного из источников.
«Предложенная схема является одним из вариантов и не является окончательной. Согласно третьему российскому источнику, Газпромбанк, третий по величине банк России, мог бы служить посредником в сделках между покупателями газа и Газпромом», – добавляет Reuters.
Напомним, президент России Владимир Путин объявил, что Россия отказывается принимать оплату за поставки газа в долларах и евро, до 31 марта он ждет доклад об изменении валюты платежа на рубли. В Кремле также заявили, что Россия не будет бесплатно поставлять газ в случае отказа Евросоюза платить за него в рублях.
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США убрали военные корабли из Черного моря из-за событий на Украине
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Решение США вывести корабли американских ВМС из Черного моря вызвано событиями на Украине, сообщил официальный представитель Пентагона Джон Кирби.
Как пояснил Кирби, «было сочтено благоразумным так поступить», когда США пришли к выводу, что «вторжение становится неминуемым». США хотели «дать всем понять, что не заинтересованы в том, чтобы провоцировать конфликт тем или иным решением о размещении сил». Кирби добавил, что ему пока нечего объявить относительно того, «когда американские корабли вернутся в Черное море». «Мы регулярно вводим корабли в Черное море и выводим их оттуда. Ничего необычного в этом нет. Я имею в виду, что мы не держим их в Черном море на постоянной основе», – приводит его слова РИА «Новости» со ссылкой на Fox News.
Он также заверил, что США не согласятся с тем, чтобы Россия по итогам подписания мирного соглашения с Украиной получила контроль над Донбассом: «Нет, вовсе нет. Мы с самого начала заявляли, что суверенитет и территориальная целостность Украины должны быть соблюдены». Он подтвердил, что любые договоренности России и Украины касаются только этих двух стран, а «США не вмешиваются в данный мирный процесс». Однако, как заявили в Пентагоне, США «всегда заявляли, что суверенитет и целостность Украины нужно уважать». Вашингтон «не согласится с тем, чтобы Россия получила кусок украинской территории».
По словам Кирби военное командование США заинтересовано в контактах с российскими коллегами, но «русские должны быть готовы поднять трубку, и пока они такой готовности не выказали». При этом Кирби отметил, что США не видят военной помощи России со стороны Китая. Кроме того, он прокомментировал сообщения о пытках российских военнослужащих на Украине: «Я могу сказать, что вопросы есть, и мировое сообщество ожидает, что обращение со всеми военнопленными будет соответствовать международному праву и Женевским конвенциям». Кирби отказался говорить о контактах с украинскими властями по этому поводу.
США подходят к вопросу о корректировке конфигурации военного присутствия в Европе с пониманием необратимости перемен в регионе и не исключают наращивания сил, заявил Кирби. На вопрос, возможно ли размещение дополнительных войск в Европе на постоянной основе, он ответил: «Возможно, но опять же, никаких решений на данный момент не принято».
Напомним, Россия указывала, что деятельность ВМС США в Черном море дестабилизируют обстановку в регионе. Министр обороны России Сергей Шойгу заявлял, что это «почти постоянная попытка проверить нас, проверить, насколько мы готовы, насколько у нас выстроена вся система по Черноморскому побережью, вообще по югу нашей страны».
Шольц отказался от предложенной Россией схемы оплаты газа
Канцлер Германии Олаф Шольц провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным, в ходе которого обсуждались вопросы оплаты российского газа, заявил представитель правительства ФРГ.
Путин «заявил, что примет закон, согласно которому с 1 апреля поставки газа будут оплачиваться в рублях», «при этом он подчеркнул в разговоре, что для европейских партнеров по договорам ничего не изменится», передает сообщение правительства Германии ТАСС.
«Канцлер Шольц не соглашался на эту процедуру в ходе разговора, а только запросил письменную информацию, чтобы точнее понимать процедуру... Остается в силе соглашение «семерки»: поставки энергии оплачиваются исключительно в евро или долларах. Как указано в договорах», – говорится в сообщении.
Также Шольц заявил, что платежи будут перечислять Газпромбанку.
Напомним, президент России Владимир Путин объявил, что Россия отказывается принимать оплату за поставки газа в долларах и евро, до 31 марта он ждет доклад об изменении валюты платежа на рубли. В Кремле также заявили, что Россия не будет бесплатно поставлять газ в случае отказа Евросоюза платить за него в рублях.
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ДНР объявила оставшихся в Мариуполе украинских силовиков преступниками
Украинские силовики, которые остаются в Мариуполе – преступники, коридор для выхода из города им не дадут, сообщил представитель народной милиции ДНР Эдуард Басурин.
Басурин отметил, что «им уже было сделано такое предложение, они отказались». Теперь «они, считается, уже не боевики, они являются преступниками». «Потому что они убивали гражданское население. Да, мы гарантируем сохранить им жизнь, но не думаю, что мы их отпустим», – приводит его слова РИА «Новости».
Напомним, глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что украинские нациналистические батальоны в Мариуполе укрываются в основном на территории трех заводов: «Азовсталь», «Ильича» и «Азовмаш». Минобороны России сообщало, что в подвалах домов были найдены тела мирных жителей Мариуполя со следами пыток и вырезанными неонацистскими символами и свастикой.
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Путин подписал указ о правилах торговли газом с недружественными странами
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Президент России Владимир Путин сообщил, что подписал указ о правилах торговли газом с недружественными странами.
«Сегодня мной подписан указ, который устанавливает правила торговли российским природным газом с так называемыми недружественными государствами», – сказал он на совещании по авиационной отрасли, передает РИА «Новости».
По словам Путина, новые правила продажи российского газа «недружественным странам» начнут действовать с 1 апреля, а также уточнил, что страны Запада должны открыть счета в российских банках, чтобы приобретать газ из России.
«Мы предлагаем контрагентам из таких стран (недружественных) понятную и прозрачную схему. Чтобы приобрести российский природный газ, они должны открыть рублевые счета в российских банках. Именно с этих счетов будет вестись оплата газа, поставленного начиная с завтрашнего дня, с 1 апреля текущего года», – сказал Путин, выступая на совещании по авиационной отрасли.
Он добавил, что отказ стран платить за топливо в рублях будет считаться неисполнением обязательств, и в таком случае действующие контракты будут остановлены.
Напомним, президент России Владимир Путин объявил, что Россия отказывается принимать оплату за поставки газа в долларах и евро. В Кремле также заявили, что Россия не будет бесплатно поставлять газ в случае отказа Евросоюза платить за него в рублях.
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Пушилин рассказал, где сконцентрированы остатки нацбатальонов в Мариуполе
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Украинские нациналистические батальоны в Мариуполе укрываются в основном на территории трех заводов, сообщил глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин.
«Центральные районы [Мариуполя] уже отрабатываются нашими подразделениями. Основная концентрация [националистических батальонов] – на трех заводах. Это основные точки, там, где они могут удерживаться за счет инфраструктурных особенностей данных заводов. Я говорю про «Азовсталь», «Ильича» и «Азовмаш», – сказал он в эфире Первого канала, передает ТАСС.
Ранее сообщалось, что военнослужащие армии России совместно с коллегами из ДНР уничтожили особо опасную снайпершу в Мариуполе: женщина убивала как военных, так и мирных жителей.
Президент России Владимир Путин 24 февраля в ответ на просьбу руководителей республик Донбасса о помощи объявил о проведении специальной военной операции на Украине, целью которой является демилитаризация страны. ДНР и ЛНР начали операцию по освобождению своих территорий, находившихся под контролем Киева.
Британия потребовала от теннисиста Медведева письменный отказ от поддержки Путина
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Российский теннисист Даниил Медведев может принять участие в Уимблдонском теннисном турнире в случае, если даст британскому правительству гарантии, что он не поддерживает президента России Владимира Путина, заявил министр спорта Британии Найджел Хаддлстон.
«Мы обратились к руководящим органам с просьбой по спортсменам в индивидуальных видах, что если они хотят участвовать в турнирах Великобритании, то они – независимы и нейтральны по-настоящему», – сказал Хаддлстон The Mirror, передает «Коммерсант»
Британские власти требуют от теннисиста Медведева и белорусской теннисистки Арины Соболенко письменные гарантии в том, что они не получают деньги от правительств России и Белоруссии. Также атлеты должны гарантировать, что не будут делать заявлений в поддержку спецоперации на Украине.
Также эти требования распространятся на других спортсменов, если федерации, проводящие турниры, разрешат российским и белорусским спортсменам участвовать в соревнованиях под нейтральным флагом.
Напомним, Медведеву приходилось убирать российский флаг из своего профиля в Instagram* после того, как ему пригрозили отстранением от участия в Уимблдонском турнире.
В Германии предупредили о резком росте безработицы при остановке поставок газа из РФ
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Возможная остановка поставок газа из России будет иметь непоправимые последствия, заявил глава Ассоциации немецких профсоюзов Райнер Хоффман.
«Возможная остановка поставок серьезно повлияет на рынок труда и структуру экономики», – сказал он. «Существует риск непоправимого ущерба производственным цепочкам и резкого роста безработицы», – сказал Хоффман в интервью немецким газетам, передает ТАСС.
Он отметил, что такое положение дел может привести к эффекту домино. Ранее сообщалось, что в Германии ввели в действие чрезвычайный план на случай прекращения поставок энергоносителей со стороны России.
Напомним, президент России Владимир Путин объявил, что Россия отказывается принимать оплату за поставки газа в долларах и евро, до 31 марта он ждет доклад об изменении валюты платежа на рубли. В Кремле также заявили, что Россия не будет бесплатно поставлять газ в случае отказа Евросоюза платить за него в рублях. Ряд стран Европы отказались от этого. Например, это сделала Болгария.