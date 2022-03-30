В России импортозаместили пищевую упаковку и иглы для забора венозной крови

В России по программе импортозамещения начат выпуск СВЧ-переключателей для космической техники, пищевой упаковки, фармацевтических субстанций, двусторонних игл с камерой визуализации для забора венозной крови и электродвигателей для тепловозов, рассказал газете ВЗГЛЯД представитель Фонда развития промышленности (ФПР) Роман Петруца.

Фонд развития промышленности предоставляет целевые займы по низкой ставке на проекты, направленные на импортозамещение и разработку новой высокотехнологичной продукции, говорит Петруца. По его словам, предприятия могут получить в фонде средства на замену оборудования, автоматизацию производства или внедрение новых технологий и расширение номенклатуры.

Так, научно-производственное предприятие «Алмаз» с привлечением займа ФРП в размере 250 млн рублей запустило в Саратове первое отечественное производство сверхвысокочастотных переключателей для искусственных спутников Земли. Ранее СВЧ-переключатели в России не выпускались. Реализация проекта позволяет отказаться от зарубежных аналогов, которые использовались в космических летательных аппаратах.

Другой пример, расказывает эксперт, нацелен на импортозамещение в сфере повседневной жизни россиян – упаковки для продуктов питания. Крупнейший в России производитель пластиковой упаковки «Атлантис-Пак» при поддержке ФРП запустил в Ростове-на-Дону завод по производству импортозамещающей барьерной пленки для пищевой продукции. По данным компании, в 2020–2021 годах доля импорта на российском рынке такой пленки оценивалась в 25–30%. Запуск завода сократит этот показатель до 15%. Инвестиции в создание нового производства составили 1,9 млрд рублей.

Еще два проекта связаны с медицинской отраслью. Так, предприятие «Фармасинтез» с помощью займа ФРП на 300 млн рублей запустило производство фармацевтических субстанций. Они используются при выпуске препаратов для лечения туберкулеза, гепатита, ВИЧ, сахарного диабета, COVID-19 и других серьезных заболеваний. Благодаря новому производству удалось увеличить долю российского сырья в отечественных лекарствах до 50%.

Второй проект реализовала компания из подмосковной Дубны «Гранат Био Тех». Она благодаря займу ФРП на 389 млн рублей запустила производство полного цикла двусторонних игл с камерой визуализации для забора венозной крови. До этого, по данным компании, в России отсутствовало производство полного цикла подобных игл. Отечественный спрос на эту продукцию полностью покрывался за счет поставок из Китая, США и стран ЕС. Запуск производства в Дубне помог заместить до 50% импорта.

А по программе «Комплектующие изделия» татарстанский «Завод транспортного электрооборудования» получил 464 млн рублей и увеличил производство электродвигателей для маневровых тепловозов. По оценкам предприятия, ранее импорт электродвигателей для локомотивов, используемых на коротких дистанциях и в промышленности, составлял около 70%. Завод сможет значительно снизить этот показатель. Кроме того, продукция предприятия по стоимости на 25% ниже зарубежных аналогов.



«В настоящее время Фонд выдал 1047 займов на общую сумму свыше 240 млрд рублей, при этом более 470 предприятий уже запустили свои производства. Базовая программа ФРП – «Проекты развития» – направлена именно на импортозамещение и внедрение наилучших доступных технологий», – подчеркнул Петруца.