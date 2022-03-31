|
|
Путин назвал санкции платой за свободу и независимость
Подписывайтесь на ВЗГЛЯД в
Введенные западными странами антироссийские санкции – это плата за свободу и независимость, заявил президент Владимир Путин на совещании по вопросу развития авиационных перевозок и авиастроения.
«По сути, это санкции за наше право на свободу, за право быть независимыми, за право быть Россией. За то, что мы не хотим плясать под чужую дудку, жертвовать своими интересами и традиционными ценностями», – цитирует Путина РИА «Новости».
Российская сторона намерена расширять сотрудничество в рублях и национальной валюте других стран, подчеркнул он.
«Будем и дальше последовательно, системно двигаться в этом направлении в рамках долгосрочного плана. Увеличивать во внешней торговле долю расчетов в национальной валюте и валютах тех стран, которые выступают надежными партнерами», – сказал президент.
В четверг Путин подписал указ о правилах торговли газом с недружественными странами. В Кремле также заявили, что Россия не будет бесплатно поставлять газ в случае отказа Евросоюза платить за него в рублях.
Ранее премьер-министр Михаил Мишустин анонсировал четвертый пакет контрсанкций по противодействию мерам, введенным в отношении России, который включает порядка 20 инициатив по поддержке экономики страны.
Напомним, 28 февраля президент России Владимир Путин подписал указ «О применении специальных экономических мер в связи с недружественными действиями США и примкнувших к ним иностранных государств и международных организаций».
В МИД подчеркнули, что санкционная политика ЕС не сможет уничтожить экономику России, Москва продолжит реализовывать национальные интересы страны без оглядки на рестрикции и угрозы, при этом действия Евросоюза не останутся без жесткого ответа.
Байден отказался извиняться за слова про отстранение Путина от власти
|
|
Президент США Джо Байден вновь заявил, что такие люди, как президент России Владимир Путин, якобы «не должны править странами». Глава Белого дома добавил, что произнес эти слова в Варшаве, обращаясь к российскому народу. Он подчеркнул, что не намерен приносить извинения и отказываться от сказанного.
«Я выражал свое негодование, считая, что он (президент России Владимир Путин – прим. ВЗГЛЯД) не должен оставаться у власти, так же как плохие люди не должны продолжать делать плохие вещи, но это не означает, что наша основополагающая политика направлена на то, чтобы сделать что-либо, чтобы свергнуть Путина каким-то образом», – приводит ТАСС слова Байдена. При этом глава действующей американской администрации заявил, что «не формулировал никаких изменений в политике» США по отношению к России.
Вместе с этим Байден выразил мнение, что «такие люди не должны править странами». Глава Белого дома пояснил, что когда произносил в Варшаве эти слова, то «разговаривал с российским народом». «Я говорил об этом не только российскому народу, но и всему миру. Это констатация простого факта, что такое поведение абсолютно неприемлемо. Совершенно неприемлемо. И способ справиться с этим – укреплять и поддерживать полное единство НАТО и помогать Украине там, где мы можем», – сказал политик, добавив, что продолжает считать, что Путин не должен оставаться у власти в связи с событиями на Украине.
Отвечая на вопрос о том, сожалеет ли он о сказанном, Байден сказал: «Я выражал моральное негодование, которое я испытываю, и я не приношу за это никаких извинений». При этом в ответ на вопрос о том, опасается ли он, что его утверждения о смене власти в России могут привести к эскалации конфликта на Украине, президент произнес: «Нет, не опасаюсь, вовсе нет». «Я не буду отказываться от сказанного», – добавил глава администрации США.
«Он собирается делать то, что собирается делать, – сказал Байден о президенте России. – На него никто не влияет». Глава Белого дома также не считает, что его слова будут использованы в качестве антиамериканской пропаганды в РФ. «Никто не верит, что мы собираемся свергнуть [Путина с поста президента России], – заявил Байден. – Это больше чаяние. Он не должен быть у власти. Такие люди не должны управлять странами, но они управляют».
Глава администрации США также заявил, что ему безразлична реакция президента РФ Владимира Путина на его недавние высказывания в поддержку идеи смены власти в России. «Мне все равно, что он думает», – сказал Байден. «Он будет делать то, что хочет делать», – выразил мнение глава администрации США. «С учетом его недавнего поведения людям следует понимать: он будет поступать таким образом, которым, по его мнению, ему следует поступать. Точка», – полагает глава Белого дома. «На него никто другой не влияет, включая, явно и к сожалению, его собственных советников», – выразил мнение Байден.
Он вновь повторил, что Путин, по его мнению, «действует так, как сам сочтет нужным». «Идея, заключающаяся в том, что он предпримет нечто возмутительное, поскольку я назвал его тем, кто он есть, назвал то, что он делает, думаю, просто не является рациональной», – выступил с утверждением глава действующей администрации США.
Накануне Байден заявил, что якобы не призывал к смене власти в России. При этом в минувшую субботу Байден во время визита в Варшаву, говоря о президенте России Владимире Путине, выступил с утверждением, что «этот человек не может оставаться у власти». В тот же день в Белом доме заявили, что Байден якобы не обсуждал власть Путина в России или же «смену режима». Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков подчеркнул, что это решать не Байдену, президента России выбирают россияне. В Кремле также указали, что личные оскорбления президента США в адрес главы российского государства сужают окно возможностей для налаживания отношений Москвы и Вашингтона.
Позже пресс-секретарь российского лидера заявил, что новое заявление Байдена про президента России вызывает тревогу, Кремль отслеживает и тщательно фиксирует такие высказывания. В Госдепе США заявили, что высказывания Байдена о президенте России были, вероятно, сделаны на эмоциях и не отражают официального политического курса Белого дома. Американские СМИ раскритиковали Байдена за слова в адрес Путина. Газета ВЗГЛЯД разбирала, как Байден встревожил Россию и заставил краснеть США.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Макрон заявил Путину о невозможности платить за поставки газа в рублях
|
|
Президент Франции Эммануэль Макрон в телефонном разговоре с Владимиром Путиным заявил, что платить за газовые контракты в рублях невозможно, сообщило Reuters со ссылкой на Елисейский дворец.
Владимир Путин и Эммануэль Макрон в телефонном разговоре затронули тему перехода к расчетам за газ в рублях.
«Затрагивались также вопросы, связанные с решением о переходе к оплате российскими рублями поставок природного газа из России, в частности, в страны ЕС», – говорится в сообщении на сайте Кремля.
По данным Reuters, Макрон заявил в разговоре с Путиным, что платить за газовые контракты в рублях невозможно, передает РИА «Новости».
Ранее Эммануэль Макрон заявил, что Еврокомиссия в будущем может быть наделена полномочиями на централизованную закупку газа для стран Евросоюза.
В Кремле заявили, что Россия не будет бесплатно поставлять газ в случае отказа Евросоюза платить за него в рублях.
Напомним, президент России Владимир Путин ждет до 31 марта доклад от правительства, Банка России и Газпрома об изменении валюты платежа на рубли за поставки газа в недружественные страны, следует из перечня поручений главы государства.
Газета ВЗГЛЯД писала про три газовых сценария для Европы.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Путин и премьер Италии обсудили оплату за газ в рублях
Президент России Владимир Путин в среду провел телефонный разговор с председателем Совета министров Италии Марио Драги, в ходе которого они обсудили ход переговоров по Украине и оплату за газ в рублях.
«По просьбе Марио Драги Владимир Путин информировал о ходе переговоров российских и украинских представителей, очередной раунд которых прошел накануне в Стамбуле», – говорится на сайте Кремля.
Кроме того, президент России дал пояснения насчет перехода на рубли в расчетах за поставки российского газа. «Даны также пояснения в связи с решением о переходе на рубли в расчетах за поставки природного газа в ряд стран, включая Италию», – добавили в Кремле.
Ранее Путин и канцлер ФРГ Олаф Шольц в телефонном разговоре обменялись мнениями насчет очередного раунда российско-украинских переговоров.
Напомним крупнейшая итальянская нефтегазовая компания Eni не имеет возможности оплачивать поставки газа из России в рублях.
Британия потребовала от теннисиста Медведева письменный отказ от поддержки Путина
|
|
Российский теннисист Даниил Медведев может принять участие в Уимблдонском теннисном турнире в случае, если даст британскому правительству гарантии, что он не поддерживает президента России Владимира Путина, заявил министр спорта Британии Найджел Хаддлстон.
«Мы обратились к руководящим органам с просьбой по спортсменам в индивидуальных видах, что если они хотят участвовать в турнирах Великобритании, то они – независимы и нейтральны по-настоящему», – сказал Хаддлстон The Mirror, передает «Коммерсант»
Британские власти требуют от теннисиста Медведева и белорусской теннисистки Арины Соболенко письменные гарантии в том, что они не получают деньги от правительств России и Белоруссии. Также атлеты должны гарантировать, что не будут делать заявлений в поддержку спецоперации на Украине.
Также эти требования распространятся на других спортсменов, если федерации, проводящие турниры, разрешат российским и белорусским спортсменам участвовать в соревнованиях под нейтральным флагом.
Напомним, Медведеву приходилось убирать российский флаг из своего профиля в Instagram* после того, как ему пригрозили отстранением от участия в Уимблдонском турнире.
Путин подписал указ о правилах торговли газом с недружественными странами
|
|
Президент России Владимир Путин сообщил, что подписал указ о правилах торговли газом с недружественными странами.
«Сегодня мной подписан указ, который устанавливает правила торговли российским природным газом с так называемыми недружественными государствами», – сказал он на совещании по авиационной отрасли, передает РИА «Новости».
По словам Путина, новые правила продажи российского газа «недружественным странам» начнут действовать с 1 апреля, а также уточнил, что страны Запада должны открыть счета в российских банках, чтобы приобретать газ из России.
«Мы предлагаем контрагентам из таких стран (недружественных) понятную и прозрачную схему. Чтобы приобрести российский природный газ, они должны открыть рублевые счета в российских банках. Именно с этих счетов будет вестись оплата газа, поставленного начиная с завтрашнего дня, с 1 апреля текущего года», – сказал Путин, выступая на совещании по авиационной отрасли.
Он добавил, что отказ стран платить за топливо в рублях будет считаться неисполнением обязательств, и в таком случае действующие контракты будут остановлены.
Напомним, президент России Владимир Путин объявил, что Россия отказывается принимать оплату за поставки газа в долларах и евро. В Кремле также заявили, что Россия не будет бесплатно поставлять газ в случае отказа Евросоюза платить за него в рублях.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Песков назвал условие встречи Путина и Зеленского
Встреча президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского может состояться только после завершения работы по тексту договоренностей между сторонами, четких временных рамок нет, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
«В этом плане ничего не изменилось. Мы и ранее говорили, что встрече на высшем уровне должна предшествовать финализация работы по тексту договора, визирование и парафирование этого текста со стороны высокопоставленных лиц. И только потом уже можно вести речь о встрече на высшем уровне. Не стал бы давать какие-то четкие рамки», – передает его слова ТАСС.
Также Песков заявил, что о продолжении переговоров Кремль сообщит отдельно. «Что касается возобновления [переговоров Москвы и Киева] завтра – если это произойдет, мы вас проинформируем», – сказал пресс-секретарь президента.
Ранее Россия получила от Украины письменные предложения, подтверждающие ее стремление к нейтральному и безъядерному статусу.
Глава российской делегации Владимир Мединский заявил о возможности встречи Путина и Зеленского одновременно с парафированием договора между двумя странами на уровне министров иностранных дел.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Путин запретил использовать иностранное ПО на объектах критической инфраструктуры
В России с 2025 года запрещено использовать иностранное программное обеспечение на объектах критической информационной инфраструктуры (КИИ), соответствующий указ подписал президент Владимир Путин.
Эта мера вводится «в целях обеспечения технологической независимости и безопасности критической информационной инфраструктуры», говорится в указе президента, передает ТАСС.
Устанавливается, что с 1 января 2025 года «органам государственной власти, заказчикам запрещается использовать иностранное программное обеспечение на принадлежащих им значимых объектах критической информационной инфраструктуры».
Также в России с 31 марта вводится запрет на покупку иностранного ПО для объектов КИИ.
«Постановляю установить, что с 31 марта 2022 г. заказчики (за исключением организаций с муниципальным участием) <...> не могут осуществлять закупки иностранного программного обеспечения, в том числе в составе программно-аппаратных комплексов, в целях его использования на принадлежащих им значимых объектах критической информационной инфраструктуры Российской Федерации, а также закупки услуг, необходимых для использования этого программного обеспечения на таких объектах, без согласования возможности осуществления закупок с федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным правительством Российской Федерации», – отмечается в указе.
Ранее СМИ сообщали, что госзаказчики якобы могут получить право на использование нелицензированных в России версий ПО иностранных компаний из государств, присоединившихся к антироссийским санкциям.
Путин: При неоплате недружественными странами газа рублями контракты будут остановлены
|
|
Отказ недружественных стран платить за российский газ рублями будет рассматриваться как нарушение контрактов, заявил президент Владимир Путин на совещании по ситуации в авиационной отрасли.
«Если же такие [рублевые] платежи не будут производиться, будем считать это неисполнением обязательств со стороны покупателей со всеми вытекающими последствиями», – передает его слова ТАСС.
Он подчеркнул, что Россия в ситуации с поставками газа не будет заниматься благотворительностью. «Нам никто ничего бесплатно не продает, и мы тоже не будем заниматься благотворительностью. То есть действующие контракты [в случае неуплаты за газ рублями] будут остановлены», – сказал президент.
Между тем в указе главы государства говорится, что оплата газа в рублях касается только поставок Газпрома по трубопроводам и также распространяется на все контракты с компаниями, зарегистрированными в недружественных странах.
«Установить, что с 1 апреля 2022 года: а) оплата поставок природного газа в газообразном состоянии... осуществляемых после 1 апреля 2022 года резидентами – участниками внешнеэкономической деятельности, имеющими в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2006 года № 117-ФЗ «Об экспорте газа» исключительное право на экспорт природного газа в газообразном состоянии (далее – российские поставщики), производится в рублях», – цитирует документ РИА «Новости».
Согласно закону «Об экспорте газа», исключительным правом на экспорт газа в газообразном состоянии, то есть по газопроводам, сейчас обладает только Газпром.
Платить за такой газ в рублях необходимо по контрактам Газпрома с иностранными компаниями на поставку топлива в недружественные страны, а также по контрактам с иностранными компаниями, которые зарегистрированы в недружественных странах.
В четверг Путин подписал указ о правилах торговли газом с недружественными странами. В Кремле также заявили, что Россия не будет бесплатно поставлять газ в случае отказа Евросоюза платить за него в рублях.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Путин предупредил о риске деиндустриализации Европы
|
|
Европейским странам грозит деиндустриализация и потери миллионов рабочих мест, заявил президент России Владимир Путин на совещании по поддержке авиационной отрасли.
«Глобальные рынки падают, а стоимость акций компаний американского военно-промышленного комплекса только растет. Капиталы утекают в США, лишая ресурсов развития другие регионы мира», – цитирует Путина ТАСС.
По его словам, к этому же можно отнести попытки перевода Европы на дорогой американский сжиженный природный газ (СПГ).
«В результате европейцев не только заставляют раскошелиться, но и, по сути, своими руками подорвать конкурентоспособность европейских компаний, убрать их с глобального рынка. Для Европы это означает масштабную деиндустриализацию и потерю миллионов рабочих мест», – подчеркнул глава государства.
Он предупредил, что вслед за продовольственным кризисом неизбежно последует новая волна миграции, прежде всего в европейские страны.
«Тем не менее, шаг за шагом принимаются решения, которые подталкивают мировую экономику к кризису», – добавил Путин.
Напомним, президент России Владимир Путин объявил, что Россия отказывается принимать оплату за поставки газа в долларах и евро, до 31 марта он ждет доклад об изменении валюты платежа на рубли. В Кремле также заявили, что Россия не будет бесплатно поставлять газ в случае отказа Евросоюза платить за него в рублях.
В четверг Путин подписал указ о правилах торговли газом с недружественными странами.
Газета ВЗГЛЯД писала про три газовых сценария для Европы.
В Китае сочли безответственными высказывания Байдена о Путине
|
|
Высказывания президента США Джо Байдена о российском лидере Владимире Путине были неразумными и безответственными, попытки американской пропагандистской машины сгладить ситуацию не могут преуменьшить того, что подобные резкие заявления в сложный период способны еще больше накалить ситуацию, пишут китайские СМИ.
Издание Global Times пишет, что после того, как Байден заявил, что президент России «не может оставаться у власти», и Белый дом, и некоторые американские законодатели поспешили потушить пожар, устроенный их президентом, передает РИА «Новости».
Однако, подчеркивает издание, как бы хорошо ни работала пропагандистская машина Байдена, она не может преуменьшить тот факт, что столь резкое заявление в сложный период может еще больше накалить ситуацию.
«Это было неразумно и безответственно, что отражает серьезную проблему в политике США: некоторые политики выносят свои личные претензии на национальный уровень», – добавили в Global Times.
Издание полагает, что в то время, когда на Украине продолжается кризис, высказывания американского президента могут привести к крайне опасным последствиям.
Научный сотрудник Китайской академии социальных наук Люй Сян, комментируя заявления американского лидера, отметил, что Путин является своего рода «занозой» для Байдена, так как именно глава Белого дома сыграл важную роль в качестве человека, принимающего внешнеполитические решения в украинском вопросе в 2014 году, однако он не смог добиться того, чего хотели США. Теперь украинский кризис снова стал проблемой для Байдена.
По словам эксперта, опросы показывают, что уровень одобрения работы президента Байдена упал до 34%, при том, что 52% американцев недовольны его действиями на посту главы государства, а 14% не могут уверенно выразить свое отношение.
Враждебный настрой Байдена, добавил Люй Сян, нельзя обратить вспять: кажется, что его конечная цель – разрушить другую ядерную державу и свергнуть ее руководство. Теперь многие всерьез опасаются, что украинский кризис выйдет из-под контроля и перерастет в ядерную войну.
Ранее Байден отказался извиняться за слова про отстранение Путина от власти. При это накануне он сказал, что якобы не призывал к смене власти в России.
Напомним, Байден во время визита в Варшаву, говоря о Путине, выступил с утверждением, что «этот человек не может оставаться у власти». В тот же день в Белом доме заявили, что американский лидер якобы не обсуждал власть Путина в России или же «смену режима».
В Госдепе США заявляли, что высказывания Байдена о президенте России были, вероятно, сделаны на эмоциях и не отражают официального политического курса Белого дома.
Американские СМИ раскритиковали Байдена за слова в адрес Путина. Газета ВЗГЛЯД разбирала, как Байден встревожил Россию и заставил краснеть США.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Путин и Макрон обсудили переговоры России и Украины в Стамбуле
Президент России Владимир Путин во вторник в очередном телефонном разговоре с лидером Франции Эммануэлем Макроном продолжили обсуждение ситуации на Украине и затронули тему перехода к расчетам за газ в рублях.
«Продолжен обмен мнениями по актуальным аспектам развития ситуации вокруг Украины, в том числе с учетом завершившегося сегодня в Стамбуле очередного раунда переговоров российских и украинских представителей», – говорится в сообщении на сайте Кремля.
Также Путин «подробно информировал о принимаемых российскими военными мерах по предоставлению неотложной гуманитарной помощи и обеспечению безопасной эвакуации гражданских лиц, в том числе из Мариуполя. Президент подчеркнул, что для разрешения тяжелой гуманитарной ситуации в этом городе украинские боевики-националисты должны прекратить сопротивление и сложить оружие.
«Затрагивались также вопросы, связанные с решением о переходе к оплате российскими рублями поставок природного газа из России, в частности, в страны ЕС», – говорится в сообщении.
Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что намерен провести совместно с Грецией и Турцией гуманитарную операцию по эвакуации людей из Мариуполя, добавив, что намерен обсудить это с российским лидером Владимиром Путиным.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Песков заявил о непонимании в США стиля работы Кремля
|
|
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал заявление госсекретаря США Энтони Блинкена о том, что Владимиру Путину якобы «докладывают не все». Он указал, что в Вашингтоне не понимают, как работает Кремль.
Блинкен заявил, что советники Путина якобы не говорят ему правду. Также директор по коммуникациям Белого дома заявил, что у Вашингтона есть информация, что российский президент якобы считает себя введенным в заблуждение российскими военными.
«К нашему сожалению – и, собственно говоря, это, наверное, вызывает даже нашу обеспокоенность – получается, что ни Госдеп, ни Пентагон не обладают реальной информацией о том, что происходит в Кремле. И они просто не понимают, что происходит в Кремле, они не понимают президента Путина, они не понимают механизм принятия решений и они не понимают стиль нашей работы», – передает слова Пескова РИА «Новости».
Он отметил, что это беспокоит, поскольку такое «полное непонимание» приводит к ошибочным и опрометчивым решениям, «которые имеют очень плохие последствия».
Ранее президент США Джо Байден во время визита в Варшаву, говоря о президенте России Владимире Путине, выступил с утверждением, что «этот человек не может оставаться у власти». В тот же день в Белом доме заявили, что Байден якобы не обсуждал власть Путина в России или же «смену режима». Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков подчеркнул, что это решать не Байдену, президента России выбирают россияне. В Кремле также указали, что личные оскорбления президента США в адрес главы российского государства сужают окно возможностей для налаживания отношений Москвы и Вашингтона.
Путин высказался о возможности встречи с Зеленским в разговоре с премьером Италии
Премьер-министр Италии Марио Драги заявил, что в ходе телефонного разговора с ним президент России Владимир Путин выразил мнение, что время для его встречи с украинским коллегой Владимиром Зеленским еще не пришло.
Драги в разговоре с Путиным «выразил свое убеждение в том, что для развязывания некоторых основных «узлов» необходима встреча с президентом Зеленским», о которой тот и сам не раз просил с начала спецоперации России, передает РИА «Новости».
«Ответ (Путина) был: время еще не пришло, нужно, чтобы переговорщики продвигались вперед», – сказал премьер.
Тогда Драги спросил, «когда предусмотрено и предусмотрено ли прекращение огня», так как «главное сейчас (...) продемонстрировать, что желание мира существует, осуществив пусть даже короткое прекращение огня».
«(Ответ был) «Условия еще не созрели». Тем не менее потом был открыт гуманитарный коридор в Мариуполе, о чем вы сегодня прочитали в газетах», – добавил политик.
По словам Драги, российский лидер сообщил ему также, что сделаны «маленькие шаги вперед на переговорах».
«И действительно позиции сторон по многим проблемам немного сблизились», – констатировал он.
Премьер также подчеркнул, что в связи с последним развитием событий на Украине надо прежде всего говорить о фактах, и отметил, что на данный момент еще существует «много скептицизма».
Также, по мнению Драги, то, что Италию хотят видеть в качестве гаранта безопасности и Украина, и Россия, является «положительным фактором», передает ТАСС.
Ранее президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что планирует в скором времени провести переговоры с президентами России Владимиром Путиным и Украины Владимиром Зеленским. Также он намерен поднять тему организации их встречи.
Напомним, гарантами своей безопасности Украина видит постоянных членов Совбеза ООН (Россию, США, Великобританию, Францию и Китай), а также Германию, Израиль, Италию, Канаду, Польшу и Турцию.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Путин разъяснил премьеру Норвегии причины спецоперации на Украине
Президент России Владимир Путин подробно разъяснил премьер-министру Норвегии Йонасу Гару Стере причины проведения специальной операции на Украине, сообщает пресс-служба Кремля.
В сообщении на сайте Кремля говорится, что состоялся телефонный разговор Путина и Стере, в ходе которого российский лидер «разъяснил причины проведения специальной военной операции по защите Донбасса, ее цели и задачи».
В свою очередь офис норвежского премьера сообщил, что премьер-министр Стере обсудил с Путиным ситуацию на Украине, разговор состоялся по инициативе Норвегии, передает РИА «Новости».
«Я призвал президента России прекратить боевые действия на Украине, вывести российские войска и обеспечить гуманитарный доступ», – заявил Стере.
Он также заявил, что гражданское население Мариуполя должно иметь гуманитарный доступ.
Также премьер выразил озабоченность в связи с тем, что страдает мирное население Украины, что миллионы людей стали беженцами, призвав «сделать все возможное, чтобы найти решение путем переговоров».
Кроме того, в среду Стере провел переговоры с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем.
Ранее Владимир Путин поговорил премьер-министром Италии Марио Драги, объяснив ему процедуру оплаты газа рублями. Он также высказался о возможности встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
В Кремле напомнили Байдену о недопустимости оскорблений
Личные оскорбления президента США Джо Байдена в адрес российского лидера Владимира Путина не могут не оставлять свой след, таким высказываниям не место в риторике главы государства, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Личное оскорбления не могут не оставлять свой след в отношениях между главами государств. Тем более личные оскорбления, которым вообще не должно быть места в риторике главы государства. Это, конечно, фактор, который оказывает негативное влияние», – передает его слова РИА «Новости».
В понедельник президент США Джо Байден заявил, что такие люди, как президент России Владимир Путин, якобы «не должны править странами». Глава Белого дома добавил, что произнес эти слова в Варшаве, обращаясь к российскому народу. Он подчеркнул, что не намерен приносить извинения и отказываться от сказанного. «Я выражал свое моральное негодование», – добавил он.
Ранее Байден заявил, что якобы не призывал к смене власти в России. При этом в минувшую субботу во время визита в Варшаву, говоря о президенте России Владимире Путине, президент США выступил с утверждением, что «этот человек не может оставаться у власти». В тот же день в Белом доме заявили, что Байден якобы не обсуждал власть Путина в России или же «смену режима».
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков подчеркнул, что это решать не Байдену, президента России выбирают россияне. В Кремле также указали, что личные оскорбления президента США в адрес главы российского государства сужают окно возможностей для налаживания отношений Москвы и Вашингтона.
Позже пресс-секретарь российского лидера заявил, что новое заявление Байдена про президента России вызывает тревогу, Кремль отслеживает и тщательно фиксирует такие высказывания.
В Госдепе США заявили, что высказывания Байдена о президенте России были, вероятно, сделаны на эмоциях и не отражают официального политического курса Белого дома. Американские СМИ раскритиковали Байдена за слова в адрес Путина. Газета ВЗГЛЯД разбирала, как Байден встревожил Россию, разочаровал Украину и заставил краснеть США.