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Япония решила не выходить из проекта «Сахалин–2»
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Япония не собирается выходить из нефтегазового проекта «Сахалин–2», так как заинтересована в продолжении закупок энергоресурсов в его рамках, заявил японский премьер-министр Фумио Кисида.
Кисида сказал, выступая в парламенте, что «это чрезвычайно важный проект для нашей энергетической безопасности, поскольку он способствует долгосрочным, недорогим и стабильным поставкам СПГ», передает ТАСС.
«Мы не намерены из него выходить», – добавил он.
«Сахалин–2» – это нефтегазовый проект, реализуемый на острове Сахалин на условиях соглашения о разделе продукции. Около 60% сжиженного газа предназначается для Японии.
При этом Япония присоединилась ко многим антироссийским санкциям стран Запада и решила называть Южные Курилы «незаконно оккупированными».
В ответ на это Москва объявила о выходе из переговоров о мирном договоре и статусе Курильских островов.
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В Австрии разъяснили, как собираются оплачивать российский газ
Австрийская компания OMV сообщила, что не получала от Газпрома запроса по поводу платежей за газ в рублях, договорной основой является оплата в евро, заявил ее представитель.
Представитель компании сказал в ответ на соответствующий вопрос, что «пока мы не получали никакой информации или запроса от нашего партнера по контракту (Газпром)», передает РИА «Новости».
«Договорной основой является оплата в евро», – отметили в компании на вопрос, будут ли там теперь платить за российский газ в рублях.
Напомним, президент России Владимир Путин объявил, что Россия отказывается принимать оплату за поставки газа в долларах и евро, до 31 марта он ждет доклад об изменении валюты платежа на рубли. В Кремле также заявили, что Россия не будет бесплатно поставлять газ в случае отказа Евросоюза платить за него в рублях.
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Медведев назвал лучшие способы оставить Европу без газа
Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев перечислил «лучшие» способы оставить Европу без газа.
Среди них заморозка «Северного потока», активов ЦБ, отказ от оплаты газа в рублях, заявления об отказе от российского газа в ближайшие пару лет. Также Медведев сообщил об обысках в офисах «Газпрома» в Германии.
«Молодцы! Мудрые решения европейских политиков!», – написал он в Telegram-канале.
Напомним, президент России Владимир Путин ждет до 31 марта доклад от правительства, Банка России и Газпрома об изменении валюты платежа на рубли за поставки газа в недружественные страны, следует из перечня поручений главы государства.
В Кремле ответили на вопрос о сроках начала оплаты газа в рублях
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Оплата российского газа другими странами в рублях не начнется 31 марта, поскольку это более растянутый процесс, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Нет, абсолютно. Оплата и поставки – это растянутый по времени процесс», – передает его слова РИА «Новости»
«Это же не то, что вот все, что завтра будет поставлено, завтра к вечеру должно быть оплачено. Нет, там более растянутый по времени процесс. Технологически просто», – пояснил Песков.
Напомним, 23 марта президент Владимир Путин объявил, что Россия отказывается принимать оплату за поставки газа в долларах и евро. До 31 марта он ждет доклад об изменении валюты платежа на рубли. В Кремле также заявили, что Россия не будет бесплатно поставлять газ в случае отказа Евросоюза платить за него в рублях.
Президент Франции Эммануэль Макрон в разговоре с российским лидером заявил, что платить за газовые контракты в рублях невозможно. До этого глава комитета Бундестага по энергетике и защите климата Клаус Эрнст заявил, что оплата газ в рублях технически возможна, однако это вынудит Евросоюз обходить свои же санкции.
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Шольц отказался от предложенной Россией схемы оплаты газа
Канцлер Германии Олаф Шольц провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным, в ходе которого обсуждались вопросы оплаты российского газа, заявил представитель правительства ФРГ.
Путин «заявил, что примет закон, согласно которому с 1 апреля поставки газа будут оплачиваться в рублях», «при этом он подчеркнул в разговоре, что для европейских партнеров по договорам ничего не изменится», передает сообщение правительства Германии ТАСС.
«Канцлер Шольц не соглашался на эту процедуру в ходе разговора, а только запросил письменную информацию, чтобы точнее понимать процедуру... Остается в силе соглашение «семерки»: поставки энергии оплачиваются исключительно в евро или долларах. Как указано в договорах», – говорится в сообщении.
Также Шольц заявил, что платежи будут перечислять Газпромбанку.
Напомним, президент России Владимир Путин объявил, что Россия отказывается принимать оплату за поставки газа в долларах и евро, до 31 марта он ждет доклад об изменении валюты платежа на рубли. В Кремле также заявили, что Россия не будет бесплатно поставлять газ в случае отказа Евросоюза платить за него в рублях.
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В Германии предупредили о резком росте безработицы при остановке поставок газа из РФ
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Возможная остановка поставок газа из России будет иметь непоправимые последствия, заявил глава Ассоциации немецких профсоюзов Райнер Хоффман.
«Возможная остановка поставок серьезно повлияет на рынок труда и структуру экономики», – сказал он. «Существует риск непоправимого ущерба производственным цепочкам и резкого роста безработицы», – сказал Хоффман в интервью немецким газетам, передает ТАСС.
Он отметил, что такое положение дел может привести к эффекту домино. Ранее сообщалось, что в Германии ввели в действие чрезвычайный план на случай прекращения поставок энергоносителей со стороны России.
Напомним, президент России Владимир Путин объявил, что Россия отказывается принимать оплату за поставки газа в долларах и евро, до 31 марта он ждет доклад об изменении валюты платежа на рубли. В Кремле также заявили, что Россия не будет бесплатно поставлять газ в случае отказа Евросоюза платить за него в рублях. Ряд стран Европы отказались от этого. Например, это сделала Болгария.
В Германии отказались «нарушать контракты» и платить за газ в рублях
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ФРГ не будет платить за поставляемый Россией природный газ в рублях и тем самым нарушать действующие контракты, заявил вице-канцлер Германии, министр по делам экономики и защиты климата Роберт Хабек.
Хабек заявил, что «мы не приемлем нарушение частных контрактов по поставкам (энергоносителей)», и он рад, что «компании точно так же оценивают ситуацию», передает ТАСС.
Он также напомнил, что ранее страны «Группы семи» отклонили возможность оплаты за российские энергоресурсы в рублях.
Кроме того, власти Германии запустили в действие чрезвычайный план на случай прекращения поставок энергоносителей со стороны России. Чрезвычайным планом предусмотрены три ступени, речь идет о первой из них.
«Она предусматривает мониторинг ситуации», – пояснил он. Министр сообщил, что на этой стадии в ведомстве создается кризисный штаб.
Напомним, целый ряд промышленных производств в Германии оказался под угрозой из-за проблем с энергоресурсами и возможным эмбарго против России.
Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что его страна намерена якобы уже в 2022 году полностью отказаться от поставок угля и нефти из России.
При этом глава крупнейшего германского энергетического концерна E.ON Леонард Бирнбаум заявил, что Германии потребуется три года для поиска альтернативных поставщиков газа для отказа от российского.
До этого глава комитета Бундестага по энергетике и защите климата Клаус Эрнст заявил, что оплата газ в рублях технически возможна, однако это вынудит Евросоюз обходить свои же санкции.
Газета ВЗГЛЯД писала про три газовых сценария для Европы.
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Болгария отказалась платить за российский газ рублями
Болгария не намерена платить за российский газ рублями, заявила официальный представитель правительства страны Лена Бориславова.
«Позиция нашего правительства, которая координируется на европейском уровне, состоит в том, что мы не допускаем нарушение действующего контракта на поставки газа. В нем четко говорится, что оплата производится в долларах или евро», – цитирует ее телеканал Nova, передает РИА «Новости».
По словам Бориславовой, ситуация с возможным прекращением поставок российского газа из-за отказа его оплаты в рублях обсуждалась на заседании совета министров.
«Мы обсудили, какие дополнительные меры могут быть приняты в случае возможного перебоя в поставках. В настоящее время они не ожидаются, поскольку Болгария снабжается газом по маршруту, отличному от других европейских стран», – отметила она.
Ранее министр энергетики Болгарии Александр Николов заявил, что страна будет оплачивать поставки российского газа в рублях. Тогда он сказал, что «в Болгарии есть финансовый контрагент, который может осуществить транзакцию и в рублях».
Напомним, президент России Владимир Путин объявил, что Россия отказывается принимать оплату за поставки газа в долларах и евро, до 31 марта он ждет доклад об изменении валюты платежа на рубли. В Кремле также заявили, что Россия не будет бесплатно поставлять газ в случае отказа Евросоюза платить за него в рублях.
Газета ВЗГЛЯД писала про три газовых сценария для Европы.
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Мишустин рассказал о новым пакете контрсанкций
Четвертый пакет контрсанкций по противодействию мерам, введенным в отношении России, включает порядка 20 инициатив по поддержке экономики страны, заявил премьер-министр Михаил Мишустин.
Мишустин заявил, открывая заседание президиума правительственной комиссии по повышению устойчивости экономики в условиях санкций, что в пакете «около двух десятков идей, которые охватывают несколько сфер, – от поддержки малого и среднего бизнеса до крупных промышленных предприятий», передает ТАСС.
Напомним, 28 февраля президент России Владимир Путин подписал указ «О применении специальных экономических мер в связи с недружественными действиями США и примкнувших к ним иностранных государств и международных организаций».
В МИД подчеркнули, что санкционная политика ЕС не сможет уничтожить экономику России, Москва продолжит реализовывать национальные интересы страны без оглядки на рестрикции и угрозы, при этом действия Евросоюза не останутся без жесткого ответа.
Главы министерств иностранных дел России и Белоруссии Сергей Лавров и Владимир Макей условились наращивать координацию во внешнеполитической сфере и противодействие санкционному давлению.
Кремль обвинил Запад в объявлении тотальной экономической войны России. Между тем в Британии призвали европейские страны признать ошибочность санкций против России. Кроме того, Западу предсказали внутренние конфликты из-за санкций против Москвы.
Квартиру Зеленского в Крыму решили национализировать
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В список имущества украинских олигархов и политиков, подлежащего национализации в Крыму, включат квартиру президента Владимира Зеленского в поселке Ливадия под Ялтой, сообщил источник в правительстве региона.
Источник сообщил, что «в список имущества, которое подпадает под национализацию, также будут включены апартаменты Зеленского в Ливадии», передает РИА «Новости».
Ранее глава Крыма Сергей Аксенов заявил о национализации имущества украинских олигархов, политиков и чиновников, поддержавших киевский режим и нацизм. До этого, еще в декабре, он пригрозил Зеленскому судом за долги по коммуналке.
Между тем стало известно, что ряд украинских олигархов, а также президент Зеленский продолжают владеть бизнесом в России, несмотря на эскалацию обстановки в феврале – марте 2022 года и политические разногласия.
Отметим, что Зеленский подписал закон о «принудительном изъятии» на Украине объектов собственности России и ее резидентов. Кроме того, он пригрозил сделать все для конфискации собственности «российских пропагандистов», не пояснив, о ком именно идет речь.
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Путин разъяснил Шольцу суть решения о переходе к оплате газа в рублях
Президент Владимир Путин в телефоном разговоре информировал канцлера Германии Олафа Шольца по поводу решения о переходе к оплате за российский газ в рублях, сообщила пресс-служба Кремля.
«Владимир Путин информировал федерального канцлера по существу решения о переходе к оплате газа, поставляемого, в частности, в ФРГ, российскими рублями. Изменение порядка расчетов вводится из-за того, что в нарушение норм международного права валютные резервы Банка России были заморожены странами – членами ЕС», – говорится в сообщении на сайте Кремля.
«Отмечено, что принятое решение не должно привести к ухудшению контрактных условий для европейских компаний-импортеров российского газа. Условлено, что на этот счет дополнительно переговорят эксперты двух стран», – добавили в Кремле.
Кроме того, Путин и Шольц обменялись мнениями по прошедшим накануне в Стамбуле переговорам России и Украины.
Напомним, президент России Владимир Путин объявил, что Россия отказывается принимать оплату за поставки газа в долларах и евро, до 31 марта он ждет доклад об изменении валюты платежа на рубли. В Кремле также заявили, что Россия не будет бесплатно поставлять газ в случае отказа Евросоюза платить за него в рублях.
Газета ВЗГЛЯД писала про три газовых сценария для Европы.
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СМИ: Газпром готовится остановить поставки газа в Европу
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Газпром прорабатывает возможность полной остановки поставок газа «недружественным странам» и оценивает последствия такого шага. Оплата за поставки по долгосрочным контрактам Газпрома в марте должна быть проведена 1 апреля.
В Газпроме обсуждать вопрос отказались. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не стал комментировать информацию, но заявил, что процесс оплаты российского газа в рублях не будет запущен непосредственно 31 марта, так как «оплата и поставки – растянутый во времени процесс». «Это не то, что завтра будет поставлено, должно быть оплачено (рублями)», – передает «Коммерсант» его слова.
При этом источники издания утверждают, что судьба поставок российского газа в Европу, которые не замораживались даже в разгар холодной войны, остается неопределенной.
Ранее зампред Совбеза России Дмитрий Медведев перечислил «лучшие» способы оставить Европу без газа. Среди них заморозка «Северного потока», активов ЦБ, отказ от оплаты газа в рублях, заявления об отказе от российского газа в ближайшие пару лет. Также Медведев сообщил об обысках в офисах «Газпрома» в Германии.
Напомним, президент России Владимир Путин ждет до 31 марта доклад от правительства, Банка России и Газпрома об изменении валюты платежа на рубли за поставки газа в недружественные страны, следует из перечня поручений главы государства.
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Чиновники ЕК устроили рейдовые проверки дочерних компаний Газпрома
Европейские чиновники провели рейды в дочерних предприятиях российского Газпрома, они устанавливали роль компании в подорожании газа на территории Европы, сообщают СМИ.
Проверки проводились в офисах «Газпром Германия» и Wingas, передает ТАСС со ссылкой на Bloomberg.
На эти компании приходится порядка 20% поставок газа в ФРГ. Представители Еврокомиссии и компаний не стали комментировать произошедшее.
Также не прокомментировали ситуацию в «Газпром экспорте».
23 марта президент Владимир Путин объявил, что Россия отказывается принимать оплату за поставки природного газа в скомпрометировавших себя валютах, в том числе долларах и евро, оплата за топливо будет приниматься рублями. Глава комитета Бундестага по энергетике и защите климата Клаус Эрнст заявил, что оплата за поставляемый российский природный газ в рублях технически возможна, однако отметил, что это вынудит Евросоюз обходить свои же санкции.
В Кремле подтвердили обсуждение Путиным и Макроном оплаты газа в рублях
Тема оплаты за российский газ в рублях затрагивалась в разговоре президентов России и Франции Владимира Путина и Эммануэля Макрона, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Песков сообщил, что данная тема «затрагивалась в ходе вчерашнего разговора». Так он ответил на вопрос о том, какой был ответ Путина на заявление Макрона о невозможности платить за контракты по российскому газу в рублях, передает РИА «Новости».
Ранее Reuters со ссылкой на Елисейский дворец сообщило, что Макрон в телефонном разговоре с Путиным заявил о невозможности платить за газ рублями. До этого в Кремле заявили, что Россия не будет бесплатно поставлять газ в случае отказа Евросоюза платить за него в рублях.
Вместе с тем в Кремле заявили, что оплата российского газа другими странами в рублях не начнется 31 марта, поскольку это более растянутый процесс.
Газета ВЗГЛЯД писала про три газовых сценария для Европы.
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В Польше захотели весной отказаться от российского угля
Власти Польши планируют в апреле или мае полностью отказаться от российского угля, заявил премьер-министр республики Матеуш Моравецкий.
Моравецкий заявил, что «на совете министров мы приняли план отказа от (российского) угля», подчеркнув, что Варшава делает это, несмотря на отсутствие согласия всего Евросоюза, передает ТАСС.
«Апрель, самое позднее, май будет временем полного отказа от российского угля», – констатировал премьер.
Он также призвал ввести налог на российские энергоносители в ЕС, чтобы «справедливо шла торговля и справедливо выглядели экономические условия на общем европейском рынке». По его словам, «Польша представила радикальный план отхода от российских энергоресурсов», а другие страны «не делают ничего».
Ранее газета ВЗГЛЯД разбиралась, что будет с Польшей без российского газа.
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В Нигерии поддержали желание России торговать газом за рубли
Решение России продавать газ некоторым странам за рубли продиктовано национальной политикой, и никто не вправе ее оспаривать, сообщил посол Нигерии в Москве Абдуллахи Шеху.
«Россия решила в качестве ответа на санкции перевести расчеты в рубли. В любом торговом соглашении преимущество всегда на стороне продавца. Кто продает, тот и выставляет условия. Это же торговля не по бартеру, а за деньги. Так что это нормально, что Россия устанавливает валюту платежа. Это политика России, и никто не вправе ее оспаривать», – передает РИА «Новости» его слова.
При этом замглавы российского МИД подчеркнул, что Россия всегда была надежным поставщиком для всех и намерена продолжать это делать, однако требования и интересы Москвы должны соблюдаться.
По его словам, Нигерия готова при необходимости торговать с Россией в национальных валютах, в перспективе отказ от доллара и евро может укрепить рубль и сделать его свободно конвертируемой валютой.
«Если Россия предложит такую альтернативу Нигерии, мы рассмотрим эту возможность (торговать в национальных валютах). Если что-то понадобится, мы договоримся», – добавил Шеху.
Посол отметил, что перспектива торговли с Россией без доллара и евро откроет для России возможности укрепить свою валюту, и рубль станет свободно конвертируемой валютой. «Мы подождем и увидим», – сказал он.
Напомним, президент России Владимир Путин объявил, что Россия отказывается принимать оплату за поставки газа в долларах и евро, до 31 марта он ждет доклад об изменении валюты платежа на рубли. В Кремле также заявили, что Россия не будет бесплатно поставлять газ в случае отказа Евросоюза платить за него в рублях.
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